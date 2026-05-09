Quando si grida costantemente al lupo fissando scadenze imminenti (come i famosi “12 anni” o scadenze simili ) e poi quelle scadenze passano senza che il mondo finisca, la credibilità dell’intero sistema crolla.

È quello che molti definiscono “stanchezza da apocalisse”. Ecco perché il cambio di rotta di figure come Gates o il declassamento degli scenari dell’IPCC sembrano quasi una mossa di autoconservazione:

Se le persone smettono di credere alle previsioni estreme, iniziano a mettere in discussione anche le politiche concrete (tasse sulla benzina, limiti alle caldaie, incentivi miliardari). Per chi guida l’agenda, è meglio ammettere e modficare la strategia. Quando le persone percepiscono che i sacrifici richiesti — siano essi economici per il clima o di vite umane per le guerre — non poggiano su basi di verità o di reale necessità comune, la fiducia si rompe. È una crisi di legittimità che sta colpendo quasi tutte le grandi istituzioni mondiali.

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Di Tyler Durden

L’IPCC ha pubblicato una nuova generazione di scenari climatici e, sepolta tra le righe, c’è una concessione notevole: i percorsi di riscaldamento estremo che hanno dominato la ricerca sul clima, la politica e la copertura mediatica per decenni non sono mai stati realmente plausibili. C’è voluto un po’ per accorgersene perché quasi nessuno nei media mainstream si è preso la briga di riportarlo.

“L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha appena pubblicato la prossima generazione di scenari climatici”, ha scritto l’analista di politica scientifica Roger Pielke Jr., definendo “una grande notizia” il fatto che siano stati “eliminati gli scenari più estremi che hanno dominato la ricerca sul clima per gran parte degli ultimi decenni”.

La conclusione è inequivocabile. “L’IPCC e la più ampia comunità di ricerca hanno ora ammesso che gli scenari che hanno dominato la ricerca climatica, la valutazione e la politica durante gli ultimi due cicli del processo di valutazione dell’IPCC sono implausibili. Descrivono futuri impossibili”.

Quei “futuri impossibili” hanno costituito l’ossatura di oltre un decennio di messaggi climatici apocalittici — scioglimento delle calotte polari, coste sommerse, estinzioni di massa, fallimenti diffusi dei raccolti e fame globale, sempre dietro l’angolo, chiedendo sempre un’azione immediata di rimodellamento dell’economia per sventare una catastrofe che, come si scopre ora, la comunità scientifica di base aveva assegnato a una categoria più vicina alla fantascienza che alla proiezione.

Il nuovo quadro dell’IPCC declassa formalmente il suo rimanente “scenario ALTO” da esito atteso a “esplorativo — un esperimento mentale, non una proiezione”.

Si tratta di una ritirata istituzionale significativa. Pielke ha notato che il quadro precedente mancava di “qualsiasi sforzo sistematico per valutare la plausibilità degli scenari”, il che significa che i percorsi più spaventosi hanno potuto dominare il dibattito politico per anni senza che nessuno nella stanza applicasse un controllo di realtà basilare.

Ciò che conta oggi è che il gruppo con la responsabilità ufficiale di sviluppare scenari climatici per l’IPCC e la comunità di ricerca allargata ha ora ammesso che gli scenari che hanno dominato la ricerca, la valutazione e la politica climatica durante gli ultimi due cicli del processo di valutazione dell’IPCC sono implausibili. Descrivono futuri impossibili.

Curiosamente, il quadro rivisto è stato tecnicamente adottato nel 2021, ma è filtrato alla vista del pubblico solo ora, man mano che i relativi cambiamenti tecnici e istituzionali si sono allineati. Ed è lecito chiedersi il perché. Le conseguenze politiche di quei “futuri impossibili” sono state molto reali.

Come opina Chris Morrison del Daily Sceptic: “Non si sottolineerà mai abbastanza quanto sia importante questa scoperta di implausibilità. Significa che quasi ogni titolo e storia dei media mainstream allarmisti sul clima scritti negli ultimi 15 anni è spazzatura. Naturalmente, spiega anche perché una schiera crescente di commentatori scettici si sia rifiutata di accettare il concetto politico di scienza ‘stabilita’ e si sia impegnata in un’ampia opera di smascheramento. Sparare sulla croce rossa è un modo per descrivere questo lavoro. A volte, con solo un briciolo di scetticismo investigativo, le storie possono essere viste come poco più di un insulto all’intelligenza umana media.”

Quando le ipotesi del modello RCP8.5 vengono inserite nei computer, questi producono suggerimenti “roventi”, politicamente convenienti, secondo cui la temperatura nel 2100 aumenterà di circa 4°C rispetto a una linea di base 1850-1900 — in altre parole, un aumento di quasi 3°C nei prossimi 80 anni. Solo gli “eco-folli” più squilibrati dichiarerebbero ad alta voce tali aumenti a breve termine, quindi gli scienziati attivisti hanno tranquillamente caricato ipotesi spazzatura nei loro computer per arrivare a allarmi da Armageddon tipo “spazzatura in entrata, spazzatura in uscita”.

La fine di RCP8.5 era già segnata l’anno scorso, quando l’ordine esecutivo del Presidente Trump intitolato ‘Restoring Gold Standard Science’ ha effettivamente vietato l’uso di RCP8.5 per gli scienziati sul libro paga federale degli Stati Uniti. L’ordine notava anche che una delle ipotesi irrealistiche di RCP8.5 che alimentava una deliberata psicosi climatica era che l’uso del carbone alla fine del secolo avrebbe superato le stime delle riserve recuperabili.

