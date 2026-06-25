La Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata a favore di Monsanto (controllata da Bayer) stabilendo che l’azienda non può essere citata in giudizio per non aver avvertito i consumatori dei presunti rischi di cancro del diserbante Roundup. I giudici hanno stabilito che le leggi federali prevalgono su quelle dei singoli Stati.

Borsa Francoforte: +17% Bayer, sentenza favorevole Corte Suprema Usa su caso Monsanto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano, 25 giu – Bayer vola alla Borsa di Francoforte, dopo la sentenza in suo favore della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’annoso dossier dell’erbicida Roundup. Il titolo Bayer attorno alle 16,45 segna un rialzo del 17,2% a 46,40 euro, dopo essere salito fino a 47,50 euro, con il maggior progresso giornaliero da 23 anni. La Corte Suprema ha stabilito che la Monsanto, controllata dal colosso tedesco, non puo’ essere ritenuta responsabile, sulla base delle leggi dei singoli Stati, per non aver avvertito i consumatori dei presunti rischi di cancro del suo diserbante Roundup sull’etichetta. Con una decisione di 7 voti contro 2, l’Alta Corte ha ribaltato il verdetto di una giuria del Missouri che aveva condannato Bayer a pagare 1,25 milioni di dollari a un uomo di nome John Durnell, il quale affermava di aver ricevuto una diagnosi di linfoma non Hodgkin dopo anni di esposizione al glifosato contenuto nel Roundup. Il querelante affermava che l’etichettatura non includeva l’avvertimento sui rischi. La Corte Suprema ha dato ragione a Bayer, affermando che la legge federale che regola la vendita e l’etichettatura dei prodotti fitosanitari impedisce le cause intentate nei tribunali statali contro la Monsanto per non aver incluso un’avvertenza sul rischio di cancro sulle etichette del Roundup. Di fatto, la Corte Suprema doveva decidere sulla prevalenza o meno del diritto federale su quello dei singoli Stati. La Corte e’ giunta alla conclusione che il FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act), ovvero la legge federale sugli insetticidi, fungicidi e rodenticidi, blocca espressamente l’azione legale di Durnell.

L’Amministrazione Trump aveva espresso il suo appoggio a Bayer nella causa. La sentenza dovrebbe portare all’archiviazione delle attuali rivendicazioni basate sull’etichettatura e impedire qualsiasi futura causa per mancata fornitura di informazioni, ha dichiarato Bayer. “La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti e’ una buona notizia per la scienza, gli agricoltori e le industrie la cui innovazione dipende dalla chiarezza normativa. Dovrebbe contribuire a limitare significativamente il contenzioso relativo al Roundup dopo quasi un decennio di battaglie legali”, ha affermato l’azienda in un comunicato. Il gruppo tedesco ha acquisito Roundup nell’ambito dell’acquisizione da 63 miliardi di dollari della societa’ agrochimica Monsanto nel 2018. Oltre 100.000 querelanti hanno intentato causa presso i tribunali statali e federali degli Stati Uniti, sostenendo un legame con il cancro. Bayer aveva affermato che le cause legali avrebbero potuto minacciare la sua capacita’ di fornire l’erbicida agli agricoltori. La valanga di contenziosi ha gia’ spinto Bayer a rimuovere il glifosato dalla versione per consumatori di Roundup.

FONTE https:// www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/commenti/dettaglio/borsa-francoforte-17-bayer-sentenza-favorevole-corte-suprema-usa-su-caso-monsanto-nRC_25062026_1653_567163886.html

La Corte Suprema ha inferto un colpo devastante al Movimento Make America Healthy Again. I sostenitori del MAHA hanno avuto solo successo nel liberare la bozza di legge della Camera di un linguaggio che avrebbe protetto i produttori di pesticidi dalla responsabilità.

Bayer ha recentemente stipulato un accordo da $ 7,25 miliardi per risolvere le cause per il cancro attuali e future del Roundup.

Commenta Meryl Nass

Ci sono molteplici tentativi di prevenire l’autorità statale (al contrario dell’autorità federale su tutti gli stati) in questo momento. Questo è un passo importante verso lo spostamento del potere dagli Stati al governo federale: la centralizzazione del controllo. Guardalo in altre aree. Certo è incostituzionale, ma è così che si sono mosse le cose. FONTE

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