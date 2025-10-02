È una conclusione difficile da digerire.

Il giudice tedesco che voleva esentare i bambini dall’obbligo di indossare la mascherina nelle scuole era stato destituito dalla sua carica e condannato a due anni di reclusione. L’ex giudice della famiglia Christian D., condannato a due anni con sospensione condizionale della pena per abuso d’ufficio, ha fallito per la seconda volta a Karlsruhe, prima davanti alla Corte federale di cassazione e ora anche davanti alla Corte costituzionale federale. VEDI QUI

“Bomba a orologeria chimica”: le mascherine per il COVID hanno generato 4,3 milioni di tonnellate di rifiuti tossici



Milioni di tonnellate di mascherine monouso per il COVID-19 stanno rilasciando microplastiche, sostanze chimiche tossiche, coloranti e metalli pesanti nell’ambiente, mettendo a rischio il benessere del pianeta.

Di Brenda Baletti, Ph.D.

Milioni di tonnellate di rifiuti derivanti dalle mascherine monouso utilizzate durante la pandemia di COVID-19 si stanno degradando, rilasciando microplastiche e sostanze chimiche tossiche che minacciano la salute umana e ambientale, secondo uno studio pubblicato su Environmental Pollution. Le mascherine, promosse come misura per proteggere la salute umana, hanno lasciato dietro di sé una bomba a orologeria chimica con rischi che potrebbero durare per generazioni, secondo The Guardian.

“Questo studio ha evidenziato l’urgente necessità di ripensare il modo in cui produciamo, utilizziamo e smaltiamo le mascherine”, ha dichiarato la ricercatrice principale Anna Bogush, Ph.D., del Centro di Ricerca per l’Agroecologia, l’Acqua e la Resilienza dell’Università di Coventry, in un comunicato stampa.

Le microplastiche sono in costante aumento in acqua, aria, cibo e suolo da decenni e sono direttamente collegate all’aumento globale della produzione di plastica. Durante la pandemia, le agenzie sanitarie di tutto il mondo, incluso il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hanno promosso l’uso delle mascherine per fermare la diffusione del COVID-19, nonostante le stesse ricerche del CDC abbiano rilevato che le mascherine non avessero un effetto significativo nel bloccare la trasmissione dei virus respiratori. Di conseguenza, secondo lo studio, ogni mese sono state utilizzate a livello globale oltre 129 miliardi di mascherine monouso.

La maggior parte delle mascherine era fatta di polipropilene, anche se sono stati utilizzati altri tipi di plastica. Alcune contenevano piccoli pezzi di metallo per le clip nasali. Le mascherine non erano riciclabili e spesso non venivano smaltite correttamente. Ancora oggi, si trovano sparse per strade, marciapiedi, sentieri, parcheggi, grondaie, corsi d’acqua, parchi e spiagge. Gli autori hanno stimato che in un solo anno siano stati generati circa 4,3 milioni di tonnellate di “rifiuti plastici contaminati non riciclabili” dalle mascherine, che rilasciano microplastiche nell’ambiente attraverso discariche e littering. Le mascherine possono anche contenere additivi plastici, inclusi composti chimici organici, coloranti e metalli pesanti, che si disperdono nel terreno e nell’acqua. Questi additivi possono rilasciare e diffondere patogeni, tra cui batteri, virus, parassiti e funghi.

Misurazione di microplastiche e sostanze chimiche industriali

I ricercatori hanno progettato lo studio per testare le tossine e le microplastiche rilasciate da diversi tipi di mascherine non utilizzate, tra cui mascherine di tipo respiratore, mascherine chirurgiche e vari “pezzi filtranti”. Hanno immerso mascherine nuove in acqua purificata per 24 ore, quindi hanno analizzato il liquido per determinare cosa fosse stato rilasciato. Anche senza usura, le mascherine hanno rilasciato microplastiche e inquinanti utilizzati durante il processo di produzione. Tutte le mascherine analizzate hanno rilasciato microplastiche, e la maggior parte delle particelle era molto piccola, molte sotto i 100 micrometri, circa lo spessore di un capello umano. Hanno scoperto che le mascherine FFP2 e FFP3 — una certificazione europea che designa le mascherine di tipo respiratore commercializzate come le più protettive — rilasciavano da tre a quattro volte più microplastiche rispetto alle mascherine chirurgiche. Le mascherine hanno anche rilasciato additivi chimici, tra cui il bisfenolo B, un noto interferente endocrino utilizzato per produrre plastiche e altri composti necessari per la fabbricazione delle mascherine. Il bisfenolo B agisce come l’estrogeno nel corpo, interferendo con i sistemi ormonali. È stato associato a una riduzione della produzione di sperma e ad alterazioni degli organi riproduttivi. Le plastiche e le sostanze chimiche rilasciate dai milioni di tonnellate di mascherine scartate danneggiano anche la vita acquatica, secondo lo studio. Man mano che le microplastiche e le tossine entrano nella catena alimentare, inquinano l’acqua e si accumulano nell’ambiente, possono ulteriormente mettere in pericolo le persone. “Mentre andiamo avanti, è fondamentale sensibilizzare su questi rischi, sostenere lo sviluppo di alternative più sostenibili e fare scelte informate per proteggere la nostra salute e l’ambiente”, ha detto Bogush.

