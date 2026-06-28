“SUBITO VIA IL SEGRETO DI STATO IN ITALIA SUI TRATTATI CON GLI STATI UNITI”

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I trattati segreti sono accordi vincolanti tra Stati, stipulati all’insaputa dell’opinione pubblica o dei parlamenti. Spesso aggirano le procedure costituzionali ordinarie e, pur essendo vietati dal diritto internazionale moderno (che ne impone la registrazione pubblica), sono ancora impiegati per questioni militari, di intelligence o di gestione dei confini.
Nel contesto italiano, permangono accordi e protocolli di natura classificata riguardanti la difesa, l’immigrazione e le basi militari sul territorio nazionale.
La presenza delle basi americane sul suolo italiano, inclusa quella di Aviano, è regolata dal Bilateral Infrastructural Agreement (BIA) firmato nel 1954. Sebbene siano stati stipulati accordi successivi, gran parte dei dettagli operativi rimane tuttora secretata “per motivi di sicurezza”. VEDI https://www.limesonline.com/rivista/il-trattato-segreto-che-gli-usa-non-vogliono-pubblicare-15565219/
I leader politici e i militari fanno tutto quello che possono per evitare che l’opinione pubblica italiana diventi acutamente consapevole del ruolo delle basi americane sul suolo italiano nella macchina della guerra degli Stati Uniti. Ma ora qualcosa si muove. Nella recente interrogazione a Meloni la deputata M5S Ascari annuncia: “Chiediamo che Meloni e Crosetto vengano immediatamente in aula a riferire, punto per punto, tutto ciò che il Paese ha il diritto di sapere”“Prima di un altro coinvolgimento – Subito via il segreto di Stato in Italia sui trattati con Stati Uniti”. CONTINUA
L’inganno della logistica: come i trattati segreti traslocano le guerre americane in Italia
Dal memorandum del 1995 al caso dei 500 voli per l’Iran: l’analisi dei documenti militari svela la zona grigia in cui la sovranità nazionale si piega alle esigenze operative di Washington.
Mark Rutte ha detto ad alta voce ciò che di solito resta sepolto sotto i timbri della massima segretezza militare
[1]. Intervistato da Fox News, il segretario generale della Nato ha tirato in mezzo l’Italia per dimostrare a Donald Trump che l’Europa non ha affatto lasciato sola Washington nella guerra contro l’Iran: cinquecento aerei statunitensi sarebbero decollati da basi sul nostro territorio per sostenere l’operazione Epic Fury
[1]. La rassicurazione lanciata oltreoceano ha finito però per appiccare un incendio politico a Roma. La reazione del governo è stata una smentita immediata, con il ministero della Difesa che ha bollato la ricostruzione come del tutto fallace
[2], arroccandosi dietro la lingua ufficiale secondo cui l’Italia avrebbe autorizzato soltanto attività tecniche e logistiche, escludendo qualsiasi missione d’attacco o bombardamento diretto
[2].
Nel gergo dei comandi si usa una formula per tracciare il confine della responsabilità politica: attività “non cinetiche”
[2]. Cinetico è il missile che parte o la bomba che si sgancia; non cinetico è il transito, il rifornimento in volo, la manutenzione o la gestione delle piste. Questa distinzione salva la forma giuridica del Paese, ma si scontra con la realtà materiale. Una guerra contemporanea non comincia quando si preme il grilletto, ma molto prima, nelle officine, nei corridoi aerei e nei serbatoi riempiti. Le versioni di Rutte e del governo non si escludono affatto, anzi si incastrano alla perfezione: una parla la lingua del diritto, l’altra descrive il motore logistico del conflitto. È un’ambiguità che l’Iran rifiuta di decifrare: Teheran non si cura dei moduli amministrativi compilati a Roma, ma guarda la sostanza, e se un territorio ospita infrastrutture che permettono a una flotta aerea di colpire, quel territorio entra di fatto nella catena del conflitto.
Per capire davvero come questa ambiguità diventi realtà, bisogna abbandonare le dichiarazioni pubbliche e vivisezionare l’impalcatura giuridica che regola la presenza americana in Italia. È una stratificazione complessa che parte da lontano, fondata sul Trattato Nato del 1949, sul Nato Sofa del 1951 e sul Bilateral Infrastructure Agreement del 1954
[3]. Il vero perno di tutta la macchina contemporanea è però il Memorandum d’intesa siglato nel 1995 tra i ministeri della Difesa di Roma e Washington
[3][4]. Dietro le formulas di rito sulla cooperazione e il rispetto formale della sovranità, questo testo istituisce un meccanismo operativo asimmetrico
[4]. Nei modelli tecnici allegati al memorandum compare infatti la formula chiave di exclusive use: il diritto concesso alle forze armate statunitensi di utilizzare in via esclusiva porzioni di territorio, installazioni e servizi interni al perimetro delle basi per compiere missioni decise autonomamente dal proprio Stato
[5]. La sovranità italiana non viene cancellata sulla carta, ma viene fisicamente sospesa all’interno di questi recinti operativi.
