Il fatto che Jensen Huang (Nvidia) e Elon Musk siano saliti sull’Air Force One insieme a Trump — con Huang aggiunto all’ultimo minuto durante lo scalo in Alaska — conferma che il cuore del negoziato non sono i diritti umani o i confini geografici, ma il controllo dell’infrastruttura tecnologica del futuro. L’elenco dei CEO presenti su quei jet è impressionante. Quando vedi Larry Fink (BlackRock) e Tim Cook (Apple) seduti allo stesso tavolo con la leadership cinese, è chiaro che esiste un livello di governance ben diverso di quello che raccontano i telegiornali nostri. Per un tecnocrate, la politica è spesso un ostacolo alla gestione della società. E non ne fanno un segreto. Il messaggio di Trump è chiaro se vola a Pechino insieme ai «potenti» dell’intelligenza artificiale e della finanza globale.

L’analisi di Patrick Wood ci dice qualcosa che il mainstream non ci racconta: per i tecnocrati al potere (sia a Washington che a Pechino), l’etichetta “Comunista” o “Capitalista” è solo un involucro. Il nuovo mondo va oltre.

La Carta Cinese: La Tecnocrazia Globale emerge sotto il regno di Trump

via Associated Press Pubblicato da: Patrick Wood

Non esiste alcuna corsa con la Cina. La Cina non è il nostro arcinemico. Dimenticate il multipolarismo. Il PCC non è comunista. È una Tecnocrazia, e “Dio li fa e poi li accoppia”. Trump e gli arci-tecnocrati che si trovano in Cina non sono lì per “svendere l’America”, ma piuttosto per integrare la Cina nella tecnocrazia globale. Hanno incastrato la Cina. Qualsiasi altra narrativa crollerà quando aprirete gli occhi sulla Tecnocrazia. Presto seguirà un mio “white paper” sull’argomento. ⁃ Patrick Wood, Direttore.

Qualche parte sopra l’Oceano Pacifico, a 35.000 piedi d’altezza, si stava decidendo silenziosamente il futuro dell’ordine globale. Sull’Air Force One, il Presidente Donald Trump sedeva con due uomini: Elon Musk e Jensen Huang, CEO di Nvidia. Il resto della delegazione — sedici dei più potenti dirigenti aziendali d’America, rappresentanti ogni nodo critico della moderna economia tecnologica — seguiva su jet privati. Disposizione dei posti non era dovuta al protocollo, ma alla gerarchia. E dice tutto ciò che c’è da sapere su cosa stia realmente accadendo a Pechino questa settimana.

Questo non è un vertice commerciale. Non è un reset diplomatico. Non è nemmeno un negoziato geopolitico in senso convenzionale. Ciò che sta accadendo a Pechino è la fusione formale della tecnocrazia americana e cinese in un unico ordine globale integrato — e la Cina non siede al tavolo come partner paritario. La Cina è al tavolo perché ha esaurito il tempo, e Trump è colui che tiene in mano l’orologio.

I futuri controllori del mondo

I titani e gli arci-tecnocrati dell’industria presenti nel gruppo includono esponenti del settore bancario, dell’IA, dei produttori di chip e degli investimenti globali:

Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI) – Intelligenza artificiale, sistemi energetici e infrastrutture spaziali.

Tim Cook (Apple Inc.) – Piattaforme tecnologiche di consumo e catene di fornitura globali di semiconduttori.

Larry Fink (BlackRock) – Gestione patrimoniale globale superiore a 10 trilioni di dollari.

David Solomon (Goldman Sachs) – Investment banking e flussi di capitale sovrani.

Stephen Schwarzman (Blackstone) – Private equity e gestione di asset alternativi.

Jane Fraser (Citigroup) – Banking commerciale e retail globale.

Kelly Ortberg (Boeing) – Produzione aerospaziale e sistemi di difesa.

Cristiano Amon (Qualcomm) – Progettazione di semiconduttori e standard tecnologici wireless.

Sanjay Mehrotra (Micron Technology) – Produzione di memorie a semiconduttore.

