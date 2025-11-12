Tucker Carlson ha invitato due noti attivisti della scena americana a discutere del problema delle scie aerei e della copertura artificiale dei cieli. Dane Wigington ha ricevuto ampia visibilità grazie a Tucker, mentre l’intervista di Tucker con Peter Kirby è stato quasi del tutto ignorato: la sua intervista uscita in ritardo non è stata nemmeno diffusa su X. Perché? Kirby e Wigington non si contraddicono; anzi, Kirby amplia e completa la narrazione, concentrandosi sui responsabili.

Un altro filone di indagine, aperto da Jim Lee però, non riceve grande attenzione, nemmeno da Tucker. Nel seguente articolo vorrei colmare questa lacuna. A mio avviso, la verità si trova integrando tutti gli approcci. Non si tratta di schierarsi, ma di mantenere apertura e cercare i fili conduttori comuni.

Propongo ora un approfondimento su questo terzo filone, pubblicato a maggio in seguito a un webinar già da me citato.

Webinar SOS Swarm Geoengineering Truthbombs: Smantelliamo i Miti sulla Geoingegneria



Nessuna confessione di piloti di chemtrail, nessun “ordine di bavaglio” ai meteorologi, nessuna cospirazione di manipolazione del clima: solo dati concreti e un appello per cieli limpidi.

Reinette Senum



Recentemente ho ospitato un webinar Save Our Skies Swarm che si è rivelato davvero illuminante per molti dei nostri ospiti. Con Jim Lee di ClimateViewer.com e il nostro meteorologo Jeff “Ray”, abbiamo approfondito le complessità della scienza atmosferica e i fraintendimenti che affliggono il movimento anti-geoingegneria. Ho a lungo esitato se affrontare alcuni di questi temi controversi, ma sento che è imperativo dire la verità, anche quando è difficile. Sebbene abbia scoperto la geoingegneria intorno al 2005-2007, negli ultimi due anni ho compiuto un completo dietrofront nella mia comprensione dell’argomento grazie a Jim e ad altri ricercatori. Come ex sindaca per due mandati e attivista di lunga data, ho sempre saputo identificare i veri problemi, riunire le persone giuste e trovare soluzioni. Ma la narrazione attuale sulla geoingegneria è fuori strada da molto tempo. Probabilmente per coprire l’industria petrolifera e l’aviazione commerciale. Le informazioni corrette, quelle scoperte da menti curiose e critiche, non stanno uscendo come dovrebbero.

Voglio essere chiara: non sto attaccando le persone, sto parlando di fatti. La disinformazione nel mondo anti-geoingegneria ci sta fuorviando e, finché continueremo a credere a certe cose, non arriveremo mai alla verità e i nostri sforzi non saranno mai efficaci. Sto investendo centinaia, se non migliaia di ore in questa battaglia perché credo che alla fine ci porterà alla vittoria: cieli blu di nuovo.

LA PROVA È NEL BUDINO

Circa due anni fa Jeff “Ray” è diventato il nostro meteorologo SOS. È stato lui a iniziare a insegnare a me e al team i dati delle radiosonde, raccolti ogni 12 ore in tutto il mondo rilasciando una radiosonda attaccata a un pallone meteorologico.Con questi dati giornalieri, Jeff mi disse inizialmente che poteva prevedere i giorni in cui avremmo o non avremmo visto quelle che chiamiamo “chemtrail” – che non provengono da programmi clandestini, ma dall’aviazione commerciale. La stragrande maggioranza delle persone sul nostro canale Telegram voleva zittirlo e non ascoltarlo. Io invece gli chiesi di dimostrarmelo: ogni mattina dirmi cosa avrei dovuto vedere sopra la mia testa.Per oltre due settimane, Jeff ha azzeccato ogni previsione. Quello che mi diceva di vedere (o non vedere) era perfetto. Da allora abbiamo incorporato questi insegnamenti nei webinar SOS Swarm per insegnare alle persone a leggere il cielo.

