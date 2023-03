David Keith è uno dei più noti geoingegneri che da anni chiede di “ GIVE GEOENGINEERING A CHANCE – DARE UNA CHANCE ALLA GEOINGEGNERIA”.

Il ragionamento degli autori del seguente articolo è davvero sorprendente; la logica della loro argomentazione potrebbe essere applicata in qualche misura alla questione della modificazione meteorologica come arma. Gli autori ignorano l’uso dello strumento della geoingegneria contro le condizioni biofisiche della Terra, per cui questo “strumento di difesa” è esso stesso un’arma. Forse uno degli aspetti più importanti menzionati in questo articolo è che quest’arma per “combattere il riscaldamento globale” non è precisa, quindi gli effetti non saranno mai veramente prevedibili. È una roulette russa e un attacco planetario, una chemioterapia per una malattia così diagnosticata del pianeta.



Letto sulla pagina del Council on Foreign Relations (CFR) che è un think tank statunitense specializzato in politica estera e affari internazionali. Ha sede a New York e ha un altro ufficio a Washington, D.C. I suoi membri (circa 4.900) includono membri del Congresso, politici, segretari di stato, direttori della CIA, banchieri, avvocati, professori universitari e giornalisti. Il Consiglio pubblica la rivista bimestrale Foreign Affairs (dal 1922) e gestisce il David Rockefeller Studies Program, il quale formula raccomandazioni e rende testimonianze all’amministrazione presidenziale, al Congresso e alla comunità diplomatica statunitense. PRIMA PUBBLICAZIONE QUI

La geoingegneria solare può essere usata come arma?

Di Joshua Horton e David Keith



La geoingegneria solare – l’idea di usare la tecnologia per riflettere una piccola frazione della luce solare in arrivo lontano dalla Terra per compensare parzialmente il cambiamento climatico – pone molti problemi, tra cui il suo potenziale di scoraggiare i tagli alle emissioni, le sue incerte conseguenze distributive e la possibilità che l’improvvisa interruzione dell’attuazione possa provocare un riscaldamento pericolosamente rapido. Eppure le prove disponibili mostrano che un uso moderato della geoingegneria solare può offrire l’opportunità di mitigare i rischi climatici al di là di quanto sarebbe possibile anche se tutte le emissioni potessero essere eliminate domani. A nostro avviso, la prospettiva che la geoingegneria solare possa ridurre significativamente i rischi per i più poveri del mondo, riducendo la disuguaglianza di reddito, è una solida base per proseguire la ricerca e la governance internazionale.

Il dibattito sulla geoingegneria solare, tuttavia, è infestato dal timore che questa tecnologia possa diventare un’arma. Questa preoccupazione deriva dall’interesse militare di lunga data per le tecnologie di modificazione meteorologica, in particolare l’uso da parte degli Stati Uniti della semina delle nuvole durante la guerra del Vietnam, che ha portato all’adozione della Convenzione sulla modificazione ambientale (ENMOD) del 1976 che limita l’uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale. La questione nasce anche dall’idea che la governance delle armi nucleari possa essere un’utile analogia per la governance della geoingegneria solare.

I timori sulla natura a doppio uso della geoingegneria solare sono talvolta dichiarati esplicitamente (ad esempio, al minuto 51:30 di questo recente dibattito su Rolling Stone), ma più spesso impliciti in termini di minacce alla sicurezza vagamente definite o di speculazioni sulla “geoingegneria predatoria”. In un recente blog ospite dell’Internationalist, ad esempio, Elizabeth Chalecki sostiene che “come la fissione nucleare può produrre sia armi che energia, così anche la geoingegneria può fornire benefici se applicata con giudizio”; non detto ma insinuato è che la geoingegneria solare potrebbe anche essere usata per fare la guerra, il che giustifica il fatto di porla sotto controllo internazionale nello stesso modo in cui il Piano Baruch del 1946 cercò di internazionalizzare l’energia atomica. (Per altri esempi recenti si veda qui e qui).

La premessa che la geoingegneria solare sia utilizzabile come arma, tuttavia, è falsa o decisamente esagerata e inapplicabile a quelle tecnologie che potrebbero essere plausibilmente impiegate. La precisione è un attributo che definisce le armi; in effetti, la cosiddetta rivoluzione negli affari militari l’ha resa l’attributo più apprezzato da molti strateghi, come esemplificato dal ruolo dominante ora svolto dalle munizioni a guida di precisione. Un tratto distintivo della geoingegneria solare, tuttavia, sarebbe la sua imprecisione.

Prendiamo l’iniezione di aerosol stratosferico (SAI), che disperderebbe gli aerosol nella stratosfera per riflettere la luce solare e ridurre alcuni aspetti dannosi del cambiamento climatico. La SAI è la tipologia più importante di geoingegneria solare e quella più associata ai timori di un uso militare. Tuttavia, i materiali iniettati non possono essere contenuti lungo le linee di latitudine e circonderebbero rapidamente il globo. È possibile un certo controllo nord-sud, ma solo a un livello molto grossolano, utilizzando solo alcune manopole come la dispersione nelle regioni equatoriali rispetto a quelle polari o negli emisferi settentrionali rispetto a quelli meridionali. Solo gli effetti climatici – variazioni della temperatura media e delle precipitazioni – potrebbero essere indotti in modo plausibile; il controllo del tempo atmosferico a livello di singole tempeste o ondate di calore sarebbe impossibile da progettare. Inoltre, ci sarebbero diversi passaggi tra qualsiasi cambiamento climatico indotto e i tipi di impatti climatici, come i cambiamenti nella disponibilità di acqua o nei raccolti, che potrebbero influenzare gli Stati e le società in modo in qualche modo prevedibile. Semplicemente, non c’è alcuna base fisica per credere che impatti significativi, se paragonati alla variabilità naturale, possano essere mirati al livello dello Stato-nazione.