Michael Miebach (Mastercard) – Infrastrutture di pagamento globali e sistemi di regolamento.

Ryan McInerney (Visa) – Rete di pagamento globale e infrastruttura di regolamento.

Dina Powell McCormick (Meta Platforms) – Architettura dei social media e comunicazioni digitali.

Lawrence Culp Jr. (GE Aerospace) – Propulsione jet e avionica per la difesa.

Jacob Thaysen (Illumina) – Piattaforme di genomica e infrastrutture biotecnologiche.

Jim Anderson (Coherent Corp.) – Fotonica e materiali ottici avanzati.

Brian Sikes (Cargill) – Catene di approvvigionamento globali di materie prime agricole.

Chuck Robbins (Cisco) – Networking aziendale e infrastrutture di cybersecurity (invitato; ritiratosi per conflitti legati ai risultati trimestrali).

Jensen Huang (Nvidia) – [Imbarco a sorpresa dell’ultimo minuto] – Il più grande produttore di chip IA al mondo.

Mai negli ultimi 50 anni un gruppo di persone così potente è stato riunito per una visita di Stato in Cina.

Due Tecnocrazie, una riunione

Documento la trasformazione tecnocratica della Cina da decenni. Prima della fine del millennio — quando gli analisti occidentali definivano ancora Pechino “comunista” — la Cina aveva già completato la sua conversione. Il Partito Comunista Cinese aveva sistematicamente sostituito i suoi generalisti dell’era rivoluzionaria con ingegneri, scienziati e manager tecnici a ogni livello della leadership del partito. La rivista Time lo notò di sfuggita nel 2001.

Io le diedi un nome allora: è la Tecnocrazia — la stessa dottrina, la stessa filosofia operativa, la stessa convinzione che la governance sia un problema di ingegneria che richiede esperti certificati, e non una questione politica da risolvere dai cittadini.

I sedici dirigenti che sono volati a Pechino su jet privati rappresentano la stessa dottrina sul fronte americano. Larry Fink di BlackRock gestisce oltre 10 trilioni di dollari in asset globali e siede nel consiglio consultivo della School of Economics and Management (SEM) dell’Università di Tsinghua, l’istituzione fondata dall’architetto tecnocratico cinese Zhu Rongji. Tim Cook presiede quello stesso consiglio. Anche David Solomon, Stephen Schwarzman e altri ne fanno parte. Questi uomini si incontrano annualmente con i vice-premier cinesi da anni, fornendo consulenza sulla strategia economica della Cina e costruendo relazioni all’interno dell’apparato tecnocratico cinese ai massimi livelli.

Non sono volati a Pechino come estranei. Sono volati come colleghi che partecipano a una convocazione di fusione in preparazione da venticinque anni. Ciò che viene formalizzato questa settimana non è una nuova relazione. È il consolidamento istituzionale di una collaborazione che opera silenziosamente attraverso il consiglio di Tsinghua, la filiale cinese di Goldman Sachs e le relazioni sovrane di BlackRock. L’ideologia sulle bandiere fuori dalla sala riunioni è irrilevante. Non è il capitalismo che incontra il comunismo. È una classe manageriale che incontra la sua immagine speculare.

Università di Tsinghua: l’equivalente cinese del MIT

Fondata nel 1911 a Pechino, Tsinghua è la principale università cinese di scienza, ingegneria e tecnologia. I suoi laureati dominano la leadership tecnocratica cinese a ogni livello. Almeno cinque membri della delegazione di Trump siedono nel suo Advisory Board:

Larry Fink – CEO di BlackRock.

Tim Cook – CEO di Apple e attuale Presidente dell’Advisory Board della Tsinghua SEM (la posizione più alta).

David Solomon – CEO di Goldman Sachs.

Stephen Schwarzman – Fondatore di Blackstone (ha anche fondato il programma Schwarzman Scholars a Tsinghua).

Elon Musk – Aggiunto al board nel 2015, vi ha servito per diversi anni.

L’architettura del dominio

Il fulcro istituzionale di questo vertice è la proposta di un Board of Trade (Consiglio del Commercio) e un Board of Investment (Consiglio degli Investimenti), due organismi bilaterali che governerebbero il commercio e i flussi di capitale tra USA e Cina al di fuori del quadro esistente del WTO (OMC).

