La notizia seguente ha ricevuto molta attenzione tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 sul fatto che gli Stati Uniti stiano costruendo questo sistema di monitoraggio proprio. Più recentemente, il 23 febbraio 2026, il GAO (Government Accountability Office) ha pubblicato un rapporto intitolato “Weather Modification: NOAA Should Strengthen Oversight to Ensure Reliable Information“, che analizza come la NOAA stia gestendo le proprie responsabilità di monitoraggio.

Ed ecco l’articolo pubblicato sul sito della NOAA:

Gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria

Il lancio di un pallone aerostatico nei pressi di Lauder, in Nuova Zelanda, nell’ambito di un sistema globale di sorveglianza atmosferica. Foto: Tatsiana Chypsanava per il New York Times



2 dicembre 2024

Ieri è stato pubblicato un articolo sul The New York Times che descrive parte del lavoro della NOAA sulla modifica della radiazione solare (SRM, Solar Radiation Modification), sostenuto dal programma Earth’s Radiation Budget. Christopher Flavelle è un giornalista che scrive di come gli Stati Uniti stiano cercando di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Ha scritto questo reportage da Boulder, Colorado, e Albuquerque, New Mexico. Il direttore del CSL, Dr. Dave Fahey, e diversi membri del suo team scientifico hanno contribuito a questo articolo, qui riprodotto in parte con il riconoscimento al The New York Times:

In un complesso sorvegliato ai piedi delle Rocky Mountains, scienziati governativi stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allerta globale: un sistema in grado di rilevare se un altro paese, o forse anche solo un miliardario intraprendente, tenti di oscurare il sole. Ogni poche settimane, i ricercatori a Boulder, Colorado, lanciano un pallone che sale fino a 17 miglia (circa 27 km) nel cielo. Palloni simili vengono lanciati con minore frequenza da siti in Alaska, Hawaii e Nuova Zelanda; dall’Isola della Riunione, al largo della costa africana; e persino dall’Antartide. Questi costituiscono i mattoni fondamentali di un sistema che avviserebbe gli scienziati americani di eventuali attività di geoingegneria.

Mentre il pianeta continua a riscaldarsi, l’idea di tentare intenzionalmente di bloccare la radiazione solare – talvolta chiamata modifica della radiazione solare, geoingegneria solare o intervento climatico – sta guadagnando attenzione. Governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari in ricerca e modellistica di sistemi di geoingegneria.

Potrebbe essere un modo relativamente rapido per raffreddare il pianeta. Ma potrebbe anche scatenare pericoli incalcolabili.

Molti temono che la geoingegneria solare possa avere conseguenze impreviste, sconvolgendo i modelli meteorologici regionali e danneggiando tutto, dall’agricoltura alle economie locali. E i primi passi potrebbero essere compiuti in silenzio, da un attore non autorizzato o da un’altra nazione che opera senza alcuna regolamentazione o controllo. Per questo gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema che permetterebbe loro di determinare se e quando altri stiano cercando di manomettere il termostato terrestre.

“È una delle scienze stratosferiche più importanti al mondo oggi”, ha dichiarato in un recente pomeriggio nel suo ufficio a Boulder David W. Fahey, direttore del Chemical Sciences Laboratory della National Oceanic and Atmospheric Administration, che sta costruendo la rete di palloni-sentinella.

Sia la NOAA che la NASA dispongono di satelliti in grado di rilevare grandi quantità di aerosol nell’atmosfera, ma non riescono a captare quantità minori. È qui che entrano in gioco i palloni. Ciascuno trasporta un apparecchio da sei libbre (circa 2,7 kg), grande quanto una scatola per il pranzo, pieno di fili e tubi. Il dispositivo misura minuscole particelle sospese nell’aria, ovvero aerosol. Un incremento potrebbe indicare la presenza di una quantità insolita di aerosol nella stratosfera, forse con lo scopo di deviare parte del calore solare verso lo spazio.

Il team del Dr. Fahey sta sviluppando la capacità di rilevare, tracciare e comprendere gli effetti di qualsiasi rilascio insolito di aerosol.

Il sistema di allerta precoce per la geoingegneria è un’attività frammentata tra diverse agenzie e laboratori federali. La NOAA possiede il dispositivo per misurare la concentrazione di aerosol e lanciare un allarme in caso di anomalie. La National Aeronautics and Space Administration dispone di velivoli ad alta quota capaci di trasportare sofisticate attrezzature di prova sul luogo di una piuma di aerosol. Gli scienziati dei Sandia National Laboratories nel New Mexico, che lavorano per il Department of Energy, hanno uno strumento in grado di stimare quando e dove sia stato emesso un rilascio di aerosol.

I ricercatori sottolineano che questi sforzi di rilevamento sono ancora agli albori. Al momento, ritengono che la geoingegneria solare sia stata tentata solo su scala molto ridotta, nonostante le affermazioni dei teorici del complotto.

Ma il lavoro in corso alla NOAA e ai Sandia dimostra come la geoingegneria sia passata dall’essere materia di fantascienza a diventare una fonte di crescente preoccupazione per il governo.

