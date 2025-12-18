Milioni di aziende agricole scompaiono: agricoltori manifestano in tutta Europa

All’interno dell’Unione Europea, sempre più piccole aziende agricole stanno chiudendo. I costi in aumento e le importazioni stanno distruggendo le loro esistenze. L’accordo di libero scambio tra l’UE e la comunità economica sudamericana Mercosur potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. 10.000 agricoltori intendono protestare giovedì a Bruxelles contro la firma.

Poliziotti antisommossa hanno usato gas lacrimogeni per disperdere agricoltori che, durante un’azione di protesta contro i tagli e i ritardi nei sussidi UE, il 5 dicembre 2025 hanno bloccato con i loro trattori la strada di accesso all’aeroporto di Salonicco.Foto: AFP via Getty ImagesOliver Signus

In breve

Gli agricoltori vedono minacciata la propria esistenza dall’accordo di libero scambio tra la comunità economica Mercosur e l’UE.

Dopo massicce proteste in Francia, il governo vuole posticipare la firma prevista per sabato.

In tutta Europa, il numero di aziende agricole è in forte calo.

In Spagna, gli agricoltori temono per la loro esistenza a causa delle massicce importazioni di cereali dall’Ucraina.

La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen intende firmare l’accordo di libero scambio con la comunità economica sudamericana Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasile, Uruguay e Paraguay) il 20 dicembre durante un vertice nella città brasiliana di Foz do Iguaçu.Mentre la politica CDU spinge per una conclusione, attualmente la Francia frena e chiede un rinvio della firma. Servono ulteriori modifiche per «raggiungere misure di protezione legittime per la nostra agricoltura europea», ha dichiarato Parigi.

10.000 agricoltori attesi alla manifestazione di Bruxelles

Per aumentare la pressione sull’UE, anche gli agricoltori hanno annunciato una manifestazione contro l’accordo. Ancora una volta intendono marciare a Bruxelles per esprimere il loro dissenso.Secondo la piattaforma spagnola «Agrodigital», sono attesi circa 10.000 partecipanti da vari Stati UE. In totale, più di 40 organizzazioni agricole stanno preparando la mobilitazione.Al centro delle loro preoccupazioni ci sono le paure esistenziali. Molti temono che l’accordo li svantaggi nella concorrenza. Dai Paesi citati sarebbero consentite, ad esempio, forniture di carne e cereali.Essi sottolineano gli standard diversi e criticano il fatto che le norme ambientali nell’UE siano molto più severe che in Sud America.Sebbene l’UE abbia già migliorato su pressione, il ministro francese dell’Economia e delle Finanze Roland Lescure pone ulteriori tre condizioni. In primo luogo, deve esserci «una clausola di salvaguardia forte ed efficace». In secondo luogo, le norme applicate alla produzione nell’UE devono valere anche per la produzione nei Paesi partner. In terzo luogo, sono necessari controlli sulle importazioni. Il ministro ha dichiarato:«Finché non avremo garanzie su questi tre punti, la Francia non accetterà l’accordo.»

Massicce proteste contro la politica agricola in Francia e Spagna

Alle dichiarazioni di Lescure ha preceduto un rifiuto quasi unanime dell’accordo nell’Assemblea Nazionale francese questo mese. Un altro motivo per il vento contrario politico da Parigi potrebbero essere le massicce proteste degli agricoltori francesi. Nel corso dell’anno ci sono state ripetutamente proteste massive in tutto il Paese, con migliaia di partecipanti.Già all’inizio dell’anno, agricoltori da tutte le parti della Francia sono arrivati nella capitale. Con lo slogan «Ne abbiamo abbastanza», la protesta era diretta, tra l’altro, contro il trattamento disuguale rispetto ai Paesi extra-UE. «Euronews» ha citato un agricoltore:

«Noi vogliamo solo il rispetto delle regole europee, uguali per tutti. È un sogno? L’altra cosa sono i controlli che ci stressano ogni giorno. Sapete tutti di cosa si tratta. Vogliamo che questi controlli valgano per i prodotti importati e non per noi. Ne abbiamo abbastanza.»

Le proteste della domenica scorsa sono state massive. Come riporta l’edizione francese di «Yahoo», più di 1.000 agricoltori hanno manifestato in varie parti del Paese. Hanno eretto blocchi con trattori o chiuso autostrade con i loro veicoli.Inoltre, i manifestanti hanno creato accampamenti davanti alle prefetture e sparso o versato letame davanti a edifici pubblici, ministeri o supermercati. In totale, ci sarebbero state circa 30 azioni in tutto il Paese. E i sindacati avvertono che la mobilitazione è lungi dall’essere finita.

