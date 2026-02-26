Di Nogeoingegneria

La prossima minaccia pandemica arriverà sicuramente, ne sono convinti alcuni ambienti che si stanno preparando con una bella simulazione, affinando il piano d’azione. Tutto sarà perfezionato, nel giro di cento giorni sarà disponibile il vaccino salvifico e con esso sarà scongiurato il pericolo di una pandemia.

La Repubblica di Corea ha condotto il 4-5 febbraio 2026 un’ esercitazione di simulazione pandemica, organizzata dal Governo coreano insieme alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e all’International Vaccine Institute (IVI, fondato nel 1997 come iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo).

CEPI ha pubblicato una comunicazion sul proprio sito (cepi.net), annunciando l’evento come “un traguardo importante” e fornendo dettagli, citazioni e contesto sulla 100 Days Mission, centrale nella simulazione e cruciale per future emergenze pandemiche.

CEPI fu lanciato ufficialmente al World Economic Forum (WEF) di Davos nel gennaio 2017 (fondatori: governi di Norvegia e India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust; WEF come key convenor). Il WEF continua a supportare CEPI come piattaforma globale per la preparedness pandemica (es. panel a Davos su lezioni dal COVID-19 e 100 Days Mission). Al Davos 2026 (gennaio), ha annunciato il Pandemic Preparedness Engine (PPX), una piattaforma AI per identificare rischi infettivi e accelerare la 100 Days Mission (guidata da CEPI, University of Chicago e altri). In sintesi: il WEF è un promotore e incubatore globale per CEPI e la 100 Days Mission, ma non ha sponsorizzato l’esercizio coreano 2026, iniziativa nazionale-regionale (Corea + CEPI + IVI).

L’esercitazione non ha suscitato interesse. Non sembra esserci stata una diffusione sui media, la copertura è stata prevalentemente da fonti ufficiali (CEPI, IVI, KDCA) e media coreani del settore biotech/farmaceutico, con enfasi sulla partecipazione di aziende private coreane (EuBiologics, GC Biopharma, ecc.).

La CEPI lancia il 13 febbraio 2026, dopo la simulazione, un piano globale per garantire il futuro contro le minacce di epidemie e pandemie.

E qui la pubblicazione della CEPI:

La Corea conduce un’esercitazione di simulazione pandemica storica per rafforzare la prontezza alle epidemie

CEPI – 4 febbraio 2026

Esercitazione Korea 100 Days Mission



SEOUL, Corea, 5 feb 2026 — Un’innovativa esercitazione di simulazione pandemica fittizia si sta tenendo nella Repubblica di Corea da parte del Governo coreano, dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e dall’International Vaccine Institute (IVI), per esplorare opportunità per rafforzare la prontezza della Corea nello sviluppare e testare rapidamente nuovi vaccini in caso di una futura minaccia pandemica.

L’esercitazione tabletop è la prima del suo genere a tenersi in Corea e nella regione, in collaborazione con il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica del Governo (MFDS), un’autorità regolatoria riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e con la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), leader mondiale.

L’incontro riunisce diverse organizzazioni esperte con sede in Corea che operano nel campo della preparazione pandemica — dalla rilevazione delle minacce fino all’autorizzazione di strumenti medici salvavita — per simulare uno scenario realistico in cui un virus letale fittizio mai visto prima si diffonde rapidamente e infetta le persone. Utilizzando competenze, conoscenze e piani sviluppati durante il COVID-19 e negli anni successivi alla pandemia, i partecipanti saranno invitati a discutere su come collaborare tra ricerca e sviluppo, produzione e altre parti della catena dei vaccini per migliorare la prontezza e identificare i colli di bottiglia in vista di una potenziale emergenza sanitaria.L’esercitazione migliorerà la prontezza della Corea nella risposta reale rafforzando le capacità scientifiche, regolatorie e produttive necessarie per sviluppare rapidamente nuovi vaccini contro minacce epidemiche e pandemiche emergenti.

