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Il noto scienziato ed esperto di politiche climatiche Roger Pielke Jr. sostiene che il “pilastro” della catastrofe climatica sia crollato con il declassamento dello scenario di emissioni RCP8.5 ( che è uno scenario di emissione di gas serra e riscaldamento globale utilizzato nei modelli climatici). Riconosciuto ora dalla comunità scientifica come “implausibile”, ha dominato per oltre 15 anni i media e la ricerca come base per le proiezioni più estreme.

Il ritiro dello scenario RCP8.5 non cancella il problema del riscaldamento globale, ma impone di basare le future valutazioni (come quelle dell’ IPCC ) su traiettorie di emissione più realistiche e moderate. Questo cambiamento permette di affrontare le politiche climatiche con maggiore oggettività, superando una comunicazione basata sulla paura a favore di dati concreti.

Roger A. Pielke Jr. (nato il 2 novembre 1968) è uno scienziato politico statunitense specializzato in politica della scienza, interazioni scienza-società e policy sul clima e l’energia. La sua ricerca si concentra su come la scienza viene usata (e anche politicizzata) nelle decisioni pubbliche, sulla valutazione dei rischi da disastri naturali, sull’adattamento climatico e sulla governance. È noto per un approccio che sottolinea l’importanza di distinguere chiaramente tra scienza e advocacy, criticando spesso le esagerazioni o le semplificazioni nel dibattito climatico.

Roger A. Pielke Sr. (nato nel 1946), è padre del precedente, meteorologo e climatologo con una lunga carriera accademica focalizzata su modellistica atmosferica e interazioni terra-atmosfera. Padre e figlio hanno approcci complementari ma coerenti: entrambi tendono a contestare alcune narrative dominanti nel dibattito pubblico, pur riconoscendo il problema del riscaldamento antropogenico.

L’articolo seguente di Roger Pielke Jr. (28 giugno 2026) è tradotto automaticamente con qualche correzione.

By Roger Pielke Jr.

Un’indagine di successo ProPublica pubblicata la scorsa settimana ha rivelato che una società di combustibili fossili ha contribuito a plasmare e persino a scrivere uno dei documenti sul clima più influenti mai pubblicati.1

Quel documento del 2004 – Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies di Stephen Pacala e Robert Socolow della Princeton University – sosteneva che l’umanità possedeva già tutta la tecnologia necessaria per risolvere il problema climatico fino al XXI secolo.

Non l’abbiamo fatto allora e ancora oggi non lo facciamo.

Questo post ripercorre la storia del documento “Wedges”, incluso il dibattito scientifico sulla prontezza tecnologica che il documento di Wedges ha cercato di porre fine, le motivazioni politiche ed economiche dietro la carta, i macchinari filantropici costruiti su di esso e la spietata campagna per mettere a tacere coloro che hanno messo in dubbio l’idea che avevamo in mano tutte le tecnologie necessarie per risolvere il cambiamento climatico.

Questi sforzi hanno fatto arretrare gli sforzi per accelerare la decarbonizzazione per una generazione.

Prendi un caffè e sistemati . . .

Da un lato: la mitigazione climatica di successo richiede innovazione

Nel 2002, Martin Hoffert, Ken Caldeira e diciotto co-autori – tra cui Christopher Green e Tom Wigley – hanno pubblicato un articolo su Science intitolato “Advanced Technology Paths to Global Climate Stability: Energy for a Greenhouse Planet”.

Hanno sostenuto che stabilizzare le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera era fondamentalmente un problema energetico. Soddisfare i requisiti di potenza di metà secolo senza emissioni di CO2 richiederebbe più volte ciò che il mondo poi derivava dai combustibili fossili, anche con guadagni di efficienza. Hanno spiegato che le tecnologie allora disponibili non erano quasi all’altezza di affrontare questa sfida.

