Più spesa, stesso comando.

Carmen Tortora

L’Europa sta entrando nella fase più costosa della sua dipendenza strategica. La vecchia NATO del dopoguerra offriva un patto chiaro: gli Stati Uniti garantivano deterrenza nucleare, comando integrato, intelligence, logistica e capacità expeditionary; gli europei accettavano una sovranità militare limitata in cambio di sicurezza a costo relativamente contenuto. Quel modello oggi viene ristrutturato. La formula nuova è più dura: gli europei pagano molto di più, si armano molto di più, sostengono molto di più il fronte convenzionale, mentre il controllo pieno della macchina strategica resta nelle mani di Washington. Elbridge Colby, sottosegretario statunitense alla Difesa per la politica, è il funzionario che coordina la linea strategica del Pentagono: consiglia il segretario alla Difesa su politica militare e politica estera, guida lo sviluppo e l’attuazione della National Defense Strategy e supervisiona postura, pianificazione e gestione della forza congiunta americana [11]. Nel febbraio 2026 ha definito “NATO 3.0” un’Alleanza in cui gli europei assumono la responsabilità primaria della difesa convenzionale del continente, con gli Stati Uniti concentrati su deterrenza nucleare, capacità abilitanti e priorità globali, soprattutto Cina e Indo-Pacifico [11]. Mark Rutte ha inserito questa linea nel linguaggio politico della NATO come modello di “Europa più forte dentro una NATO più forte” [5].

La sequenza dei fatti chiarisce la trasformazione. Prima Washington ridefinisce la propria postura globale, con la Cina al centro, il territorio nazionale come priorità e gli alleati chiamati a sostenere una quota crescente della difesa regionale [8][9][10]. Poi la NATO formalizza il nuovo obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 [1]. Infine Bruxelles costruisce strumenti finanziari, industriali e amministrativi per rendere eseguibile quel salto: White Paper, Readiness 2030, SAFE, procurement congiunto, mobilità militare, difesa aerea, droni, spazio, cyber e infrastrutture dual use [2][15][23]. La trasformazione non procede dal basso, da una decisione democratica europea su che cosa difendere, dove intervenire e quanto rischiare. Procede dall’alto, attraverso target, roadmap, vincoli, prestiti, standard e piani di capacità.

L’obiettivo NATO del 5% del PIL entro il 2035 dà forma fiscale alla nuova architettura. La Dichiarazione dell’Aia del giugno 2025 ha fissato una struttura a due livelli: 3,5% del PIL per requisiti militari essenziali e 1,5% per spese collegate alla sicurezza, incluse infrastrutture, resilienza, cyber, industria e protezione delle reti critiche [1]. Questa soglia trasforma lo Stato europeo: porta per anni risorse enormi dai bilanci civili ai bilanci securitari, lega infrastrutture, reti, mobilità, industria, protezione civile e cybersicurezza alla pianificazione militare, integra il territorio nella postura di deterrenza. La NATO presenta questa svolta come prontezza difensiva; la sostanza è una militarizzazione fiscale e amministrativa del continente. La questione decisiva riguarda la destinazione della spesa, la definizione degli obiettivi, la proprietà degli standard e il controllo dei sistemi senza i quali le armi moderne diventano ferraglia costosa.

La struttura di comando conferma la gerarchia reale. Nel febbraio 2026 la NATO ha annunciato una nuova distribuzione delle responsabilità nei comandi, presentandola come un passo verso una leadership europea più visibile [5]. Gli Stati Uniti trasferiranno a ufficiali europei due comandi importanti, Naples e Norfolk, mentre gli europei guideranno tutti e tre i Joint Force Commands. La parte decisiva della riforma racconta però un’altra dinamica: Washington assumerà o conserverà la guida dei tre comandi di componente, Allied Air Command, Allied Maritime Command e Allied Land Command [5][6]. Formalmente si europeizzano i vertici visibili; operativamente gli Stati Uniti presidiano i comandi che traducono la strategia in forza aerea, navale e terrestre. Sopra tutto resta il SACEUR, tradizionalmente americano. La NATO diventa quindi più europea nella superficie, più americana nei gangli operativi.

