Si preannuncia davvero importante, qui viene presentato pubblicamente un approccio che promette di essere la continuazione di ciò che è stato avviato negli Stati Uniti, ma che ha un impatto minimo o nullo sul cielo ricoperto dalle scie degli aerei.

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Un’indagine durata due anni. Una storica petizione federale. Un webinar pubblico gratuito questo lunedì che cambia tutto.

Jim Lee @ClimateViewer



L’elefante nella stanza chiamato geoingegneria



Una coalizione di ricercatori e avvocati legali annuncia un importante webinar pubblico su ciò che sta accadendo nei cieli d’America

Speciale Webinar Pubblico – Lunedì 4 maggio 2026

Ore 17:00 Pacifico – Gratuito e aperto al pubblico

Guarda su YouTube – Rumble – ?



Milioni di americani guardano in alto da anni e si pongono la stessa domanda: cosa sappiamo davvero di quelle strisce nel cielo e sono pericolose? Lunedì 4 maggio, una coalizione di ricercatori, avvocati legali e investigatori ambientali terrà un speciale webinar pubblico per condividere ciò che un lavoro durato due anni ha scoperto e cosa significa per il futuro di cieli puliti in America.

I risultati sono significativi. Le implicazioni sono di vasta portata. E il percorso avanti è uno che la più ampia comunità di geoingegneria e ambientale non ha ancora visto.

Quello che abbiamo trovato cambia completamente la conversazione. Chiediamo solo che le persone vengano con mente aperta.

Cari amici,

Quello che abbiamo da condividere è grande e tanto atteso.

Per due anni, una coalizione dedicata di ricercatori, avvocati legali e organizzazioni per la salute pubblica ha svolto il lavoro che nessun altro ha fatto.

È iniziato con una domanda che milioni di americani si pongono: cosa sono quelle strisce nel cielo, perché alcune scompaiono in secondi mentre altre si diffondono per ore in una nebbia densa e lattiginosa che trasforma un cielo blu in bianco, e perché nessuno nel governo ci ha mai dato una risposta diretta?

Quella domanda ha portato in una direzione che nessuno di noi si aspettava completamente. La scienza ha portato la coalizione in direzioni più provabili, più rivelatrici e più attuabili di qualsiasi cosa la conversazione pubblica abbia riflesso finora. Quello che abbiamo trovato, documentato attraverso centinaia di ore di ricerca scientifica, analisi legale e revisione regolatoria federale, è qualcosa che cambierà fondamentalmente il modo in cui capisci cosa sta accadendo sopra di te.

Lunedì 4 maggio alle 17:00 Pacifico, quella coalizione va pubblica. Per la prima volta, tutto sarà esposto: la scienza, le prove, l’argomento legale e il percorso avanti.

Siamo finalmente pronti a dirvi tutto.

Grazie per la vostra pazienza e supporto incrollabili.

Comunicato stampa ufficiale del webinar:

Petition For Rulemaking Webinar Press Re…

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COSA STA ACCADENDO



A seguito di una storica presentazione all’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, una coalizione di ricercatori, avvocati legali e organizzazioni per la salute pubblica si riunirà lunedì sera per presentare pubblicamente, per la prima volta, cosa contiene quella presentazione, cosa prova e cosa richiede. È la prima azione del suo genere a mettere formalmente sul registro federale ciò che sta realmente accadendo nell’atmosfera americana. Il governo ora non ha scelta se non rispondere.

Non è una protesta. Non è una teoria. È un’azione legale federale basata su scienza peer-reviewed, dati governativi e, criticamente, documenti contraddittori della stessa EPA. L’agenzia ha 180 giorni per rispondere. Se non lo fa, andiamo in tribunale federale.

Il webinar di lunedì è dove esporremo tutto, per la prima volta, pubblicamente, in linguaggio semplice. La scienza. L’argomento legale. Le prove. E il percorso verso cieli genuinamente puliti e sani che è mancato da questa conversazione per vent’anni.

PERCHÉ QUESTO È DIVERSO



Per due decenni, cittadini preoccupati, ricercatori indipendenti e legislatori in 37 stati hanno posto le domande giuste ma lavorato da un quadro incompleto.

