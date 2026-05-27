La Tecnocrazia non si annuncia come tirannia. Si annuncia come efficienza. Qualcuno ricorda il DOGE? L’oligarchia tecnologica che ha accompagnato Trump in Cina ha ricevuto scarsa attenzione; pertanto, ecco alcune riflessioni al riguardo, che fanno riferimento a un articolo di Patrick Wood già pubblicato.

Hanno due metodi opposti Usa e Cina, vero. Ma il gioco del domino è lo stesso. Patrick Wood, Economista di formazione, analista finanziario, studioso di tecnocrazia, transumanesimo e scientismo, e su come questi stiano trasformando l’economia, la politica e la religione a livello globale, spiega in un suo articolo che non esiste alcuna corsa con la Cina. La Cina non è il l’arcinemico. di Washington. Dimenticate il multipolarismo. Il Pcc non è comunista. È una Tecnocrazia (lo abbiamo capito ai tempi dei crediti sociali soprattutto in tempi di covid-19), e “Dio li fa e poi li accoppia”. Trump e gli arci-tecnocrati che hanno viaggiato verso Pechino, non sono andati lì per “svendere l’America”, ma piuttosto per integrare la Cina nella tecnocrazia globale. Qualsiasi altra narrativa crollerà quando tutti apriremo gli occhi sulla Tecnocrazia. “Qualche parte sopra l’Oceano Pacifico, a 35.000 piedi d’altezza, si stava decidendo silenziosamente il futuro dell’ordine globale. Sull’Air Force One, il Presidente Donald Trump sedeva con due uomini: Elon Musk e Jensen Huang, ceo di Nvidia. Il resto della delegazione – sedici dei più potenti dirigenti aziendali d’America, rappresentanti ogni nodo critico della moderna economia tecnologica – seguiva su jet privati. La disposizione dei posti non era dovuta al protocollo, ma alla gerarchia. E dice tutto ciò che c’è da sapere su cosa sia realmente accaduto a Pechino due settimane fa.

Non era un vertice commerciale. Non era un reset diplomatico. Non era nemmeno un negoziato geopolitico in senso convenzionale. Ciò che stava accadendo a Pechino era la fusione formale della tecnocrazia americana e cinese in un unico ordine globale integrato – e la Cina non siede al tavolo come partner paritario. La Cina è al tavolo perché ha esaurito il tempo, e Trump è colui che tiene in mano l’orologio. I futuri controllori del mondo sono ormai i titani e gli arci-tecnocrati dell’industria presenti nel gruppo includono esponenti del settore bancario, dell’IA, dei produttori di chip e degli investimenti globali”. C’è un principio al cuore della Tecnocrazia, articolato dai suoi architetti originali alla Columbia University negli anni ’30 (sì, gli stessi della prima guerra mondiale, e non è un caso) e documentato in decenni di ricerche: la sostituzione della governance politica con una gestione scientifica e tecnica, brandita da un’élite di esperti auto-selezionati.

La Tecnocrazia non si annuncia come tirannia. Si annuncia come efficienza. Arriva con clipboard, algoritmi e progetti per un futuro migliore.

Gaza è stata un prototipo, non verrà ricostruita, ma progettata da zero, su terreno ripulito, da una classe gestionale che ha già deciso che tipo di società produrrà, chi la governerà, quale valuta userà e come monitorerà i suoi residenti. È il primo caso di ingegneria sociale su scala territoriale, eseguita da una classe gestionale che si è assegnata l’autorità per decidere come debba essere la vita di 2,3 milioni di persone, senza la loro partecipazione. Il livello della valuta è dove l’architettura della Tecnocrazia diventa pienamente visibile. Il Board of Peace – l’organo di ricostruzione governato privatamente da Trump che richiede 1 miliardo di dollari per posto permanente, presieduto da Trump in perpetuo con potere di veto – sta attivamente esplorando una stablecoin supportata dal dollaro per il sistema monetario post-bellico di Gaza. La stablecoin in considerazione è strutturalmente e istituzionalmente identica a Usd1, emessa da World Liberty Financial, cofondata da Steve Witkoff, lo stesso uomo che funge contemporaneamente da inviato per il Medio Oriente di Trump e da responsabile operativo del Board.

