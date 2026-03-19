Netanyahu ha annunciato, come dichiarato dal Times of Israel, un piano a sorpresa per risolvere la guerra in Iran. L’Opzione Sansone, vale a dire il ricorso al nucleare, come “Piano B” lascia molto a desiderare: per la stessa dottrina militare israeliana è infatti l’ultima risorsa per affrontare una minaccia esistenziale per Israele. Il nome “Sansone” non è casuale: si rifa proprio a quel tale che disse “Muoia Sansone con tutti i filistei”. L’effettiva politica nucleare di Israele è quasi impossibile da valutare a causa della mancanza di informazioni ufficiali e della segretezza che il Paese ha mantenuto sul suo programma nucleare. L’unica fonte attraverso cui è possibile valutare la politica nucleare israeliana sono i documenti declassificati dalla CIA e gli autori che hanno lavorato e scritto ampiamente sul programma nucleare israeliano. Il termine “Samson Option” è entrato nella consapevolezza mainstream in gran parte grazie al giornalista vincitore del premio Pulitzer Seymour Hersh, il cui libro del 1991 The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal e American Foreign Policy ha esposto dettagli chiave sulla dottrina strategica di Israele. A partire da marzo 2026, l’”Opzione Samson” è tornata nei dibattiti mediatici, analisi e commenti di esperti/analisti (soprattutto Eurasian Times, Jacobin, Middle East Monitor, Palestine Chronicle, ecc.), come “spettro” e potenziale, catastrofico, strumento.

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L’ombra dell’Opzione Sansone di Israele: la dottrina della distruzione totale che terrorizza il mondo

Nella notte del 22 settembre 1979, un satellite spia americano del programma Vela — progettato per intercettare i test nucleari clandestini degli avversari durante la Guerra Fredda, registrò un doppio lampo al largo delle coste del Sudafrica, a latitudine 47° Sud. Era la firma inconfondibile di una detonazione atomica nell’atmosfera: i satelliti della serie Vela avevano identificato quarantuno doppi lampi in precedenza, e tutti corrispondevano a test nucleari noti.

Quella notte, il presidente Jimmy Carter annotò nel proprio diario: “C’e stata un’indicazione di un’esplosione nucleare nell’Atlantico meridionale, o il Sudafrica, o Israele tramite una nave in mare, o niente.” Poi, per ragioni che hanno poco a che fare con la scienza, la sua amministrazione scelse la terza ipotesi.

Quella scelta non era il frutto di innocenza, ma una decisione puramente politica. Una scelta che rispecchiava la logica silenziosa che da decenni, in maniera ininterrotta, governa i delicati e complessi rapporti tra Washington e Gerusalemme in ambito nucleare. Una logica che ha preso una forma ben precisa, ma che è stata sempre mantenuta nell’ombra, mai espressa pubblicamente né ufficialmente riconosciuta. È una logica che ha un nome: l’Opzione Sansone.

Una dottrina mai dichiarata, mai smentita, mai discussa apertamente nelle sedi internazionali competenti, come il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, né mai portata sotto la lente di ingrandimento del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Si tratta di una dottrina, però, che è ben conosciuta dai protagonisti di questa delicata danza geopolitica, e che, nella sua essenza più crudele e brutale, può essere racchiusa in una sola frase: una frase che ha segnato la storia, che ha attraversato i secoli, rimanendo una delle più terrificanti e emblematiche del Libro dei Giudici. Quella frase è: «Muoia Sansone con tutti i Filistei.»

L’analisi che segue non è speculazione. Si basa su documenti declassificati, testimonianze di funzionari governativi, inchieste giornalistiche premiate con il Pulitzer, studi accademici di istituti come il Bulletin of the Atomic Scientists, il BESA Center, la Federation of American Scientists, il Wilson Center e l’archivio della National Security Archive della George Washington University. Si basa su ciò che sappiamo con certezza — e su quanto i governi hanno scelto di nascondere.

