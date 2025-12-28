EU Emissions Trading System: All citizens pay for CO2 emissions – including SMEs | Eevery

Un tema “sotto traccia” ma con un impatto potenzialmente enorme enorme su tutti noi. Dal 2026, con i primi rincari reali sui prezzi al consumo, diventerà un argomento più “caldo” . Per ora il tema riceve una copertura mediatica relativamente bassa nei media italiani e europei.

Come la nuova tassa sul carbonio dell’Europa sulle merci importate cambierà il commercio globale – e le nostre abitudini di acquisto

Autrice

Simona Sagone

Dottoranda visitatrice in Transizione Ecologica, Università di Lund

Per le persone che vivono nell’UE, il prezzo della prossima auto, della ristrutturazione della casa e persino dei prodotti locali potrebbe presto riflettere una politica climatica di cui molti non hanno mai nemmeno sentito parlare. Questa nuova regolamentazione, che entra pienamente in vigore il giorno di Capodanno, non prende di mira solo l’industria pesante: colpisce i beni di uso quotidiano, che ora dovranno affrontare un costo aggiuntivo per il carbonio quando entrano in Europa.Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) impone un prezzo sul carbonio a molte merci importate, il che significa che gli importatori con sede nell’UE dovranno pagare per i gas serra emessi durante la produzione di determinati materiali ad alta intensità di carbonio.Se le merci provengono da paesi con regole climatiche più deboli, la tassa sarà più alta. Per vendere all’UE, i produttori dovranno sostanzialmente dimostrare che le loro merci non sono eccessivamente intensive in termini di carbonio.L’obiettivo è prevenire che le aziende delocalizzino la produzione in luoghi con regolamentazioni più lassiste, garantendo una concorrenza equa tra aziende UE e non UE, e incentivando al contempo la decarbonizzazione globale.

Dopo una fase di prova, gli obblighi di pagamento completi inizieranno il 1° gennaio 2026, quando gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM per coprire le emissioni incorporate in merci come ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno e (alla fine) elettricità.

Sebbene si tratti di una politica climatica dell’UE, il CBAM è destinato a essere un cambiamento epocale per il commercio globale. I paesi che dipendono dalle esportazioni verso l’UE potrebbero dover fare investimenti costosi in tecnologie più pulite e in un migliore monitoraggio delle emissioni, o rischiare di perdere quote di mercato. Il governo del Regno Unito prevede di introdurre una propria versione del CBAM nel 2027, anche se non è ancora stato deciso come si collegherà a quella dell’UE.

Sempre più paesi stanno introducendo sistemi di prezzi sul carbonio.

Un cambiamento positivo è già in corso: sempre più aziende stanno misurando e riportando accuratamente le loro emissioni, in risposta alla crescente domanda di dati affidabili sul carbonio. Allo stesso tempo, un numero crescente di paesi sta introducendo propri sistemi di prezzi sul carbonio per allinearsi all’UE e proteggere la competitività delle loro esportazioni.

Il Marocco è un esempio prominente: la sua legge finanziaria del 2025 introduce gradualmente una tassa sul carbonio a partire da gennaio 2026. Poiché le aziende marocchine pagheranno già un prezzo sul carbonio a livello nazionale, le loro esportazioni probabilmente eviteranno tasse aggiuntive CBAM al confine dell’UE, aiutandole a rimanere competitive.

In molti paesi, il CBAM sta anche accelerando l’interesse per le energie rinnovabili e i processi industriali più verdi. Alcuni lo vedono non come una minaccia, ma come un’opportunità per attirare investimenti e posizionarsi come centri di produzione a basso contenuto di carbonio. Tuttavia, questo meccanismo rimane controverso. Per le imprese, il CBAM è complesso e amministrativamente oneroso. Le aziende hanno bisogno di sistemi robusti per misurare le emissioni incorporate, raccogliere dati dai fornitori e produrre dichiarazioni ambientali sui prodotti. Molte avranno anche bisogno di nuovi contratti per energie rinnovabili per ridurre la loro impronta di carbonio.In tutto il mondo, il CBAM ha affrontato forti critiche. India e Cina lo descrivono come “protezionismo verde”, sostenendo che esercita una pressione ingiusta sulle economie in via di sviluppo. Allo stesso tempo, l’UE non ha ancora creato fondi dedicati per aiutare gli esportatori nei paesi a basso reddito ad adattarsi. Senza questo supporto, il meccanismo potrebbe non raggiungere i risultati desiderati.

E i consumatori?

Sebbene il CBAM sia principalmente rivolto all’industria, i suoi effetti a catena raggiungeranno i consumatori nell’UE. È improbabile che gli importatori assorbano interamente il costo aggiuntivo, il che significa che i prezzi probabilmente aumenteranno, in particolare per i beni che dipendono fortemente da acciaio, alluminio o cemento. Questo potrebbe significare costi più alti in Europa per auto, elettrodomestici, elettronica, materiali da costruzione e, indirettamente, produzione alimentare (attraverso i fertilizzanti). Allo stesso tempo, il CBAM potrebbe portare maggiore trasparenza. Poiché gli importatori devono riportare le emissioni incorporate nelle loro merci, i consumatori potrebbero alla fine avere informazioni più chiare sull’impatto climatico di ciò che acquistano.Il meccanismo genererà anche entrate per l’UE dalla vendita dei certificati. Queste sono destinate a supportare le famiglie vulnerabili in molti paesi europei, nonché a finanziare tecnologie pulite e migliorare l’efficienza energetica. Il modo in cui i fondi saranno utilizzati sarà cruciale per l’accettazione pubblica della nuova tassa sul carbonio dell’Europa.Anche prima dell’attuazione completa, il CBAM sta già rimodellando le catene di approvvigionamento e influenzando le politiche governative ben oltre i confini dell’Europa. Potrebbe scatenare controversie commerciali, spingere gli esportatori ad adottare prezzi sul carbonio e evidenziare la necessità di maggiore finanza climatica per supportare i paesi in via di sviluppo in transizione verso industrie verdi.Per molti consumatori europei, è probabile che significhi aumenti graduali dei prezzi – e potenzialmente decisioni di acquisto più consapevoli dal punto di vista climatico. Dietro le quinte, rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il commercio globale tiene conto del carbonio – e in come la politica climatica entra nelle vite quotidiane delle persone.

FONTE https://theconversation.com/how-europes-new-carbon-tax-on-imported-goods-will-change-global-trade-and-our-shopping-habits-270496

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.