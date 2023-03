L’impegno dello scienziato Marvin Herndon in un campo letteralmente sommerso da una disinformazione senza precedenti è incomparabile. Un cavaliere solitario nel deserto all’interno della sua categoria professionale. In un articolo del Washington Post, J. Marvin Herndon viene descritto come un geofisico anticonformista. Ha trascorso tutta la sua vita a indagare su domande senza risposta e negli ultimi anni ha lavorato intensamente sullo strato dell’atmosfera che si è dimostrato essere pesantemente inquinato dall’attività umana, non dalle emissioni di CO2 come insistentemente sostenuto dalla scienza, dai media e dai politici, ma dal rilascio di traffici ad alta quota di vario tipo, civili e militari. Herndon ha presentato studi sorprendenti. Che ci siano progetti per manipolare deliberatamente il tempo (nuvole) e il clima inquinandolo (ghiacciai) con polvere di carbone è risaputo. La tesi di Marvin sulle ceneri volanti per manipolare le condizioni atmosferiche è un passo avanti, con connessioni di vasta portata in termini di approvvigionamento del materiale e analisi delle conseguenze. I suoi studi e le sue riflessioni non vengono discussi. Alcuni dei suoi scritti sono disponibili negli archivi di questo sito. Herndon sta ora cercando di fare appello a un’istituzione che dovrebbe dedicarsi alla ricerca geo- e astrofisica con standard etici.

Marvin Herndon scrive alla fine del suo documento, in seguito presentato:

Nel 2017 il Vaticano ha ospitato un seminario sulla geoingegneria climatica. Coloro che hanno presentato il seminario non dicono la verità, così come gli organismi delle Nazioni Unite descritti in questa Lettera aperta – promuovendo costantemente l’idea che la geoingegneria potrebbe essere necessaria per raffreddare il pianeta, mentre rimangono in silenzio sulla geoingegneria in corso, quasi quotidiana e quasi globale che sta devastando il nostro ambiente e causando un riscaldamento globale.

Il Vaticano ha scelto male di abbracciare il male generato dalle entità globaliste che mentono e ingannano per sottomettere l’umanità.

Il 3 gennaio 2023 ho inviato la seguente richiesta al direttore e al personale della Specola Vaticana.

La mancata risposta della Specola Vaticana è la ragione per questa Lettera aperta.

Lettera aperta al Pontefice e ai Cardinali del Vaticano in merito alla corruzione pervasiva della scienza della Terra, dei pianeti e dell’astrofisica



J. Marvin Herndon, dottorato di ricerca

Transdyne Corporation San Diego, California 92131 USA

ABSTRACT



Cinquecento anni fa la Chiesa cattolica romana si oppose erroneamente alla scienza. Nei miei cinquant’anni di lavoro come scienziato, ho osservato la Chiesa cattolica tendere la mano alla scienza, del tutto inconsapevole della corruzione diffusa e del comportamento da cartello sotto che, a mio avviso, porta il Vaticano a favorire attività che non solo sono anticristiane, ma che comportano gravi rischi per la salute umana e ambientale.

INTRODUZIONE

Molto è stato scritto sul confronto ideologico sorto 500 anni fa tra la fede della Chiesa cattolica romana, che credeva in una cosmologia tolemaica incentrata sulla Terra, e i sostenitori della concezione copernicana [1, 2], secondo cui i pianeti, compresa la Terra, ruotano intorno al sole [3-5]. sole [3-5]. La proibizione da parte della Chiesa cattolica di un concetto scientifico che in seguito è stato si è affermato come verità è diventato emblematico, intaccando in seguito la percezione dell’autorità della Chiesa.

Per “contrastare le accuse di lunga data di ostilità della Chiesa nei confronti della scienza”, papa Leone XIII nel 1891 rifondò formalmente la Specola Vaticana [6]. Ora, oltre agli oltre agli osservatori, la biblioteca della Specola Vaticana “contiene più di 22.000 volumi e possiede una preziosa collezione di libri antichi e rari, tra cui opere di Copernico, Galileo, Newton, Keplero, Brahe, Clavius e Secchi”. Inoltre possiede una “collezione di meteoriti da cui che permette loro di conoscere la storia iniziale del sistema solare” [6].

