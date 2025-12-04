

Caitlin Johnstone

È un lavoro a tempo pieno proteggere la propria lucidità mentale in questa distopia. Era già abbastanza difficile formare una percezione chiara della realtà quando dovevamo affrontare solo la propaganda delle corporazioni mediatiche di proprietà dei plutocrati e l’indottrinamento dei nostri sistemi educativi al servizio del potere. Ora, oltre a queste oscurazioni che persistono ancora, abbiamo cose come la manipolazione degli algoritmi della Silicon Valley, operazioni di informazione imperiali come Wikipedia e un campo in espansione esponenziale di gestione della percezione tramite IA da affrontare.

Ricordo di aver visto Julian Assange tenere un discorso nel lontano 2017, in cui descriveva un futuro in cui l’intelligenza artificiale è in grado di raccogliere i dati degli utenti internet individuali e poi manipolare le informazioni che vedono online in un prisma percettivo personalizzato, progettato per influenzare il loro pensiero a un livello troppo sottile per essere notato. Lo paragonava al modo in cui un programma per computer può giocare a scacchi con strategie che guardano 20-30 mosse avanti, a un livello che il cervello umano non può tenere il passo, dicendo che un giorno avremo un’intelligenza artificiale in grado di manipolare la percezione pubblica con un grado simile di sofisticazione. Quel futuro è molto più facile da immaginare ora rispetto al 2017.

Di sicuro, la classe dominante non sta investendo migliaia di miliardi di dollari nell’IA affinché tutti possiamo avere illustrazioni gratuite in stile Studio Ghibli di noi stessi. C’è la consapevolezza che i principali ritorni sull’investimento verranno principalmente dal fatto che queste nuove tecnologie saranno deliberatamente integrate in ogni parte della nostra civiltà, guidate dalle strutture di potere ufficiali e non ufficiali sotto cui viviamo, e che questo accadrà in modo da beneficiare i ricchi e i potenti. Siamo su una traiettoria in cui presto tutte le nostre informazioni saranno archiviate e analizzate da intelligenze artificiali controllate da governi e megacorporazioni miliardarie, che potranno poi usare quelle informazioni per sorvegliarci, manipolarci e opprimerci. Tutte le nostre informazioni mediche e finanziarie. Profili psicologici completi basati su ciò che visualizziamo e diciamo online. Una valutazione molto più approfondita delle nostre personalità di quanto potremmo mai creare da soli. Queste informazioni potranno poi essere usate per determinare quali tipi di pubblicità per quali prodotti potrebbero funzionare su di noi, o magari persino per produrre un annuncio personalizzato sul momento solo per noi. Potranno essere usate per determinare quale tipo di media di informazione al servizio del potere o di opinionisti potrebbe attrarre i nostri bias di conferma e assicurarsi che attraversi il nostro campo visivo in un momento ideale della nostra giornata. Potranno essere usate per determinare quanto siamo propensi a opporci alla macchina imperiale in qualsiasi modo, dall’unirsi a una marcia per la pace all’iniziare un sindacato fino a guidare una rivoluzione armata. Potranno essere usate per monitorare da vicino il nostro percorso individuale verso la radicalizzazione politica, e potranno essere usate per fornirci informazioni intese a indirizzare quell’energia dissidente verso movimenti politici che non minacciano lo status quo.

I nostri governanti vedono l’IA come un’opportunità per riconquistare il grado di controllo sociale che è stato scosso dall’arrivo dell’accesso diffuso a internet – una perdita di egemonia informativa che abbiamo visto oligarchi e gestori dell’impero lamentarsi apertamente riguardo al modo in cui i social media hanno diffuso il dissenso pubblico su questioni come Israele e Palestina.

La giornalista Whitney Webb ha segnalato il fatto che il plutocrate di Google Eric Schmidt ha co-scritto un libro con il criminale di guerra Henry Kissinger che immagina un futuro in cui il pubblico diventa sempre più dipendente dall’intelligenza artificiale per fare il nostro pensiero e l’espressione creativa per noi, permettendo alla nostra coscienza di intrecciarsi sempre di più con queste tecnologie di proprietà degli oligarchi. “Il libro di Kissinger/Eric Schmidt sull’IA afferma sostanzialmente che la vera promessa dell’IA, dal loro punto di vista, è come strumento di manipolazione della percezione – che alla fine le persone non saranno in grado di interpretare o percepire la realtà senza l’aiuto di un’IA tramite diminuzione cognitiva e impotenza appresa”, avverte Webb.

Una volta che avremo esternalizzato la nostra sovranità cognitiva all’IA, le nostre menti saranno state catturate dai proprietari delle macchine. Quindi è un sentiero oscuro e inquietante quello che stiamo percorrendo. Come collettivo, dovremo trovare dentro di noi la forza per iniziare a combattere contro questa distopia che sta consumando sempre di più ciò che c’è di decente nel nostro mondo, e come individui dovremo trovare modi per mantenere la nostra chiarezza interiore nonostante gli sforzi sempre più aggressivi dell’impero per renderci vuoti, stupidi e confusi.

Fortunatamente per noi, ci sono ancora grandi aspetti della nostra umanità che non possono infiltrare o controllare, e faremmo bene a familiarizzare con quel terreno.

Ispirazione.

Creatività.

Coscienza.

Risveglio spirituale.

Questi sono regni in cui i plutocrati della tecnologia e gli ingegneri sociali imperiali non possono mettere piede.

Esplora la tua coscienza. Indaga profondamente nella natura del sé e della mente finché non ti albeggerà la chiarezza. Guarisci le tue ferite interiori. Rimuovi da te stesso tutti gli uncini mentali di paura e odio in modo che i propagandisti non trovino alcun appiglio psicologico con cui manipolarti. Segui i sussurri fievoli della tua musa e impara ad aiutare la tua ispirazione a far nascere nuove espressioni creative nel mondo. Queste sono le cose che dovremo fare per preservarci mentre entriamo in questo strano nuovo mondo, oltre al solito lavoro di rimanere informati e imparare a vedere attraverso le illusioni della propaganda. Fortunatamente, queste cose sono comunque buone per noi; il cammino verso la protezione della nostra umanità è anche il cammino verso il diventare un essere umano più sano e rendere il mondo un posto migliore. Siamo chiamati a risvegliarci e a trasformarci. Siamo invitati non lontano dalla nostra umanità come immaginano i transumanisti, ma nel cuore di essa, verso una fioritura diffusa di un bocciolo che è stato in attesa dentro di noi per tutto questo tempo.

Questa epoca ci invita a evolvere in una specie veramente consapevole.

FONTE https://www.caitlinjohnst.one/p/its-getting-harder-and-harder-to?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=180245383&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email

