Il Dr. Fuellmich presenta un’ampia denuncia penale per privazione della libertà, ecc.

L’avvocato Dr. Reiner Fuellmich è detenuto come prigioniero politico dal 13 ottobre 2023, ossia da circa un anno e quasi 10 mesi, in condizioni a volte indegne, innocente in custodia cautelare. Il 24 aprile 2025 è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Gottinga a 3 anni e 9 mesi di reclusione, senza che 5 mesi di custodia cautelare siano stati conteggiati, il che equivale a una pena complessiva di 4 anni e 2 mesi. Il Dr. Fuellmich ha ora presentato un ricorso e, inoltre, un’ampia denuncia penale contro i responsabili della sua custodia cautelare e del procedimento penale. Di seguito pubblichiamo le parole introduttive del Dr. Fuellmich e i link alla denuncia penale completa. Il Dr. Fuellmich afferma in apertura:“Sono sempre stato dell’opinione, e ora lo sono ancora di più, che l’analisi giuridica della plandemia da Covid sia la chiave di tutto. La paura dei responsabili di fronte a questa analisi spiega, da un lato, la deliberata creazione di panico e il tentativo di trasformare una malattia innocua in una pandemia mortale. Solo questo spiega la demonizzazione mirata di tutte quelle persone che non si sono lasciate prendere dal panico, ma che, con lavoro scientifico e buon senso, hanno dimostrato che la plandemia era una sciocchezza mortale e distruttiva per l’economia. E solo questa paura nei nostri confronti spiega il procedimento assurdo e altisonante contro di me, come spiego dettagliatamente nella denuncia penale ora presentata e pubblicata.” https://drreinerfuellmich.substack.com/p/taten-sprechen-lauter-als-worte

Con ciò si delinea l’intero contesto del procedimento politico.



Le azioni parlano più forte delle parole

La denuncia penale

Denuncia penale contro il presidente del Tribunale distrettuale di Gottinga Schindler, i pubblici ministeri John e Recha, Lars Roggatz (LKA Bassa Sassonia), Dr. Jakob e Frau Luther (direttrice e vicedirettrice del carcere di Rosdorf), il Sig. Frank (responsabile del reparto medico del carcere di Rosdorf), Dr. Justus Hoffmann, Antonia Fischer e Marcel Templin (i cosiddetti “Hafenanwaelte” di Berlino) per i reati di falsa accusa, privazione della libertà, omissione di soccorso, intralcio alla giustizia, minacce/coercizione, lesioni personali gravi e pericolose, abuso di diritto e ogni altro reato pertinentea danno del Dr. Reiner Fuellmich, dell’avvocatessa Katja Wörmer, dell’avvocato Dr. Christof Miseré e dell’avvocato Edgar Siemund. Con la presente, il sottoscritto presenta una denuncia penale contro le persone sopra indicate per i reati sopra specificati e ogni altro delitto pertinente.

Contenuto

A Introduzione riassuntiva sulla privazione della libertà ancora in corso, basata su un mandato di arresto completamente falso, imposto attraverso un abuso di diritto, datato 15 marzo 2023. Pag. 4B

Dettagli in merito. Pag. 14I

Sulla persona del Dr. Fuellmich, sulla nascita del Comitato Corona e sull’espulsione dei denuncianti e accusati Antonia Fischer e Justus Hoffmann nell’agosto 2021. Pag. 14II

Sul primo tentativo, fallito il 14 giugno 2022, dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato, di eliminare il Dr. Fuellmich a causa del suo lavoro di analisi sul Covid, utilizzando un reato inventato dalla Procura di Gottinga. Pag. 22

Il primo tentativo dell’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato di spingere la Procura di Gottinga a inventare un reato per incriminare il Dr. Fuellmich. Pag. 22

Il dossier dell’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato/BKA sul Dr. Fuellmich. Pag. 25

III Sul secondo tentativo dell’Ufficio per la protezione della Costituzione e del BKA di eliminare il Dr. Fuellmich utilizzando una costruzione penale inventata, un pubblico ministero compiacente e tre nuovi informatori dell’Ufficio per la protezione della Costituzione di Berlino, sulla denuncia penale e sul tentativo di estorsione dei denuncianti. Pag. 34

Il problema della “plandemia” Corona dal punto di vista dell’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato. Pag. 34

L’urgenza dovuta al rimborso imminente di un prestito costringe l’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato a ricorrere agli “avvocati del porto”. Pag. 36

La “pistola fumante” che smaschera l’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato. Pag. 38

L’e-mail del Dr. Fuellmich del 26 agosto 2022, allegata alla denuncia penale come Allegato 3, che dimostra che il prestito era in fase di rimborso. Pag. 39

L’eliminazione degli avvocati del Dr. Fuellmich per negargli il diritto a un’audizione legale e il pignoramento completamente infondato e illegale dei beni della moglie del Dr. Fuellmich. Pag. 44

