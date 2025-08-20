Verein WIR: Dove inizia l’informazione – Una piattaforma svizzera per domande vere e verità scomode

Mentre molte istituzioni tacciono o cercano di rassicurare, il Verein WIR va dove fa più male: alle radici della politica pandemica, alle domande aperte su 5G, mRNA, accordi OMS e geoingegneria. La piattaforma vereinwir.ch si è sviluppata diventando una delle voci critiche più importanti della Svizzera – obiettiva, documentata, coraggiosa.

Una biblioteca digitale della resistenza

Particolarmente impressionante è il dossier di oltre 1.400 pagine intitolato „Covid-Fakten-Check Schweiz“ – una raccolta accurata di citazioni, fonti, valutazioni scientifiche e decisioni politiche errate. Nato in collaborazione con „Bürger fragen nach“, mostra chiaramente:

Tutte le informazioni rilevanti erano pubblicamente disponibili fin dall’inizio della pandemia – sono state solo sistematicamente ignorate.

Qui non si afferma nulla senza provarlo. L’associazione lavora con documenti originali, studi internazionali, materiale governativo pubblico – creando così una base per una vera analisi critica.

Più della sola pandemia: 5G, OMS, geoingegneria, danni da vaccino

La piattaforma va ben oltre il tema Corona. In articoli, download e eventi, l’associazione tratta:

I rischi e la mancanza di trasparenza del contratto pandemico globale dell’OMS

Inquinamento da radiazioni e telefonia mobile causato dal 5G – con domande critiche su limiti e ricerche

Fenomeni di geoingegneria, tracce nel cielo, ragnatele nell’aria – documentati sobriamente, senza deridere

Danni alla salute causati dalle iniezioni mRNA, con focus sulla soppressione sistematica di studi critici

Ciò che distingue vereinwir.ch dal puro allarmismo è la struttura organizzata, la profondità dei dettagli e l’approccio basato sui fatti. Il sito mostra esattamente quello che politica, media e scienza spesso cercano di nascondere o ridicolizzare.

In un tempo in cui opinione viene confusa con scienza e critica è etichettata come estremismo, il Verein WIR dà un segnale: per un dibattito aperto, per un’analisi storica – e per la verità.

Fonte: Covid-Fakten-Check Schweiz