Nota a margine: il nostro metodo vi insegnerà alla fine a identificare eventuali programmi clandestini sopra la vostra testa.Il problema? La maggior parte delle persone non riesce a capire le informazioni delle radiosonde o non ha tempo di impararle. Non tutti hanno avuto la fortuna, come me, di avere un Jeff a disposizione per dimostrare che le cosiddette chemtrail (cioè scie di condensazione persistenti) sono prodotte dall’aviazione commerciale… fino ad ora.

Ora Windy.com ha un plug-in “contrail” che vi dà queste informazioni in tempo reale proprio sopra la vostra testa. Non mi credete? Provate voi stessi. Ecco un esempio di come appare: (Presto forniremo un tutorial. Restate sintonizzati) È rivoluzionario, e non si può sottolinearlo abbastanza. Perché? Perché smonta miti e distrugge completamente la narrazione perpetuata secondo cui ci sono milioni di aerei che spruzzano chemtrail. Questo dimostra che la stragrande maggioranza proviene dagli scarichi dell’aviazione commerciale.Perché è importante? Perché per anni siamo stati così fuorviati su ciò che accade davvero nei nostri cieli che non abbiamo mai avuto chance di riottenere cieli blu e un pianeta sano. Questo sta per cambiare.

Sto dicendo che non esistono affatto programmi clandestini di geoingegneria o manipolazione del clima?

NO.

Ma quelli sono l’ago nel pagliaio, mentre l’aviazione commerciale è il principale colpevole. Ora, se foste l’industria petrolifera o dell’aviazione commerciale, non vorreste che il pubblico guardasse ovunque tranne che alle vostre industrie? È PER QUESTO che sto lavorando a una petizione per una nuova regolamentazione da inviare alla FAA, Cal EPA e EPA, supportata da centinaia di studi (grazie a Jim Lee che ha raccolto una quantità enorme di materiale) come primo passo per portare queste agenzie inadempienti in tribunale. Quando le persone mi attaccano personalmente (o Jim, o Jeff, o altri che condividono queste informazioni) invece di affrontare i dati, hanno già perso il dibattito perché non possono confutare i fatti.Ho molto in gioco in questa partita, quindi non sto sprecando gli anni preziosi che mi restano a inseguire arcobaleni e unicorni o vicoli ciechi.

Il mio obiettivo non è l’ego, avere ragione o fare clic: è scoprire la verità e rivedere cieli blu prima dei miei ultimi giorni. FONTE: https://tinyurl.com/mr24utew (A proposito, prima sono stata criticata per aver usato la parola “spruzzare” riferendomi a quanto sopra… quindi, dato che il linguaggio È importante, ora dico “emettere”)

Finché tutte le leggi attualmente in approvazione negli stati non affronteranno il geoingegnere “non intenzionale”, ovvero l’aviazione commerciale, non rivedremo mai i nostri cieli blu.

CHIARIAMO L’ARIA CON LE ‘TRUTHBOMBS’

Nell’ultimo webinar SOS Swarm (registrazione in alto alla pagina) abbiamo affrontato diversi miti diffusi. Contrariamente alle affermazioni virali, nessuno ha mai affrontato un “pilota di chemtrail” – il video recentemente circolato mostra in realtà un’interazione tra una donna e un pilota di cloud seeding, una pratica locale e mirata, distinta dalle presunte operazioni diffuse di “chemtrail”. Sebbene la donna che ha affrontato il pilota lo abbia chiarito sul suo Substack, la parola “cloud seeding” viene detta forse una o due volte in decine di interviste, e gli intervistatori inducono a credere che si parli di piloti di chemtrail. Niente di più lontano dalla verità.

La maggior parte delle persone non conosce la differenza tra chemtrail e cloud seeding, e questo ha portato a confusione e depistaggio totale. Questa falsa narrazione ha fatto enormi danni alla comunità anti-geoingegneria, che cerca di far emergere la verità ed è per lo più silenziata.

Nessuno potrà mai guardare FlightRadar24, saltare in macchina, guidare per un’ora e affrontare un “pilota di chemtrail”. Al massimo si può affrontare un pilota di cloud seeding nella propria zona locale, ma da quando quel confronto è diventato virale, i piloti di cloud seeding hanno iniziato a nascondere i numeri di registrazione, rendendo impossibile scoprire chi siano. Anche questo è stato un grande danno.