Quello che abbiamo assemblato è qualcosa che non è mai esistito prima: un singolo documento unificato, legalmente attuabile, che affronta non solo cosa c’è nella nostra atmosfera, ma chi è responsabile, sotto quale autorità legale possono essere ritenuti responsabili e esattamente cosa deve essere fatto.

Voglio essere diretto su qualcosa. Quello che abbiamo trovato sfiderà alcune assunzioni a lungo tenute. Chiediamo solo una cosa: venite con mente aperta. Le prove parleranno da sole.

Non è una ripetizione di argomenti familiari. È un terreno completamente nuovo e storico. Per la prima volta, i pezzi sono stati assemblati in un quadro completo. Per la prima volta, quel quadro è stato messo sul registro federale. E lunedì sera, per la prima volta, vi sarà presentato in pieno.

CHI C’È DIETRO



Questa petizione è il lavoro di una coalizione che si è unita intorno a una singola richiesta: responsabilità per i cieli d’America. Ecco chi si unirà a me nel webinar di lunedì:

James Franklin Lee Jr. di ClimateViewer News, LLC: un ricercatore e analista dati con oltre un decennio di indagini documentate sulle emissioni atmosferiche e i loro impatti sulla salute pubblica. Jim suona l’allarme dal 2015, quando ha testimoniato davanti all’EPA e avvertito l’agenzia esattamente di ciò che questa petizione ora prova. L’agenzia non ha agito. Questa petizione forza la risposta che non ha mai ricevuto.

climateviewer.com

Reinette Senum è la Presidente e Fondatrice di GenSeven e SaveOurSkies.org, una ricercatrice e investigatrice, e ex sindaco di Nevada City, CA, il cui lavoro collega scienza ambientale, politica pubblica e advocacy comunitaria.

genseven.org

Leslie Manookian, Presidente e Fondatrice del Health Freedom Defense Fund: un’organizzazione di advocacy legale riconosciuta a livello nazionale con un record consolidato di contenziosi federali in difesa dei diritti alla salute pubblica e al consenso informato. Leslie e il suo team portano il potere legale che rende questa petizione non solo convincente, ma inattaccabile.

healthfreedomdefense.org

Michael Hogan di Missouri Clean Skies: rappresenta l’advocacy grassroots a livello statale per la trasparenza atmosferica e la responsabilità ambientale che sta guadagnando slancio in tutto il paese. Michael parla direttamente di ciò che gli sforzi legislativi di 37 stati hanno perseguito, e di ciò che questa petizione federale ora rende possibile.

mocleanskies.org

Valerie Ferrell, Esq.: Direttrice delle Politiche di Stand for Health Freedom, un’organizzazione nazionale di advocacy che ha potenziato oltre 966.000 individui a contattare direttamente i loro eletti e decisori chiave, generando più di 6,5 milioni di azioni civiche attraverso il suo portale di engagement specializzato. Quando Stand for Health Freedom si muove, Washington nota.

standforhealthfreedom.com

COSA IMPARERETE

Al termine del webinar di lunedì avrete compreso:

Perché la lotta per un cielo pulito non ha dato i risultati sperati e cosa è mancato nel dibattito

Cosa rivelano effettivamente gli studi scientifici sottoposti a revisione paritaria e i dati governativi riguardo alla composizione della nostra atmosfera

L’azione legale federale attualmente in corso e il conto alla rovescia di 180 giorni che essa ha innescato

Cosa questo significhi per le iniziative a livello statale in atto in tutto il Paese

Il percorso concreto e realizzabile verso cieli puliti e sani, e cosa potete fare per sostenerlo

COME SEGUIRE L’EVENTO

Il webinar è gratuito, aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming su più piattaforme contemporaneamente.

Lunedì 4 maggio 2026 | Ore 17:00 (ora del Pacifico)

Ore 17:00 (ora del Pacifico)17:00 PT + 9 ore = 02:00 (notte) del giorno successivo in Italia.

YouTube: youtube.com/@climateviewer

Rumble: rumble.com/climateviewer

X: x.com/climateviewer

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