L’obiettivo è aumentare la preparazione pandemica a livello nazionale per consentire una risposta rapida, dettagliata e adattata alle esigenze locali, rafforzando al contempo la resilienza a livello regionale e globale.« Questa esercitazione rappresenta un’opportunità per valutare in modo completo le capacità richieste per lo sviluppo rapido e l’approvazione regolatoria dei vaccini in uno scenario di crisi reale simulato, delineando al contempo le direzioni chiave per la preparazione futura», ha dichiarato la Dott.ssa Oh Yu kyoung, Ministra della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica. «Attraverso la continua collaborazione con organizzazioni internazionali e partner rilevanti, l’MFDS rafforzerà ulteriormente il proprio quadro di risposta regolatoria per garantire che i vaccini possano essere approvati rapidamente e consegnati in sicurezza, anche nel mezzo di emergenze di sanità pubblica.»«

Lo sviluppo e la fornitura rapida di vaccini durante una pandemia è una priorità nazionale direttamente legata alla protezione della salute delle persone e un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale», ha affermato il Dott. Lim Seung-kwan, Commissario della KDCA. «Questa esercitazione tabletop congiunta con il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica, CEPI e IVI rappresenta un’importante opportunità per esaminare un percorso regolatorio e un sistema per lo sviluppo dei vaccini e le sperimentazioni cliniche che funzioni senza intoppi, anche in situazioni di crisi da malattie infettive, e per elevare al livello successivo la capacità della Corea di realizzare la 100 Days Mission.»«Il COVID-19 ha devastato comunità in tutto il mondo e la minaccia di un’altra epidemia di portata simile rimane molto reale», ha detto il Dott. Richard Hatchett, CEO di CEPI. «Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato. Conducendo questa esercitazione pandemica fittizia, la Corea continua a dimostrare la sua leadership globale nella sicurezza sanitaria.

Con un approccio di tutto il governo che coinvolge il settore biotecnologico coreano leader mondiale, questi passi proattivi identificheranno i punti di forza e individueranno dove sono necessarie ulteriori azioni. Vorrei ringraziare i nostri partner e i partecipanti all’esercitazione per i loro contributi vitali nella costruzione di un mondo pronto a contenere la prossima epidemia.»

CEPI sta lavorando con partner in tutto il mondo per ridurre il tempo necessario allo sviluppo di vaccini sicuri, efficaci e accessibili contro nuove minacce pandemiche a soli 100 giorni. L’obiettivo, noto come 100 Days Mission, è sostenuto dalla Corea. Agire in un terzo del tempo impiegato per sviluppare i primi vaccini contro il COVID-19 potrebbe contribuire a fermare una pandemia sul nascere, salvando milioni di vite e prevenendo perdite economiche diffuse.«

La Corea sta emergendo rapidamente come leader nei vaccini e nella preparazione pandemica», ha dichiarato il Dott. Jerome Kim, Direttore Generale dell’IVI. «Esercitazioni collaborative come questa — basate su partnership solide e scenari realistici — svolgono un ruolo vitale nel rafforzare la preparazione nazionale e la sicurezza sanitaria globale. L’IVI è lieta di lavorare al fianco di agenzie nazionali e internazionali nonché di partner industriali leader in questa importante iniziativa. Allineando scienza, politica e industria, possiamo trasformare la preparazione pandemica in azioni concrete e garantire lo sviluppo tempestivo di vaccini e un accesso equo per tutti.»

L’evento durerà due giorni a Seul. La Repubblica di Corea è un investitore chiave e partner di CEPI. L’organizzazione per la preparazione pandemica supporta 28 partner coreani che lavorano per far avanzare la 100 Days Mission e rafforzare la preparazione pandemica. Le organizzazioni coreane fanno anche parte delle reti globali di CEPI, tra cui la Centralised Laboratory Network, la Vaccine Manufacturing Network e l’Adjuvant Library. FINE

Note per i redattori

CEPI sta pilotando una serie di esercitazioni in tutto il mondo che riuniscono un consorzio nazionale di attori del settore pubblico e privato sotto la guida del governo per mappare e testare la prontezza a condurre una risposta rapida di R&S vaccinale a un’epidemia da virus nuovo. Queste esercitazioni possono aiutare a identificare opportunità di miglioramento attraverso una serie progressiva di esercizi di preparazione.Rafforzando le capacità nazionali e regionali della 100 Days Mission attraverso questo programma, l’obiettivo è che il mondo sia meglio preparato a montare risposte vaccinali end-to-end più rapide ed efficaci a un’epidemia — dalla rilevazione della minaccia alla ricerca e sviluppo, produzione, regolamentazione e autorizzazione.

FONTE https://cepi.net/korea-runs-landmark-pandemic-simulation-exercise-strengthen-outbreak-readiness

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

NEWS: Genomica, vaccini a Dna e laboratori biosicuri la via italiana contro le pandemie Dopo il Covid, la parola chiave è preparedness, prevenire e contenere rapidamente le crisi: così anche l’Italia rafforza il ruolo di un hub delle scienze della vita https://www.ilsole24ore.com/art/genomica-vaccini-dna-e-laboratori-biosicuri-via-italiana-contro-pandemie-AISXSUcB

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.