“Se un paese – un alleato importante o un grande avversario – sta sviluppando capacità, i nostri scienziati possono dirci cosa stanno cercando di fare e quale sarebbe l’impatto?” ha chiesto Kelly Wanser, fondatrice e direttrice esecutiva di SilverLining, un’organizzazione no-profit che sostiene la ricerca sulla geoingegneria e ha contribuito a convincere il Congresso a finanziare il programma della NOAA. “Quanto è pericoloso? Quanto velocemente e con quanta forza dobbiamo rispondere?”

Il laboratorio di scienze chimiche gestito dalla NOAA a Boulder ha l’atmosfera di un campus universitario. Alcuni dei migliori scienziati atmosferici al mondo camminano per i corridoi con stivali da trekking e magliette, come se fossero pronti a salire sulle Rocky Mountains visibili attraverso le finestre. L’unico indizio sulla natura del loro lavoro sono le guardie armate ai cancelli, che ispezionano i veicoli dei visitatori alla ricerca di esplosivi.

In una stanza senza finestre, Alexandre Baron, un giovane scienziato francese specializzato nelle proprietà microfisiche degli aerosol, ha mostrato l’interno delle scatole che il suo team ha inviato in aria. Il dispositivo aspira l’aria in un tubo di ingresso e la analizza con un laser. Gli aerosol disperdono la luce, rendendo possibile registrarne concentrazione e dimensione.

Una volta che i palloni che trasportano i dispositivi salgono a 90.000 piedi (circa 27.400 metri), quasi tre volte l’altitudine di crociera di un aereo passeggeri, una valvola si apre per rilasciare lentamente elio e far ridiscendere i palloni verso la Terra. Il viaggio di andata e ritorno dura tre ore e mezza, durante le quali gli strumenti inviano a terra via radio le letture degli aerosol.

La NOAA recupera la maggior parte delle scatole, che costano circa 15.000 dollari l’una, sostituendo i componenti in modo che possano essere riutilizzate. (L’agenzia ha perso alcuni palloni sopra l’oceano e nelle zone selvagge dell’Alaska.)

A volte un pallone e il suo prezioso carico finiscono impigliati tra gli alberi. Appoggiato alla parete nella stanza del Dr. Baron, tra le attrezzature di laboratorio, c’era un grande potatore per alberi. “L’ho sicuramente usato in un’occasione in cui il carico era rimasto appeso”, ha dichiarato Troy Thornberry, lo scienziato ricercatore della NOAA responsabile del programma.

Il compito immediato degli scienziati a Boulder è raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti sopra la Terra per creare una linea di base delle concentrazioni normali, in assenza di eventi esterni come un’eruzione vulcanica. Ciò permetterebbe alla NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato punto sono insolitamente alti.

Il programma, finanziato dal Congresso a partire dal 2020, rientra nella più ampia missione della NOAA di studiare l’atmosfera, ha spiegato il Dr. Thornberry. Il budget è inferiore a 1 milione di dollari all’anno, ha aggiunto.

Per costruire una linea di base globale, la NOAA ha collaborato con ricercatori e scienziati governativi di altri paesi. Sta coordinando i lanci con ricercatori a Riunione, un territorio francese vicino a Mauritius. Questo mese, il personale della NOAA ha lanciato un pallone per la prima volta dal Suriname, un piccolo paese al confine settentrionale del Brasile, con piani per futuri lanci gestiti dall’agenzia meteorologica di quel paese. La NOAA prevede di visitare Palau, una piccola nazione insulare tra le Filippine e Guam, all’inizio del prossimo anno, per cercare un accordo simile.

Quando i palloni vengono lanciati in altri paesi, i partner della NOAA trasmettono i dati da analizzare a Boulder. Hanno anche accesso ai dati, che sono condivisi pubblicamente. Non c’è alcun pagamento coinvolto, solo un’etica di collaborazione e mutuo soccorso tra scienziati atmosferici, ha spiegato il Dr. Thornberry. Inoltre, lo sforzo necessario per lanciare i palloni è minimo, ha aggiunto. “Tutti i piccoli pezzi sono visti come un contributo al progresso dell’intero sistema”, ha detto.

Richard Querel, uno scienziato atmosferico e responsabile di gruppo presso il National Institute of Water and Atmospheric Research della Nuova Zelanda, che gestisce i lanci di palloni in quel paese, ha dichiarato che lavorare con la NOAA “ci permette di ampliare la nostra gamma di osservazioni oltre ciò che sarebbe possibile fare da soli”.

Gli Stati Uniti vogliono stabilire lanci regolari di palloni da sette siti in tutto il mondo e mantenere questi lanci per tre-cinque anni, ha affermato il Dr. Thornberry. A quel punto, l’agenzia dovrebbe avere informazioni sufficienti per identificare con sicurezza aumenti insoliti, ha aggiunto.