Pertanto, la SAI sarebbe troppo imprecisa per funzionare come un’arma utile. Per fare un esempio, supponiamo che gli Stati Uniti vogliano attaccare il Venezuela. Il danno più prevedibile che gli Stati Uniti potrebbero infliggere utilizzando la SAI sarebbe una riduzione delle precipitazioni causata dalla dispersione di aerosol esclusivamente nell’emisfero meridionale; in questo modo si sposterebbe la Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ), una fascia equatoriale di precipitazioni tropicali verso nord, con conseguente diminuzione delle precipitazioni sul Sud America caraibico. Ma poiché la ITCZ gira intorno al globo, questa azione interromperebbe le precipitazioni (sub)tropicali in tutto il mondo. Una modifica indiscriminata del clima di questa natura non sarebbe certo gradita alla Cina (principale rivale dell’America), all’India (perno della strategia indo-pacifica dell’America) o al Messico (vicino meridionale dell’America e terzo partner commerciale).

Inoltre, l’effetto sarebbe lento all’interno del Venezuela, richiedendo forse anni per determinare se la riduzione delle precipitazioni sia responsabile degli impatti osservati, come la siccità o la scarsità di cibo. E sarebbe ancora più difficile stabilire un legame tra questo intervento e la situazione del campo di battaglia e altre variabili operative con chiare implicazioni per il combattimento. Qualunque beneficio strategico o tattico possa derivare agli Stati Uniti, sarebbe nullo rispetto ai costi, ai rischi e alle incertezze prodotte dalle interruzioni delle precipitazioni a livello mondiale che colpiscono amici e nemici. La SAI non ha il livello minimo di precisione – nello spazio, nel tempo e negli effetti – implicito nel concetto di arma.

Le altre due tecnologie di geoingegneria solare regolarmente discusse – lo schiarimento delle nubi marine a basso livello (MCB), che utilizza spruzzi di acqua di mare per bloccare la luce solare in entrata, e l’assottigliamento delle nubi cirrotiche ad alta quota (CCT), attraverso la semina dissipativa, per consentire a una maggiore quantità di calore in uscita di sfuggire all’atmosfera – potrebbero essere impiegate con molta più precisione nello spazio e nel tempo, ma sarebbe comunque straordinariamente difficile utilizzarle per produrre forti effetti locali, che inevitabilmente causerebbero conseguenze significative a distanza. È ipotizzabile che se l’MCB o la CCT fossero dispiegati su scala globale, potrebbero essere messi a punto utilizzando i dati meteorologici per consentire un limitato controllo del tempo. Ma questo non è provato e, anche se fosse possibile, le conseguenze fisiche potrebbero essere troppo diffuse o facilmente contrastabili per avere un valore militare significativo.

Questo non vuol dire che sia del tutto impossibile un uso militare. Se la geoingegneria solare venisse attuata utilizzando schermature solari in orbita bassa e regolabili in tempo reale, si potrebbero immaginare applicazioni militari più precise. Tuttavia, questa forma di geoingegneria solare è così lontana dalla realtà pratica da essere fantascienza.

Pertanto, la possibilità di usare come armi potrebbe essere almeno teoricamente possibile in alcuni casi eccezionali, ma in termini di rilevanza politica nel mondo reale, i tipi di geoingegneria solare che potrebbero essere plausibilmente impiegati nella prossima metà del secolo – compreso la SAI – non sarebbero semplicemente utilizzabili come armi. Questa conclusione non dipende dalla buona volontà, ma deriva direttamente dalla comprensione dei limiti fisici delle tecnologie pratiche. Per questo motivo, le valutazioni serie della geoingegneria solare, come il recente rapporto della National Academies of Sciences, trascurano del tutto la questione.

Questo è incoraggiante, eppure la persistenza di allusioni e suggerimenti sul fatto che la geoingegneria solare potrebbe essere utilizzabile come arma ha l’effetto cumulativo di contribuire a spostare l’attenzione da problemi difficili e inevitabili a preoccupazioni più fantasiose riguardanti minacce nebulose alla sicurezza nazionale e globale. Mentre le discussioni sulla geoingegneria solare iniziano a spostarsi dai forum accademici ai circoli politici, è tempo di lasciarsi alle spalle queste distrazioni e di concentrarsi maggiormente sugli aspetti di questa tecnologia, altrimenti promettente, che hanno un reale potenziale di causare danni e destabilizzare la politica mondiale.

Pubblicato originariamente come post ospite sul blog del Council on Foreign Relations

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://keith.seas.harvard.edu/news/can-solar-geoengineering-be-used-weapon

La questione dell’utilizzo della geoingegneria come strumento di guerra è stata posta da Armando Mannochia a Maria Heibel, curatrice di Nogeoingegneria.com, nella seconda parte dell’ultima puntata del suo programma “Piazza Libertà”.

La domanda è stata sollevata più volte dopo il grave terremoto che ha colpito la Turchia.

La trasmissione è archiviata su Byoblu https://www.byoblu.com/2023/02/25/piazza-liberta-di-armando-manocchia-puntata-37/