La NATO 3.0 prende forma come Alleanza a responsabilità convenzionale europea e regia strategica americana. Colby ha chiesto agli alleati di passare dalle percentuali astratte alle capacità concrete: brigate pronte, difesa aerea, munizioni, logistica, infrastrutture, mobilità militare, comando interoperabile e resistenza industriale [11]. La formula appare razionale: un continente ricco assume un ruolo maggiore nella propria difesa. Dentro il sistema atlantico produce un esito preciso: l’Europa costruisce forze, depositi, vie di transito, scorte, munizionamento e piattaforme che implementano i piani NATO; gli Stati Uniti restano potenza abilitante, giudice degli standard, garante nucleare e fornitore chiave di tecnologia. Il burden-sharing evolve in burden-shifting: trasferimento del peso operativo e finanziario, conservazione della sovranità strategica a Washington.

La stessa Unione europea ha inserito il riarmo dentro la cornice “Readiness 2030”. Il White Paper for European Defence del 2025 parla di minaccia acuta e crescente, di base industriale da potenziare, di procurement più rapido, di urgenza nel colmare lacune in difesa aerea, missili, droni, mobilità militare, spazio, cyber e munizionamento [2]. La Defence Readiness Roadmap 2030 aggiunge quattro progetti-bandiera: Eastern Flank Watch, European Drone Defence Initiative, European Air Shield ed European Space Shield [23]. L’EPRS sintetizza le tappe: coalizioni di capacità nel 2026, mappatura industriale entro metà 2026, lancio dei progetti nel 2026, 40% di procurement congiunto entro il 2027, contratti per chiudere le lacune critiche entro il 2028 e piena consegna entro il 2030 attraverso SAFE, dotato di 150 miliardi di euro in prestiti a lunga scadenza [15].

Nel lessico di Bruxelles questa agenda prende il nome di autonomia strategica. Nei meccanismi operativi diventa integrazione progressiva tra pianificazione europea e obiettivi NATO. La capacità europea rafforza il pilastro europeo dell’Alleanza e consente agli Stati membri di raggiungere i capability targets atlantici. L’Unione assume così una fisionomia da blocco politico-amministrativo militarizzato: centralizza priorità, orienta bilanci, indirizza industria, disciplina procurement, uniforma procedure e lega sempre più politica economica, sicurezza interna, infrastrutture e difesa. Il “nuovo blocco sovietico” europeo prende forma in una versione aggiornata e tecnocratica: al posto del partito unico agisce la governance di Bruxelles; al posto del Patto di Varsavia opera la cornice NATO; al posto della pianificazione quinquennale avanzano regolamenti, fondi, prestiti, roadmap, obiettivi industriali e procedure securitarie. Il risultato politico è una compressione progressiva della sovranità nazionale dentro un apparato sovranazionale che mobilita risorse, industria e opinione pubblica in nome della sicurezza permanente.

Le dichiarazioni più recenti mostrano però il limite materiale di questa mobilitazione. Il 12 maggio 2026 Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE, ha parlato apertamente di frustrazione per la lentezza della crescita industriale europea nella difesa: dopo miliardi mobilitati, l’industria non produce ancora abbastanza, la standardizzazione resta insufficiente, i requisiti nazionali sono frammentati e la burocrazia rallenta la trasformazione [24][25]. Questo passaggio è centrale: Bruxelles riesce a creare fondi, cornici e obiettivi; trasformare quel denaro in fabbriche, munizioni, difesa aerea, droni, sensori e sistemi interoperabili richiede capacità industriale, materie prime, forza lavoro, catene di fornitura, ordini pluriennali e decisioni nazionali coerenti. La militarizzazione amministrativa corre più veloce della produzione militare reale.

