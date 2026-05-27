L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) espone la sua posizione sulla manipolazione meteorologica. Afferma che la modificazione del tempo atmosferico (es. cloud seeding) sia una tecnologia scientificamente emergente e limitata. Le sue linee guida sostengono che l’energia dei sistemi meteorologici è troppo vasta per creare piogge su larga scala, resta da vedere), alterare i venti o eliminare i fenomeni estremi.

È una presa di posizione davvero stupefacente, se si considerano gli 80 anni di manipolazione meteorologica applicata a livello mondiale e i dati oggi disponibili (CAPITOLO 6 del mio libro ).

Il caso della Cina è particolarmente eclatante. Dal 2012 al 2017, la Cina ha investito più di un miliardo di euro in programmi sperimentali per il controllo delle condizioni meteorologiche. Secondo dichiarazioni ufficiali, entro il 2025 la Cina doveva avere un sistema avanzato di modificazione meteorologica che coinvolgerà un’area di 5,5 milioni di chilometri quadrati.

Comunque sia, qual è quindi la posizione dell’OMM?

Dichiarazione dell’OMM sulla modifica del tempo atmosferico

Scheda informativa

14 giugno 2025



La modifica del tempo atmosferico è l’intervento deliberato nell’atmosfera terrestre per influenzare le condizioni meteorologiche locali, tipicamente attraverso tecniche come la semina delle nubi. Ciò comporta principalmente la dispersione di sostanze nelle nubi per alterare i modelli di precipitazione, aumentare la pioggia, ridurre la grandine o dissipare la copertura nuvolosa. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) né promuove né scoraggia la pratica della modifica del tempo atmosferico. Le attività dell’OMM in relazione alla modifica del tempo atmosferico mirano a incoraggiare progetti di ricerca scientificamente solidi e a orientare le migliori pratiche per i progetti di ricerca e operativi.

Il tema dell’intervento sul clima, vale a dire le azioni deliberate intraprese per mitigare l’impatto del cambiamento climatico, non è l’obiettivo di questo documento. La modifica del tempo atmosferico si concentra su scale spaziali locali o regionali e sulle corrispondenti scale temporali, mentre l’intervento sul clima è principalmente focalizzato sulla scala globale e sulle scale temporali del clima. Sebbene possano esistere aree di sovrapposizione tra modifica del tempo atmosferico e intervento sul clima (ad esempio il raffreddamento delle nubi marine), lo scopo di questo documento è presentare lo stato della modifica del tempo atmosferico.

Bisogna comprendere che l’energia coinvolta nei sistemi meteorologici è così grande che è impossibile creare sistemi nuvolosi che producano pioggia, alterare i modelli di vento per introdurre vapore acqueo in una regione o eliminare fenomeni meteorologici severi. Le tecnologie di modifica del tempo atmosferico che affermano di ottenere effetti così ampi o spettacolari non hanno una solida base scientifica e dovrebbero essere considerate con sospetto.

La semina igroscopica aggiunge particelle alla nube con l’intento di modificare il numero e la dimensione delle gocce liquide, mentre la semina glaciogenica mira al numero e alla dimensione dei cristalli di ghiaccio. Sebbene le tecnologie di semina delle nubi per scopi quali l’aumento delle precipitazioni, la riduzione dei danni da grandine e la dissipazione della nebbia siano ancora in fase di sviluppo, ricerche recenti sulla semina glaciogenica orografica invernale hanno mostrato progressi significativi, dimostrando una relazione causale basata su evidenze per questo specifico metodo. Una delle ragioni del successo della semina delle nubi orografiche è legata alla dinamica nuvolosa vincolata. Nelle nubi con elevata complessità dinamica, come le supercelle, la traccia della semina è in gran parte mascherata dalla variabilità naturale. La prova scientifica sull’impatto dei cannoni antigrandine e dei metodi di ionizzazione alla scala della nube è ancora assente.