La bombe nucleari che ufficialmente non esistono

Israele è l’unico Stato al mondo che la comunità internazionale considera indiscutibilmente in possesso di armi nucleari, pur non avendolo mai formalmente confermato. Israele non ha mai firmato il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP), una decisione che lo pone fuori dalle regole internazionali sul controllo delle armi nucleari. Non permette ispezioni da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) nel suo impianto nucleare di Dimona, né si è mai pronunciato ufficialmente sulla sua capacità nucleare. Di fronte alle domande e alle pressioni internazionali in merito, Israele risponde con un silenzio assoluto.

Questa condotta si basa su una strategia chiamata amimut, che in ebraico significa “ambiguità deliberata”. Si tratta di una postura diplomatica che Israele ha adottato consapevolmente, evitando ogni conferma o smentita sul possesso di armi nucleari. Amimut non è solo una tattica politica, ma una vera e propria dottrina che ha permesso a Israele di mantenere il controllo sulla situazione senza esporsi mai pubblicamente. Questa posizione, purtroppo, costituisce una delle anomalie più evidenti e clamorose nel panorama del diritto internazionale contemporaneo, rappresentando una violazione della trasparenza e della cooperazione internazionale che invece dovrebbero caratterizzare la gestione delle armi nucleari nel mondo.

Le stime sull’arsenale israeliano variano nel tempo ma convergono verso l’alto. Già nel 1976 la CIA stimava tra 10 e 20 ordigni. Nel 2021, i ricercatori della Federation of American Scientists hanno aggiornato quella stima a circa 90 testate operative, alcune delle quali montate su missili balistici Jericho, altre su aerei e, secondo alcune analisi, su sottomarini Dolphin di fabbricazione tedesca — dotando Israele di una capacità di secondo colpo, ovvero della possibilità di rispondere a un attacco nucleare anche dopo essere stato colpito per primo.

Il ricercatore Kenneth S. Brower ha avanzato stime fino a 400 ordigni nucleari. Quel che non è più materia di congettura sono le ammissioni involontarie — o forse calcolate — di esponenti americani.

Nel 2006, Robert Gates, segretario alla Difesa dell’amministrazione Bush, ammise in un’audizione al Senato che Israele possiede armi nucleari. Due anni dopo, l’ex presidente Jimmy Carter affermò che il numero supera le 150 unità. Nessuno dei due fu contraddetto da Gerusalemme. Il silenzio era già una risposta.

L’impianto di Dimona — ufficialmente denominato Shimon Peres Negev Nuclear Research Centre — è il cuore di questo programma. Costruito nel deserto del Negev con l’assistenza tecnica e materiale della Francia e dell’acqua pesante fornita dalla Norvegia, il reattore entrò in funzione intorno al 1963 con una capacità dichiarata di 26 megawatt. Secondo le valutazioni del Dipartimento di Stato americano, già nel 1967 — all’epoca della Guerra dei Sei Giorni — Israele disponeva del suo primo ordigno nucleare.

Gli ispettori americani che visitarono Dimona tra il 1963 e il 1969 riferirono di essere stati così pesantemente limitati nei loro movimenti da non poter certificare l’assenza di produzione bellica. Nel 1991 il giornalista Seymour Hersh rivelò la ragione: Israele aveva allestito una sala di controllo fasulla appositamente costruita per depistare le ispezioni americane, mentre le attività reali si svolgevano nei piani sotterranei ai quali gli ispettori non avevano accesso.

Vanunu: l’uomo che vide troppo e pagò tutto

La storia di Dimona ha un volto umano, e quel volto porta cicatrici che nessun tribunale ha mai riconosciuto come ingiuste. Mordechai Vanunu, nato a Marrakech nel 1954 da famiglia ebraica marocchina e immigrato in Israele a nove anni, fu assunto come tecnico nucleare a Dimona nel 1976. Lavorò nell’impianto per nove anni. Quello che vide gli cambiò la coscienza.

