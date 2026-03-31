Non si tratta di fantascienza distopica, bensì di ricerca reale. La cosiddetta scienza agisce in modo sempre più spregiudicato, sostenuta da potenti finanziatori. Il confine tra etica e progresso sta scomparendo sempre più; l’etica viene utilizzata come alibi, ovviamente senza alcun fondamento reale, poiché si tratta solo di una cosa: si vuole «manipolare, anzi ricreare e controllare» la vita, senza aver compreso la vita nella sua realtà. Questo vale in alto come in basso, in cielo come in terra. La cosiddetta scienza opera in modo sempre più disinvolto e irresponsabile, calpestando e distruggendo la vita.

Sembra comunque davvero una “favola” fantasy, questa ricerca promossa da “Draghi immortali” (Immortal Dragons).

Scienziati finanziati da miliardari puntano a coltivare “umani senza testa” per prelevare i loro organi… e aiutare i biohacker a vivere più a lungo

È una scena che potrebbe provenire direttamente da un film dell’orrore: centinaia di torsioni umane senza testa disposte su tavoli in acciaio inossidabile, con la loro pelle liscia e cerosa che luccica sotto luci al neon intense.

Ma se un piccolo gruppo di scienziati – e i loro finanziatori miliardari – otterrà ciò che vuole, questo potrebbe essere il futuro della ricerca medica, con gli animali da laboratorio sostituiti da “sacchi di organi” viventi coltivati da cellule umane anonime.

R3 Bio, una startup biotecnologica con sede a San Francisco, USA, sta lavorando per ingegnerizzare “sistemi di organi completi” da utilizzare nella ricerca e sviluppo di farmaci.

La motivazione principale dell’azienda è ridurre la sofferenza degli animali nella ricerca medica e scientifica, ma la loro visione ha attirato l’attenzione di diversi investitori miliardari che vedono il potenziale della loro invenzione nel redditizio mondo della medicina per la longevità.

Uno dei finanziatori dell’azienda è il fondo di investimento con sede a Singapore Immortal Dragons.

Il suo CEO, Boyang Wang, ha dichiarato: “Pensiamo che la sostituzione sia probabilmente meglio della riparazione quando si tratta di curare malattie o regolare il processo di invecchiamento nel corpo umano.

‘Se potremo creare un bodyoid non senziente e senza testa per un essere umano, sarà una grande fonte di organi’.”

Tuttavia, un organo particolare mancherà dai “sacchi” di R3: il cervello.

Le ragioni più comuni per cui gli umani non vengono usati negli esperimenti di laboratorio riguardano l’etica – ma omettendo il cervello, R3 riesce a eludere completamente questo problema, assicurando che le loro creazioni non provino dolore né abbiano alcuna forma di coscienza.

Nonostante ciò, Alice Gilman, co-fondatrice di R3, ha detto a Wired che non le piace che i sacchi di organi vengano definiti “senza cervello”.

Ha affermato: “Non manca di nulla, perché lo progettiamo per avere solo le cose che vogliamo”.

Gilman e l’altro co-fondatore di R3, John Schloendorn, sostengono che l’azienda abbia già la tecnologia per creare sacchi di organi di topi, ma negano di averlo fatto – per ora.

Una volta padroneggiati i topi senza testa, le prossime sfide saranno creare sacchi di organi di scimmie, prima di passare a “bodyoid” realizzati con cellule umane.

I sacchi di primati non umani potrebbero essere usati per test di tossicità dei farmaci e, in caso di un’altra pandemia, per prove di vaccini, risparmiando migliaia di scimmie da una vita in gabbie di laboratorio.

Nonostante la legislazione governativa per allontanarsi dai test sugli animali, i dati dell’anno fiscale 2024 hanno rivelato che le strutture di ricerca negli USA hanno riportato l’uso di oltre 60.000 primati non umani in esperimenti durante quel periodo.