Nello stesso memorandum, perfino la parola infrastructure subisce una metamorfosi burocratica. Viene definita come l’insieme di tutte le strutture fisse, sia orizzontali che verticali – dalle piste di volo agli hangar, dalle reti di telecomunicazione ai complessi di servizi e depositi – necessarie a far funzionare e sostenere le attività principali delle forze armate
[6]. La parola “guerra” viene scientemente espunta, sostituita da una griglia di cemento e tecnologia predisposta per accoglierla. A questa architettura si affianca l’articolo II del Nato Sofa del 1951, che formalmente impone alle truppe straniere il dovere di rispettare le leggi dello Stato ospitante
[7]. Ma la sostanza del trattato serve a regolare l’esatto contrario, disciplinando la presenza delle truppe, l’immunità giurisdizionale, la libertà di movimento e il diritto di importare armi, equipaggiamenti e tonnellate di carburante o lubrificanti per veicoli, navi e aerei senza subire i vincoli dei controlli doganali nazionali
[7]. È il manuale tecnico che permette a un army straniero di vivere e operare come se fosse sul proprio suolo.
Questa doppia sovranità si riflette perfettamente nella mappa delle installazioni, a partire da Sigonella. Definita dalla US Navy il mozzo del Mediterraneo
[8], la base siciliana non è un semplice scalo tecnico, ma un centro di logistica avanzata e di comando e controllo progettato per sostenere la Sesta Flotta e le operazioni di coalizione in tutto il teatro d’operazioni
[8][9][10]. Il funzionamento di questo ingranaggio è scritto nell’accordo operativo (Operational Arrangement) che disciplina l’uso dei droni a pilotaggio remoto MQ operanti dall’isola
[11]. Il documento descrive minuziosamente la catena di comando attraverso sigle asettiche, definendo la FIR per la gestione dello spazio aereo italiano, l’IBC che identifica il comandante italiano della base, e i moduli di lancio, recupero e controllo della missione
[11]. Il Concept of Operations chiarisce che il compito primario di questi velivoli è la raccolta di intelligence in tempo reale per le esigenze strategiche di Washington e della Nato
[12]. Ma il vero fulcro politico del documento è la clausola che impone ai droni di volare disarmati, salvo autorizzazione esplicita del ministero della Difesa italiano
[13][24]. Questo significa che il confine tra un volo di sorveglianza e un attacco letale non è una barriera tecnologica o morale, ma dipende esclusivamente da una firma burocratica.
Se si scava nei dossier indipendenti, come quello curato dall’ECCHR sulla base di questi stessi accordi tecnici, l’equilibrio appare ancora più sbilanciato. Il comando italiano della base è puramente formale, poiché il comandante statunitense mantiene la piena e insindacabile autorità militare su uomini, mezzi e operazioni strategiche
[14]. Gli americani non devono chiedere il permesso per ogni singola mossa, ma hanno il solo obbligo di notificare in anticipo le attività significative, lasciando al comandante italiano il ruolo quasi notarile di segnalare eventuali violazioni della legge nazionale
[14]. È un’architettura che consente a Roma di dichiararsi estranea ai conflitti e a Washington di utilizzare il territorio italiano come una rampa di lancio logistica, muovendosi sui precedenti già tracciati nel 2016 per l’uso difensivo dei droni armati approvato caso per caso
[15].
Quando si uniscono i pezzi della rete, la cooperazione si trasforma in una macchina integrata
[23]. Aviano mette a disposition i suoi squadroni di F-16 capaci di generare potenza aerea da combattimento e condurre missioni offensive
[16], con un potenziale già testato in passato durante l’operazione Odyssey Dawn in Libia
[17]. Camp Darby, descritto dai documenti dell’esercito statunitense come una piattaforma di proiezione globale
[18], custodisce le riserve preposizionate di munizioni e container speciali pronti al dispiegamento immediato attraverso il porto di Livorno e l’aeroporto di Pisa
[18][19], offrendo la capacità di sostenere operazioni ovunque nel mondo e in qualsiasi momento
[20]. Napoli, infine, centralizza il comando navale delle forze USA in Europa e Africa, ospitando decine di comandi separati e coordinando l’intera logistica nel Mediterraneo
[21][22]. Sebbene non esistano tabelle pubbliche per distribuire i voli tra le singole installazioni
[23], l’intera rete è concepita come un unico corpo.
