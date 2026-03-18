Joe Kent, Direttore del National Counterterrorism Center (NCTC) — l’agenzia statunitense che analizza e coordina le minacce terroristiche — ha annunciato le sue dimissioni immediate il 17 marzo 2026. È il primo alto funzionario senior dell’amministrazione Trump a lasciare pubblicamente il proprio posto in protesta contro la guerra in corso con l’Iran.

Direttore del National Counterterrorism Center si dimette per la guerra con l’Iran



Joe Kent, da lungo tempo sostenitore del presidente Donald Trump, ha dichiarato che “è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele”.

Di Dan De Luc



Il direttore del National Counterterrorism Center, un ex Green Beret e da lungo tempo sostenitore del presidente Donald Trump, ha dichiarato di essersi dimesso a causa della guerra in Iran.

“Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione”, ha detto Joe Kent martedì in una dichiarazione su X. “È chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e del suo potente lobby americano”.

Il National Counterterrorism Center supervisiona le informazioni di intelligence del governo statunitense sulle minacce terroristiche e mantiene un database di tutti i terroristi noti e sospetti.

Kent ha lavorato sotto Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale, e i due erano alleati politici. Gabbard ha mantenuto un basso profilo da quando è iniziata la guerra e in precedenza ha criticato gli interventi militari statunitensi all’estero.

Kent ha scritto in una lettera a Trump pubblicata su X che ha sostenuto i valori del presidente durante il suo primo mandato. Ma ha detto che Trump era stato fuorviato dagli israeliani e non poteva sostenere “l’invio della prossima generazione a combattere e morire in una guerra che non porta benefici al popolo americano né giustifica il costo di vite americane”.

La Casa Bianca ha respinto le critiche di Kent.

ARTICOLO INTEGRALE

Ecco la traduzione della lettera di dimissioni di Joe Kent (basata sul testo esatto pubblicato sul suo account X il 17 marzo 2026):

Presidente Trump

Direttrice dell’Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard

Dopo lunga riflessione, ho deciso di dimettermi dalla mia carica di Direttore del National Counterterrorism Center, con effetto immediato.Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana.Alti funzionari israeliani e membri influenti dei media americani hanno orchestrato una campagna di disinformazione che ha seminato sentimenti favorevoli alla guerra per spingere verso un conflitto con l’Iran. Questa eco mediatica è stata usata per ingannarvi, facendovi credere che l’Iran costituisse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che, colpendo ora, ci fosse una chiara via verso la vittoria.Io sostengo i valori e la politica estera per cui avete fatto campagna nel 2016, nel 2020 e nel 2024, e che avete attuato durante il vostro primo mandato. Fino a giugno 2025, voi stesso avevate capito che le guerre in Medio Oriente erano una trappola che ha rubato all’America le vite preziose dei nostri patrioti e ha impoverito la ricchezza e la prosperità della nostra nazione.Non possiamo commettere di nuovo questo errore.Da veterano che è stato schierato in combattimento 11 volte e da marito Gold Star che ha perso la sua amata moglie Shannon in una guerra fabbricata da Israele, non posso sostenere l’invio della prossima generazione a combattere e morire in una guerra che non porta alcun beneficio al popolo americano e non giustifica il costo di vite americane.È stato un onore servire sotto di voi e sotto la Direttrice Gabbard, e guidare i professionisti del NCTC.Voi avete in mano le carte. Vi esorto a riflettere su ciò che stiamo facendo in Iran e per conto di chi lo stiamo facendo.Che Dio benedica l’America.

Joseph Kent

Direttore, National Counterterrorism Center

Chi è Joe Kent?

Scrive il Corriere: Kent ha vissuto lontano da casa, immerso nelle trincee del mondo e senza mai trovare davvero la serenità che il nome della sua comunità, equivalente a «dolce casa», prometteva: ha attraversato due decenni di conflitti come membro delle forze speciali dell’esercito, era uno dei Green Berets, i «Berretti Verdi», con undici missioni alle spalle, in Iraq e Medio Oriente, prima di transitare nell’ombra ancora più fitta della Cia. La sua carriera è il prodotto diretto dell’America post-11 Settembre, un Paese che ha esportato la propria sicurezza in terre lontane e ha costruito una classe di guerrieri-intellettuali dell’intelligence, abituati a leggere il mondo come una mappa di minacce. CONTINUA https://www.corriere.it/esteri/26_marzo_17/chi-e-joe-kent-il-rambo-che-si-e-dimesso-da-capo-dell-antiterrorismo-usa-e-che-ora-accusa-trump-l-iran-non-era-una-minaccia-d92baf83-b457-4577-9203-7e685af2fxlk.shtml

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