I dati, rilasciati dal Animal and Plant Health Inspection Service del Dipartimento dell’Agricoltura, indicano che oltre 33.000 di quegli animali non sono stati sottoposti a dolore e quasi 26.000 hanno subito dolore minimo.

Tuttavia, oltre 1.000 – circa 1.200 – sono stati sottoposti a dolore estremo, o non hanno ricevuto antidolorifici o anestetici a causa della natura degli esperimenti.

Non vengono raccolti dati sul numero di animali eutanasizzati dopo gli esperimenti.

In un post sul blog precedente, Gilman ha spiegato uno dei principali benefici dell’uso di “piattaforme di biologia umana”: i ricercatori possono osservare come i farmaci influenzano l’intero corpo umano contemporaneamente, anziché solo un organo o un gruppo di cellule.

Ha scritto: “Abbiamo bisogno di piattaforme di biologia umana integrate e a sistema completo.

‘Questo significa modelli basati su cellule umane che incorporano vasi sanguigni, componenti immunitari e segnalazione endocrina.

‘Modelli che possono metabolizzare farmaci, sviluppare infiammazioni e rispondere a livello sistemico, non solo in un tessuto, ma in molti.

‘Se vogliamo superare i test sugli animali, dobbiamo trattare la modellazione a livello di sistema come un’infrastruttura nazionale.

Questo significa finanziarla come un bene pubblico, validarla come uno standard regolatorio e costruirla con l’urgenza di un’impresa lunare’.”

“Il corpo umano non è una collezione di parti, è un sistema. Non possiamo continuare a studiare le malattie a pezzi e sperare che i risultati si scalino.

‘Che si tratti di testare nuovi farmaci, mappare disturbi rari o addestrare modelli AI, la biologia che usiamo deve riflettere la biologia con cui viviamo.

‘Sì, sarà difficile. Sì, richiederà tempo. Ma è l’unica via scientificamente ed eticamente difendibile per eliminare i test sugli animali. Qualsiasi cosa meno di questo è un pensiero illusorio’.”

Mentre i sacchi di organi di scimmie e umani sono ancora teorici e non una realtà, i vertici di R3 hanno detto alla rivista che verrebbero probabilmente creati usando una combinazione di tecnologia delle cellule staminali e editing genetico.

Gilman ha detto: “Abbiamo cose che nessuno ha inventato prima per creare organi su misura”.

Inoltre, gli organi potrebbero salvare la vita di milioni di persone in tutto il mondo che aspettano un trapianto salvavita.

Nel Regno Unito, i dati rilasciati a marzo 2025 hanno rivelato che ci sono 12.000 persone in lista d’attesa per un trapianto di organo. Negli USA il numero è molto più alto, con circa 100.000 persone in attesa di un organo donatore adatto.

Gli altri grandi finanziatori di R3 sono il miliardario Tim Draper e LongGame Ventures con sede nel Regno Unito.

Sebbene i sacchi di organi proposti da R3 non saranno senzienti, un bioeticista dice che, se diventeranno un’opzione valida, il loro successo dipenderà dall’accettazione pubblica della tecnologia.

Hank Greely, bioeticista della Stanford University, ha detto: “Se crei un’entità vivente senza cervello affatto, penso che saremmo abbastanza a nostro agio nel pensare che non possa provare dolore.

‘Penso che il ‘fattore schifo’ sarà forte, ma dipende in parte da come appariranno e si comporteranno le cose risultanti.

‘È altamente possibile che nessuna di queste cose funzioni mai, ma è anche possibile che possa funzionare’.”

FONTE https://www.dailymail.co.uk/health/article-15678691/Billionaire-backed-scientists-aim-grow-headless-humans-farm-organs-help-biohackers-live-longer.htm

Immortal Dragons: Fondo d’investimento con sede a Singapore, focalizzato su longevità e biotecnologie https://officeandwin.store/news/2026/03/23/r3-bio-organ-sacks-replace-animal-testing-biotech-2026/

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