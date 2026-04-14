Studiano e studiano, ma sempre e solo con dei modelli? Come si può valutare un sistema vivente, complesso e dinamico utilizzando solo dei modelli? È scienza? E’ etica? E’ senso di responsabilità?

I tentativi di raffreddare il pianeta potrebbero fare molto più che abbassare le temperature: potrebbero rimodellare fondamentalmente i sistemi climatici della Terra.

Mentre le emissioni di anidride carbonica continuano ad aumentare, sempre più decisori politici, scienziati e sostenitori ambientali stanno esplorando la geoingegneria come un potenziale modo per limitare il cambiamento climatico.

Queste interventi su larga scala potrebbero influenzare tutto, dai pattern delle precipitazioni alla produzione alimentare globale, rendendo i rischi e le conseguenze significativi. In teoria, regolare parti del sistema climatico terrestre potrebbe aiutare a compensare parte del riscaldamento. Tuttavia, la complessità del pianeta rende estremamente difficile prevedere gli esiti di questi sforzi.

Ricercatori dell‘University of California, Santa Barbara hanno esaminato due metodi progettati per ridurre la quantità di luce solare che raggiunge la superficie terrestre: l’inseminazione delle nubi sull’oceano Pacifico orientale e il rilascio di aerosol nella stratosfera. Utilizzando modelli delle interazioni oceaniche e atmosferiche, hanno scoperto che il primo approccio potrebbe disturbare gravemente un importante sistema climatico, l’Oscillazione del Sud dell’El Niño (ENSO), mentre il secondo ha avuto un effetto misurabile minimo. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Earth’s Future, sottolineano la necessità di valutare attentamente gli impatti più ampi delle strategie di geoingegneria.

“Dobbiamo essere cauti nell’implementare proposte di geoingegneria prima di comprendere pienamente cosa accadrà”, ha detto l’autrice principale Chen Xing, studentessa di dottorato alla Bren School of Environmental Science & Management dell’UCSB.

Xing e la collega studentessa di dottorato Cali Pfleger si sono proposte di esplorare come questi interventi potrebbero influenzare gli ecosistemi marini. Per farlo, si sono concentrate su come la geoingegneria potrebbe alterare i cicli oceanici su larga scala, in particolare l’Oscillazione del Sud dell’El Niño (ENSO).

L’ENSO è un pattern climatico ricorrente che si sviluppa ogni 2-7 anni e sposta la distribuzione dell’acqua calda attraverso l’oceano Pacifico tropicale. Questi spostamenti influenzano il tempo atmosferico in tutto il mondo. Durante i periodi di El Niño, acque più calde si spostano verso le coste occidentali delle Americhe vicino all’equatore, portando spesso inverni più umidi in California. Durante La Niña, condizioni più calde nel Pacifico occidentale rafforzano i sistemi monsonici in Asia meridionale e sud-orientale.

Confronto tra strategie di geoingegneria

Entrambe le strategie analizzate nello studio si basano su aerosol, ma differiscono per composizione e altitudine. Il brightening delle nubi marine (MCB), una forma di inseminazione delle nubi, prevede la spruzzatura di particelle di sale marino nella bassa atmosfera, entro circa 2 chilometri (circa 1,2 miglia) dalla superficie oceanica, per aumentare la riflettività delle nubi. L’iniezione di aerosol stratosferici (SAI), al contrario, rilascia particelle di solfato molto più in alto nell’atmosfera per riflettere la luce solare in arrivo.

Alcune proposte di geoingegneria si concentrano sui bordi orientali dei bacini oceanici, vicino alle coste occidentali dei continenti, a causa del loro forte influsso sulle temperature globali. Tuttavia, il Pacifico sud-orientale sembra svolgere un ruolo chiave nel modellare il comportamento dell’ENSO. “L’impiego di MCB nel Pacifico sud-orientale subtropicale riduce drasticamente l’ampiezza dell’ENSO di circa il 61%”, scrivono gli autori.

“È difficile far cambiare l’ENSO così tanto e così rapidamente”, ha detto la professoressa associata Samantha Stevenson, coautrice dello studio e supervisore di Xing e Pfleger.