Programmi operativi per la dissipazione della nebbia, l’incremento della pioggia e della neve e la soppressione della grandine sono in corso in più di 50 paesi nel mondo. L’obiettivo principale di questi progetti è ottenere più acqua, ridurre i danni da grandine, eliminare la nebbia o ottenere altri risultati pratici simili in risposta a un bisogno riconosciuto. Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati è spesso difficile da stabilire con sufficiente sicurezza. Le analisi economiche mostrano che le operazioni di incremento delle precipitazioni e di soppressione della grandine, se efficaci, potrebbero portare benefici economici significativi, ma le incertezze sull’effetto della modifica rendono tali investimenti soggetti a rischi considerevoli. Nel frattempo, la domanda di queste attività di modifica del tempo atmosferico è in costante aumento a causa dell’incidenza di siccità e altre calamità.

È necessaria una ricerca strategica continua per osservare, indagare e spiegare le ipotesi scientifiche su cui si basa la modifica del tempo atmosferico. Poiché questa ricerca è intrinsecamente focalizzata su importanti processi atmosferici, essa è rilevante non solo per la modifica del tempo atmosferico, ma anche per il miglioramento della previsione meteorologica e climatica che supporta un’ampia gamma di applicazioni, come la gestione delle risorse idriche, i sistemi di allerta precoce e l’adattamento al cambiamento climatico. Con una solida comprensione scientifica dei processi atmosferici rilevanti, un esperimento di modifica del tempo atmosferico può essere progettato e realizzato per verificare la fattibilità dell’attività e la validità dell’ipotesi scientifica di base, fornendo così la base per attività operative. La ricerca strategica dovrebbe inoltre andare oltre gli studi tradizionali di scienze atmosferiche e incorporare aspetti interdisciplinari per affrontare le esigenze end-to-end dell’attività di modifica del tempo atmosferico, come la ricerca idrologica, economica e sulla gestione delle risorse idriche, nonché le scienze sociali e la ricerca politica.

I miglioramenti nelle strutture osservative che forniscono misure delle variabili chiave e nelle capacità avanzate di modellazione numerica consentono oggi un esame più dettagliato dei processi di nube e precipitazione e offrono nuove opportunità per far progredire la scienza e la pratica della modifica del tempo atmosferico.

Una corretta valutazione di un’attività di modifica del tempo atmosferico richiede diversi elementi. Per una valutazione statistica, in primo luogo, è necessario includere un processo di randomizzazione nel disegno sperimentale basato su un’ipotesi fisica, in modo che solo alcuni degli eventi adatti alla modifica vengano trattati. Ciò richiede criteri oggettivi che definiscano l’inizio di un evento, così da non introdurre bias nella selezione soggettiva degli eventi da trattare. In secondo luogo, nella “primary analysis” l’impatto della semina viene valutato mediante varie tecniche statistiche oggettive che confrontano gli eventi non seminati con quelli seminati e forniscono una stima dell’aumento/diminuzione delle precipitazioni, insieme agli intervalli di confidenza in cui ricade il reale impatto. Infine, l’analisi primaria deve essere supportata da una serie di “secondary analyses” basate su processi fisici, per convalidare l’ipotesi della semina. Di recente sono stati sviluppati nuovi metodi di valutazione che includono la modellazione numerica ad alta risoluzione. Affinché i metodi di valutazione basati su modelli numerici siano accettati, è necessario quantificare le incertezze del modello e le simulazioni dovrebbero essere vincolate il più possibile dalle osservazioni.

Studi pubblicati non hanno mostrato impatti significativi sulla salute umana o sull’ambiente dovuti allo ioduro d’argento (AgI) o ad altri agenti di semina comunemente usati nelle precedenti operazioni di modifica del tempo atmosferico. Tuttavia, qualsiasi piano per usare una quantità significativamente maggiore di tali prodotti o un nuovo agente di semina dovrebbe essere accompagnato da una valutazione dei suoi potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana.

Conseguenze indesiderate della modifica del tempo atmosferico, inclusi effetti sottovento e impatti ambientali ed ecologici, sono state suggerite in alcuni studi, ma richiedono ulteriori indagini nell’ambito di qualsiasi intervento di modifica del tempo atmosferico.

