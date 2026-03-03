La riunione descritta di seguito è stata registrata in video e archiviata sul sito ufficiale della legislatura sudcaroliniana (scstatehouse.gov), nella sezione video archives della House Agriculture, Natural Resources and Environmental Affairs Committee. Particolarmente interessante è il contributo di Matthew Kennedy, residente di Charleston e proprietario di una fattoria, che ha presentato un’analisi scientifica e matematica sulle scie persistenti. Basandosi su calcoli relativi a umidità relativa, distanza, consumo di carburante e RHI (Relative Humidity with respect to Ice), ha sostenuto che le contrails persistenti non possano essere spiegate unicamente dal vapore acqueo degli scarichi. Le scie di condensazione (contrails) sono studiate scientificamente da decenni: il criterio di Schmidt-Appleman risale agli anni ’40, e esistono centinaia di pubblicazioni peer-reviewed su formazione, persistenza e impatto climatico. Confrontare le affermazioni di Kennedy – che nel suo intervento del 24 febbraio 2026 ha stimato durate tipiche di 45-82 secondi per contrails “normali” in base alle condizioni medie di umidità in South Carolina, concludendo che quelle più lunghe richiedano ulteriori spiegazioni – con la letteratura consolidata è un ottimo modo per chiarire il dibattito in modo oggettivo. Persone come Matthew Kennedy fanno un lavoro prezioso: portano dati concreti e calcoli verificabili in audizioni pubbliche, costringendo i legislatori a richiedere “più studio e briefing da esperti accreditati”. È esattamente quanto accaduto in South Carolina con H.4624 (South Carolina Clean Air Act), dove la commissione ha sospeso il dibattito con voto 5-0 per approfondire ulteriormente.

Per contestualizzare meglio, sarebbe utile chiarire anche cosa bruciano esattamente gli aerei oggi e come il carburante sia evoluto dagli anni ’40. Questo è un aspetto che viene regolarmente ignorato.

La Commissione ascolta testimonianze ampie sulla proposta di legge “Clean Air”; i membri chiedono ulteriori studi

South Carolina/Incontri Legislativi 2026

Sottocommissione Agricoltura · 24 febbraio 2026

RIEPILOGO

H.4624 (Clean Air Act) ha attirato testimonianze estese da cittadini e esperti che alegano programmi di aerosol stratosferici su larga scala e danni alla salute/ambientali; i legislatori hanno sospeso il dibattito e richiesto ulteriori studi e briefing da esperti.

Il Rappresentante (presentatore) ha introdotto H.4624, descritta come la South Carolina Clean Air Act, affermando che la legge mira a proibire o restringere l’iniezione di aerosol stratosferici e attività simili di geoingegneria sullo stato. Il presentatore ha inquadrato l’argomento come una crescente preoccupazione pubblica e ha chiesto alla commissione di ascoltare testimonianze da esperti.

Diversi testimoni si sono rivolti alla commissione.

Dane Wigginton ha definito l’ingegneria climatica “non semina delle nuvole” e ha descritto presunti test che mostrano dispersioni di nanoparticelle, esortando la commissione a indagare immediatamente. “L’ingegneria climatica non è semina delle nuvole,” ha detto Wigginton, e ha caratterizzato la questione come una minaccia esistenziale.

Matthew Kennedy, un residente e autore di un rapporto scritto fornito allo staff della commissione, ha presentato un’analisi delle scie di condensazione sostenendo che le strisce persistenti nel cielo non possono essere spiegate unicamente dalla fisica dei gas di scarico dei jet nelle tipiche condizioni di umidità atmosferica della South Carolina e che la commissione dovrebbe cercare esperti atmosferici accreditati per valutare il fenomeno.

La Dott.ssa Denise Sibley, una medico, ha detto alla commissione di basarsi su piani di ricerca governativi e linguaggio di bilancio e ha concluso che le iniezioni di aerosol stratosferici sono avvenute e pongono rischi per la salute e l’ecosistema. “Non si tratta di se sta accadendo. Sta accadendo,” ha detto, e ha citato potenziali impatti respiratori e ambientali.

Altri costituenti hanno descritto test del suolo con elevati livelli di alluminio e bario e popolazioni di impollinatori in declino; diversi testimoni hanno esortato a una rapida revisione scientifica. I membri della commissione hanno detto di volere una revisione basata sulla scienza e più tempo per interrogare gli esperti. La commissione ha votato per sospendere il dibattito su H.4624 e per cercare ulteriori studi e input da esperti, registrando un risultato vocale di 5–0 con due membri assenti.

Video: Spiegazione scientifica e matematica delle scie di condensazione persistenti in South Carolina https://x.com/BGatesIsaPyscho/status/2026695936836030789

Purtroppo, al momento non esiste un transcript ufficiale completo e pubblico del discorso di Matthew Kennedy alla sottocommissione Agricoltura della South Carolina House del 24 febbraio 2026 su H.4624 (South Carolina Clean Air Act).