Foreign Affairs ha formulato il nodo in termini strutturali. Nel marzo 2026 Hugo Bromley ha sostenuto che l’Europa, e soprattutto l’Unione europea, non può trasformarsi in una vera potenza militare unitaria senza fratturare il continente [22]. L’UE nasce come macchina economica, regolatoria e commerciale; ha costruito il proprio successo separando la dimensione economica, affidata sempre più a Bruxelles, dalla dimensione militare, rimasta nella NATO e quindi sotto garanzia americana. Trasformare Bruxelles in un centro di potenza militare richiederebbe una convergenza oggi assente: stessa percezione della minaccia, stessa dottrina strategica, stessa politica industriale, stessa disciplina sugli export militari, stesso controllo della proprietà intellettuale, stesso consenso sul finanziamento comune, stesso rapporto con la Russia, stesso rapporto con il Mediterraneo, stesso rapporto con il Medio Oriente [22]. La militarizzazione avanza proprio perché aggira questa sovranità comune: procede attraverso regole, fondi, vincoli, debito, procurement, standard, piani di prontezza, mobilità militare, infrastrutture dual use, sorveglianza cyber e disciplina industriale.

L’UE può militarizzare il continente molto più facilmente di quanto possa diventare una potenza militare. Una potenza militare decide, comanda, rischia, colpisce, negozia, assorbe perdite, produce armi strategiche, controlla escalation, possiede intelligence, deterrenza e catene industriali. L’Unione europea trasforma invece una priorità politica in architettura amministrativa: emette debito o prestiti, crea strumenti come SAFE, impone obiettivi, incentiva consorzi, fissa criteri, condiziona fondi, spinge gli Stati verso procurement comune, finanzia corridoi, adatta ferrovie e porti alla mobilità militare, riconduce cyber, industria, spazio e infrastrutture critiche sotto la categoria della sicurezza. Nasce così un continente più militarizzato, non una potenza militare europea. Nasce un apparato di mobilitazione, non un soggetto sovrano.

Foreign Affairs mette il dito anche sul nervo tedesco. Una difesa europea comune implicherebbe trasferimenti di fatto dai Paesi del Nord, in particolare Germania e Paesi Bassi, verso Paesi con spesa più alta e priorità diverse, come Francia, Grecia, Italia e Stati del fianco meridionale [22]. Significherebbe chiedere al contribuente tedesco di aumentare la propria spesa militare, comprare una parte rilevante degli equipaggiamenti fuori dalla Germania e finanziare indirettamente minacce percepite altrove: Mediterraneo orientale, Nord Africa, Medio Oriente, Sahel, controllo marittimo, sicurezza energetica. Dentro una Germania già colpita dal costo dell’energia, dalla pressione cinese sull’industria e dalla crisi del vecchio modello manifatturiero, questa miscela diventa politicamente esplosiva [22]. La formula è brutale: l’Europa non diventa potenza militare perché manca il demos strategico; diventa continente militarizzato perché la governance può spingere gli Stati a spendere, coordinarsi e disciplinarsi senza costruire una vera sovranità democratica comune.

I numeri dell’Agenzia europea per la difesa confermano l’accelerazione. Nel 2024 i 27 Stati membri UE hanno speso 343 miliardi di euro per la difesa, con un aumento del 19% rispetto al 2023; nel 2025 la stima sale a 381 miliardi, pari al 2,1% del PIL dell’Unione [3]. Gli investimenti militari hanno superato i 100 miliardi nel 2024 e gli acquisti di equipaggiamenti sono arrivati a 88 miliardi, con un incremento record del 39% [3]. L’Europa sta davvero spendendo di più. Il confronto con gli Stati Uniti resta impietoso. Sempre secondo EDA, la ricerca e sviluppo militare europea resta molto inferiore alla RDT&E americana: l’Europa cresce, ma Washington conserva un vantaggio enorme nella parte della guerra moderna che produce superiorità reale, cioè sensori, software, reti, comando, spazio, missili, intelligenza artificiale e integrazione dei sistemi [3].