Ci sono prove crescenti che le attività umane influenzino le proprietà locali e talvolta regionali delle nubi e delle precipitazioni (ad esempio le grandi aree urbane e le tracce navali). Chiarire l’esistenza e i processi di tale modifica involontaria del tempo atmosferico può fornire importanti indicazioni sulle possibilità e sui limiti della modifica deliberata. Nella maggior parte dei casi di modifica involontaria del tempo atmosferico, a differenza degli esperimenti di semina delle nubi, è difficile, se non impossibile, determinare e distinguere il tipo di particelle che partecipano ai processi mesoscalari e nuvolosi, salvo che siano disponibili misurazioni di lungo periodo.

Lo stato delle diverse tecnologie applicate ai diversi fenomeni meteorologici e i concetti fisici che le sostengono sono riassunti di seguito.

Nebbia

In linea di principio, tutti i tipi di nebbia possono essere dissipati mediante sufficiente riscaldamento o mescolamento meccanico, benché tali metodi siano spesso impraticabili e costosi. Pertanto, qualsiasi prova di dissipazione della nebbia dovrebbe esaminare a fondo le condizioni termodinamiche prevalenti e i fattori specifici che contribuiscono alla formazione della nebbia, assicurando una comprensione completa prima di qualsiasi intervento di semina.

La dissipazione delle nebbie sopraffuse mediante materiali glaciogenici o refrigeranti è una tecnica ben consolidata e affidabile, praticabile in determinate condizioni meteorologiche.

Precipitazioni

Esistono prove considerevoli che la microstruttura delle nubi possa essere modificata mediante la semina con materiali glaciogenici o igroscopici in condizioni appropriate. I criteri per tali condizioni variano ampiamente a seconda del tipo di nube.

La semina glaciogenica delle nubi viene utilizzata su nubi a fase liquida sopraffusa e su nubi a fase mista per indurre precipitazioni nella fase ghiaccio. Esistono evidenze statistiche e prove fisiche osservazionali di un incremento delle precipitazioni derivante dalla semina glaciogenica di nubi orografiche a fase liquida sopraffusa e a fase mista, nonché di alcune nubi associate a sistemi frontali che contengono acqua liquida sopraffusa.

La semina igroscopica delle nubi viene applicata alla porzione liquida delle nubi con l’intento di favorire la collisione e la coalescenza delle goccioline d’acqua, che a loro volta porteranno a una maggiore efficienza delle precipitazioni. Di norma, le nubi convettive con dinamica complessa e ampia variabilità naturale delle precipitazioni sono il bersaglio della semina igroscopica. Questa forte variabilità naturale crea uno scenario con rapporto segnale/rumore debole, che complica l’ottenimento di risultati statisticamente significativi nell’analisi primaria.

Sebbene alcuni recenti esperimenti di semina delle nubi sottoposti a revisione paritaria, sia glaciogenici sia igroscopici, abbiano riportato un aumento delle precipitazioni, i risultati dipendono dalle caratteristiche naturali della nube. I risultati di una prova non possono essere applicati direttamente a un ambiente diverso. In alcuni esperimenti storici, i risultati sono persino stati incoerenti con l’ipotesi originaria di semina. Sono necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per quantificare meglio le condizioni ambientali favorevoli e il potenziale di modifica di queste nubi.

Le tecniche alternative per incrementare le precipitazioni restano altamente controverse nella comunità scientifica. In generale, la comunità resta scettica su tali tecniche. Sono necessarie molte più ricerche prima che questi metodi possano essere ulteriormente presi in considerazione.

Grandine

In molte parti del mondo, le tecnologie di semina glaciogenica continuano a essere utilizzate operativamente nel tentativo di mitigare i danni da grandine. In molti di questi interventi la semina prende di mira le nuove zone di crescita delle grandinate mature o le cosiddette nubi alimentatrici. In alcuni progetti, nei quali le grandinate sono state classificate in diversi tipi a seconda della loro intensità e della fase di sviluppo, e in cui è stata effettuata una valutazione statica dell’efficacia separatamente per ciascun gruppo, è stata riportata una riduzione delle dimensioni dei chicchi di grandine. In diversi progetti è stato osservato che più deboli erano le grandinate e più precoce era la semina, più rapidamente si ottenevano cambiamenti nelle caratteristiche della nube e più rapidamente era possibile influire sulla grandine. Tuttavia, gli esperimenti sulla semina delle grandinate non sono ancora chiaramente sufficienti per accettare in modo convincente i postulati e i concetti scientifici alla base di questa tecnologia, a causa dell’elevata energia, della dinamica e della variabilità naturale di queste tempeste.

