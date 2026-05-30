

Di Mary Church, Geoengineering Campaign Manager

Pubblicato il 26 maggio 2026

Mentre attori ben finanziati spingono per la normalizzazione e società private cercano di commercializzare tecnologie di geoingegneria solare altamente speculative e controverse, tre sviluppi recenti illustrano l’urgenza crescente di promuovere quadri di governance restrittivi.

La geoingegneria solare — tecnologie progettate per riflettere o attenuare la luce solare e raffreddare artificialmente la Terra — è intrinsecamente imprevedibile. Testare i suoi impatti voluti e non voluti non può avvenire senza un’implementazione prolungata e su larga scala, che trasformerebbe di fatto la Terra in un laboratorio rischioso. Decenni di ricerche sui rischi di queste tecnologie estreme hanno portato centinaia di esperti a concludere che lo sviluppo e l’uso della geoingegneria solare dovrebbero essere evitati, e un numero crescente di governi concorda.

Il Consiglio dell’Unione Europea chiede il rafforzamento delle restrizioni sulla modifica della radiazione solare



Il 21 aprile il Consiglio dell’Unione Europea (UE) ha pubblicato le sue conclusioni sulla diplomazia energetica e climatica dell’UE, nelle quali ha assunto una posizione prudente sulla geoingegneria solare. In particolare, il Consiglio ha espresso preoccupazione che interventi climatici su larga scala — e la modifica della radiazione solare (SRM) in particolare — “possono comportare rischi significativi per il clima, l’ambiente, la sicurezza e la geopolitica.” Il Consiglio chiede la piena applicazione del principio di precauzione, il monitoraggio attento delle iniziative e una moratoria sul dispiegamento delle tecnologie SRM, “in linea con e a rafforzamento” della moratoria esistente sulle attività di geoingegneria prevista dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).

L’enfasi del Consiglio sul rischio e la sua riaffermazione del principio di precauzione sono sviluppi benvenuti. Tuttavia, con un crescente slancio politico verso un Accordo sul Non-Uso della Geoingegneria Solare che proibirebbe permanentemente queste tecnologie — più notoriamente attraverso una serie di decisioni prese dai ministri africani e il crescente sostegno tra gli Stati insulari del Pacifico, l’Unione Europea ora deve allineare le sue politiche al non-uso e porre permanentemente questi interventi estremi e pericolosi fuori dai limiti.

Documento di lavoro UNEP: la scienza non supporta la SRM come soluzione climatica



Il 12 maggio il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha pubblicato un documento di lavoro che conclude che le evidenze scientifiche non supportano la SRM come soluzione climatica praticabile. Il documento riassume lo stato attuale della scienza — evidenziando i limiti della modellizzazione, la natura altamente incerta e speculativa degli scenari proiettati e i vincoli fondamentali su ciò che esperimenti all’aperto su piccola scala possono effettivamente rivelare. Distingue anche nettamente tra scenari idealizzati e le realtà molto più disordinate di un dispiegamento nel mondo reale.

Tuttavia, il documento non segue fino in fondo le evidenze che presenta. Piuttosto che sottolineare la precauzione, l’UNEP invita in modo controverso ad aumentare la ricerca — una posizione che rischia di normalizzare e legittimare la SRM e di incoraggiare ulteriori sviluppi tecnologici.

La pubblicazione del documento di lavoro dell’UNEP segue la presentazione e successivo ritiro di due controverse risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEA) sulla geoingegneria, nonché una serie di attività controverse sulla SRM sotto il mandato dell’UNEP di mantenere l’ambiente sotto revisione. Per esempio, il rapporto One Atmosphere del 2023 dell’UNEP raccomandava in modo controverso lo sviluppo di un quadro per esperimenti all’aperto e potenzialmente dispiegamenti su larga scala. Successivi workshop, note informative e rapporti riassuntivi hanno similmente promosso ulteriori ricerche e sperimentazioni, mettendo da parte la precauzione e i vincoli esistenti del diritto internazionale.

Forse ancora più preoccupante, il nuovo documento di lavoro dell’UNEP descrive alcuni di coloro che chiedono una governance restrittiva come desiderosi di “zittire il dibattito”. Questa è una rappresentazione altamente problematica e fuorviante. La richiesta di un Accordo sul Non-Uso si fonda su più di due decenni di robuste ricerche scientifiche peer-reviewed e su un dibattito strutturato sulle profonde questioni climatiche e di governance globale, che concludono che la geoingegneria solare è non testabile, incontrollabile e ingovernabile.