Il Dr. Thornberry ha dichiarato di non essere a conoscenza di altri paesi che stiano perseguendo uno sforzo di sorveglianza simile. “Forse semplicemente non ne parlano”, ha aggiunto.

Se il sistema di palloni rilevasse un livello sospetto di aerosol, il Dr. Thornberry si rivolgerebbe a un altro strumento nel laboratorio della NOAA. È il dispositivo più sensibile al mondo per rilevare l’anidride solforosa, il materiale più spesso citato come probabile candidato per riflettere la radiazione lontano dalla Terra. Un insieme di valvole e tubi che ricorda un motore da auto da corsa, lo strumento può misurare concentrazioni fino a una parte per trilione.

La NOAA caricherebbe il dispositivo sul retro di un camion, lo porterebbe a Houston e lo fisserebbe sotto un aereo. Ma non un aereo qualsiasi.

Esistono solo pochi velivoli in grado di raggiungere la stratosfera. Un modello è il WB-57, tre dei quali sono ospitati al Johnson Space Center della NASA. L’aereo, riconoscibile per il muso bombato e l’ala di grande apertura alare, può volare oltre i 60.000 piedi (circa 18.300 metri).

Il Dr. Thornberry ha stimato che il suo team potrebbe far decollare il dispositivo entro tre settimane dal rilevamento di una piuma di aerosol e prima che questa possa dissiparsi. Tutto ciò che sarebbe necessario è finanziare il tempo di volo – da qualche parte tra 1 e 1,5 milioni di dollari, ha detto.

Una portavoce della NASA ha rifiutato di rendere disponibile per un’intervista qualsiasi membro del personale dell’agenzia.

Circa 400 miglia a sud di Boulder, i ricercatori in uno dei più prestigiosi laboratori di armi nucleari del paese hanno risolto un altro pezzo del puzzle: come identificare la posizione di un rilascio di aerosol.

I Sandia National Laboratories, sul margine orientale di Albuquerque, sono stati avviati come parte del Manhattan Project, lo sforzo clandestino americano per costruire una bomba nucleare. Oggi il laboratorio, gestito da una sussidiaria di Honeywell International sotto contratto con il Department of Energy, dispone di sofisticati modelli informatici in grado di determinare se altri paesi stiano testando armi nucleari.

I moderni trattati di bando dei test nucleari funzionano “solo perché saremmo in grado di sapere se la Russia conducesse i test”, ha dichiarato Erin Sikorsky, che in precedenza ha guidato l’analisi sulla sicurezza climatica della comunità di intelligence degli Stati Uniti, e ora dirige il Center for Climate & Security, un gruppo di ricerca di Washington. “Ed erano gli scienziati dei Sandia a sviluppare i sistemi per poterlo scoprire.”

Questa capacità di costruire sofisticati modelli di rilevamento torna utile nell’era della geoingegneria solare.

Laura Swiler, una scienziata senior ai Sandia, ha sviluppato un algoritmo in grado di prendere una piuma di aerosol osservata da qualsiasi fonte – ad esempio un’eruzione vulcanica o un grande incendio boschivo – e risalire indietro nel tempo per stimarne dimensioni e punto di origine. È un problema difficile, ha detto la Dr.ssa Swiler, perché “la piuma di aerosol si sta muovendo”.

Lo strumento che la Dr.ssa Swiler ha creato insieme ai colleghi Diana Bull e Kara Peterson fa parte di un programma chiamato CLDERA, pronunciato “caldera” – la parola che indica un cratere formatosi in seguito a un’eruzione vulcanica. Il team ha utilizzato i dati dell’eruzione del 1991 del Monte Pinatubo nelle Filippine per costruire l’algoritmo e poi testarne l’accuratezza.

Quel metodo è stato progettato per esaminare qualsiasi tipo di piuma di aerosol. Se la NOAA o la NASA rilevassero un picco nei livelli di aerosol, l’algoritmo dei Sandia potrebbe stimare la quantità rilasciata e forse anche dove e quando sia stata rilasciata.

“Abbiamo la capacità, ed è fortemente legata a qualcosa come un sistema di rilevamento precoce”, ha dichiarato la Dr.ssa Swiler.

Lo strumento può anche stimare le conseguenze di un’iniezione di aerosol, ad esempio cambiamenti nelle temperature superficiali, nei livelli di precipitazione o nell’umidità del suolo.

“L’effetto potrebbe durare mesi, e forse anche un paio di anni, a seconda di quanti aerosol vengono iniettati”, ha detto la Dr.ssa Swiler. “Capire cosa potrebbe succedere tra due anni – è lì che dovremo fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione.”

Gli Stati Uniti sono ancora a anni di distanza dall’essere pronti a rilevare uno sforzo di geoingegneria solare, ma sono all’avanguardia.

“Sappiamo di più sugli aspetti importanti dell’aerosol stratosferico così com’è oggi rispetto a qualsiasi altro gruppo al mondo”, ha dichiarato il Dr. Fahey. “Stiamo giocando la partita a lungo termine.”

FONTE ARTICOLO ORGINALE https://csl.noaa.govnews/

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