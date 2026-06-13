Gli ordigni nucleari sono da inserire a pieno titolo nella categoria delle armi di distruzione climatica: le catastrofi climatiche che possono provocare sono un effetto essenziale del loro impiego.

Nel 1976, un’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una Convenzione internazionale ( Risoluzione 31/72 del 10 dicembre 1976) che ha vietato l’uso militare di tecniche di modifica dell’ambiente che hanno effetti diffusi, duraturi e gravi nel tempo.

Essa è nota come Convenzione ENMOD (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques), è stata aperta alla firma il 18 maggio 1977 a Ginevra ed è entrata in vigore il 5 ottobre 1978.

L’Italia ha firmato la Convenzione a Ginevra il 18 maggio 1977 e l’ha ratificata con la legge n. 962 del 29 novembre 1980.

La Convenzione proibisce l’uso militare e ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali aventi effetti estesi, duraturi o severi.

Ciò avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, anche il divieto delle armi nucleari. Ne siamo ben lontani Nel 2025 il mondo ha speso 119 miliardi in armi nucleari (oltre la metà gli USA da soli)

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Modelli climatici suggeriscono che una piccola guerra nucleare nei tropici farebbe anche più danni allo strato di ozono rispetto a una guerra nucleare più ampia a latitudini più settentrionali, aumentando l’esposizione alle radiazioni ultraviolette pericolose in tutto il mondo.



Di Michael Le Page

Una guerra nucleare non scatenerebbe solo un inverno nucleare, ma danneggerebbe gravemente anche lo strato di ozono, rendendo la ripresa ancora più difficile. Ora, uno studio ha dimostrato che una guerra nucleare relativamente piccola tra India e Pakistan potrebbe fare tanto danno allo strato di ozono quanto una guerra nucleare più grande tra Stati Uniti e Russia.

«Vogliamo sottolineare che anche una guerra su scala ridotta può produrre effetti collaterali globali di vasta portata al di là delle regioni di conflitto», afferma Zhihong Zhuo (https://scholar.google.com/citations?user=yWl-cOoAAAAJ&hl=en) dell’Università del Québec a Montreal.

Una guerra nucleare devasterebbe le aree in cui scoppiassero bombe o testate, con le esplosioni, il calore e le radiazioni che potrebbero uccidere direttamente molte milioni di persone. Le esplosioni e gli incendi sarebbero così grandi che enormi quantità di fumo verrebbero immesse nell’atmosfera, bloccando la luce solare e causando un crollo delle temperature globali — un inverno nucleare.

«C’è un forte raffreddamento della superficie nei primi anni successivi», dice Zhuo, che ha presentato i risultati del suo team a un incontro dell’European Geosciences Union a Vienna il mese scorso.

Per esempio, uno studio del 2007 stimò che una miliardo di persone potrebbe morire di fame a causa di un inverno nucleare provocato da una guerra tra India e Pakistan.

La ripresa da un inverno nucleare sarebbe ritardata dal danno allo strato di ozono nella stratosfera che blocca la pericolosa luce ultravioletta — eruzioni vulcaniche e persino grandi incendi boschivi possono anch’essi danneggiare lo strato di ozono. Livelli elevati di UV possono danneggiare piante e animali, causando rese agricole più basse anche mentre le temperature si riprendono.

Studi recenti con modelli climatici avanzati suggeriscono che l’entità del danno all’ozono dopo una guerra nucleare è stata sottostimata. Quindi, preoccupate dai numerosi conflitti nel mondo, Kuo e i suoi colleghi hanno deciso di esaminare le possibili conseguenze se uno di essi divenisse nucleare. Basandosi su stime di studi precedenti, hanno modellato una guerra India-Pakistan che rilascierebbe 5 milioni di tonnellate di fuliggine nell’atmosfera e una guerra USA-Russia che ne rilascierebbe 16 milioni. Diversamente dagli studi precedenti, hanno anche preso in considerazione altri inquinanti come il carbonio organico.

Il loro modello climatico suggerisce che i modelli di circolazione dell’aria nei tropici permetterebbero ai polluanti di una guerra India-Pakistan di salire più in alto nell’atmosfera, rimanervi più a lungo e diffondersi più ampiamente nel mondo.

«Il trasporto verso l’alto è più forte per i casi tropicali», dice Kuo. Quindi, sebbene le quantità di inquinanti siano inferiori a quelle di una guerra USA-Russia, gli effetti sullo strato di ozono sono in realtà maggiori.

Il danno allo strato di ozono sarebbe maggiore sulle regioni polari, simile a quanto accaduto con gli inquinanti che danneggiano l’ozono noti come CFC. Ma il modello suggerisce che potrebbe esserci un aumento dei livelli di UV fino al 30 per cento anche nelle aree tropicali, con impatti seri sulla salute di persone e fauna selvatica.

Riferimento:

European Geosciences Union General Assembly 2026 DOI: 10.5194/egusphere-egu26-10325

FONTE https://www.newscientist.com/article/2529589-a-nuclear-war-between-india-and-pakistan-could-destroy-the-ozone-layer/

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