Sono stati fatti tentativi di seminare le grandinate con nuclei igroscopici, ma non hanno prodotto risultati dimostrabili.

Altri fenomeni

Non esistono prove generalmente accettate che suggeriscano che i cicloni tropicali (uragani e tifoni) possano essere modificati.

Non esistono metodi dimostrati per modificare tornado, pericolo di fulmini, inondazioni e altri fenomeni meteorologici severi mediante la semina delle nubi.

Osservazioni generali

Lo stato scientifico della modifica del tempo atmosferico continua a progredire, ma riflette ancora i limiti della nostra comprensione dettagliata della dinamica e della microfisica delle nubi e della formazione delle precipitazioni. Inoltre, vi sono carenze nelle misurazioni accurate in situ e da remoto delle particelle liquide e ghiacciate delle nubi e delle precipitazioni che ne derivano. Per affrontare queste sfide, governi e istituzioni scientifiche dovrebbero rafforzare in modo significativo i loro sforzi nella ricerca di base in fisica e chimica relativa alla modifica del tempo atmosferico. Ciò può essere ottenuto mediante un forte impulso mirato su osservazioni di qualità controllata e sulla modellazione numerica, nonché attraverso l’avanzamento delle tecniche di data science. Ulteriori test e valutazioni dei concetti fisici e delle strategie di semina sono di importanza critica. L’accettazione della modifica del tempo atmosferico può essere migliorata solo aumentando il numero di esperimenti ben condotti e ampliando la base dei risultati scientifici. Le collaborazioni internazionali, ad esempio sotto l’egida dell’OMM, sia nelle osservazioni sia nella modellazione numerica, possono accrescere sostanzialmente la credibilità di tali esperimenti.

Sono ampiamente evidenti sfide significative nell’accettazione pubblica, sociale e locale, anche in relazione a considerazioni etiche e di giustizia ambientale. Governi, istituzioni scientifiche e collaborazioni internazionali dovrebbero intensificare gli sforzi nell’esplorazione delle scienze sociali, compresi: l’inquadramento della modifica del tempo atmosferico, i conseguenti impatti sulla formazione delle politiche e sulla partecipazione pubblica/dei portatori di interesse, e le considerazioni economiche.

I governi e le altre agenzie coinvolte nelle attività di modifica del tempo atmosferico dovrebbero investire in istruzione, formazione e sviluppo delle capacità pertinenti, attraverso opportunità locali e internazionali. I governi e le altre agenzie dovrebbero inoltre investire nella ricerca nelle scienze sociali pertinente, esplorando il progetto e le attività di modifica del tempo atmosferico nel contesto delle considerazioni delle scienze sociali.

Si riconosce che la maggior parte dei progetti di modifica del tempo atmosferico è motivata da esigenze ben documentate, ma che essi possono comportare rischi associati e i risultati restano incerti. Qualsiasi nuovo progetto dovrebbe chiedere consiglio a esperti riguardo ai benefici attesi, ai rischi connessi, alle tecniche ottimali da utilizzare e ai probabili impatti. I consulenti dovrebbero essere il più possibile indipendenti dal progetto, in modo che le loro opinioni possano essere considerate imparziali. I progetti operativi di modifica del tempo atmosferico dovrebbero essere riesaminati periodicamente (se possibile annualmente) per valutare se si stiano seguendo le migliori pratiche e l’OMM dovrebbe essere tenuta informata su tutte le attività di modifica del tempo atmosferico.

La dichiarazione è datata e include informazioni solo fino a giugno 2024, come richiesto dalla EC-79. Verrà aggiornata regolarmente.

FONTE https://wmo.int/content/wmo-statement-weather-modification

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