Durante i miei 50 anni di attività scientifica, la Chiesa cattolica romana ha abbracciato la scienza senza rendersi conto o riconoscere che la scienza si è corrotta e che in gran parte non è più un non è più uno sforzo per stabilire la verità. Questo è certamente il caso dell’astrofisica e della geofisica, i principali studi di interesse per il Vaticano. La corruzione, come evidenziato di seguito, comporta: (1) la mancata lettura della letteratura scientifica e/o (2) la mancata osservanza di sani principi principi scientifici e/o (3) sforzi intenzionali per eliminare le contraddizioni scientifiche e/o (4) ignorare e non citare la letteratura scientifica. In poche parole, mentire, ingannare e imbrogliare.

Come spiegato di seguito, l’abbraccio della Chiesa (presumibilmente inconsapevole) della scienza corrotta porta, a mio avviso, il Vaticano a favorire attività che non solo sono anticristiane, ma che comportano gravi rischi per la salute umana e ambientale [7-10].

CORRUZIONE DELLA SCIENZA

Lo scopo della scienza è determinare la vera natura dell’universo e di tutto ciò che contiene.

La scienza è una questione di verità e integrità. Gli scienziati devono dire la verità e descrivere completamente lo stato dell’arte esistente. Questo è ciò che fanno i veri scienziati. Ma come si fa a sapere se una nuova idea rappresenta un progresso o meno?

Quando si presenta una nuova importante contraddizione scientifica, i membri della comunità scientifica di riferimento dovrebbero cercare di confutare la contraddizione su una solida base scientifica. Se non ci riescono dovrebbero citare il concetto nelle successive pubblicazioni pertinenti. In questo modo altri possono imparare e forse far progredire la scienza. Questo è il modo in cui la scienza ha funzionato nella prima metà del ventesimo secolo, quando vennero compiuti importanti progressi scientifici quasi senza senza finanziamenti pubblici. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale le circostanze sono cambiate.

Nella prima metà del 20° secolo gli scienziati erano relativamente pochi. Il sostegno del governo governo per la scienza era virtualmente inesistente. Gli scienziati mantenevano standard etici e scientifici scientifici. Per ottenere il titolo di Dottore in Filosofia (Ph.D.), uno studente doveva fare una nuova scoperta importante. Se qualcun altro pubblicava per primo la soluzione del

problema a cui lo studente stava lavorando, lo studente doveva ricominciare da capo con un problema diverso. Oggi è raro che gli studenti debbano fare una scoperta importante per conseguire il titolo.

All’epoca, l’integrità era importante e, sebbene ci fossero occasionali cadute di integrità personale, la corruzione istituzionale era generalmente assente, a differenza di oggi.

Dopo la seconda guerra mondiale, il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, consapevole dei progressi tecnologici ottenuti in tempo di guerra grazie ai finanziamenti governativi, richiese un piano per il finanziamento della scienza civile dopo la guerra. Il rapporto che ne risultò, Science the Endless Frontier, scritto da Vannevar Bush [11], divenne la base per l’istituzione, nel 1950, della National Science Foundation (NSF).

Science Foundation (NSF), che ha scritto le regole per la gestione dei finanziamenti governativi alla ricerca scientifica civile, regole successivamente adottate da altre agenzie, ad esempio la National Aeronautics and Space Administration (NAS).

Aeronautica e dello Spazio (NASA).

Il problema delle regole di finanziamento delle sovvenzioni e dei contratti utilizzate da NSF, NASA e altre agenzie è che non tengono conto della rispondenza uomo-natura alle nuove idee.

Galileo, uno dei più grandi scienziati del millennio, ha descritto con precisione nella sua lettera del 1623 a don Virginio Cesarini (tradotta da Stillman Drake) questa reazione umana alle nuove idee [12]:

“Non ho mai capito, Eccellenza, perché ogni studio che ho pubblicato per dare gioia o per servire altre persone abbia suscitato in qualcuno un impulso perverso a detrarre, rubare o deprezzare quel piccolo merito che pensavo di essermi guadagnato, se non per il mio lavoro, almeno per le intenzioni. Nel mio Starry Messenger sono state rivelate molte nuove e meravigliose scoperte dei cieli che avrebbero dovuto appassionare tutti gli amanti della vera scienza.

Tuttavia, non appena il testo era stato stampato, spuntarono ovunque uomini che invidiavano le lodi delle scoperte rivelate.