La Germania è il laboratorio politico di questa trasformazione. Berlino punta a diventare la principale potenza convenzionale europea entro la metà degli anni Trenta. I piani resi pubblici nel 2026 indicano un obiettivo di circa 260.000 militari attivi e almeno 200.000 riservisti, per una massa complessiva intorno a 460.000 uomini [4]. La nuova Bundeswehr dovrebbe investire in armi a lungo raggio, difesa aerea, droni, automazione, intelligenza artificiale, cyber, munizionamento e prontezza logistica. A prima vista sembra il ritorno della Germania come potenza militare piena. La centralità resta condizionata. Berlino non sta costruendo una difesa tedesca o europea sganciata dalla NATO; sta diventando il principale nodo terrestre, logistico e industriale della NATO europea. Una Germania più armata dentro una catena di comando atlantica diventa più indispensabile agli Stati Uniti, non più autonoma dagli Stati Uniti.

La Polonia rappresenta l’altra faccia della nuova Europa militare. Varsavia è tra i Paesi che interpretano la minaccia russa in termini esistenziali e spende già su livelli altissimi. Nel maggio 2026 Reuters ha riportato il primo grande accordo polacco nell’ambito di SAFE, con un prestito da 43,7 miliardi di euro per rafforzare capacità militari, industria e tecnologia [16]. La Polonia prevede di destinare alla difesa il 4,8% del PIL nel 2026 [16]. Questo dato mostra perché l’Europa non è un blocco omogeneo. Baltici, Polonia, Finlandia e Svezia vedono la NATO come scudo vitale. Francia, Italia, Spagna, Germania e altri Paesi occidentali oscillano tra retorica dell’autonomia e dipendenza pratica dagli Stati Uniti. La frattura interna è evidente: per l’Est la priorità è deterrenza immediata; per l’Ovest la priorità dichiarata è autonomia; per Washington la priorità reale è far pagare di più gli europei preservando la propria libertà strategica.

Nella guerra moderna il potere coincide con la catena sensore-decisore-effettore: chi vede, chi trasmette, chi elabora, chi decide, chi colpisce. Se l’Europa compra più mezzi ma resta dipendente da satelliti, cloud militare, data link, intelligence, targeting, guerra elettronica e comando operativo americano, aumenta la massa muscolare senza possedere pienamente il sistema nervoso. L’IISS, nel rapporto 2026 sulla capacità militare europea nello spazio, ha indicato investimenti europei per almeno 109 miliardi di dollari in capacità spaziali entro il 2030, ma ha anche evidenziato dipendenze forti dagli Stati Uniti per early warning, ISR, comunicazioni protette, resilienza orbitale e capacità di operare “in, through and from space” in una crisi europea [7]. Il Kiel Institute, nel rapporto Achieving European Defence Autonomy del maggio 2026, conferma il punto da un’altra angolazione: l’autonomia europea è tecnicamente possibile, ma richiede di colmare dieci dipendenze critiche, incluse ricognizione, comunicazioni satellitari, PNT resiliente, comando e controllo, droni, deep strike, difesa aerea e capacità industriali [18][26]. Il costo indicativo è circa 50 miliardi di euro l’anno per dieci anni, con 150-200 miliardi entro il 2030 e circa 500 miliardi in un decennio [18][26].

Questo dato è importante perché introduce una controlettura. Una parte dei think tank europei sostiene che l’autonomia militare europea sia possibile, fiscalmente gestibile e politicamente raggiungibile se l’Europa decide di investire davvero [18][26]. La tesi non va scartata. Ma proprio questa stima conferma la profondità della dipendenza attuale: se servono dieci anni, dieci capability gaps e centinaia di miliardi aggiuntivi per avvicinarsi all’autonomia, significa che la “sovranità europea” oggi evocata nei vertici politici è ancora lontana dalla realtà operativa. Bruxelles sta già militarizzando; l’autonomia, ammesso che arrivi, resta un progetto successivo, costoso e politicamente fragile.