È tempo che l’UNEP prenda sul serio le proprie scoperte scientifiche e le segua fino alle loro conseguenze logiche.

Stardust Solutions fa marcia indietro sugli esperimenti all’aperto della primavera 2026



L’emergere della startup USA-Israele Stardust Solutions nel 2023 ha rappresentato la prima mossa seria verso la commercializzazione delle tecnologie di geoingegneria solare. Stardust Solutions ha fatto notizia nell’autunno 2025 quando è emersa la sua ambizione di essere pronta per un dispiegamento globale entro un decennio e il suo investimento di 75 milioni di dollari statunitensi acquisito per perseguire tale obiettivo. Questo mese, tuttavia, l’azienda ha fatto marcia indietro sui piani di condurre controversi esperimenti all’aperto già nella primavera del 2026. In una recente intervista al New York Times, l’amministratore delegato Yanai Yedbab ha detto che la società non intende più procedere su quella tempistica e condurrà prove all’aperto solo “in collaborazione con un governo che fisserebbe regole di base e salvaguardie.”

Nell’intervista l’azienda ha anche divulgato dettagli della particella che ha sviluppato per l’iniezione stratosferica — destinata a riflettere la luce solare entrante e ridurre le temperature superficiali — e ha pubblicato una serie di nuovi articoli sul suo sito web, nessuno dei quali è ancora stato sottoposto a peer review, in un apparente tentativo di ispirare fiducia nelle sue attività.

Il problema è che più ricerca — che sia condotta da attori privati o da progetti finanziati pubblicamente — sugli impatti voluti o non voluti sul clima e sulle loro conseguenze più ampie. Né la ricerca può risolvere i più ampi, intrinseci rischi sociali e geopolitici che queste tecnologie comportano. Invece, ricerca ed esperimenti rischiano di normalizzare teorie altamente controverse e accelerare lo sviluppo tecnologico e il lock-in politico, creando una pericolosa pendenza scivolosa verso il dispiegamento su larga scala. Allo stesso modo, le richieste di una moratoria sul dispiegamento mentre si promuovono esperimenti all’aperto — sia privati sia finanziati dai governi — sono un Cavallo di Troia rischioso.

Inoltre, l’attuale quadro di governance internazionale già proibisce effettivamente non solo il dispiegamento ma anche gli esperimenti — sotto una moratoria de facto di lunga data e ripetutamente riaffermata alla CBD. L’Opinione consultiva (AO) storica della Corte Internazionale di Giustizia del 2025 sottolinea che gli Stati devono prevenire danni prevedibili, rispettare la precauzione e regolamentare gli attori privati. L’AO — confermata dalla stragrande maggioranza degli Stati in una recente risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite — chiarisce che dove sono disponibili misure comprovate per affrontare la crisi climatica, gli Stati devono usarle, e quando esistono minacce che nuove tecnologie potrebbero causare danni gravi e irreversibili all’ambiente, la precauzione sconsiglia il loro uso.

Le mosse verso la commercializzazione della geoingegneria solare sono estremamente preoccupanti e dovrebbero spingere i governi ad agire. Analogamente, il fatto che il Governo del Regno Unito stia canalizzando 57 milioni di sterline nella geoingegneria solare tramite la sua controversa agenzia di ricerca ARIA — il primo finanziamento pubblico diretto apertamente verso esperimenti SRM all’aperto — dovrebbe altresì indurre altri governi a rafforzare l’attuale regime di governance restrittivo ed evitare una pericolosa e costosa “corsa agli armamenti”.

Lungi dall’essere una soluzione climatica praticabile, la geoingegneria solare romperebbe il clima in modi nuovi e diversi. Il suo dispiegamento scatenerebbe nuovi danni su scala planetaria, colpendo in modo più grave chi è più vulnerabile alla crisi climatica. La geoingegneria solare, quindi, appartiene a una categoria con le armi nucleari, il clonaggio umano e le armi chimiche — tecnologie il cui sviluppo deve essere prevenuto e il cui uso deve essere vietato.

FONTE ORIGINALE https://www.ciel.org/solar-geoengineering-developments-spring-2026/

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