L’11ª Conferenza Scientifica WMO sulla Modificazione del Tempo (3–7 novembre 2025, Pune) è passata praticamente inosservata sui grandi media mainstream internazionali e anche sui giornali italiani.

La conferenza ha coinvolto scienziati, policymakers, esperti tecnologici e stakeholder da circa 50 paesi,

In pratica: l’evento è stato importante per chi lavora nel settore (e lo sarà ancora di più quando usciranno i proceedings e le nuove linee guida WMO aggiornate), ma è rimasto “sotto traccia” per il grande pubblico. È un classico esempio di come alcuni temi molto reali e operativi vengano lasciati in una specie di “limbo mediatico”:.

Ecco con qualche giorno di ritardo la comunicazione del” Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)

Il Presidente della WMO inaugura l’11ª Conferenza Scientifica sulla Modificazione del Tempo in India



03 novembre 2025 Ospitata dall’IITM indiano con il supporto del World Weather Research Programme della WMO, la conferenza che si svolge a Pune dal 3 al 7 novembre riunisce scienziati e operatori del settore per condividere i progressi nella fisica delle nubi, nella ricerca sulla modificazione del tempo e nella governance responsabile.Pune, India — Il Dr. Abdulla Al Mandous, Presidente dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e Direttore Generale del National Center of Meteorology degli Emirati Arabi Uniti, ha inaugurato l’11ª Conferenza Scientifica della WMO sulla Modificazione del Tempo presso l’IITM di Pune. La conferenza rappresenta il principale incontro globale sul tema della modificazione del tempo, offrendo una piattaforma di collaborazione, scambio di conoscenze e innovazione tra ricercatori e istituzioni meteorologiche.

La cerimonia di apertura, tenutasi nell’auditorium Meghdoot dell’IITM, ha visto la partecipazione di alti funzionari ed esperti in meteorologia e scienze del clima, tra cui il Segretario del Ministero delle Scienze della Terra, Dr. Ravichandran; il Dr. M. Mohapatra, Direttore Generale del Dipartimento Meteorologico Indiano; e i co-presidenti del Team di Esperti WWRP sulla Modificazione del Tempo, Dr. Sarah Tessendorf e Dr. Steven Siems. All’evento hanno preso parte anche rappresentanti dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali (NMHS), organizzazioni internazionali e importanti istituzioni di ricerca.

Tradurre i risultati della ricerca in applicazioni pratiche

Nel suo intervento, il Dr. Al Mandous ha sottolineato il ruolo dell’innovazione scientifica nella ricerca sulla modificazione del tempo per la sicurezza idrica e alimentare. Ha evidenziato che la ricerca continua e lo sviluppo tecnologico sono essenziali per affrontare le crescenti sfide poste dal cambiamento climatico. Ha inoltre ribadito l’impegno della WMO nel sostenere lo sviluppo delle capacità e lo scambio di conoscenze scientifiche tra i Paesi membri, al fine di tradurre i risultati della ricerca in applicazioni pratiche per mitigare la siccità e la scarsità d’acqua.Il Dr. Al Mandous ha osservato che la conferenza di quest’anno arriva in un momento critico, mentre il mondo affronta eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e una crescente domanda di tecnologie efficaci per il potenziamento delle precipitazioni. Ha riaffermato che la cooperazione internazionale in meteorologia è fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e ha evidenziato il contributo degli Emirati Arabi Uniti attraverso il UAE Research Program for Rain Enhancement Science (Programma di Ricerca degli Emirati per il Potenziamento delle Piogge), accanto al ruolo della WMO nel promuovere standard, coordinamento e buone pratiche.“