Hoffert e colleghi hanno sostenuto che i rischi associati al cambiamento climatico erano abbastanza gravi che le false rassicurazioni sulla prontezza tecnologica potevano portare a una politica difettosa reindirizzando l’attenzione e gli investimenti lontano dall’innovazione più urgentemente richiesta.

Non molto tempo dopo, Ted Nordhaus e Michael Shellenberger – che avrebbero fondato il Breakthrough Institute nel 2007 – hanno raggiunto una conclusione strettamente correlata dalla direzione della strategia politica. Il loro saggio del 2004 “La morte dell’ambientalismo” sosteneva che il movimento per il clima si era intrappolato in una politica di limiti e di incrementalismo normativo incapace di costruire una coalizione necessaria per un’azione politica su larga scala.

Il loro libro del 2007 ha sostenuto gli investimenti pubblici su larga scala nella ricerca e sviluppo di energia pulita, che hanno caratterizzato in termini di un nuovo programma Apollo. La rivista Time li ha nominati “Eroi dell’ambiente” nel 2008, definendo Break Through “preveggente” per la sua previsione che la politica climatica dovrebbe concentrarsi sul rendere l’energia pulita a basso costo piuttosto che rendere costosi i combustibili fossili.

Dall’altra parte: avevamo già tutte le tecnologie necessarie

Nel 2004, gli accademici di Princeton Stephen Pacala e Robert Socolow hanno pubblicato “Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies” in Science.

Una figura chiave di Pacala e Socolow (2004).

Ogni cuneo nel quadro Pacala-Socolow rappresentava una strategia che, se dispiegata e ridimensionata in 50 anni, evitava l’emissione di un miliardo di tonnellate di carbonio all’anno entro il 2054. Un portafoglio completo di sette cunei terrebbe insieme le emissioni globali piatte ai livelli del 2004 piuttosto che consentire loro di seguire la traiettoria al rialzo prevista, stabilizzando così i livelli di concentrazione di CO2 atmosferica al di sotto di un raddoppio della linea di base preindustriale. All’epoca, la politica climatica si concentrava sulla stabilizzazione delle concentrazioni, non sugli obiettivi di temperatura o sulle emissioni nette pari a zero.

Il loro articolo spiegava :

I cunei possono essere raggiunti dall’efficienza energetica, dalla decarbonizzazione della fornitura di elettricità e combustibili (per mezzo dello spostamento del combustibile, cattura e stoccaggio del carbonio, energia nucleare e energie rinnovabili) e dallo stoccaggio biologico nelle foreste e nei terreni agricoli. Di seguito, di seguito, discutiamo 15 diversi esempi di opzioni che sono già distribuite su scala industriale e che potrebbero essere ulteriormente ridimensionate per produrre almeno un cuneo.

Hanno sostenuto che il raggiungimento dell’attuazione della loro strategia di cuneo costituirebbe un successo della politica climatica e che farlo era possibile con le tecnologie già esistenti:

“L’umanità possiede già il know-how scientifico, tecnico e industriale fondamentale per risolvere il problema del carbonio e del clima per il prossimo mezzo secolo”.

Tre chiarimenti su quello che sostenevano:

In primo luogo, il documento riguardava la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, non zero netto. Le zero emissioni nette erano un concetto che è entrato nel discorso della politica climatica solo molto più tardi.2

In secondo luogo, la scala temporale è stata di 50 anni, non di pochi decenni. Ogni cuneo rappresentava una sfida di mezzo secolo di dispiegamento, non qualcosa che potesse avere successo nel corso degli anni o addirittura un decennio.

Terzo, l’ambizione del giornale era limitata. Sette zeppe hanno mantenuto concentrazioni a circa 500 ppm. I sostenitori del cuneo in seguito hanno gonfiato questo in affermazioni sul raggiungimento di 450 ppm o anche 350 ppm di stabilizzazione – obiettivi che il documento non ha mai affrontato.

Al Gore promuove le zeppe. Screenshot di An Inconvenient Truth (2006), via ProPublica.