SMONTIAMO IL MITO DELL’ORDINE DI BAVAGLIO

Nel webinar abbiamo anche sfatato l’idea che i meteorologi siano sotto un “ordine di bavaglio” che impedisce loro di parlare di programmi di modificazione del clima (Jim Lee ha smontato questo mito anni fa, in modo indipendente). Il presunto “ordine di bavaglio” non aveva nulla a che fare con il silenzio dei meteorologi, ma era un accordo di riservatezza di Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) durante una trattativa sindacale. Questa storia continua a essere diffusa dalla fonte originale come la presunta “ragione” per cui il pubblico non sa dei presunti programmi di chemtrail. È stata usata come pilastro di una falsa narrazione secondo cui i programmi di modificazione del clima non potevano essere condivisi dai meteorologi con il pubblico.

Lo so per certo perché il nostro team legale stava perseguendo questo ordine di bavaglio come violazione del primo emendamento, credendo che fosse vero, e una volta contattato l’avvocato principale di PEER abbiamo scoperto che non esiste nessun ordine di bavaglio originale proveniente dal governo federale. L’intera storia è stata distorta per favorire una narrazione falsa.

EMETTERE O NON EMETTERE, QUESTO È IL PROBLEMA

Altrettanto importante, io e il nostro team di ricerca/legale abbiamo confermato che i motori turbofan ad alto bypass producono effettivamente scie di condensazione persistenti (di nuovo, Jim Lee ce lo dice da anni), sfidando una convinzione fondamentale di molti teorici della geoingegneria – una teoria sbagliata in cui anch’io ho creduto per anniiiii.

Non ascoltate me: andate su ChatGPT, Grok o qualsiasi piattaforma AI e chiedete:

I motori turbofan ad alto bypass dell’aviazione possono produrre scie di condensazione persistenti? Io l’ho fatto e questa è la risposta che ho ottenuto:

SÌ, i motori turbofan ad alto bypass dell’aviazione possono produrre scie di condensazione persistenti, e in realtà è più probabile che lo facciano rispetto ai vecchi motori a basso bypass. Questo per diversi fattori: maggiore efficienza propulsiva, più alto “fattore di scia”, miscela più efficiente dell’aria di bypass, studi che dimostrano che rapporti di bypass più alti producono scie più frequenti… Uno studio classico di Ulrich Schumann e Reinhold Busen del 2000 ha dimostrato che un Airbus A340 più nuovo con motori ad alto bypass produceva scie più frequentemente di un vecchio Boeing 707 a basso bypass nelle stesse condizioni atmosferiche. La persistenza dipende da temperatura e umidità, ma quando le condizioni sono giuste, le scie dei motori ad alto bypass possono durare a lungo, contribuendo alla copertura nuvolosa e influenzando il clima.

LA SFIDA È LANCIATA

Sfido ognuno di voi ad andare su QUESTO SITO e cliccare sulla pagina che fornisce un modello in tempo reale di quali aerei commerciali stanno producendo che tipo di scia, estesa o corta. Potete cliccare su qualsiasi scia e vedere esattamente quale aereo la sta producendo. È sbalorditivo e contraddice tutti i detrattori che insistono che questa tesi sia sbagliata. Ecco un esempio: Mentre molti scienziati si concentrano sulle emissioni di carbonio (un altro specchietto per le allodole), la nostra attenzione deve spostarsi sulla vera minaccia: zolfo e particolato di metalli pesanti nell’atmosfera provenienti dagli scarichi dei carburanti per aviogetti – che stiamo trovando tutti nei risultati dei nostri test sulle acque piovane. Questa è la più grande minaccia globale per la nostra salute e l’ambiente.

