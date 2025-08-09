International Man: Durante la recente guerra tra Iran e Israele, gli Stati Uniti hanno utilizzato fino al 20% delle loro scorte globali di intercettori di missili balistici Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), ciascuno con un costo superiore a 18 milioni di dollari. Il THAAD non è efficace contro i missili ipersonici, che sia l’Iran che gli Houthi dello Yemen possiedono. Cosa ne pensi?

Doug Casey: La guerra, a lungo termine, è una questione di economia. Se non puoi permetterti di combattere una guerra, la perderai. I missili sono ora l’arma preferita per colpire obiettivi nemici, e l’unica contromisura efficace sono i missili antimissile. Il problema è che entrambi sono estremamente costosi. È possibile ridurre i costi per rendere la guerra più… “sostenibile”? I generali, i politici e i contractor della “difesa” amano i giocattoli tecnologici costosi. Tuttavia, per permettersi una guerra, l’arma più conveniente è un ragazzo adolescente ignorante, di cui il Terzo Mondo, specialmente il mondo musulmano, è pieno. Sono sistemi di consegna economici e stealth, molto più efficaci dei missili da milioni di dollari. Ce n’è una scorta infinita e possono essere impiegati in molti modi. Da un punto di vista economico, non ha senso per i paesi tecnologicamente avanzati (come gli Stati Uniti) usare armi ultra-costose per attaccare paesi primitivi, come abbiamo fatto negli ultimi 75 anni. Indipendentemente dalle armi usate, la cosa da ricordare è che la guerra equivale a bruciare ricchezza. I missili servono a prendere beni reali, prodotti a caro prezzo, e usarli per distruggere altra ricchezza reale; può esserci una logica perversa in questo. Tuttavia, nonostante la loro retorica contraria, non sono sicuro che i governi siano troppo preoccupati per la morte di molti giovani. Un surplus di giovani maschi disoccupati è destabilizzante, specialmente nei paesi poveri.Anche un grande paese come gli Stati Uniti finirà per collassare sotto il peso della guerra. Questo è ancora più vero per l’Ucraina. E infinitamente più vero per Israele. Israele si sta ulteriormente indebitando abbattendo missili con antimissili ultra-costosi. Con un enorme carico di debito, enormi spese e perdite di guerra, vivendo del sostegno economico degli Stati Uniti e senza prospettive di miglioramento, la prognosi non è buona. Si dice che circa un milione dei sette milioni di cittadini ebrei di Israele abbiano recentemente lasciato il paese, e a quelli che rimangono non è permesso andarsene. Penso che Israele abbia un problema quasi irrisolvibile. Dare loro più soldi e missili non aiuterà.

International Man: Il presidente Trump ha recentemente svelato un piano per costruire uno scudo missilistico “Golden Dome” sopra gli Stati Uniti, vagamente ispirato all’Iron Dome di Israele. I critici mettono in dubbio la sua fattibilità, efficacia e costo. Gli analisti indipendenti stimano che il costo a lungo termine potrebbe raggiungere gli 800 miliardi di dollari. Qual è la tua opinione?