Al Gore ha presentato il framework di Wedges nel suo documentario del 2006 An Inconvenient Truth, presentandolo come prova che avevamo già tutta la tecnologia di cui avevamo bisogno. Il problema, come lo ha caratterizzato Gore, era semplicemente una questione di volontà politica.

L’articolo ha più di 4.500 citazioni nella letteratura scientifica. È stato citato in rapporti di valutazione. Si è presentato nelle aule universitarie per una generazione di studenti. Qualcuno è entrato in un gioco da tavolo.

Molto più significativamente di qualsiasi impatto accademico, nel mondo della difesa del clima, Wedges è diventato il fulcro intellettuale del lobbying, della filantropia e della base per gli sforzi – in gran parte di successo per un certo periodo – per chiudere qualsiasi discussione sulle debolezze e sulle carenze del quadro.

La funzione politica di una rivendicazione scientifica

Pacala in seguito ha rivelato la motivazione politica del giornale. Nel 2008 ha spiegato che il suo scopo era:

. . . ristretto e semplice — volevamo impedire all’amministrazione Bush quella che vedevamo come una strategia per bloccare l’azione sul riscaldamento globale sostenendo che ci mancava la tecnologia per affrontarla.

L’ho visto come una malsana collusione tra la comunità scientifica che credeva che ci fosse un problema serio e un movimento politico che non lo faceva. Volevo che questo si fermasse e il documento per me era sorprendentemente efficace nel farlo.

Qualunque carenza nella più ampia posizione dell’amministrazione Bush sul clima, la sua enfasi sulla R&S energetica era sull’obiettivo. Pacala stava riconoscendo che l’affermazione scientifica principale del documento di Wedges – che la tecnologia esistente era stata costruita per vincere un argomento politico con i responsabili politici con cui non era d’accordo, usando l’autorità della scienza per farlo.

Ciò che né la comunità scientifica né il pubblico sapevano all’epoca – e ciò che l’indagine di ProPublica espone – era che il documento di Wedges era motivato non solo dalla politica, ma da finanziamenti nascosti e dall’influenza di una grande azienda di combustibili fossili, la BP.

Il problema qui non è che una società di combustibili fossili ha sponsorizzato una ricerca, ma che i dirigenti hanno svolto un ruolo importante nel concepire e la scrittura fantasma del documento di Wedges, e niente di tutto questo è stato divulgato. A mio avviso, se la segnalazione da parte di ProPublica regge, la scienza dovrebbe ritrattare il documento.3

La BP ha finanziato la Carbon Mitigation Initiative di Princeton per perseguire la ricerca sull’affrontare il cambiamento climatico senza abbandonare i combustibili fossili. Fino ad ora, il ruolo della BP era nascosto e includeva la collaborazione su bozze cartacee mentre venivano passate avanti e indietro con i ricercatori di Princeton.

In effetti, l’amministratore delegato di BP John Browne ha suggerito la metafora centrale del giornale – “cunei” – durante un incontro a Londra in cui Pacala ha lanciato il quadro. ProPublica fornisce dettagli sorprendenti (enfasi aggiunta):

Pacala, che un collega ha descritto come un esperto “pitchman”, ha presentato il suo grafico delle idee: utilizzare petrolio e gas in modo più efficiente. Sostituire le centrali elettriche a carbone. Ridurre le emissioni, in definitiva, catturandole e seppellendole sottoterra. Ogni azione, ha detto, avrebbe tolto le “fette” dalla quantità totale di inquinamento da carbonio futuro.

Browne ascoltava attentamente. Il quadro semplice ha fatto sembrare gestibile un problema complesso. Ma la terminologia delle “fette” lo confondeva. “Sono una specie di cunei, vero?” Pacala ricorda di averlo detto.

“Siamo tipo: ‘Sì, quello che vuoi’”, ricorda Pacala pensando. “‘Stai pagando le bollette, amico’”.

In coincidenza con la pubblicazione del documento di Wedges su Science, Browne ha pubblicato un’approvazione del documento su Foreign Affairs, citando come prova che il petrolio e il gas avevano “futuri sostenibili”.