All’epoca, il ricercatore climatico Zeke Hausfather liquidò le affermazioni dell’amministrazione Trump su RCP8.5 affermando che la comunità di ricerca era andata oltre. Ma Pielke ha contestato questa affermazione del tipo “non c’è nulla da vedere qui”. Egli afferma che dal 2018 al 2021, Google Scholar ha riportato 17.000 articoli pubblicati usando RCP8.5, rispetto ai 16.900 del triennio successivo. “Un bel cambiamento”, ha osservato ironicamente.

Ancora una volta, chi usa parole meno caritatevoli potrebbe notare che l’ultima “pipa di crack” climatica si è rivelata difficile da abbandonare. Un lungo e doloroso processo di riabilitazione sembra ora probabile.

RCP8.5 ipotizzava elevate emissioni di anidride carbonica portando a un forzante radiativo (energia extra intrappolata nell’atmosfera terrestre) di 8,5 watt per metro quadrato. I nuovi percorsi fungono da linee guida concordate per i modelli computerizzati che forniranno poi informazioni per i prossimi settimi rapporti di valutazione dell’IPCC. Pielke ha analizzato i dati e stima che il nuovo scenario alto produrrà 3°C di riscaldamento entro il 2100, una riduzione rispetto ai 3,9°C, ma pur sempre un improbabile aumento di 1,8°C in meno di 80 anni.

Naturalmente, questi nuovi scenari sono comunque solo supposizioni e, sulla base delle prove osservative passate della “saturazione” dei gas atmosferici che risalgono a 600 milioni di anni fa, sovrastimano ancora grossolanamente l’effetto di riscaldamento di pochi gas in tracce. Livelli molto più elevati di CO2 erano la norma in passato in un’atmosfera complessa, caotica, non lineare e in ultima analisi non misurabile. Il “bingo della paura climatica” basato sugli avvistamenti nei media mainstream di “gli scienziati dicono” probabilmente continuerà finché un pubblico, sebbene in diminuzione, crederà ancora all’agitprop politicizzata di un’ “emergenza climatica”.

Il cambiamento climatico è stato venduto per anni come una corsa esistenziale contro il tempo e, nonostante decenni di previsioni fallite, l’allarmismo non si è fermato.

Nel 2019, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) ha avvertito che se non affrontiamo la questione climatica, il pianeta sarà distrutto in soli 12 anni.

Bernie Sanders (I-Vt.) ha avvertito in un video postato sui social media nel 2023 che il cambiamento climatico è la “più grande minaccia che il nostro paese e tutta l’umanità devono affrontare”, e ha ammonito che “se non c’è un’azione coraggiosa, immediata e unita da parte dei governi di tutto il mondo, la qualità della vita che stiamo lasciando ai nostri figli e alle generazioni future è fortemente in discussione”.

Questa continua narrazione sulla necessità di un’azione immediata ha spinto i Democratici a imporre spese massicce e mandati radicali. Miliardi di dollari dei contribuenti sono finiti in sprechi per l’energia verde, tutti giustificati dalla promessa di fermare un cambiamento climatico catastrofico. La stessa narrativa ha alimentato un’ondata di regolamenti che hanno colpito i cittadini comuni con costi più elevati e meno scelte.

Nel 2020, il governatore Gavin Newsom ha messo in atto quell’agenda, firmando l’Ordine Esecutivo N-79-20 per eliminare gradualmente i veicoli passeggeri alimentati a benzina entro il 2035. Due anni dopo, la governatrice Kathy Hochul ha seguito l’esempio a New York con il proprio ordine esecutivo, imponendo che il 35% delle auto dell’anno modello 2026 vendute nello stato sia “a zero emissioni”, salendo al 68% entro il 2030 e al 100% entro il 2035. Questi mandati per i Veicoli a Zero Emissioni, insieme a rigorosi standard federali sulle emissioni, sono stati venduti al pubblico come risposte necessarie a scenari che l’IPCC ora riconosce effettivamente come descrizioni di eventi che non potrebbero mai accadere.

L’allarmismo climatico, ovviamente, non è esistito nel vuoto. È cresciuto fino a diventare un ecosistema politico e finanziario in piena regola — un macchinario di sovvenzioni, gruppi di pressione, narrazioni mediatiche e agende normative costruite sulla premessa che la civiltà avesse da dodici a quindici anni per cambiare rotta o affrontare il collasso.

“Gli scenari di fascia alta ora implausibili […] non sono solo costrutti accademici usati nella ricerca esoterica”, spiega Pielke. “Sono incorporati nelle politiche e nei regolamenti della maggior parte delle più grandi economie mondiali, si trovano in tutte le più importanti istituzioni multilaterali del mondo e sono usati negli stress test climatici che governano centinaia di miliardi di dollari di capitale bancario”.

Questa realtà dovrebbe scatenare una vera indignazione. Per anni, il pubblico è stato bombardato con scenari apocalittici che hanno guidato la politica, giustificato spese enormi e orientato centinaia di miliardi di capitale — tutto sotto l’insegna dell’urgenza e della paura. Se quelle proiezioni catastrofiche erano esagerate o del tutto implausibili, allora la portata della cattiva allocazione delle risorse è sbalorditiva, e i media dovrebbero interessarsi a questa storia. Agli americani è stato detto che l’orologio stava per scadere e sono stati costretti a pagare di conseguenza. Il fatto che questa resa dei conti non abbia scatenato una reazione più ampia dice molto di più di quanto abbia mai fatto l’allarmismo originale.

FONTE https://www.zerohedge.com/weather/un-climate-panel-quietly-admits-its-doomsday-climate-scenarios-were-implausible

VEDI ANCHE È così che lo scenario peggiore previsto dall’ONU è stato normalizzato e ha distorto la nostra visione del riscaldamento globale https://www.warpnews.org/premium-content/this-is-how-the-uns-woirst-case-scenario-was-normalized-and-distored-our-view-of-global-warming/

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