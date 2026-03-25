Questo è uno dei tanti esempi in cui l’uso o l’abuso della CO₂ distorce completamente la percezione e l’informazione.

Anche senza leggere l’articolo, che richiede l’inserimento dei dati per poter accedere gratuitamente, questa breve introduzione è sufficiente per documentare un esempio lampante di disinformazione.

Il titolo è: Scie di condensazione: Come piccole correzioni di rotta possono rendere il settore dell’aviazione a basse emissioni di carbonio VEDI QUI E spiega: Prevenirle è relativamente semplice ed economico: le scie di condensazione possono essere aggirate con lievi correzioni di rotta. Questo viene ora testato per la prima volta su larga scala dall’industria e dalla scienza.

La CO₂ è incolore e inodore, e il fatto che le scie degli aerei non siano più visibili non modifica in alcun modo le emissioni di CO₂ ( e non cancella le sostanze inquinanti che sono state omessee) .

Queste falsità e depistaggi vengono sistematicamente diffuse da anni: lo smog industriale ( camini da cui esce fumo denso ) viene attribuito all’ intossicazione da CO2, sebbene la CO2 non è un veleno.

È altrettanto errato, per di più con tono beffardo, misurare la guerra in termini di CO₂ e illustrare con nuvole di denso fumo nero che suggerisce la CO₂, come avviene in questo articolo del Guardian.

Secondo un’analisi, in soli 14 giorni di guerra degli Stati Uniti contro l’Iran sono state emesse 5 milioni di tonnellate di CO2



Esclusiva: la guerra in Medio Oriente sta esaurendo il bilancio globale di carbonio più rapidamente di 84 paesi messi insieme VEDI QUI https://www.theguardian.com/world/2026/mar/21/middle-east-iran-conflict-environment-climate

Ciò che emerge senza ombra di dubbio è l’ipocrisia dei governanti, che da un lato “proteggono il clima” con le restrizioni sulle emissioni di CO2 e dall’altro lo distruggono senza ritegno.

FALSA INFORMAZIONE E INGANNO: in modo spudorato.

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