Scandalo frodi fa infuriare gli agricoltori greci

Anche in Grecia ci sono azioni di protesta massive. Al momento, però, non sono dirette contro il Mercosur, ma piuttosto contro l’agenzia statale per i sussidi agricoli.Questa è coinvolta in uno scandalo di frodi ed è stata sciolta in estate. I suoi compiti sono stati assunti dall’autorità per le entrate pubbliche. Tuttavia, non riesce a erogare i 600 milioni di euro di sussidi agricoli UE agli agricoltori.Anche in Spagna gli agricoltori scendono in strada dall’inizio dell’anno per vari motivi. Tra questi c’è anche l’accordo Mercosur. Anche gli agricoltori spagnoli vogliono partecipare alla manifestazione di Bruxelles giovedì prossimo. Molti agricoltori temono per la loro esistenza. Uno sguardo alla Francia chiarisce i motivi delle loro paure. Secondo l’edizione in lingua francese di Epoch Times, il numero di aziende è sceso tra il 2020 e il 2023 da 390.000 a 349.000.Secondo l’associazione «Terre de Liens», sono quasi esclusivamente piccole aziende familiari a chiudere o a essere rilevate da aziende sempre più grandi.Coline Sovran, rappresentante di interessi presso «Terre de Liens», spiega: «Stiamo vivendo un vero e proprio piano sociale attuato in silenzio, accompagnato da una concentrazione e capitalizzazione senza precedenti delle aziende agricole in Francia. L’immagine idilliaca della piccola fattoria francese a misura d’uomo svanisce giorno dopo giorno.» È ora di dire la verità ai francesi:«

La politica agricola perseguita dai nostri governi da decenni sta scavando la tomba di questa agricoltura che la maggioranza dei francesi desidera.»Nuove strutture rafforzano la dipendenza dalle esportazioniLe conseguenze di questa scomparsa preoccupano i rappresentanti eletti locali e le organizzazioni non governative. In Bretagna e Hauts-de-France – due delle regioni più colpite – dal 1988 sono scomparsi quasi tre quarti delle piccole aziende. Lì l’agricoltura si è specializzata in colture intensive come patate al nord o allevamento di suini e pollame a ovest, aumentando la dipendenza dalle esportazioni. Come nota Hélène Béchet di Terre de Liens: «Metà delle terre in Francia è destinata all’esportazione. Le piccole aziende lottano per rimanere competitive, ma puntano su trasporti brevi, vendite dirette e metodi che proteggono meglio risorse e ambiente.» Le cause di questa profonda crisi sono molteplici. Da un lato, l’ingrandimento delle aziende è necessario per sopravvivere in un mondo in cui la concorrenza internazionale richiede maggiore produttività.

Un altro aspetto riguarda la specializzazione e la meccanizzazione. Queste aumentano la dipendenza da pesticidi e fertilizzanti e riducono il lavoro umano in agricoltura. Inoltre, è difficile trovare successori per le aziende i cui proprietari vanno in pensione. Richiesta di inversione di tendenza in FranciaIl declino mette in discussione la sovranità alimentare della Francia così come la vitalità delle aree rurali. Secondo l’organizzazione Terre de Liens, la scomparsa delle piccole aziende influisce «non solo sulla vita economica locale, ma anche sulla resilienza dei territori di fronte alle crisi», climatiche, economiche o sanitarie.

Di fronte all’urgenza della situazione, vengono raccomandate varie misure per invertire la tendenza. Bisogna facilitare l’accesso alla terra, accompagnare il passaggio generazionale delle aziende e promuovere l’insediamento di giovani agricoltori. Secondo Terre de Liens, in questo modo si può sostenere la commercializzazione locale dei prodotti.

Per salvare l’agricoltura, l’organizzazione chiede un forte impegno del settore pubblico. Se non si fa nulla, il declino delle piccole fattorie continuerà, poiché entro il 2030 un quarto degli agricoltori andrà in pensione, avverte Terre de Liens.

Anche in Spagna la situazione degli agricoltori è precaria. Come scrive l’edizione francese di Epoch Times in un altro articolo, il numero di aziende agricole è diminuito di quasi il 40% in 24 anni. Erano quasi 1,3 milioni nel 1999, scendendo a 784.141 alla fine del 2023, di cui soli 111.000 scomparsi tra il 2020 e il 2023. Nello stesso periodo, la superficie coltivata è scesa da 16,7 milioni a 11,4 milioni di ettari.Il calo va di pari passo con una concentrazione: la dimensione media delle aziende è salita da 20,73 ettari nel 1999 a 26,37 ettari nel 2020 e poi a 30,46 ettari nel 2023. Questo riflette una tendenza all’espansione a scapito delle aziende più piccole. Nel settore zootecnico questa evoluzione è ancora più evidente. Il numero di aziende bovine è sceso da 188.211 a 79.279. Delle ex 180.600 aziende suine ne restano 30.800. Tuttavia, il bestiame totale nelle aziende rimaste è rimasto stabile o è persino aumentato.Gli avvertimenti degli agricoltori restano inascoltatiCopa-Cogeca, la più grande organizzazione agricola dell’Unione Europea, rappresenta agricoltori, allevatori e cooperative agricole di tutti gli Stati membri.Considera la decisione della Commissione Europea di proseguire l’accordo con il Mercosur come «un errore storico per il progetto europeo, i suoi agricoltori e consumatori».

Le organizzazioni agricole avvertono che la situazione potrebbe peggiorare con la nuova PAC (Politica Agricola Comune dell’UE). Questo soprattutto a causa di tagli agli aiuti e condizioni considerate incompatibili con la redditività delle piccole e medie aziende agricole.«La nuova PAC presentata a luglio potrebbe aggravare l’abbandono delle terre. Questo ci preoccupa molto», ha avvertito Alfredo Berrocal, responsabile del settore zootecnico e presidente dell’associazione degli allevatori, agricoltori e silvicoltori della Comunità Autonoma di Madrid:«Poiché parliamo di tagli al bilancio di oltre il 30%, questo potrebbe portare all’abbandono delle aree rurali.»Anche il ricambio generazionale sarebbe minacciato. Per questo l’associazione chiede una politica agricola orientata allo sviluppo rurale.Altro su questo tema

Il Parlamento UE chiede una protezione più severa per gli agricoltori nell’accordo Mercosur

Mercosur: critici avvertono di una possibile azione unilaterale parziale dell’UEL’associazione sindacale Copa-Cogeca ha anche sottolineato che l’accordo tra UE e Mercosur presenta «irregolarità giuridiche». Rappresentano «una minaccia per il settore agricolo europeo». La «divisione artificiale» significa che l’accordo viene diviso in due parti. La parte commerciale è considerata un accordo puro UE. Può essere decisa solo dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. La parte politica, che tratta temi come diritti umani, sostenibilità e cooperazione, deve essere ratificata dagli Stati membri.Con una divisione, la parte commerciale potrebbe essere applicata provvisoriamente immediatamente, senza che tutti i parlamenti nazionali debbano approvare. I critici vi vedono un aggiramento della partecipazione democratica e temono che gli standard ambientali e sociali vengano indeboliti, mentre la parte commerciale viene attuata rapidamente.Un altro motivo per la scomparsa di molte aziende sarebbe l’importazione di cereali, principalmente dall’Ucraina. Questo sta «mandando in rovina migliaia di aziende familiari». Lo sottolinea l’organizzazione professionale agricola spagnola Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA, Associazione agraria dei giovani agricoltori).Di conseguenza, i prezzi dei cereali quest’anno sono entrati in una spirale discendente. Tre associazioni distrettuali ASAJA denunciano che il Ministero dell’Agricoltura, l’autorità agricola e il consiglio regionale di Castiglia e León mostrano una passività inaccettabile riguardo a confini e mercati interni.Poiché i prezzi alla produzione sono crollati, mentre i costi operativi negli ultimi dieci anni sono «esplosi», gli agricoltori spagnoli di cereali si trovano in una «situazione critica».Dal 2020 in tutta Europa il 37% in meno di aziende rispetto al 2005Secondo «Eurostat», nell’ultima rilevazione del 2020 c’erano circa 9,1 milioni di aziende agricole nell’UE. Questo corrisponde a un calo di circa il 37% rispetto al 2005.Anche lì si dice che il numero di aziende sia fortemente diminuito, mentre le superfici sono rimaste costanti. Secondo le statistiche, non c’è alcun Paese UE in cui il numero di aziende sia nuovamente aumentato.In Germania, secondo «Destatis», il numero di aziende agricole tra il 2010 e il 2024 è diminuito continuamente. Erano 299.100 quindici anni fa, scendendo a 255.010 nel 2024.Le superfici disponibili sono rimaste invece in gran parte stabili. Erano circa 16,7 milioni di ettari nel 2010 e solo 0,1 milioni di ettari in meno nel 2024.