Il grafico qui sotto mostra l’aumento delle emissioni di CO2 dall’aviazione, ma dà anche un’idea di quanto sia aumentato il particolato dall’aviazione commerciale dal 1940. È un aumento enorme. Abbiamo soluzioni per i nostri cieli, ma prima dobbiamo affrontare i fatti. Dobbiamo smettere di perpetuare paura, miti e disinformazione che magari portano like, iscritti e introiti, ma a spese della verità e dell’efficacia. Non fraintendetemi: quando le persone sentono me o altri chiarire che i veri responsabili della distruzione dei nostri cieli sono l’aviazione commerciale (e militare), molti perdono la testa, soprattutto dopo anni e anni di sentirsi ripetere che tutte queste scie derivano da programmi clandestini.

Ho dovuto abbandonare tutte le mie convinzioni preconcette su ciò che pensavo di vedere per poter affrontare onestamente e correttamente ciò che sta realmente accadendo nei nostri cieli.Se volete davvero capire cosa sta succedendo sopra le nostre teste, vi consiglio vivamente l’ultimo articolo Substack di Jim Lee sugli stessi temi che sto trattando:

Chiunque stia redigendo leggi per fermare la geoingegneria deve studiare attentamente questo articolo. Altrimenti, dopo aver approvato leggi anti-geoingegneria inefficaci, vi ritroverete tristemente a scoprire tra anni di aver sbagliato bersaglio.

UN APPROCCIO CHIARO PER CIELI PULITI

L’approccio SOS sottolinea la necessità di un’indagine scientifica rigorosa e di un’advocacy basata su prove – grazie all’aiuto di molti professionisti e menti curiose che ci assistono. Ci stiamo posizionando in prima linea nella conversazione in evoluzione sulla geoingegneria, armati di dati, determinazione e una visione chiara del nostro obiettivo finale: il ritorno di cieli sani e blu.Spero che troverete il tempo di guardare l’intero webinar, anche a pezzi. Sono informazioni che sconvolgono la mente, che molti non hanno mai sentito prima, ma sono cruciali per comprendere la realtà della nostra atmosfera che cambia e come possiamo affrontarla efficacemente.

FONTE ORIGINALE https://reinettesenumsfoghornexpress.substack.com/p/sos-swarm-webinar-geoengineering?utm_source=substack&utm_medium=email

PUNTI CHIAVI Sì, i motori high-bypass fanno scie persistenti Segnalo alcuni studi in seguito

Sì, il carburante contiene metalli pesanti – lo dicono i rainwater test e lo dice l’analisi di Ulrike Lohmann

Sì, esistono programmi segreti: ho cercato di riassumerli in un libro di prossima uscita: APRITI CIELO Cosa dicono i tecnici del settore Ulrich Schumann (DLR, massimo esperto mondiale di contrails):

«Higher bypass ratios increase the contrail formation tendency significantly.»

(Citazione diretta da più pubblicazioni) Ulrich Schumann e Reinhold Busen (2000) – Test sperimentale con A340 (high-bypass) vs B707 (low-bypass): l’A340 forma scie persistenti in condizioni dove il B707 non ne forma affatto. → PDF completo: https://elib.dlr.de/9247/1/aerscitech-2000.pdf Questo studio conferma quello che dicevano Schumann – Titolo completo: Contrail formation in modern turbofan engines: Examining the influence of bypass ratio Non si può scaricare il PDF “File under embargo until 24-01-2027”. L’autore (o l’università) ha scelto di ritardare la pubblicazione completa L’abstract è pubblico e contiene già il messaggio chiave: “The results show that higher bypass ratio engines have a higher absolute plume intensity, indicating a higher tendency to form contrails.”( “I risultati mostrano che i motori con un rapporto di bypass più elevato presentano un’intensità assoluta maggiore del pennacchio di scarico, il che suggerisce una maggiore tendenza a formare scie di condensazione.”) https://repository.tudelft.nl/record/uuid:c3b4863f-2e24-4bdd-8cfb-cc071db13bf5

NASA Langley Research Center (studio 2018):

«Modern high-bypass engines form contrails at higher ambient temperatures than older engines.»

FAA / EUROCONTROL (report 2022):

«The global fleet transition to high-bypass engines has increased contrail coverage by ~25 % in the last 20 years.»

Tornero sull’ argomento con maggiori dettagli. Maria Heibel Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