Né il finanziamento né la paternità fantasma sono stati divulgati nella campagna di comunicazione coordinata.

Socolow ha detto a ProPublica che il giornale probabilmente non sarebbe mai esistito senza il finanziamento di BP. BP deteneva una partecipazione finanziaria diretta nella risposta alla domanda a cui il giornale stava presumibilmente rispondendo.

Come Caldeira e Hoffert avevano scritto due anni prima che apparisse il documento di Wedges, le tecnologie su cui il documento si concentrava non erano mature, e il documento oscurava piuttosto che risolvere la sfida tecnologica.

Nel 2013, Davis, Cao, Caldeira e Hoffert hanno formalizzato questa critica nel “Ripensare i cunei” nelle lettere di ricerca ambientale :

“Pacala e Socolow ci hanno dato un modo per credere che il problema energia-carbonio-clima fosse gestibile. Una conseguenza sfortunata del loro documento è stata quella di far sembrare la soluzione facile”.

I Cunei si spostarono rapidamente al centro del movimento per il clima

I Wedge sostengono che avevamo tutta la tecnologia di cui avevamo bisogno è diventata la base intellettuale per una grande impresa filantropica coordinata focalizzata su una prospettiva di promozione della politica climatica, mettendo a tacere tutte le altre.

Grazie al lavoro di Matthew Nisbet, allora all’American University, abbiamo un quadro di come questo movimento si è sviluppato. Nisbet ha documentato le dinamiche nel suo importante rapporto del 2011, Climate Shift, che ha esaminato le risorse finanziarie, le strategie e le scelte di comunicazione delle organizzazioni dominanti che sostengono l’azione sui cambiamenti climatici.

Nisbet spiega che nel 2007, la Packard, Doris Duke, Energy, Joyce, Oak e Hewlett Foundations hanno commissionato un rapporto” Design to Win: Philanthropy’s Role in the Fight Against Global Warming. Il rapporto ha trattato come fatto la prospettiva dei cunei sulle tecnologie disponibili.

Il rapporto spiegava che per i sostenitori del clima, la priorità assoluta era quella politica e normativa: bloccare i combustibili fossili, promuovere l’efficienza e le energie rinnovabili, vincere la lotta politica. La ricerca e l’innovazione sono state trattate come secondarie nel migliore dei casi per la lotta politica e normativa – o peggio, come copertura per l’opposizione alle politiche climatiche.

Hewlett, Packard e McKnight Foundations hanno quindi lanciato ClimateWorks Foundation con oltre $ 1,1 miliardi di finanziamenti impegnati per implementare la strategia Design to Win.

Chiedersi se l’analisi dei cunei fosse corretta o discutere la necessità di innovazione tecnologica rischiava gravi ripercussioni professionali, poiché i sostenitori del clima ben finanziati e potenti dell’era erano pronti a punire chiunque deviasse dall’ortodossia.

Naturalmente, non ero timido nelle mie critiche a Wedges, la mia convinzione informata che Hoffert, Caldeira, Wigley e colleghi avessero ragione, e in promozione della necessità di un’innovazione tecnologica ad ampio spettro nella produzione e nel consumo di energia se mai fosse possibile la decarbonizzazione profonda.

“Assunzioni pericolose” e la risposta furiosa

Il mio commento Nature del 2008 (con Tom Wigley e Christopher Green) – “Dangerous Assuntions” – costruito direttamente sull’analisi di Hoffert et al. del 2002. Abbiamo sostenuto che tutti gli scenari di emissione di base dell’IPCC,4 – compresi quelli con minori emissioni cumulative e quelli con emissioni cumulative molto elevate 5 – avevano incorporato enormi tassi di decarbonizzazione spontanea. Cioè, un presupposto che i futuri progressi nelle riduzioni dell’energia e dell’intensità di carbonio si verificherebbero a un ritmo ben oltre quello osservato storicamente, come se magicamente da solo, senza una politica diretta.