Questi due consigli completano una trilogia iniziata con il Board of Peace (Consiglio della Pace) di Trump — istituito nel novembre 2025 per governare la ricostruzione di Gaza, ma con poteri così ampi da essere descritto come un’alternativa “pay-to-play” al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Trump detiene la presidenza permanente; l’adesione costa un miliardo di dollari. Tre consigli. Tre domini sovrani: conflitto, commercio e capitale. Nessuno risponde a un elettorato.

I cinque muri attorno a Pechino

La Cina non è arrivata a questo vertice da una posizione di forza, ma perché cinque muri le sono stati costruiti attorno simultaneamente:

Negazione dello stack tecnologico: Pax Silica — lanciata da Trump nel dicembre 2025 — è una coalizione di nazioni (Australia, India, Giappone, Emirati Arabi, Qatar, ecc.) impegnate a usare lo stack infrastrutturale IA americano, escludendo la tecnologia cinese.

Spostamento dei corridoi fisici: Il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC) bypassa fisicamente ogni nodo della “Via della Seta” (BRI) cinese.

Defezione degli alleati: Emirati Arabi e Qatar, partner storici della Cina, sono ora membri permanenti del Board of Peace e firmatari di Pax Silica.

Strangolamento energetico: Trump ha chiuso tre nodi critici di approvvigionamento petrolifero scontato per la Cina attraverso interventi in Venezuela, la guerra in Iran e il controllo del Canale di Panama (ora gestito da infrastrutture acquisite da BlackRock).

Divario di esperienza bellica: Mentre gli USA hanno testato sistemi d’arma in conflitti recenti, l’esercito cinese (PLA) non combatte un conflitto significativo dal 1979.

L’uomo sull’aereo

Jensen Huang non era nella lista originale. La sua presenza è stata decisa personalmente da Trump, nonostante le obiezioni dei “falchi” del Congresso. La presenza di Huang segnala che l’accesso ai chip IA è sul tavolo delle trattative. L’uomo che controlla lo strato software (Musk) e quello che controlla lo strato hardware (Huang) dell’IA sono gli unici soli con il Presidente sull’Air Force One. Questa è leva finanziaria e tecnologica convertita in accordi ad alta quota.

L’ultima occasione per la Cina

Xi Jinping comprende che il tempo delle trattative sta per scadere. Il Board of Trade e il Board of Investment sono la “via d’uscita”. Sono i termini secondo cui la Cina può partecipare a ciò che resta della relazione commerciale bilaterale — secondo i termini americani, all’interno di un’architettura progettata dagli americani e amministrata da organismi tecnocratici che sopravvivranno ai cicli elettorali di entrambi i paesi.

È lo stesso modello degli Accordi di Abramo del 2020: la normalizzazione economica precede e infine sostituisce la risoluzione politica. Taiwan diventa la “questione palestinese” del Pacifico: un nodo politico che il Board of Trade isola istituzionalmente. Il commercio viene blindato; la questione politica diventa commercialmente scomoda da sollevare.

Scatole diverse, stessi produttori

La Trilateral Commission ha passato trent’anni a costruire la “scatola” del WTO. Trump l’ha distrutta, ma a Pechino, per costruire il sostituto, c’è Larry Fink, membro della Trilateral, co-presidente del WEF e direttore del CFR. La scatola è cambiata, i produttori di scatole no.

La dottrina — secondo cui il commercio globale deve essere governato da organismi tecnocratici isolati dalla deliberazione democratica — rimane identica. Quella che si sta costruendo a Pechino non è una pace, ma l’architettura fondativa di un ordine globale post-democratico, assemblato sotto gli occhi di tutti. Trump è il “Tecnocrate-in-Capo”. E Xi Jinping, nonostante tutta la retorica sul multipolarismo… sceglierà la Tecnocrazia.

FONTE ORIGINALE https://www.technocracy.news/the-china-card-global-technocracy-is-emerging-under-trumps-reign/

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