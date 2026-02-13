Molto prima di ChatGPT, un gruppo di luminari dell’intelligenza artificiale si riunì su un’isola per discutere del futuro dell’intelligenza artificiale. Il loro finanziatore finì per gettare un’ombra su tutti i partecipanti.

Steven Levy

Nel 2002, l’intelligenza artificiale era ancora in inverno. Nonostante decenni di sforzi, i sogni di dotare i computer di cognizione umana e comprensione del mondo reale non si erano materializzati. Per cercare una via da seguire, un piccolo gruppo di scienziati si riunì per “Il Simposio sul Senso Comune di St. Thomas”. Il pioniere dell’IA Marvin Minsky era la presenza centrale, insieme al suo protetto Pushpinder Singh. Dopo il simposio, Minsky, Singh e il rinomato filosofo Aaron Sloman pubblicarono un articolo sulle idee del gruppo su come raggiungere un’IA simile a quella umana.

L’articolo parla delle difficoltà dell’IA di inizio secolo. Ma una frase spicca davvero oggi. In un breve paragrafo di ringraziamenti, gli autori dicono: “Questo incontro è stato reso possibile dal generoso supporto di Jeffrey Epstein”. Il simposio stesso, infatti, si tenne nelle Isole Vergini, sede del famigerato rifugio sull’isola di Epstein. Ripensare a questo evento rivela qualcosa sullo stato dell’IA, così come sul finanziatore esecrabile del simposio.

Per la vergogna delle comunità tecnologiche e scientifiche, un predatore sessuale vorace è riuscito a comprarsi un posto nelle relazioni con alcune delle figure più importanti e influenti del settore. I collegamenti di Epstein, che includevano Bill Gates e Minsky, sono stati documentati in modo esauriente. In una deposizione, la sopravvissuta di Epstein, Virginia Giuffre, ha affermato di essere stata indirizzata ad avere rapporti sessuali con Minsky sull’isola di Epstein; la moglie di Minsky – che dice di aver accompagnato lo scienziato quando ha visitato Epstein, e che sono andati solo nelle residenze di New York e Palm Beach – ha negato con veemenza l’accusa, che è stata fatta poco prima della morte di Minsky e non è stata rivelata fino a molto tempo dopo. Epstein è morto in prigione nel 2019 (non chiedetemi di analizzare le teorie del complotto in un misero paragrafo) e Giuffre si è tragicamente tolta la vita nel 2025.

Per la stragrande maggioranza dei contatti di Epstein nel campo della scienza e della tecnologia, l’associazione professionale con un predatore sessuale è diventata un fatto imbarazzante, persino dannoso. Epstein è penetrato nelle cerchie interne di questi mondi, finanziando piccoli incontri a cui hanno partecipato nomi altisonanti. (Io stesso ero alla famigerata “Cena dei Miliardari” del 2002 al TED dove Epstein si mescolava con Sergey Brin, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, la cantante Naomi Judd e scienziati di spicco, tra cui alcuni che sono volati sull’aereo di Epstein.) Un punto di accesso a quelle cerchie era l’agente letterario John Brockman, il cui elenco di clienti includeva i nomi più importanti della scienza. Epstein ha finanziato in gran parte la fondazione senza scopo di lucro di Brockman orientata alla scienza.

Una mia fonte che conosceva bene Epstein ha spiegato che il finanziere sembrava sinceramente affascinato dagli scienziati.