Prima di lasciare Dimona nel 1985 — dopo essere stato licenziato — portò con sé due rullini fotografici con circa 58 immagini scattate di nascosto all’interno dell’impianto.

Le fotografie mostravano attrezzature per la produzione di plutonio, laboratori di componenti e geometrie di ordigni. Vanunu viaggiò in Australia, si convertì al Cristianesimo, e in seguito a Sydney incontrò Peter Hounam, giornalista del Sunday Times di Londra.

Il 5 ottobre 1986, il settimanale britannico pubblicò un’inchiesta di 4.000 parole intitolata Revealed: The Secrets of Israel’s Nuclear Arsenal. Era una bomba editoriale nel senso più letterale: per la prima volta il mondo vedeva prove concrete che Israele possedeva tra 100 e 200 testate nucleari, aveva sviluppato capacità termonucleari e aveva prodotto componenti per bombe a neutroni.

Mentre il giornale andava in stampa, il Mossad stava già agendo. Una agente sotto copertura di nome Cindy — nome reale Cheryl Ben-Tov, cittadina americana con passaporto israeliano — si era avvicinata a Vanunu a Londra fingendosi una turista. Vanunu si innamorò di lei. Il 30 settembre 1986, Cindy le chiese di seguirla fino a Roma. Fu l’ultimo giorno di libertà della sua vita per quasi vent’anni.

In un appartamento romano, due agenti lo immobilizzarono, lo ammanettarono mani e piedi e lo sedarono con un’iniezione. Quella notte fu caricato su una barca al largo di La Spezia e trasportato in Israele, legato a una barella. Processato in un processo segreto — vietato al pubblico e alla stampa — fu condannato a 18 anni di carcere per tradimento e spionaggio.

A denunciare Mordechai Vanunu fu Robert Maxwell, il proprietario del Sunday Times, noto per i suoi forti legami con Israele e stretto collaboratore del Mossad, fu lui a rivelare l’identità di Vanunu, portando così alla sua cattura e al suo arresto in Israele.

Robert Maxwell è anche il padre di Ghislaine Maxwell, una figura che ha attirato l’attenzione internazionale per essere stata una delle principali associate di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale e abusi su minori. Ghislaine, figlia di Robert Maxwell, è stata una figura centrale nel caso che ha scosso le cronache mondiali. Nel 2021, Ghislaine Maxwell è stata condannata a 21 anni di carcere per traffico sessuale di minori, segnando il principio di una tragica vicenda che ha coinvolto diverse figure influenti e scoperchiato una rete di abusi su minori.

Tornando alla vicenda di Vanunu, il ruolo di Robert Maxwell nella sua cattura ha suscitato numerose polemiche, non solo per i suoi stretti legami con Israele, ma anche per la sua decisione di mettere in pericolo una persona che cercava di portare alla luce una minaccia globale: il segreto nucleare di Israele. La scelta di Maxwell di denunciare Vanunu al Mossad, pur di proteggere gli interessi dello Stato ebraico, ha sollevato interrogativi morali e politici.

Vanunu trascorse undici anni e mezzo di quella pena in isolamento totale. Amnesty International lo riconobbe come prigioniero di coscienza. Il rapimento avvenne sul suolo sovrano di uno Stato membro dell’Unione Europea, in violazione palese del diritto internazionale e della legge italiana.

Il governo italiano archiviò il caso come “messinscena“. Il governo britannico non protestò. Washington rimase in silenzio. Nessun governo occidentale fece nulla. Se fosse successo a Baghdad o Teheran, quelle capitali sarebbero state indicate come Stati canaglia. Ma l’alleato speciale gode di speciali prerogative.