La modificazione del tempo, un tempo considerata un settore di nicchia, si è evoluta in un ambito multidisciplinare che interseca scienze atmosferiche, idrologia, socioeconomia ed etica. Il WWRP è orgoglioso di sostenere questa conferenza, che esemplifica l’impegno del nostro Team di Esperti sulla Modificazione del Tempo nel far avanzare la scienza meteorologica attraverso la collaborazione internazionale, la ricerca rigorosa e la rilevanza operativa”, ha dichiarato Estelle de Coning, Responsabile del World Weather Research Programme (WWRP), nel suo discorso di apertura.La Dr. de Coning ha ricordato l’approvazione della versione aggiornata della Dichiarazione WMO sulla Modificazione del Tempo da parte del 79° Consiglio Esecutivo nel giugno 2025. La dichiarazione rivista riflette le più recenti conoscenze scientifiche, affronta le tecnologie emergenti e le relative preoccupazioni e riafferma l’impegno della WMO per la trasparenza, la cooperazione internazionale e la governance responsabile nelle attività di modificazione del tempo. “Essa fornisce una solida base per le discussioni che terremo questa settimana e per la futura direzione del nostro lavoro”, ha aggiunto.

Durante la visita, il Dr. Al Mandous e la delegazione che lo accompagnava hanno visitato il Laboratorio del Tunnel del Vento per la Fisica delle Nubi e il Laboratorio di Dinamica dei Fluidi dell’IITM, dove hanno potuto osservare sistemi sperimentali avanzati utilizzati per studiare la formazione delle nubi, la turbolenza e le interazioni aerosol-precipitazione. Sono stati informati sui recenti progressi nelle simulazioni di laboratorio dei processi meteorologici, compreso l’uso di strumenti basati su laser e tunnel del vento per valutare l’efficienza dei materiali di semina. La visita ha sottolineato le crescenti capacità dell’India nella modellazione ad alta risoluzione e nella ricerca di laboratorio sulla modificazione del tempo, finalizzata a migliorare l’efficienza delle precipitazioni e a ridurre i rischi come nebbia e tempeste intense.

Il Dr. Al Mandous ha elogiato i progressi compiuti dalle strutture di ricerca dell’IITM ed espresso apprezzamento per il forte impegno del Ministero delle Scienze della Terra nella ricerca meteorologica applicata. Ha osservato che la collaborazione Emirati Arabi Uniti–India rappresenta un modello di condivisione della conoscenza e di partenariato scientifico, rafforzando la preparazione e la resilienza regionale alle sfide climatiche.

La conferenza di cinque giorni prevede più di 16 sessioni e workshop su temi quali il potenziamento delle precipitazioni, la soppressione di grandine e nebbia, l’illuminazione delle nubi marine (marine cloud brightening), la ricerca sugli approcci di intervento climatico e la previsione basata sull’intelligenza artificiale, oltre a discussioni sulle implicazioni etiche, legali e sociali delle tecnologie di modificazione del tempo. Il programma esplora anche come i dati satellitari, i veicoli aerei senza pilota (UAV) e i sistemi intelligenti stiano trasformando le operazioni di cloud seeding e supportando il processo decisionale in tempo reale per i servizi meteorologici.

Riunendo scienziati, decisori politici ed esperti tecnologici, l’evento offre una piattaforma globale per condividere i risultati delle recenti campagne sul campo e degli studi di laboratorio. Rafforza la missione della WMO di promuovere la collaborazione internazionale, standardizzare le migliori pratiche e far progredire l’uso responsabile delle tecnologie di modificazione del tempo a beneficio della società e dell’ambiente.La cerimonia di apertura si è conclusa con l’accensione tradizionale della lampada. I partecipanti hanno sottolineato la continua cooperazione tra WMO, il Ministero delle Scienze della Terra indiano e l’IITM per far progredire l’innovazione scientifica, la sostenibilità e la resilienza attraverso la meteorologia e la ricerca atmosferica.Informazioni sull’11ª Conferenza Scientifica WMO sulla Modificazione del TempoL’11ª Conferenza Scientifica WMO sulla Modificazione del Tempo (3–7 novembre 2025, Pune, India) è un forum globale per far avanzare la scienza, la tecnologia e la politica della modificazione del tempo. Ospitata dall’Indian Institute of Tropical Meteorology e organizzata sotto l’egida del Team di Esperti WWRP sulla Modificazione del Tempo, la conferenza riunisce scienziati, decisori politici, esperti operativi e stakeholder di tutto il mondo per condividere le ultime ricerche, l’esperienza operativa e le tecnologie emergenti.

FONTE https://wmo.int/media/update/wmo-president-opens-11th-scientific-conference-weather-modification-india