Doug Casey: Quasi tutti i principali sistemi d’arma finiscono per combattere la guerra precedente, e questo sarà vero anche per il cosiddetto Golden Dome. Mi sembra un’idea criminalmente stupida, che assicura ulteriormente il fallimento del governo degli Stati Uniti e degli Stati Uniti stessi, senza servire a uno scopo realmente utile. Se vuoi attaccare gli Stati Uniti, non usi missili.In primo luogo, non abbiamo una minaccia militare significativa. Gli Stati Uniti sono protetti da due vasti oceani rispetto a potenze ostili. Se qualcuno lanciasse un attacco missilistico nucleare – contro cui il Golden Dome dovrebbe difendere – sapremmo esattamente da dove provengono quei missili. Il nemico si aspetterebbe una massiccia rappresaglia dal triade nucleare americano, il che renderebbe l’attacco inutile. Questo da solo rende il Golden Dome ridondante e non necessario. Inoltre, se un nemico volesse lanciare un attacco nucleare, sarebbe più efficace con armi nucleari pre-posizionate o consegnate furtivamente tramite navi cargo o aerei. La guerra nucleare tramite missili spaventava tutti 70 anni fa. Ma oggi non è una minaccia pratica. Le minacce probabili, credo, vengono da aree più sottili: guerra cibernetica, guerra biologica o un nuovo tipo di guerra di guerriglia. La terza guerra mondiale avrà una forte componente cibernetica. Tutto funziona tramite computer: il sistema bancario, il sistema monetario, la rete elettrica, la rete delle comunicazioni, quella dei trasporti e le utilities. Un attacco cibernetico di successo trasformerebbe quasi tutto ciò che usiamo o di cui abbiamo bisogno in un mattone da un giorno all’altro. Sarebbe economico ed efficace, causando caos diffuso e vittime di massa, senza distruggere fisicamente molto. Se il nemico è davvero serio, userà armi biologiche. Virus e batteri possono colpire o escludere specifiche popolazioni. Perché avere una guerra nucleare quando puoi eliminare in modo mirato le persone che sono il vero problema? Sia la guerra cibernetica che quella biologica offrono un’alta dose di negabilità plausibile. La terza opzione è stata dimostrata l’11 settembre 2001. L’attacco con aerei commerciali è stato ultra-economico, super efficace e difficile da contrastare. Sospetto che vedremo molte varianti di quel tema. È un nuovo tipo di guerra di guerriglia. Milioni di maschi in età militare – adolescenti economici – si sono infiltrati negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni circa. Per quanto ne sappiamo, molti potrebbero essere organizzati come eserciti di guerriglia informali da attivare quando necessario. Potrebbero causare caos in modo furtivo. Non c’è una vera difesa contro questi tipi di attacchi. Ma il vero nemico non è una potenza straniera, ma il fatto che gli Stati Uniti si siano trasformati in un impero domestico multiculturale disfunzionale, che probabilmente soffrirà di gravi problemi finanziari, economici, sociali e politici nei prossimi anni. Spendere un trilione di dollari per un inutile Golden Dome è una distrazione folle. Chi propone queste idee idiote?

International Man: L’F-35 è il sistema d’arma più costoso della storia umana, con costi a lungo termine stimati a oltre 1,7 trilioni di dollari, secondo il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti. Vale il suo prezzo, o è un disastro del complesso militare-industriale?

Doug Casey: L’F-35 è un perfetto esempio di combattere l’ultima guerra, come avere reggimenti di cavalleria prima della Prima Guerra Mondiale o corazzate prima della Seconda Guerra Mondiale. Le portaerei e gli aerei da caccia ad alta tecnologia sono i loro equivalenti per la Terza Guerra Mondiale. Per cosa è stato costruito l’F-35? Altri aerei da caccia? Ma la prossima generazione di aerei da caccia sarà senza pilota, altamente sofisticata e molto più economica. Saranno droni gestiti dall’intelligenza artificiale, che non dovranno trascinarsi dietro un pilota pesante, costoso e limitante. L’F-35 è un dinosauro.Il vero nemico qui, però, non sono i caccia russi o cinesi. Il vero nemico sono i contractor militari degli Stati Uniti, le cosiddette aziende di difesa. Hanno imparato a combattere le guerre assumendo lobbisti invece di ingegneri. Impiegano decenni per costruire aerei come l’F-35, che sono già obsoleti quando entrano in produzione. Mi stupisce che durante la Seconda Guerra Mondiale, il P-51 – uno dei caccia più efficaci della guerra – sia passato dal foglio bianco alla produzione in sei mesi ed è stato prodotto a 50.000 dollari per copia, che equivale a circa 600.000 dollari di oggi. L’F-35 ha impiegato 30 anni per entrare in produzione; è iniziato nel 1995. E costa – chi lo sa, perché i numeri sono astrazioni vaghe, sepolte sotto montagne di contabilità fasulla e corruzione. Ma tra i 100 e i 200 milioni di dollari per aereo. Abbastanza denaro che quasi non puoi permetterti di perderne uno. E questo non conta gli enormi costi diretti e indiretti di manutenzione.

