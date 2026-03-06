AC Andrea Caldart |

C’è una forma di dominio che non occupa territori, non proclama leggi solenni e non ha bisogno di mostrare la forza. È più discreta, ma infinitamente più pervasiva: agisce stabilendo cosa merita attenzione, cosa appare urgente, quali connessioni sembrano sensate e quali, invece, restano impensabili.

Per secoli abbiamo identificato l’autorità con il controllo delle ricchezze, con la superiorità militare o con la guida delle strutture statali. Oggi, invece, la leva decisiva è altrove. Non si tratta più soltanto di imporre decisioni, ma di orientare l’ambiente in cui le decisioni prendono forma. Chi governa davvero non sempre interviene sugli avvenimenti: interviene sulle condizioni che permettono a certi avvenimenti di acquisire rilievo pubblico.

Viviamo immersi in reti digitali che selezionano, ordinano e associano contenuti secondo criteri opachi. Non vediamo il codice, ma ne subiamo gli effetti. I flussi informativi non sono neutri: stabiliscono gerarchie, suggeriscono nessi, amplificano emozioni, accelerano cicli di entusiasmo o indignazione. In questo contesto, l’autorità non si manifesta principalmente attraverso il divieto. Più spesso opera attraverso la graduazione dell’importanza.

Non occorre sopprimere un tema se lo si può rendere marginale. Non serve smentire una notizia se la si può sommergere con una cascata di altre notizie. L’arte consiste nel calibrare intensità, durata e concatenazione dei contenuti fino a determinare ciò che rimane al centro della scena e ciò che scivola verso l’oblio.

Il caso di Jeffrey Epstein è illuminante. Si sposta l’attenzione globale su un intreccio che coinvolge élite finanziarie, figure politiche e dinamiche di sfruttamento sistemico. L’impressione è quella di trovarsi di fronte a una trama estesa, non riducibile a un singolo individuo. Si è aperta una finestra interpretativa che lascia intravedere connessioni profonde.

In questo modo notizie come Crans Montana hanno occupato quotidianamente la scena dei palineresti informativi, seppellendo così le conseguenze dell’inusuale ciclone mediterraneo “Harry” con, onde anomale da tsunami, scosse sismiche che han distrutto parte del territorio costiero di Calabria, Sardegna e in particolare della Sicilia, da Messina a Niscemi.

Poi invece accade qualcosa di più sottile della censura: la dispersione. Il dibattito si è frammentato in dettagli, polemiche, ipotesi concorrenti. La sequenza delle notizie successive diluisce ogni giorno la tensione iniziale. Senza essere negato, l’episodio viene assorbito dal flusso continuo dell’informazione globale, perdendo la sua capacità di mettere in discussione assetti più ampi.

Questo processo rivela una trasformazione radicale del potere. La stabilità dell’ordine non dipende soltanto dalla capacità di reprimere, ma dalla competenza nel gestire le soglie di rilevanza. Ogni possibile scarto viene riassorbito attraverso un eccesso di esposizione o attraverso la sua rapida sostituzione con un nuovo oggetto di interesse.

Il terreno decisivo, dunque, non è solo quello delle istituzioni formali o dei mercati. È l’ecosistema cognitivo in cui si formano le percezioni collettive. Chi è in grado di modellare questo ambiente, decidendo cosa risalta, cosa si connette e cosa suscita reazioni intense, esercita una forma di dominio più profonda di quella tradizionale.

La vera domanda, allora, non è soltanto chi comanda. È chi stabilisce le condizioni affinché qualcosa possa apparire come degno di essere visto, discusso, ricordato. In un’epoca di sovrabbondanza informativa, il potere supremo non è tacitare. È decidere che cosa, tra milioni di stimoli, acquista consistenza nella coscienza collettiva e cosa deve invece essere ignorato.

E finché non comprenderemo questa trasformazione, continueremo a cercare il comando dove non si trova più, ignorando il luogo in cui oggi si determina ciò che, per noi, prende forma e significato.

Andrea Caldart

Foto copertina: immagine generata dall’AI

FONTE https://quotidianoweb.it/attualita/il-potere-invisibile-che-decide-che-cosa-esiste/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.