La dipendenza industriale è il secondo pilastro del problema. SIPRI, nel fact sheet 2026 sui trasferimenti internazionali di armi, registra che le importazioni europee di grandi sistemi d’arma sono aumentate del 210% tra 2016-2020 e 2021-2025. L’Europa è diventata la maggiore regione importatrice, con il 33% delle importazioni globali di grandi armi; gli Stati Uniti restano il primo esportatore mondiale con il 42% delle esportazioni globali [12]. Reuters ha sintetizzato il dato in modo brutale: l’Europa è oggi il più grande importatore mondiale di armi, spinta dalla guerra in Ucraina, dal riarmo nazionale e dall’incertezza sulla garanzia americana [13]. Questo è il paradosso: l’insicurezza verso Washington accelera gli acquisti da Washington.

Il rapporto Bruegel del 2026 sulle Foreign Military Sales americane mostra il meccanismo con precisione. L’Europa dipende dagli Stati Uniti non solo per singole piattaforme, ma per ecosistemi pluriennali: aerei, difese antimissile, munizionamento, ricambi, addestramento, upgrade software, manutenzione e catene logistiche [14]. Un F-35 non è soltanto un caccia. È un sistema connesso a software, manutenzione, aggiornamenti, dati e catene di fornitura controllate fuori dall’Europa. Un Patriot non è solo una batteria antiaerea. È una relazione tecnica e politica di lungo periodo. La sovranità non si compra a rate dentro sistemi che qualcun altro aggiorna, certifica e integra.

Il Munich Security Report 2026 descrive questa tensione come “detachment”: distacco, disallineamento, separazione progressiva tra aspettative europee e disponibilità americana. Il rapporto segnala che l’aiuto militare americano all’Ucraina è calato nettamente dall’inizio del 2025 e che gli europei, insieme ad alcuni partner selezionati, stanno sostenendo una quota crescente dell’onere [17]. Le notizie del 13 maggio 2026 confermano il contesto operativo: nuovi attacchi russi con centinaia di droni sull’Ucraina, allarmi al confine slovacco, rafforzamento temporaneo della difesa aerea polacca e vertice B9 in Romania con Rutte che ribadisce la necessità di rafforzare deterrenza, spesa e industria sul fianco orientale [27]. La pressione militare reale alimenta la macchina politica del riarmo. La macchina politica del riarmo alimenta, a sua volta, la dipendenza da chi possiede già sistemi, intelligence, munizioni e comandi.

La parte più pericolosa è il linguaggio. “Difesa comune”, “deterrenza”, “resilienza”, “sovranità europea”, “prontezza 2030”, “pilastro europeo”: ogni formula contiene una parte vera e una parte manipolatoria. È vero che l’Europa deve colmare lacune militari. È vero che la Russia ha reso impossibile tornare alla leggerezza strategica degli anni Novanta. È vero che gli Stati Uniti non intendono più sostenere gratis la sicurezza europea. È altrettanto vero che il nuovo ciclo di riarmo rischia di costruire un’Europa più armata ma non più sovrana, più pronta ma non più libera, più costosa per i cittadini ma ancora dipendente dai sistemi decisivi americani. La sovranità non è una conferenza stampa a Bruxelles. È controllo su energia, industria, spazio, cyber, intelligence, comando, munizioni, software, deterrenza, logistica e decisione politica sull’escalation.

L’argomento atlantista conserva una sua forza. La NATO ha garantito deterrenza per decenni; i Paesi dell’Est europeo non la percepiscono come inganno, ma come assicurazione vitale contro Mosca; l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha distrutto l’illusione di una pace europea autoportante; gli europei hanno sottoinvestito per anni nella difesa; una maggiore spesa era inevitabile. Questa versione diventa debole quando confonde protezione con sovranità. Una cosa è dire che l’Europa ha bisogno di difendersi; altra cosa è accettare che la difesa europea venga costruita come appendice fiscale, industriale e operativa di una strategia americana più ampia.

In conclusione: NATO 3.0 non è la fine dell’egemonia americana in Europa, ma la sua riforma finanziaria. Washington non deve più pagare tutto per comandare molto. Può far pagare agli europei una quota crescente del dispositivo, chiedere loro brigate, munizioni, difesa aerea, infrastrutture, resilienza e logistica, mentre conserva i nodi che fanno la differenza: deterrenza nucleare, intelligence, spazio, comando, tecnologia, standard e industria. L’Europa, intanto, chiama “sovranità” un processo che spesso produce il contrario: maggiore spesa pubblica, maggiore dipendenza da sistemi americani, maggiore esposizione al conflitto con la Russia, maggiore compressione dei bilanci civili. Il vecchio patto atlantico garantiva sicurezza in cambio di obbedienza strategica. Il nuovo patto chiede più denaro, più rischio e più disciplina. La bandiera è europea; il sistema operativo resta americano.