Rilasciato nel 2004 dopo aver scontato l’intera pena, Vanunu si trovò ad affrontare una seconda pena: non poteva lasciare Israele, non poteva parlare con giornalisti stranieri, i suoi movimenti erano sorvegliati. Nel 2007 fu condannato ad altri sei mesi per essersi avvicinato a Betlemme. Ha detto di se stesso: “Ho preso la responsabilità di informare i cittadini del pericolo nucleare. Dimona è molto pericolosa.” Parole per cui ha pagato con trent’anni di vita.

Hersh, il Pollard e le menzogne di stato

Nel 1991, il giornalista investigativo Seymour Hersh — premio Pulitzer per aver rivelato il massacro di My Lai in Vietnam — pubblicò The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy (Random House). Il libro era il risultato di tre anni di inchiesta che attingeva a funzionari dell’intelligence israeliana e americana, documenti riservati e le rivelazioni di Vanunu. Ciò che Hersh portò alla luce non era solo la dottrina atomica israeliana: era un sistema di inganni istituzionali ai danni degli stessi alleati.

Oltre alle sale di controllo false a Dimona, Hersh documentò come il premier israeliano Yitzhak Shamir avesse diretto la consegna di informazioni di intelligence americane rubate dalla spia Jonathan Pollard direttamente all’Unione Sovietica. Si trattava di dati di targeting nucleare americano, ottenuti attraverso la rete di spionaggio israeliana e poi passati a Mosca — gli stessi sovietici che Washington considerava il nemico principale. Quegli scambi, secondo Hersh, facevano parte di una logica di potere che non riconosceva alleanze assolute, ma solo interessi.

Nel libro Hersh riporta anche le parole di un anonimo ex alto funzionario israeliano con conoscenza diretta del programma nucleare del paese: “Ricordiamo ancora l’odore di Auschwitz e Treblinka. La prossima volta vi porteremo tutti con noi.” Non è uno slogan. È la formulazione più cruda e autentica della logica che sottende l’Opzione Sansone: la minaccia apocalittica come scudo esistenziale.

La Shoah come argomento geopolitico permanente. Il trauma collettivo trasformato in dottrina militare.

È una logica che — proiettata sull’era nucleare — diventa qualcosa di radicalmente diverso da qualsiasi altro principio di deterrenza conosciuto.

Non teoria: i precedenti documentati

L’Opzione Sansone non è rimasta un concetto accademico. Ha avuto applicazioni storiche concrete, alcune delle quali ora parzialmente documentate.

1967, Guerra dei Sei Giorni. Secondo un’inchiesta del New York Times, nei giorni precedenti il conflitto Israele pianificò di inserire con elicotteri un commando di paracadutisti nel Sinai con il compito di installare e detonare a distanza un ordigno nucleare su una cima montuosa, come segnale di deterrenza verso gli stati arabi confinanti. La guerra si concluse con la fulminante vittoria israeliana prima che l’operazione venisse eseguita. Il generale di brigata in pensione Itzhak Yaakov, ex comandante dell’operazione, la definì esplicitamente l’”opzione Sansone” di Israele.

1973, Guerra del Kippur. Questo episodio è il più documentato e il più inquietante. Quando le forze arabe superarono le difese israeliane nelle prime fasi del conflitto, la premier Golda Meir autorizzò un’allerta nucleare e ordinò che 13 ordigni atomici fossero preparati per il lancio da missili e aerei.

L’ambasciatore israeliano Simcha Dinitz incontrò Henry Kissinger per comunicare che “conclusioni molto serie” avrebbero potuto verificarsi se gli Stati Uniti non avessero avviato immediatamente un ponte aereo di forniture militari. Nixon cedette. La maggioranza degli analisti strategici considera questo episodio il primo utilizzo effettivo e riuscito dell’Opzione Sansone come leva di ricatto nucleare contro un alleato.