“Il conflitto di interessi non è incidentale. È l’architettura. Il diplomatico che modella le condizioni politiche di Gaza è comproprietario dell’infrastruttura finanziaria proposta per sostituire la valuta di Gaza”. Wood, da analista meticoloso, tira le fila del progetto con precisione da orologiaio. E a noi sprovveduti, il puzzle comincia a trovare un senso: “Usd1 è denaro programmabile: governato da smart contract, monitorato digitalmente a livello di transazione dal suo emittente privato e operativamente dipendente da un’infrastruttura di wallet digitali che richiede verifica dell’identità per funzionare. L’infrastruttura di sorveglianza che impone questa gestione già esiste.

Palantir Technologies e Oracle sono integrate nel Civil-Military Coordination Center che supervisiona il quadro di ricostruzione di Gaza, con Palantir che fornisce piattaforme di identificazione biometrica potenziate dall’Ia e Oracle che fornisce infrastruttura cloud di grado militare. Starlink fornisce il livello di connettività su tutto il territorio. I residenti delle città intelligenti proposte per Gaza passeranno attraverso checkpoint biometrici che valutano l’autorizzazione di sicurezza prima di concedere l’accesso alle zone. Questa è la struttura di potere che la Tecnocrazia ha sempre richiesto: una piccola classe gestionale tecnicamente competente e finanziariamente interconnessa che prende decisioni sull’allocazione delle risorse per una popolazione più ampia che manca degli strumenti, del capitale e dell’accesso istituzionale per contestare quelle decisioni.

Nessuna iniziativa tecnocratica precedente ha controllato simultaneamente il livello monetario (Usd1), il livello di investimento (token di asset Wlf), il livello di governance (Board of Peace), il livello di sorveglianza (biometria Palantir/Oracle), il livello di connettività (Starlink), il livello diplomatico (Witkoff come inviato) e il livello di design fisico (città intelligenti Project Sunrise) all’interno di un singolo territorio delimitato, amministrato da una rete intrecciata di attori privati finanziariamente connessi, operante sotto l’autorità religiosa e politica di un solo uomo”.

I fondatori della Tecnocrazia sognavano negli anni ’30 una rete energetica nordamericana gestita da scienziati e ingegneri, libera dalle inefficienze della politica democratica. Non hanno mai immaginato che il primo dispiegamento su scala completa del loro sistema sarebbe stato in Medio Oriente, su 365 chilometri quadrati di macerie, mascherato nel linguaggio della pace, decenni successivi. Come una partita a scacchi giocata magistralmente, ogni mossa serve a molteplici scopi.

Ciò che appare come caos è in realtà una sequenza di eventi coreografata con precisione. Ciò che sembra resistenza è spesso parte del piano stesso. La domanda più cruciale non è se questa trasformazione stia avvenendo, ma se riusciremo a riconoscerla in tempo per influenzarne la direzione.

Tre elementi si sono uniti per creare le condizioni perfette per il cambiamento: In primo luogo, un’erosione strategica della fiducia, nei governi, nei media e nella politica. In secondo luogo, una precisa canalizzazione della frustrazione pubblica verso l’interno della società stessa. I diversi gruppi sociali si trovano in perenne conflitto. Ogni tentativo di riconciliazione o di compromesso è fallito in forme che hanno approfondito le divisioni. Terzo, l’emergere di una tecnologia sufficientemente sofisticata da consentire un controllo totale.

Così, mentre tutti osservavano Trump contro lo “stato profondo”, nell’ombra, i veri giocatori si sono posizionati metodicamente per assumere il controllo delle funzioni fondamentali della società per sostituire la governance democratica con il governo aziendale; sostituire il giudizio umano con i sistemi di intelligenza artificiale; creare territori oltre il controllo statale tradizionale; implementare una sorveglianza totale sotto le mentite spoglie della sicurezza. La questione non è se abbracciare il progresso tecnologico, ma come garantire che questo progresso serva l’umanità anziché soggiogarla. Questa è una battaglia sulla definizione stessa di libertà umana nell’era tecnologica.

Raffaella Vitulano

( 26 maggio 2026 )

FONTE https://www.conquistedellavoro.it/global/l-effetto-domino-delle-tecnocrazie-che-decidono-la-gestione-delle-società-1.3354595

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