Fonti

[1] NATO, The Hague Summit Declaration, 25 giugno 2025; NATO, Defence expenditures and NATO’s 5% commitment, aggiornato 10 aprile 2026.

[2] Commissione europea e Alto Rappresentante, White Paper for European Defence – Readiness 2030, marzo 2025.

[3] European Defence Agency, Defence Data 2024-2025, settembre 2025.

[4] Defense News, Rudy Ruitenberg, Germany unveils strategy for becoming Europe’s strongest military by 2039, 22 aprile 2026.

[5] NATO, European Allies to take on new leadership roles in NATO’s Command Structure, 6 febbraio 2026.

[6] Reuters, Sabine Siebold, US to turn over two NATO command posts to Europeans, military source says, 9 febbraio 2026.

[7] IISS, Advancing European Military Capacity in Space, marzo 2026.

[8] U.S. Department of Defense, 2026 National Defense Strategy, 23 gennaio 2026.

[9] CSIS, Mark F. Cancian, The 2026 National Defense Strategy by the Numbers, 27 gennaio 2026.

[10] Parlamento europeo, EPRS, The United States’ 2026 National Defence Strategy, aprile 2026.

[11] U.S. Department of Defense / War.gov, Elbridge Colby, Remarks at the NATO Defense Ministerial, 12 febbraio 2026.

[12] SIPRI, Mathew George, Katarina Djokic, Zain Hussain, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, Trends in International Arms Transfers, 2025, marzo 2026.

[13] Reuters, Europe now world’s biggest arms importer, think tank says, 8 marzo 2026.

[14] Bruegel, Juan Mejino-López e Guntram Wolff, Europe’s dependence on US foreign military sales: evidence for policy makers from a new database, 30 marzo 2026.

[15] Parlamento europeo, EPRS, European defence readiness roadmap 2030, febbraio 2026.

[16] Reuters, Poland signs first loan deal as part of EU defence spending push, 8 maggio 2026.

[17] Munich Security Conference, Munich Security Report 2026 – Europe: Detachment Issues, gennaio/febbraio 2026.

[18] Kiel Institute for the World Economy, Achieving European Defence Autonomy: A Roadmap for Overcoming Critical Dependencies, 1 maggio 2026.

[19] IISS, The Military Balance 2026: Global defence spending, 24 febbraio 2026.

[20] NATO, NATO Defence Planning Process, aggiornato 16 aprile 2025.

[21] NATO, Deterrence and defence – 2025 capability targets and 5% defence investment commitment, aggiornato 10 dicembre 2025.

[22] Foreign Affairs, Hugo Bromley, Europe Cannot Be a Military Power. Why Defense Integration Could Fracture the Continent, 17 marzo 2026; sintesi e rilanci disponibili anche tramite International Affairs, 28 marzo 2026, e Russia Matters, Russia Analytical Report, March 16–23, 2026.

[23] Commissione europea, Readiness Roadmap 2030, 16 ottobre 2025.

[24] EEAS, Kaja Kallas, Foreign Affairs Council Defence: press remarks upon arrival, 12 maggio 2026.

[25] Euractiv, Kallas tells of frustration over EU defence industry’s limited ramp-up, 12 maggio 2026.

[26] Kiel Institute, European defense autonomy is technologically feasible, fiscally viable, and politically achievable, maggio 2026.

[27] The Guardian, Ukraine-Russia war live: B9 summit, Russian drone attacks, Rutte remarks, 13 maggio 2026.

FONTE https://carmen975.substack.com/p/nato-30-leuropa-paga-il-riarmo-washington?utm_source=post-email-title&publication_id=3056597&post_id=197566235&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email

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