7 ottobre 2023. All’indomani dell’attacco di Hamas, almeno un ministro del governo israeliano — Amihai Eliyahu, ministro per il Patrimonio, membro del partito di estrema destra Otzma Yehudit — affermò pubblicamente che il ricorso all’arma nucleare contro Gaza era “un’opzione”. Fu sospeso dalle riunioni del gabinetto di sicurezza dallo stesso premier Netanyahu. Ma un’analisi del New York Times rivelaò che uno dei razzi di Hamas aveva colpito una base militare israeliana che ospitava missili a capacità nucleare. La soglia retorica e fisica si era assottigliata in un modo che non aveva precedenti dagli anni Settanta.

Il lampo del 1979: quando carter mentì al mondo

Torniamo a quel doppio lampo del 22 settembre 1979. Torniamo alla disonestà istituzionale che vi sta intorno — una disonestà che vale la pena esaminare in dettaglio, perché illustra meglio di qualunque altra cosa il sistema di coperture che permette all’Opzione Sansone di esistere.

Il satellite Vela aveva rilevato 41 doppi lampi in precedenza: tutti corrispondevano a test nucleari noti. Quando il 42° lampo fu registrato al largo del Sudafrica, la CIA valutò con una probabilità superiore al 90% che si trattasse di una detonazione atomica. Il Laboratorio di Ricerca Navale (NRL) produsse un rapporto di 300 pagine che, secondo il suo allora direttore Alan Berman, concludeva inequivocabilmente che si era trattato di un test nucleare.

Il responsabile dell’Agenzia per la Difesa (DIA), Jack Varona, definì il successivo rapporto della commissione nominata dalla Casa Bianca un “insabbiamento motivato da considerazioni politiche”. Scienziati di Los Alamos, Sandia e Lawrence Livermore raggiunsero le stesse conclusioni degli analisti navali.

Carter però aveva appena firmato gli Accordi di Camp David. Un test nucleare israeliano avrebbe attivato obbligatoriamente sanzioni in base alla legge americana, potenzialmente sospendendo gli aiuti militari a Israele. Avrebbe compromesso l’immagine del presidente Carter come paladino della non proliferazione. La commissione Ruina, selezionata dalla Casa Bianca, produsse un rapporto che, contro l’evidenza scientifica prevalente, concludeva che il lampo era probabilmente di origine non nucleare. Il rapporto di 300 pagine del NRL, quello che contraddiceva quella conclusione, non fu mai declassificato. Carter scelse il silenzio.

Nel 2010, l’ex presidente pubblicò i suoi diari della Casa Bianca: “Abbiamo una crescente convinzione tra i nostri scienziati che gli israeliani abbiano davvero condotto un’esplosione nucleare di prova nell’oceano vicino all’estremità meridionale del Sudafrica.” Lo scrisse il 27 febbraio 1980 — cinque mesi dopo che la sua amministrazione aveva già scelto di seppellire quella verità.

Studi scientifici indipendenti pubblicati sul Bulletin of the Atomic Scientists da Christopher Wright e Lars-Erik De Geer hanno in seguito dimostrato, attraverso l’analisi di prove iodiche nelle tiroidi di pecore australiane macellate nell’ottobre-novembre 1979, che i dati erano coerenti con una detonazione nucleare avvenuta il 22 settembre. Nessuno stato ha mai formalmente ammesso il test. Nessuno stato è mai stato ritenuto responsabile.

La logica dell’abisso: deterrenza o terrorismo di stato?

Ogni analisi seria dell’Opzione Sansone deve fare i conti con una domanda che il dibattito mainstream evita sistematicamente: esiste una distinzione morale e strategica tra deterrenza e terrorismo nucleare di stato, quando la minaccia è diretta contro popolazioni civili di paesi terzi?

I sostenitori della dottrina, tra cui il professor Louis René Beres del BESA Center, che per decenni ha scritto e studiato la strategia nucleare israeliana, sostengono che l’Opzione Sansone non vada intesa come una vendetta da attuare in risposta a un attacco, ma piuttosto come una forma di deterrenza ex ante. In altre parole, la sua funzione principale non è quella di rispondere a un’aggressione esistenziale già avvenuta, ma di prevenire che tale aggressione si verifichi in primo luogo.

