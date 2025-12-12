Negli ultimi anni, e soprattutto nel 2025, si stanno intensificando gli sforzi per eliminare le scie degli aerei.Quindi, per essere chiari, devono diventare invisibili. E pare che possono essere evitate in vari modi. Per la prima volta, l’industria e la scienza stanno testando su larga scala. E’ spiegato qui: “Contrail: Come piccole correzioni di rotta possono decarbonizzare l’aviazione. Evitarli è relativamente semplice e poco costoso…” https://table.media/en/climate/feature/contrails-how-small-course-corrections-can-decarbonize-aviation.

L’articolo “La strategia climatica messa alla prova: ridurre le scie di condensazione” descrive il progetto A4CLIMATE (lanciato a febbraio 2025 e finanziato dall’UE con il programma Horizon Europe), il DLR (Centro aerospaziale tedesco) stia collaborando con 17 partner internazionali (tra cui TUIfly, Eurocontrol, ETH Zurich e Breakthrough Energy) per sviluppare soluzioni pratiche contro i contrail. L’obiettivo è ridurre la formazione di scie persitenti e il loro impatto climatico.

E un’altra notizia, invece, riporta una nuova proposta che descrive l’aggiunta di particolato per risolvere il problema.

Aggiungere particelle agli scarichi degli aerei potrebbe ridurre l’impatto dei contrails

Revisionato da Laura Thomson, 8 dicembre 2025

Fangqun Yu, ricercatore senior presso l’Atmospheric Sciences Research Center dell’Università di Albany, ha sviluppato un modello avanzato per simulare la formazione dei contrail e ha pubblicato numerosi studi sulla formazione e sulle proprietà delle particelle di ghiaccio nei contrail sulla rivista ACS ES&T Air

I contrail, le sottili formazioni nuvolose bianche osservate al seguito degli aerei, sono un fenomeno atmosferico comune.

La formazione di queste nuvole di ghiaccio sottili è un processo complesso, risultante dalla miscelazione dei gas di scarico caldi con l’aria ambiente fredda. Le particelle di ghiaccio nei contrail possono persistere per durate variabili, da periodi brevi a diverse ore, a seconda delle condizioni atmosferiche. Prima di dissiparsi, queste formazioni intrappolano la radiazione termica in uscita, contribuendo al cambiamento climatico.Uno studio che analizza l’impatto climatico dell’aviazione dal 2000 al 2018 ha concluso che i contrail sono responsabili del 57% dell’effetto di riscaldamento del settore, un contributo significativamente maggiore rispetto a quello delle emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione del carburante.Yu propone di introdurre una quantità minima di particelle nucleanti il ghiaccio negli scarichi dei motori degli aerei per ridurre sostanzialmente i danni dei contrail, accorciandone la durata atmosferica.Questo metodo innovativo mira a creare meno cristalli di ghiaccio, ma più grandi, all’interno del contrail, portando a una dissipazione più rapida e a una riduzione del calore intrappolato.

Le particelle nucleanti il ghiaccio sono minuscole particelle che agiscono come semi per la formazione dei cristalli di ghiaccio. Poiché possono innescare la formazione del ghiaccio a temperature più calde, assorbono il vapore acqueo nello scarico dell’aereo più precocemente e fanno crescere cristalli abbastanza grandi da essere attirati fuori dall’atmosfera dalla gravità. Questo significa contrail a vita più breve, riducendo in definitiva il loro effetto di riscaldamento a un livello molto basso.

Fangqun Yu, Ricercatore senior, Università di Albany

Ridurre i contrail nel cielo

Questo metodo è stato valutato in condizioni simulate reali dal team di ricerca di Yu utilizzando il modello di microfisica degli aerosol e dei contrail, uno strumento di simulazione progettato per tracciare l’evoluzione immediata del pennacchio di scarico di un aereo.L’applicazione di questo metodo ha prodotto una riduzione fino a 50 volte nella formazione di cristalli di ghiaccio nei contrail.

La quantità di materiale nucleante il ghiaccio necessaria è molto piccola, paragonabile o addirittura inferiore all’olio lubrificante tipicamente consumato dagli aerei. Inoltre, poiché l’applicazione avverrebbe in alta atmosfera durante i voli e in quantità minime, i nostri modelli preliminari indicano che il materiale che raggiungerebbe il suolo sarebbe trascurabile. Tuttavia, dobbiamo esaminare ulteriormente come queste particelle aggiunte potrebbero influenzare le particelle nucleanti il ghiaccio naturali, la formazione delle nuvole e le precipitazioni.

Fangqun Yu, Ricercatore senior, Università di Albany

Un’aviazione più sostenibileYu si concentra sulla microfisica delle particelle atmosferiche, inclusa la formazione dei contrail e il loro impatto ambientale, da due decenni.La Simons Foundation, un’organizzazione privata che supporta la ricerca in scienza e matematica, gli ha recentemente assegnato 1,5 milioni di dollari. Questo finanziamento è in parte destinato all’avanzamento della sua tecnica di riduzione dei contrail.

Riferimento bibliografico:

Yu, F., (2025) Verso un’aviazione sostenibile: ridurre al minimo la formazione di particelle di ghiaccio nelle scie degli aerei e gli effetti sul clima attraverso la semina controllata di particelle nucleanti il ghiaccio. ACS ES&T Air. DOI:10.1021/acsestair.5c00241. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestair.5c00241.

FONTE .https://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=36059