International Man: Recentemente, Israele e l’Ucraina hanno usato droni economici introdotti di nascosto in Iran e Russia per aggirare le difese aeree avanzate e colpire obiettivi strategici con facilità. Come stanno cambiando i droni la guerra e la sua economia?

Doug Casey: I droni stanno completamente cambiando la natura della guerra. La prossima generazione di droni – che sono già in produzione – ha le dimensioni di calabroni o persino mosche domestiche. Possono essere prodotti a milioni e rilasciati su un campo di battaglia o in una città. Salendo di livello, avrai droni quadrupedi come il BigDog, e ovviamente veri e propri Terminator. Tesla prevede di produrre robot bipedi alimentati dall’IA per appena 10.000 dollari l’uno. Oscar Wilde non sapeva quanto fosse giusto quando disse che la vita imita l’arte. Non vorrei essere un soldato che combatte contro droni di ogni tipo. I soldati umani sono carne morta sul campo di battaglia nella prossima generazione di tecnologia militare, che è già qui.

International Man: Sembra che il complesso militare-industriale degli Stati Uniti sia più concentrato sulla produzione di hardware ultra-costoso che sulla costruzione di sistemi che vincano effettivamente le guerre. Quali sono le implicazioni per gli investimenti e geopolitiche di questa tendenza?

Doug Casey: Tutti conoscono l’avvertimento di Eisenhower sul complesso militare-industriale. Era 65 anni fa – una vita – e da allora si è mutato e cresciuto come un cancro. Oggi, qualsiasi film con un tema militare moderno è probabilmente propaganda per il governo o per le aziende che producono le sue armi. In ogni caso, i membri del Congresso non pensano in termini di efficacia delle armi; pensano in termini di dollari che verranno spesi nei loro distretti e del numero di persone che i produttori di armi possono impiegare.Le innovazioni, però, sono fatte da piccole aziende o inventori individuali, non da grandi aziende gestite da amministratori e burocrati. Non vuoi possedere Lockheed o General Dynamics. Vuoi possedere piccole realtà, gestite da innovatori, non da burocrati. È curioso che dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Dipartimento della Guerra abbia cambiato nome in Dipartimento della Difesa. È strano perché il Dipartimento della Difesa non ha nulla a che fare con la difesa. È un nome completamente fuorviante. Gli Stati Uniti non hanno avuto guerre per difendere gli Stati Uniti, o la “libertà”, una parola che buttano sempre lì, nella memoria recente. Mentre l’America si trasformava in un impero, molto simile all’antica Atene per molti aspetti, le sue molte guerre sono state offensive, non difensive. Sono state guerre di parole e bugie oltre che di armi. In ogni caso, la migliore difesa per gli Stati Uniti, o qualsiasi paese, è la forza economica e la libertà, non una gigantesca burocrazia militare/industriale.Inoltre, i paesi di successo hanno una cittadinanza che condivide valori comuni e ama la propria cultura. Queste cose sono praticamente scomparse mentre gli Stati Uniti si trasformavano in uno stato di guerra e welfare.

Nota del traduttore: L’affermazione di Casey secondo cui un gran numero di israeliani abbia lasciato il Paese sembra essere un’esagerazione non supportata da dati ufficiali. VEDI QUI

FONTE https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-why-the-military-industrial-complex-always-wins/

Doug Casey è un investitore, autore e fondatore di Casey Research, noto per il suo libro Crisis Investing, bestseller del New York Times per 29 settimane. Ha una visione critica verso i governi e il sistema finanziario.