Alcuni, solo per contraddire ciò che avevo detto, non si sono fatti scrupolo di mettere in dubbio cose che avevano visto con i loro occhi più e più volte…. Quanti uomini hanno attaccato le mie Lettere sulle Macchie solari, e con quanta disinvoltura! Il materiale in esse contenuto avrebbe dovuto aprire l’occhio della mente per una stimolata riflessione; invece, ha suscitato disprezzo e derisione.

Molti non ci credevano o non lo capivano.

Altri, non volendo concordare con le mie idee, avanzarono contro di me opinioni ridicole e impossibili; e alcuni, sopraffatti e convinti dalle mie argomentazioni, tentarono di derubarmi di quel po’ di gloria che mi spettava, fingendo di non aver visto i miei scritti e cercando di rappresentarsi come gli originali scopritori di queste meraviglie sbalorditive…. Non ho parlato di certe mie discussioni private non pubblicate, di dimostrazioni e di affermazioni impugnate o definite prive di valore…

La lunga esperienza mi ha insegnato che meno le persone conoscono e capiscono le cose su cui devono riflettere, più cercano di argomentare positivamente su di esse, mentre al contrario, conoscere e capire a fondo molte cose rende le persone caute nel giudicare una novità”.

A un certo livello, le regole di finanziamento delle sovvenzioni/contratti governativi, come le revisioni segrete delle proposte di finanziamento da parte dei concorrenti, facilitano la corruzione fornendo un mezzo sicuro e facile ai malintenzionati per

screditare i concorrenti.

Tuttavia, le conseguenze sono ben più gravi. I singoli scienziati si rendono rapidamente conto che le critiche al lavoro di un altro scienziato potrebbero portare a ritorsioni sotto forma di una revisione in forma segreta oppure potrebbero incorrere nelle ire dei finanziatori per aver “morso la mano che ti nutre”. Di conseguenza, gli scienziati si astengono dal citare idee concorrenti o contraddizioni e spesso si impegnano in un’opera di soppressione della scienza.

Mentre la corruzione scientifica era forse nata come un comportamento individuale, negli ultimi settant’anni la corruzione , in particolare nel campo della geofisica e dell’astrofisica, è divenuta

istituzionalizzata, almeno negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e nel Commonwealth. Inoltre, come descritto di seguito, la scienza corrotta è diventata uno strumento per ingannare, danneggiare e sottomettere l’umanità.

Dieci anni fa sarebbe stato molto difficile credere che, in poco più di mezzo secolo, la scienza si sarebbe trasformata in una macchina ben strutturata, che istupidisce gli scienziati, promulga false narrazioni e mette a tacere coloro che cercano di dire la verità,

Ora, tuttavia, potrebbe essere meno difficile, poiché molte persone stanno diventando consapevoli che gran parte dell’ufficialità mente, inganna e imbroglia, compresi i membri del Congresso, le agenzie governative, i media mainstream e altri ancora.

Di seguito descrivo diversi esempi, non esaustivi, di corruzione scientifica ampiamente diffusa.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGNERIA

LA LETTERA COMPLETA QUI

Download full-text PDF

Read full-text

Documenti scientifici del professor Marvin Herndon

http://nuclearplanet.com/Geoengineering_Scientific_Articles.html

NEWS

Stati Uniti: Aggiornamento delle norme sulle ceneri di carbone

22 febbraio 2023

I bacini e le discariche (collettivamente “siti legacy”) sono tipi di depositi inattivi di residui della combustione del carbone (CCR o “ceneri di carbone”) presso le centrali elettriche chiuse (quelle non attive dopo il 19 ottobre 2015). Secondo alcune stime, negli Stati Uniti esistono oltre 150 depositi di questo tipo, che contengono complessivamente centinaia di milioni di tonnellate di CCR. Tuttavia, mentre nel 2015 l’EPA ha presentato un’ampia serie di norme sulle ceneri da carbone (comunemente denominate Coal Ash Rule), finora ha rifiutato di regolamentare i siti preesistenti, nonostante le numerose cause legali e le diffuse critiche da parte dei gruppi ambientalisti.

CONTINUA https://www.mondaq.com/unitedstates/environmental-law/1282796/coal-ash-rule-update

VEDI ANCHE