Secondo questa visione, l’Opzione Sansone mira a rendere impensabile per qualsiasi nemico l’idea di lanciare un attacco che minacci l’esistenza stessa di Israele, creando una paura tale che l’aggressione diventa virtualmente inconcepibile.

Il professor Beres ha scritto esplicitamente nel 2024 che “le forze nucleari israeliane devono essere sempre orientate alla deterrenza, mai alla vendetta.” Un’affermazione teoricamente corretta ma che si scontra con la realtà storica: nel 1973, Golda Meir non usò quella minaccia per scoraggiare un attacco futuro, ma per ricattare Nixon in tempo reale.

I critici, e sono sempre più numerosi tra gli accademici di sicurezza nucleare, vedono qualcosa di fondamentalmente più inquietante. La strategia della Mutually Assured Destruction (MAD) della Guerra Fredda prevedeva un equilibrio tra superpotenze che nessuna delle due avrebbe potuto distruggere senza essere distrutta a sua volta. Era un equilibrio del terrore, ma era simmetrico. L’Opzione Sansone non è simmetrica: è la minaccia unilaterale di uno Stato medio di provocare una catastrofe nucleare regionale — con potenziali ricadute globali — nel caso della propria sconfitta militare.

Non è deterrenza nel senso convenzionale. È la sacralizzazione della sopravvivenza di un singolo Stato al di sopra di qualsiasi norma internazionale e di qualsiasi diritto alla vita delle popolazioni vicine.

Si tratta della trasformazione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che Israele ha già aggirato da tempo attraverso la sua politica di ambiguità. Questa evoluzione non rappresenta solo una violazione delle regole internazionali, ma anche un segnale preoccupante per il futuro della sicurezza globale.

In ultima analisi, costituisce il modello che ogni futura potenza nucleare regolare o clandestina, potrebbe invocare per giustificare il proprio programma nucleare, senza dover aderire agli accordi internazionali. Paesi come la Corea del Nord, il Pakistan, l’Iran, e persino l’Arabia Saudita, che già oggi chiede esplicitamente di poter avere accesso alle stesse prerogative nucleari che Israele ha acquisito senza chiedere il permesso a nessuno.

In questo modo, Israele, con la sua strategia di opacità e segretezza, rischia di aver creato un precedente pericoloso, che mina l’integrità di un sistema internazionale basato sulla non proliferazione e sul controllo delle armi nucleari.

Come hanno scritto gli analisti del Bulletin of the Atomic Scientists, ammettere il test del 1979 — solo questo — “aiuterebbe a scoraggiare future violazioni degli impegni di non testare armi nucleari da parte di paesi come Iran, Arabia Saudita, Egitto, Turchia, Corea del Sud, Giappone e altri aspiranti nucleari.”

Il silenzio, invece, costituisce un precedente e dice al mondo che avere la bomba nucleare e non ammettere di averla è una strategia che funziona.

Il presente: Dimona nel mirino di Teheran

La questione non è storia. Nel 2026, l’impianto di Dimona è tornato al centro delle dichiarazioni di minaccia da parte di Teheran. Secondo fonti riportate dall’agenzia ISNA e dal sito Iran Nuances, un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che in caso di uno scenario di “regime change” perseguito da Israele e dagli Stati Uniti, “i missili finali colpiranno il reattore nucleare di Dimona e tutta l’infrastruttura energetica regionale”. Una minaccia che, se realizzata, trasformerebbe l’Opzione Sansone da dottrina latente a innesco immediato.

Dimona si trova nel deserto del Negev, a circa 90 chilometri da Gerusalemme. Ha dieci edifici sparsi su 36 chilometri quadrati, protetti da recinzioni elettrificate, strade di pattuglia e batterie di missili anti-aerei. Il reattore ha oltre sessant’anni di vita: i ricercatori dell’Unione Europea e di diverse università americane hanno negli anni espresso preoccupazione per la sua integrità strutturale. Un attacco a Dimona non produrrebbe solo l’innesco della risposta nucleare israeliana. Potrebbe produrre esso stesso una dispersione radioattiva di proporzioni catastrofiche.