È esattamente per questo motivo che la rivelazione di Rutte sui 500 voli legati all’operazione Epic Fury ha provocato una scossa sismica nei palazzi del potere romano
[1]. Il tentativo della Difesa di rifugiarsi dietro la categoria delle attività tecniche e “non cinetiche” si scontra con l’evidenza dei testi militari e con i delicati precedenti di marzo, quando Roma avrebbe già negato lo scalo a velivoli statunitensi diretti in Medio Oriente per vizi procedurali e timori politici
[25]. Un aereo cisterna che rifornisce un caccia o un cargo che trasporta pezzi di ricambio non sganciano bombe, ma sono la condizione necessaria perché quelle bombe possano cadere. Per la diplomazia iraniana, che ha esplicitamente accusato l’Italia di complicità attiva citando le parole del segretario della Nato
[26], la distinzione burocratica decade di fronte alla cooperazione materiale. Di fronte a questa zona grigia, l’unico modo per preservare la trasparenza democratica sarebbe pretendere che il Parlamento esamini i registri dei transiti, la natura dei carichi e l’origine delle autorizzazioni, per capire se il silenzio tecnico abbia sostituito una decisione politica, permettendo al Paese di scivolare in guerra senza il bisogno di dichiararlo.
Fonti
[1] Reuters, 24 giugno 2026; ANSA, 24 giugno 2026; Fox News, 24 giugno 2026 – dichiarazioni di Mark Rutte sui 500 aerei USA partiti dall’Italia e sulle 4.000-5.000 missioni europee. [2] Ministero della Difesa italiano, 24 giugno 2026; RaiNews, 24 giugno 2026; Reuters, 24 giugno 2026 – smentita italiana: solo voli tecnici e logistici, non cinetici. [3] Memorandum of Understanding Italia-USA, 1995 – richiama Trattato Nato 1949, NATO SOFA 1951, Bilateral Infrastructure Agreement 1954. [4] Memorandum of Understanding Italia-USA, 1995 – procedure tecniche per l’uso delle installazioni e infrastrutture da parte delle forze USA in Italia. [5] Modello di Technical Arrangement allegato al memorandum del 1995 – definizione di exclusive use. [6] Modello di Technical Arrangement allegato al memorandum del 1995 – definizione di infrastructure. [7] NATO SOFA, 1951 – obbligo delle forze straniere di rispettare la legge dello Stato ospitante; norme su presenza, movimento, giurisdizione, beni, carburanti, equipaggiamenti. [8] US Navy/CNIC – NAS Sigonella, “Hub of the Med”, oltre 39 comandi e attività USA, supporto alla Sesta Flotta. [9] US Navy/CNIC – NAS Sigonella Operations and Management: comando e controllo, logistica avanzata, supporto alla Sesta Flotta. [10] Military OneSource – NAS Sigonella: supporto operativo, comando e controllo, logistica avanzata, squadroni in rotazione, Augusta Bay Port Facility. [11] Operational Arrangement MQ RPAS Sigonella – definizioni operative: FIR, IBC, ISR, LRE, MCE, NASSIG. [12] Operational Arrangement MQ RPAS Sigonella – Concept of Operations: intelligence quasi in tempo reale, ISR, esigenze USA/Nato. [13] Operational Arrangement MQ RPAS Sigonella – MQ RPAS disarmati salvo autorizzazione del ministero della Difesa italiano. [14] ECCHR, Case Report Sigonella, 2020 – comando italiano formale, comando USA su personale/equipaggiamento/operazioni, notifiche e obblighi del comandante italiano. [15] ECCHR, Case Report Sigonella, 2020 – precedente droni armati USA da Sigonella: uso difensivo e approvazione italiana caso per caso. [16] US Air Force – 31st Fighter Wing Aviano: due squadroni F-16 capaci di operazioni offensive e difensive. [17] US Air Force – 31st Fighter Wing Aviano: ruolo nella Nato meridionale e precedente Operation Odyssey Dawn, Libia 2011. [18] US Army, 2025 – Camp Darby e Leghorn Army Depot come piattaforma di proiezione collegata a porto di Livorno, aeroporto di Pisa e area munizioni. [19] US Army, 2025 – Camp Darby/Leghorn Army Depot: pacchetti operativi, capacità logistiche, riserve preposizionate. [20] US Army / DVIDS, 2023 – Camp Darby come piattaforma che sostiene operazioni USA ovunque nel mondo. [21] US Navy/CNIC – NSA Naples Mission and Vision: supporto a U.S. Naval Forces Europe-Africa, Sixth Fleet, Nato, operazioni aeree e portuali, logistica. [22] Military OneSource – NSA Naples: sede di oltre 50 comandi e circa 8.500 persone. [23] Reuters, 24 giugno 2026 – circa 120 strutture militari USA in Italia; Sigonella e Aviano citate tra le principali. [24] Operational Arrangement MQ RPAS Sigonella – autorizzazione del ministero della Difesa italiano per eventuale impiego armato. [25] Guardian / Xinhua / ricostruzioni marzo 2026 – precedente diniego italiano sull’uso di Sigonella per velivoli USA diretti verso il Medio Oriente. [26] Tasnim / dichiarazioni del portavoce iraniano Esmaeil Baghaei, 25 giugno 2026 – accusa iraniana a Nato, Italia e Romania.
FONTE https://carmen975.substack.com/p/linganno-della-logistica-come-i-trattati?utm_source=post-email-title&publication_id=3056597&post_id=203621327&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=aae8o&triedRedirect=true&utm_medium=email
BASI MILITARI IN ITALIA, “DAL 1949 CIECA OBBEDIENZA …
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