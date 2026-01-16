Oggi, 16 gennaio 2026, è stato presentato a Villa Madama il nuovo documento sulla “politica italiana per l’Artico” dai ministri Tajani, Crosetto e Bernini. È sorprendente che in un incontro di tale portata si sia persa l’occasione di spiegare che gli investimenti nell’Artico sono innanzitutto investimenti nella nostra sicurezza climatica.

L’Artico non è solo uno scacchiere geopolitico; è fondamentalmente il “condizionatore” del pianeta, e ciò che accade lassù determina letteralmente come sarà il tempo. L’Artico è centrale per il meteo e il clima globali, perché il riscaldamento artico influenza i pattern meteorologici extratropicali e la circolazione atmosferica, con ripercussioni su precipitazioni, ondate di freddo e anomalie climatiche nelle medie latitudini, compresa l’Italia.

Uno studio pubblicato in agosto sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment ha infatti svelato che dal 1979 a oggi le temperature dell’Artico sono aumentate quattro volte più rapidamente rispetto alla media mondiale. Un risultato inatteso anche per gli stessi ricercatori dell’Istituto di meteorologia finlandese che hanno raccolto e analizzato i dati. Questo solleva importanti interrogativi.

Ma veniamo al riassunto dell’incontro.

La ricerca polare non è un esercizio isolato, ma il fulcro di un sistema integrato dove sicurezza e difesa sono facce della stessa medaglia

Di Filomena Fotia

L’Italia non è una nuova arrivata nello scacchiere dei ghiacci, ma una nazione leader che da oltre mezzo secolo presidia le frontiere estreme del pianeta. È questo il messaggio centrale lanciato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante la presentazione del Piano Strategico dell’Italia per l’Artico tenutasi a Villa Madama. Lontano dall’essere all’anno zero, il nostro Paese rivendica un ruolo di primo piano fondato su un’esperienza cinquantennale che unisce scienza, difesa e diplomazia

Un approccio senza confini: ricerca e sicurezza

La forza della strategia italiana risiede nella capacità di far dialogare mondi diversi. Secondo il Ministro Bernini, la ricerca polare non è un esercizio isolato, ma il fulcro di un sistema integrato dove sicurezza e difesa sono facce della stessa medaglia.

Sinergia civile-militare: la collaborazione tra navi oceanografiche militari e civili è già realtà. “Fanno le stesse rotte e comunicano tra loro“, ha spiegato Bernini, sottolineando che non può esserci progresso scientifico senza un quadro di sicurezza solido;

Diplomazia scientifica: pur essendo osservatore nel Consiglio Artico, l’Italia si muove come un “grande protagonista“, trasformando la conoscenza in uno strumento di relazione internazionale. Eccellenze e innovazione: il Modello Italiano Il Piano mette a sistema infrastrutture d’avanguardia e progetti di respiro mondiale. Tra i punti cardine citati: Tecnologia dall’alto: il ruolo centrale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con satelliti e droni, perché “la ricerca si fa anche dall’alto“;

Patrimonio dati: la creazione di una banca dati artica considerata tra le migliori al mondo;

Progetti bandiera: l’iniziativa Ice Memory , simbolo della conservazione della memoria climatica del pianeta;

Alta Formazione: il dottorato avviato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che funge da ponte tra ricerca accademica e mondo dell’industria. Perché l’Artico riguarda tutti L’intervento si è concluso con un monito sulla portata globale delle dinamiche polari. L’Artico non è un ecosistema isolato, ma un regolatore fondamentale per l’agricoltura, la medicina e le biotecnologie di tutto il mondo. “Quello che accade nell’Artico non rimane nell’Artico“, ha ribadito il Ministro, richiamando l’urgenza di una visione sistemica che coinvolga enti come CNR ed ENEA per affrontare le sfide del futuro, dal permafrost alla gestione dei grandi ghiacciai. FONTE DOCUMENTO La Politica Artica Italiana Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni

