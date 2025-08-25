La Contrail Impact Task Force (CITF) al lavoro?

Negli ultimi tempi si osserva una diminuzione delle scie in cielo, e ci sono informazioni interessanti a riguardo. Potrebbe giocare un ruolo l’applicazione una strategia annunciata che permette di evitare le aree più predisposte alla formazione di scie persistenti mediante dati meteorologici avanzati?

Si parla ora non solo di gestione dei raggi del sole ciò è del Solar Radiation Management (SRM), ma anche della gestione delle scie degli aerei, utilizzando le scie ufficialmente come strumento intenzionale di geoingegneria. Possono raffreddare e riscaldare il clima.

Google Research ha utilizzato l’intelligenza artificiale per sviluppare mappe di previsione delle scie. https://sites.research.google/contrails/

Gli aerei di linea volano solitamente con il pilota automatico attivato durante la maggior parte del volo di crociera. Il pilota automatico gestisce assetto, rotta e altitudine seguendo i parametri impostati. Pertanto, modificare l’altitudine per evitare le scie è relativamente semplice: basta aggiornare i parametri di volo per il pilota automatico, che eseguirà la variazione senza problemi. Il pilota automatico è ormai uno standard nella navigazione aerea, e la gestione manuale viene spesso usata solo in fasi specifiche come decollo, atterraggio o situazioni particolari.

Nel 1999 è stato pubblicato l’ultimo dossier IPCC sulle emissioni degli aerei. Occorre chiedersi il motivo del silenzio in seguito. Fatto sta che i cieli si trasformarono in quei anni. Perché le informazioni sull’inquinamento atmosferico improvvisamente non erano più disponibili al pubblico e di così scarso interesse? Grazie a Ulrike Lohmann, siamo venuti a sapere che il normale carburante (gestito dalla NATO) contiene elementi che non dovrebbero esserci. Tra questi vi sono l’alluminio e il bario.

In ogni caso, l’obiettivo ora è mitigare questo nuovo scenario, almeno per quanto riguarda le striature visibili. Nulla cambia per quanto riguarda le ingenti quantità di emissioni in atmosfera. E non abbiamo ancora dati dettagliati sulle emissioni degli aerei. Ormai dovreste sapere cosa c’è nei serbatoi normali. È il NATO SINGLE FUEL. La composizione dettagliata del carburante Jet A-1 (praticamente identico al JP8 ) non è pubblicata. Scheda di Sicurezza Jet A-1

Di seguito la traduzione di un articolo sull’argomento.

Comprendere la Gestione delle Scie di Condensazione: Opportunità, Sfide e Approfondimenti

Un Rapporto di Panoramica Completa

Di Joey Cathcart, Andrew Chen, Henri Cornec (Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University), Supraja Kumar (International Council on Clean Transportation), Joachim Majholm (Blue Lines), Maxime Meijers (Estuaire), Nicolas Meijers (Estuaire), Reed Miller (University of Maine, Department of Civil and Environmental Engineering / Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University), Jayant Mukhopadhaya (International Council on Clean Transportation), Nikhil Sachdeva (Roland Berger), Marc Shapiro (Breakthrough Energy), Christopher Stern (Roland Berger), Zachary A. Wendling (Center on Global Energy Policy, Columbia University / Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University), Siân Andrews (NATS)

Il seguente rapporto esamina lo stato della scienza e della mitigazione delle scie di condensazione — le nuvole lineari create dagli aerei in aria fredda e umida — includendo una panoramica degli approcci attuali e degli sforzi per comprendere meglio e affrontare il loro significativo impatto climatico. La gestione delle scie di condensazione, inclusa l’evitazione delle scie tramite deviazioni di rotta dei voli, rappresenta un’opportunità per gli stakeholder di tutto il settore dell’aviazione di impegnarsi in una collaborazione radicale per ridurre gli impatti climatici non legati alla CO2, parallelamente agli sforzi in corso per la decarbonizzazione dell’aviazione.

Questo rapporto è stato creato in collaborazione con i partecipanti al Contrail Impact Task Force convocato da RMI, che comprende stakeholder di tutto il settore dell’aviazione, tra cui organizzazioni industriali, compagnie aeree, istituzioni accademiche, ONG, aziende private e enti governativi. Fornisce una panoramica completa dell’attuale comprensione dell’impatto climatico delle scie di condensazione nonché degli sforzi di ricerca e implementazione a supporto dei seguenti punti chiave:

L’impatto climatico delle scie di condensazione è rilevante ma risolvibile. Il riscaldamento indotto dalle scie è un problema concentrato con soluzioni mirate e promettenti.

Sebbene la formazione delle scie sia guidata da condizioni atmosferiche complesse e dinamiche, sono in sviluppo modelli previsionali per predire le scie persistenti. Per garantire l’accuratezza dei modelli, sono fondamentali dati di input affidabili e devono essere ampliate le attività di validazione. La fonte maggiore di incertezza continua a essere la mancanza di dati accurati sull’umidità alla quota di crociera.

Sono in corso prove di volo che testano le implicazioni operative dell’evitazione delle scie, fornendo informazioni cruciali per migliorare le previsioni delle scie. La collaborazione continua nella ricerca e la partecipazione a prove di volo su larga scala possono aumentare la comprensione collettiva dell’impatto climatico delle scie e supportare il miglioramento dei modelli previsionali.

Misurare l’impatto climatico delle scie è fondamentale per valutare il completo impatto climatico dell’aviazione.

Questo rapporto mira a fornire una panoramica tecnica dettagliata per decisori e stakeholder, inclusi ricercatori, operatori commerciali di trasporto aereo, organizzazioni internazionali dell’industria aeronautica, società civile e responsabili politici. Con questa comprensione collettiva, si auspica che gli attori del settore supportino ulteriormente gli sforzi di ricerca e lavorino verso possibili standard e politiche industriali di mitigazione degli impatti non CO2 per il sistema globale dell’aviazione.

Raccomandazioni contenute nel rapporto includono:

Gli stakeholder devono continuare a investire — e i responsabili politici dovrebbero incentivare — la ricerca scientifica atmosferica e migliorare la raccolta e la misurazione dei dati meteorologici per ridurre l’incertezza su quanto le scie influenzino il riscaldamento climatico. Gli investimenti dovrebbero prioritizzare modelli meteorologici più precisi, sensori di umidità retrofit su aeromobili e una migliore copertura dell’imaging satellitare.

È necessaria una collaborazione continua e approfondita tra gli stakeholder sotto forma di prove di volo, sia simulate che reali, per dimostrare e valutare la fattibilità delle soluzioni di evitamento delle scie. Le prove sono cruciali per migliorare i modelli previsionali, ottenere competenze operative, raccogliere conoscenze pratiche sull’integrazione della gestione delle scie nelle operazioni di volo, studiare possibili implicazioni dello spazio aereo e sviluppare ulteriormente i processi automatizzati di gestione delle scie negli strumenti di pianificazione dei voli.

La gestione del traffico aereo deve essere inclusa e prioritaria in ricerca, simulazioni e prove per prepararsi a possibili future sfide dello spazio aereo come problemi di capacità e congestione e per adattare sistemi e processi nel tempo. Per garantire che l’evitamento delle scie diventi una soluzione di mitigazione duratura, è probabilmente essenziale un’implementazione coordinata guidata dalle autorità di gestione del traffico aereo.

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il contributo dei partecipanti al Contrail Impact Task Force fin dal suo avvio nel novembre 2022. Affrontare l’impatto climatico delle scie di condensazione presenta sfide che possono essere superate solo tramite una collaborazione radicale e continuativa tra stakeholder di tutta la filiera del settore aeronautico.

FONTE https://rmi.org/insight/understanding-contrail-management-opportunities-challenges-and-insights/

SATAVIA comunica i risultati di una sperimentazione di gestione delle scie di aerei aeree durata 10 mesi che ha coinvolto 12 compagnie aeree