L’implicazione che abbiamo disegnato è stata pienamente coerente con Hoffert et al. e direttamente contraria all’analisi di Wedges: sono stati richiesti enormi progressi nella tecnologia energetica. Il nostro documento è stato ben accolto e ampiamente discusso:

La natura ha pubblicato un editoriale di accompagnamento che segnala il significato del commento.

Vaclav Smil ha detto “Sono in gran parte d’accordo, ma temo che la situazione sia anche peggiore di quanto gli autori implichino”.

Marty Hoffert l’ha definita una “bomba”.

Christopher Field di Carnegie ha dichiarato: “Date le recenti tendenze, è difficile vedere come, senza un massiccio aumento degli investimenti, il numero necessario di tecnologie pertinenti sarà maturo e disponibile quando ne avremo bisogno”.

Il nostro documento, e la sua accettazione da parte dei leader sul campo è stata una sfida diretta al quadro di Cunei e quindi gran parte del movimento di difesa del clima, a cui miliardari e fondazioni stavano sostenendo con oltre un miliardo di dollari di sostegno.

Il Center for American Progress (CAP), un gruppo di difesa politica progressista, ha messo il loro senior fellow Joe Romm incaricato di delegittimare il nostro documento e me in particolare. Romm – un blogger prolifico e combattivo che all’epoca era ampiamente infunitivo – ha definito il documento “inutile e fuorviante se non addirittura pericoloso”.

L’ha etichettato:

“lo standard ‘Technology, technology, blah, blah’ messaggio di ritardatore sviluppato da Frank Luntz e perfezionato da Bush/Lomborg/Gingrich.”

Una strategia tipica di delegittimazione all’epoca era quella di associare chiunque si discostasse dal catechismo climatico ai repubblicani – che era una tecnica particolarmente efficace di delegittimazione negli ambienti professionali, poiché la comunità scientifica e accademica si associava sempre più ai democratici, alla sinistra politica e al movimento per il clima.

L’ho creato nel 2018. Potete vedere che la campagna di CAP contro di me è stata più intensa dopo la pubblicazione del nostro documento “Dangerous Assunptions” nel 2008. Nel 2011, la loro attenzione è aumentata dopo aver scoperto un grafico falsificato relativo al mio lavoro in un rapporto dell’IPCC. Bei tempi!

Romm ha dedicato ben oltre cento post alla CAP ad attaccare il mio lavoro (figura sopra).6

Ha incaricato i giornalisti di non citarmi nella loro copertura, e la maggior parte ha ascoltato e per molti anni, alcuni lo fanno ancora. Sulla base della fatwa di Romm, nel 2012 l’ex giornalista del New York Times Andy Revkin mi ha paragonato a Voldemort.7

Romm si è rifiutato di discutere la sostanza, dicendo che non aveva alcun interesse a elevare gli argomenti.

Come documentava lo Breakthrough Institute: Romm consigliava regolarmente ai suoi lettori di non leggere gli articoli e i libri che criticava, e spesso riconosceva con orgoglio di non averli letti lui stesso.

Il rapporto Climate Shift di Nisbet, che ha documentato alcune di queste dinamiche nel 2011, ha ricevuto lo stesso trattamento. Romm ha rotto l’embargo di pubblicazione prima del rilascio del rapporto e lo ha attaccato come “un rapporto irriduto, autocontraddittorio, dimostrabilmente falso”. Un revisore accademico che aveva visto la bozza era così disturbato dalla caratterizzazione di Romm che ha restituito il suo honorarium e ha ritirato il suo nome.

Potrebbe essere difficile nel 2026 capire il potere esercitato dal Center for American Progress e dal suo cane d’attacco Joe Romm quasi 20 anni fa, ma quando ha ordinato ai sostenitori del clima di saltare, sono saltati. Il Breakthrough Institute ha caratterizzato in modo appropriato la campagna di distruzione personale e professionale di Romm come il maccartismo climatico.

