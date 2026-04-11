**********************

Musk vuole costruire un cannone lunare elettromagnetico per sparare satelliti AI nello spazio. La tecnologia esiste dal 1976. La logistica un po’ meno.

Il cannone lunare annunciato da Elon Musk insieme ai piani di “colonizzazione lunare” (una tappa intermedia verso l’obiettivo Marte), potrà sparacchiare un milione di satelliti all’anno. Usando solo l’elettricità: e senza razzi. Peccato che serva prima costruire una fabbrica sulla Luna, portarci 362 tonnellate di componenti, assemblare pannelli solari grandi quanto undici campi da football americano, e risolvere il problema della polvere lunare che tende a distruggere qualsiasi meccanismo entri in contatto con la superficie. Tolti questi “dettagli” l’idea è fattibile però. In linea di principio, e con una certa, come dire… Pazienza geologica.

La storia parte da lontano: 1976, MIT, il budget è duemila dollari (poco anche per quei tempi). Gerard O’Neill e Henry Kolm costruiscono il primo prototipo funzionante di mass driver (il termine tecnico per quello che Musk chiama, più pittorescamente, “cannone lunare”). Funzionava. Sparava oggetti a 40 metri al secondo sotto l’effetto di 33 volte la gravità terrestre. Poco, ma abbastanza per dimostrare che il principio reggeva. La versione successiva fu dieci volte più potente. Poi vennero i tagli alla NASA, i venti politici cambiarono direzione, e l’idea rimase in un cassetto per cinquant’anni. Esattamente il tempo che ci voleva perché qualcuno la riscoprisse e la presentasse più o meno (Hyperloop, sei tu?) come propria.

Come funziona il cannone lunare (e perché è un’idea elegante)

L’eleganza del cannone lunare sta nella semplicità del principio. Immaginate un binario lunghissimo disteso sulla superficie della Luna, inclinato leggermente verso il cielo all’estremità. Lungo tutto il percorso, centinaia di bobine elettromagnetiche: anelli di filo che diventano potenti magneti nel momento in cui passa corrente. Un container (chiamato “bucket” nel gergo tecnico) contiene il payload, il carico da sparare. Le bobine si attivano in sequenza precisa, ciascuna nell’istante esatto in cui il bucket la raggiunge, accelerandolo verso quella successiva, senza mai toccare fisicamente nulla. Un treno maglev, in sostanza: solo che invece di fermarsi al capolinea lancia il contenuto nello spazio a 8.500 chilometri orari. Velocità sufficiente a sfuggire alla gravità lunare.

Il bucket frena, torna all’inizio, riparte. Nessuna combustione, nessun carburante, nessuna equazione del razzo che si mangia i tre quarti della massa in propellente. Solo elettricità. Il costo teorico per chilo lanciato: pochi dollari, contro i duemila attuali del Falcon 9 riutilizzabile. Su questa differenza si regge l’intera visione di Musk: un milione di satelliti AI in orbita prodotti direttamente sulla Luna, sparati nel cosmo a ritmo industriale ogni dieci secondi. La Luna come fabbrica. Il cannone lunare come cinghia di trasmissione.

Scheda del progetto

Concetto originale: Gerard K. O’Neill (Princeton/MIT) e Henry Kolm (MIT), 1976

Primo prototipo: Mass Driver I, budget $2.000, accelerazione 33g

Versione avanzata: Mass Driver III, 1.800g, binario necessario solo 160 metri

Applicazione Musk: cannone lunare per satelliti xAI, un lancio ogni 10 secondi

Fabbisogno energetico: 8,7-20 megawatt continui (7-11 campi da football di pannelli solari)

Hardware da portare sulla Luna: circa 362 tonnellate (24 lanci heavy-lift)

TRL attuale: 5/9 — componenti validati in laboratorio, mai testati nello spazio

Timeline realistica: 2040 come stima conservativa, secondo ricercatore Keith Sadlocha

Il cannone lunare e la polvere (il dettaglio che nessuno ama menzionare)

La tecnologia del cannone lunare, insomma, è solida. Il problema non è il principio fisico: è tutto il resto. La Luna è un posto ostile in un modo molto specifico e sottovalutato. La sua superficie è coperta da regolite, una polvere finissima prodotta da miliardi di anni di impatti meteorici in assenza di vento, pioggia, o qualsiasi agente erosivo. Ogni granello ha spigoli microscopici affilatissimi, mai smussati. Penetra nelle guarnizioni, nei rivestimenti delle bobine superconduttrici, nei visori delle tute. I robot di Musk, come si è visto, hanno qualche difficoltà a funzionare anche sulla Terra: sulla Luna (dove la polvere è un problema esistenziale per ogni componente meccanico) le cose si complicano ulteriormente.

Poi c’è la questione energetica. Il cannone lunare richiede tra 8,7 e 20 megawatt di potenza continua: abbastanza per alimentare una piccola città. La Luna vive due settimane di buio totale ogni mese. La soluzione teorica sono i reattori di fissione nucleare compatti del programma FSP della NASA, ma ciascuno produce al massimo 40 kilowatt: ne servirebbero centinaia per colmare il divario, e il programma non prevede dispiegamenti lunari prima della fine degli anni Venti, in condizioni ottimistiche. L’energia solare risolve la metà del problema. L’altra metà rimane irrisolta.