È a questo livello che il dibattito sull’Opzione Sansone si trasforma da esercizio accademico a urgenza politica concreta. Non come previsione di ciò che accadrà, ma come monito su ciò che diventa possibile quando le istituzioni internazionali scelgono da decenni di guardare altrove.

Il tempio non deve crollare

Nel libro del profeta Giudici, Sansone era cieco quando abbatté le colonne. Era stato accecato dai Filistei. Non poteva vedere le conseguenze di ciò che stava facendo — le migliaia di corpi che avrebbero riempito le macerie del tempio di Dagon, compresi quelli di persone che non avevano avuto parte nel suo tormento.

I responsabili politici che hanno costruito, mantenuto e coperto l’Opzione Sansone non erano ciechi. Eisenhower cercò di fermare il programma nucleare israeliano e fallì. Kennedy negoziò con Ben-Gurion sulle ispezioni e fu eluso. Carter sapeva del test del 1979 e scelse il silenzio. Nixon fu ricattato nel 1973 e cedette. Ogni amministrazione americana, ogni governo europeo, ha scelto la comodità dell’ambiguità rispetto all’onestà della proliferazione.

Il risultato è un ordine nucleare internazionale con una crepa strutturale enorme al suo centro: uno Stato che possiede armi atomiche senza averlo mai ammesso, che probabilmente le ha testate in violazione del Partial Test Ban Treaty, che tiene in ostaggio una regione intera con una dottrina di distruzione reciproca asimmetrica, e che lo fa con la complicità attiva del Paese che presiede la non proliferazione globale.

La metafora di Sansone contiene una verità che i suoi utilizzatori preferiscono non vedere: Sansone morì. Non trionfò, non sopravvisse, non protesse nulla. Abbatté il tempio e fu sepolto sotto le stesse macerie che aveva provocato. La dottrina che porta il suo nome non garantisce la sopravvivenza di Israele. Garantisce la distruzione di chi lo distruggerà ma sono due cose completamente diverse.

Finché il mondo non troverà il coraggio di dire che nessuno Stato può costruire in segreto, testare in segreto e minacciare di usare armi nucleari senza rispondere delle proprie azioni davanti alla comunità internazionale, l’Opzione Sansone non sarà solo una dottrina israeliana. Sarà la dottrina di chiunque si senta abbastanza potente o sia abbastanza disperato da usarla.

FONTI DOCUMENTALI

Seymour M. Hersh, The Samson Option (Random House, 1991)

Avner Cohen, Israel and the Bomb (Columbia University Press, 1998)

Federation of American Scientists, Israeli Nuclear Weapons 2021

National Security Archive / GWU, The Vela Incident 1979, documenti declassificati

Bulletin of the Atomic Scientists: Wright & De Geer, The 22 September 1979 Vela Event, Science & Global Security

Bulletin of the Atomic Scientists, Double Flash: Forty years ago the Carter administration covered up a presumed Israeli nuclear test, 2019

Foreign Policy, Blast from the Past, settembre 2019

Wilson Center, Revisiting the 1979 Vela Mystery, 2019

Louis René Beres, Navigating Chaos: Israel, Nuclear Ambiguity and the Samson Option, BESA Center 2024

Wikipedia (EN): Samson Option, Vela Incident, Mordechai Vanunu

Arms Control Association, Vanunu Released From Prison, 2004

Times of Israel, Israel lets Mordechai Vanunu discuss its nuclear program on primetime TV, 2015

Dawn.com, Explainer: What to know about Dimona, marzo 2026

FONTE https://grandeinganno.it/2026/03/15/lombra-dellopzione-sansone-di-israele-la-dottrina-della-distruzione-totale-che-terrorizza-il-mondo/

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