La protezione della testimone Viviane Fischer dalla persecuzione penale da parte dell’accusato John. Pag. 48

Sulla denuncia penale, in gran parte correttamente commentata da Viviane Fischer. Pag. 50

Sull’eliminazione della procuratrice capo Reinecke. Pag. 69

Sull’interrogatorio degli “avvocati del porto” e di Viviane Fischer, ordinato dall’investigatore di polizia Spörhase, ma omesso dall’accusato John. Pag. 72

Sul tentativo di estorsione di Antonia Fischer e Justus Hoffmann con il presunto “accordo di transazione” redatto dal Prof. Dr. Martin Schwab e sulla storia societaria precedente. Pag. 77

Il collasso finanziario degli “avvocati del porto” al più tardi nell’agosto 2022. Pag. 81

Il contenuto ulteriore della denuncia penale degli “avvocati del porto”, basata interamente su false accuse. Pag. 83

Sul peculato dei fondi dei clienti per la “class action” da parte degli “avvocati del porto”. Pag. 88

Il registro immobiliare per la proprietà di Gottinga era completamente pulito e privo di qualsiasi vincolo al momento della vendita. Pag. 89

Il lavoro sulla “class action” è stato sempre portato avanti dal Dr. Fuellmich con l’aiuto di colleghi internazionali e sono state presentate denunce, contrariamente alle affermazioni dei denuncianti. Pag. 90

Il crollo delle accuse contenute nella denuncia penale, nel mandato di arresto e nell’atto di accusa, e il percorso dal rapimento in Messico alla denuncia penale fino alle nuove accuse inventate il 3 maggio 2024. Pag. 93

Invece di revocare il mandato di arresto dopo il fallimento dell’accusa per “prestiti illeciti in ambito societario” e rilasciare il Dr. Fuellmich, l’accusato Schindler, dopo essere stato contattato dall’Ufficio per la protezione della Costituzione/Servizio di sicurezza dello Stato, ha dichiarato il 3 maggio 2024 che non si trattava più di “prestiti illeciti in ambito societario”, ma da quel momento di una violazione di un accordo segreto. Pag. 117

I risultati del lavoro di analisi del Comitato Corona hanno raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, che hanno potuto formarsi un’opinione propria confrontando le dichiarazioni dei politici e dei media mainstream. Pag. 117

La richiesta di un’analisi giuridica della pandemia è ormai avanzata anche da personalità pubbliche di spicco, e una sentenza del Tribunale amministrativo di Osnabrück del 3 settembre 2024 ha stabilito che non vi era alcuna base scientifica, ma solo politica, per le misure adottate e che i “vaccini” erano completamente inefficaci. Pag. 119

Quando la prospettiva di un processo rapido con la successiva sparizione silenziosa del Dr. Fuellmich alla fine di aprile 2024 si è dissolta, l’accusato Schindler è stato contattato dall’Ufficio per la protezione della Costituzione e sollecitato a procedere comunque a una condanna rapida del Dr. Fuellmich con una pena detentiva elevata. Pag. 121

Sull’idea di nuove accuse contro il Dr. Fuellmich, comunicata il 12 novembre 2023 dall’ex procuratore capo, ora avvocato di Viviane Fischer, in risposta alla richiesta di aiuto dell’accusato John del 1° novembre 2023, e sull’indicazione legale connessa del 3 maggio 2024. Pag. 122

L’improvvisa interruzione della raccolta delle prove il 3 maggio 2024 e il rifiuto altrettanto improvviso di ascoltare i testimoni richiesti dalla difesa per confutare la nuova situazione fattuale e giuridica annunciata il 3 maggio 2024 violano il diritto del Dr. Fuellmich a un’audizione legale, tanto più che una dichiarazione giurata del Dr. Fuellmich, consegnata dall’avvocato Weissenborn, richiedeva chiarimenti già durante le indagini, al più tardi dal 12 novembre 2023. Pag. 132

Sul mancato dolo, anche secondo le constatazioni dell’accusato Schindler, e sulla giustificazione del prelievo di denaro per una protezione temporanea contro un pignoramento arbitrario dello Stato. Pag. 148

C Il procedimento scritto, il rifiuto di udienze orali dal 3 maggio 2024, il rifiuto di ogni colloquio e la “tortura bianca”. Pag. 150

D Situazione giuridica relativa ai reati commessi dagli accusati, in particolare per quanto riguarda l’abuso di diritto. Pag. 159 E Conclusione sulla vulnerabilità all’abuso del § 266 StGB, ignorata dagli accusati Schindler e John. Pag. 164

Testo completo della denuncia penale:

https://drreinerfuellmich.substack.com/p/taten-sprechen-lauter-als-worte

FONTE ORIGINALE https://fassadenkratzer.de/2025/08/15/dr-fuellmich-erstattet-umfangreiche-strafanzeige-wegen-freiheitsberaubung-etc/