Il cannone lunare, le tempistiche di Musk, e il piccolo dettaglio dell’IPO

Musk parla di dieci anni. Sadlocha, ricercatore indipendente che ha analizzato in dettaglio l’ingegneria del sistema, stima tra cinque e quindici anni dal momento in cui iniziano seriamente gli investimenti. Detto altrimenti: 2040 come ipotesi ottimistica, con tutto che va per il verso giusto. Lluc Palerm, direttore della ricerca satellitare di Analysys Mason, ha paragonato la complessità del piano lunare di Musk a quella di una missione su Marte. Il paragone non è lusinghiero, visto che la missione su Marte è attesa da vent’anni e non è ancora partita.

C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare: SpaceX sta pianificando un’IPO per giugno 2026, con una valutazione target di 1.500 miliardi di dollari. La fusione con xAI (ne abbiamo parlato in questo articolo) ha già creato la società non quotata più preziosa del mondo. Il cannone lunare, con tutta la sua attrattiva narrativa, arriva in un momento in cui la storia da raccontare agli investitori deve essere il più possibile ambiziosa. Non è insolito per Musk: le sue tempistiche “aspirazionali” sono un genere letterario riconosciuto. Starship era attesa per il 2018. Il primo umano su Marte nel 2025. La prima missione lunare NASA con SpaceX è slittata dal 2027 al 2028. Il cannone lunare funzionerà con la stessa precisione temporale.

Il che non significa che non funzionerà. O’Neill e Kolm hanno dimostrato cinquant’anni fa che il principio è valido. La fisica non è cambiata. Quello che manca è la catena logistica: portare 362 tonnellate di componenti sulla Luna, assemblarli in condizioni estreme, mantenerli operativi per anni, produrre hardware AI in situ con materiali lunari. Ogni passaggio è tecnicamente affrontabile, in linea di principio. La somma dei passaggi, però, ha la lunghezza di un decennio abbondante, non di dieci anni esatti.

Perché il cannone lunare conta, comunque

La parte interessante non è la tempistica: è il fatto che stiamo affrontando il tema. Negli anni Settanta, come vi dicevo, O’Neill e Kolm costruirono il prototipo con duemila dollari racimolati tra il materiale di scarto del laboratorio di magneti del MIT. Nessuno li finanziò seriamente, nessuno costruì la versione definitiva. L’idea rimase confinata nelle riviste di fantascienza e nei convegni di visionari che si riunivano a Princeton a parlare di colonie spaziali. Adesso lo stesso concetto è al centro del piano industriale della società non quotata più capitalizzata della storia. Questo, in sé, è un cambiamento reale.

Anche perchè Musk non è il solo a cimentarsi con questo obiettivo: la Cina, ad esempio, sta lavorando al suo programma elettromagnetico (il Tengyun) per ragioni più vicine alla Terra. L’ESA guarda e prende appunti. Tra vent’anni, quando il primo cannone lunare funzionerà, potrebbe non essere quello di cui stiamo parlando oggi.

Quando e come ci cambierà la vita

Un cannone lunare funzionante cambierebbe radicalmente l’economia dei lanci spaziali: da migliaia di dollari al chilo a pochi dollari. Il primo impatto reale si vedrebbe nel costo delle costellazioni satellitari, quindi nella connettività globale e nei servizi Earth observation. Timeline concreta: 2040-2045 per un sistema funzionante su scala ridotta, se gli investimenti partono seriamente nei prossimi due anni. Il beneficio sarà reale, ma distribuito in modo selettivo: le prime a goderne saranno le aziende con infrastruttura lunare già attiva. Tutti gli altri aspetteranno che il mercato scenda.

Approfondisci

Ti interessano l’ecosistema Musk e lo spazio? Leggi anche la nostra analisi sulla fusione SpaceX-xAI, che spiega perché il cannone lunare arriva proprio adesso. Oppure scopri Starshield, la rete di satelliti spia che SpaceX sta già costruendo per la difesa americana: un’altra faccia dello stesso ecosistema orbitale.

Cinquant’anni fa O’Neill costruì il prototipo con duemila dollari e la convinzione che ci sarebbe servito. Aveva ragione. Aveva solo sbagliato di mezzo secolo. Il cannone lunare arriverà. Solo che quando arriverà, probabilmente chiameremo “aspirazonali” anche le previsioni di oggi.

Gianluca Riccio, direttore creativo di Melancia adv, copywriter e giornalista. Fa parte di Italian Institute for the Future, World Future Society e H+. Dal 2006 dirige Futuroprossimo.it , la risorsa italiana di Futurologia. È partner di Forwardto – Studi e competenze per scenari futuri.

FONTE https://www.futuroprossimo.it/2026/02/il-cannone-lunare-di-musk-unidea-anni-70-in-cerca-dautore/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

Video di 5 minuti che descrive i risultati del gruppo di studio sugli insediamenti spaziali del 1975.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.