Oltre un decennio fa, Romm è in gran parte scomparsa dalla questione climatica, lasciando la PAC a perseguire altri interessi, tra cui lavorare con Michael Mann presso l’Università della Pennsylvania.

Una contabilità completa del danno inflitto al discorso sul clima, alla scienza e alla politica da CAP, Romm e dai loro compagni di viaggio deve ancora essere scritta – e da qualcuno diverso da me, essendo stato uno dei loro obiettivi primari,

Quello che mostra il disco

Sia la scienza che la politica si stanno auto-correggendo, anche se ci vuole troppo tempo a volte. Con il senno di poi, ora sappiamo incontrovertibilmente che non solo il documento di Wedges era semplicemente sbagliato, ma era anche profondamente compromesso fin dall’inizio per far avanzare un’agenda politica ed economica.

L’evoluzione del sistema energetico che si è verificata negli ultimi due decenni è dipesa dall’innovazione tecnologica. Ad esempio, l’energia solare ed eolica ai costi attuali richiedeva decenni di ricerca e sviluppo, scale-up di produzione e distribuzione sostenuta dalle politiche per ottenere incredibili riduzioni dei costi. Lo stoccaggio delle batterie continua ad avanzare come area di intensa innovazione. L’integrazione della rete ad alte penetrazioni rinnovabili richiede uno sviluppo tecnico continuo. I settori difficili da ridurre – acciaio, cemento, trasporto marittimo, aviazione, calore industriale – mancano ancora di soluzioni a basse emissioni di carbonio accessibili e implementabili su larga scala.

Resta la necessità di una continua innovazione tecnologica. L’AIE e l’IPCC ora lo trattano come una necessità, non come un’opzione. Ironia della sorte, questa era la stessa posizione che ha ottenuto ricercatori etichettati come “negazionisti” e “distratti” e sottoposti a campagne coordinate di delegittimazione professionale e molestie a titolo definitivo.

Una buona scienza e una politica migliore stanno vincendo. Questa è una buona notizia.

Lezioni di Wedges

L’episodio di Wedges tiene alcune lezioni.

Le affermazioni scientifiche volte a servire conclusioni politiche predeterminate comportano rischi anche quando – o forse soprattutto quando – la causa sottostante è ampiamente considerata legittima o virtuosa. Lo scopo politico del documento di Wedges non rendeva il cambiamento climatico meno reale o meno serio. Ma ha prodotto un documento la cui onestà analitica ha sofferto per le sue ambizioni politiche, e quel documento è poi diventato uno strumento per sopprimere l’indagine legittima che nel corso del tempo si è rivelata corretta.

La filantropia dovrebbe fare un lavoro migliore sostenendo l’intermediazione onesta – chiarire e ampliare la scelta politica, non semplicemente scegliere un approccio per promuovere sopra tutti gli altri e attaccare gli altri come nemici politici. La difesa politica senza una base nell’efficacia della politica è solo politica patologica.

Ecco cosa ho scritto nel 2011, che ha superato la prova del tempo:

Cosa spiega l’adesione alle cattive idee sotto forma di cattiva politica? Non sono del tutto sicuro, ma accade solo che gruppi come il Center for American Progress sono stati finanziati nell’ambito della strategia Design to Win per diffondere il suo messaggio. A quanto pare ciò include una sana dose di sforzi per delegittizzare punti di vista alternativi e per avvelenare ciò che altrimenti potrebbe essere caratterizzato come un sano dibattito pubblico sulle opzioni politiche. Nella misura in cui questi sforzi hanno successo, la politica climatica e il più ampio movimento ambientalista soffrono.

Nonostante la politica di sbalzo ingegnerizzata dagli attivisti per il clima, il lavoro di sviluppo, scalabilità e dispiegamento della suite completa di tecnologie a basse emissioni di carbonio che il mondo richiede continua.

TRADUZIONE AUTOMATICA

FONTE https://www.aei.org/articles/another-pillar-of-climate-advocacy-collapses/

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