Il brightening delle nubi marine aumenta il numero di gocce nelle nubi riducendone la dimensione, rendendo le nubi più riflettenti e raffreddando la superficie sottostante. Allo stesso tempo, gocce più piccole riducono la probabilità di precipitazioni, portando a condizioni più secche.

Mentre quest’aria più fredda e secca si diffonde nel Pacifico centrale, riduce l’evaporazione e indebolisce la convezione atmosferica. Questa reazione a catena intensifica i venti alisei lungo l’equatore, aumenta l’upwelling oceanico e raffredda ulteriormente le temperature superficiali del mare. Insieme, questi cambiamenti disturbano l’equilibrio che guida l’ENSO. In termini pratici, il ciclo si indebolisce drasticamente.

La scala dell’effetto ha sorpreso i ricercatori. “Gli autori pensavano che le proposte potessero avere impatti, ‘ma non ci aspettavamo che due terzi della varianza dell’ENSO scomparisse’”, ha detto Xing. Le implicazioni sembrano chiare: “Non fate MCB sull’oceano Pacifico orientale perché potrebbe causare reazioni a catena super forti dalla scomparsa dell’ENSO”.

Perché gli aerosol stratosferici si comportano diversamente

Al contrario, l’iniezione di aerosol stratosferici ha prodotto pochi o nessun cambiamento nel comportamento dell’ENSO. Questa differenza deriva probabilmente dal modo e dal luogo in cui le particelle si diffondono nell’atmosfera. L’MCB opera vicino alla superficie e rimane concentrata in una regione specifica, mentre l’SAI avviene in alto sopra la Terra, dove le particelle si disperdono in modo più uniforme.

Grazie a questa distribuzione più ampia, l’SAI crea un effetto di raffreddamento più uniforme e ha meno probabilità di disturbare sistemi climatici regionali come l’ENSO. Tuttavia, i risultati non significano che tutte le forme di MCB avrebbero le stesse conseguenze.

Secondo Stevenson, gli effetti forti osservati nello studio sono legati alle condizioni specifiche del Pacifico orientale. “Non stiamo dicendo che tutta l’MCB ucciderà l’ENSO. Stiamo solo dicendo che questo accade se la si fa in questa regione specifica”, ha detto. Altre località potrebbero produrre esiti diversi, anche se ottenere lo stesso effetto di raffreddamento altrove potrebbe richiedere interventi più grandi.

Scegliere di non agire comporta anch’esso rischi seri. Il cambiamento climatico in corso è previsto disturbare ecosistemi, pattern meteorologici e sistemi umani in tutto il mondo. Gli scienziati ancora non sanno come l’ENSO risponderà al riscaldamento continuo, aggiungendo un altro strato di incertezza. “Non c’è nulla che si confronti alla velocità con cui l’ENSO cambierebbe in questi esperimenti MCB”, ha detto Stevenson. “Non cala naturalmente del 60% in 10 anni, nemmeno con il cambiamento climatico”.

Ridurre la luce solare su scala globale influenzerebbe anche la fotosintesi, abbassando la produttività in colture, foreste e vita marina. Le alghe marine, che formano la base della catena alimentare oceanica, sono particolarmente importanti perché producono circa il 70% dell’ossigeno nell’atmosfera terrestre. Il team di ricerca prevede di studiare ulteriormente come questi interventi potrebbero influenzare gli ecosistemi marini.

Lo studio evidenzia la complessità delle decisioni di geoingegneria. Diversi metodi possono raggiungere obiettivi simili di temperatura globale ma produrre effetti regionali molto diversi. “Due interventi possono arrivare allo stesso obiettivo di riscaldamento globale e avere impatti climatici regionali estremamente diversi”, ha detto Stevenson. “La domanda più importante è: ‘Stiamo pensando a tutte le potenziali conseguenze?’”

Riferimento: “Subtropical Marine Cloud Brightening Suppresses the El Niño–Southern Oscillation” di C. Xing, S. Stevenson, J. Fasullo, C. Harrison, C. Chen, J. Wan, J. Coupe e C. Pfleger, 4 agosto 2025, Earth’s Future. DOI: 10.1029/2025EF006522

FONTE https://scitechdaily.com/cooling-the-planet-could-come-at-a-devastating-cost/



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