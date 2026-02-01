Di Emma Farge



GINEVRA, 30 gen (Reuters) – Il segretario generale dell’ONU ha informato gli Stati membri che l’organizzazione rischia un “imminente collasso finanziario”, citando quote non pagate e una regola di bilancio che costringe l’ente globale a restituire denaro non speso, come emerge da una lettera vista da Reuters venerdì.

Il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha ripetutamente parlato della crisi di liquidità sempre più grave dell’organizzazione, ma questo è il suo avvertimento più netto finora, e arriva mentre il principale contributore, gli Stati Uniti, si ritira dal multilateralismo su numerosi fronti.

“La crisi si sta approfondendo, minacciando l’erogazione dei programmi e rischiando un collasso finanziario. E la situazione peggiorerà ulteriormente nel prossimo futuro”, ha scritto Guterres in una lettera agli ambasciatori datata 28 gennaio.

Gli Stati Uniti hanno tagliato i finanziamenti volontari alle agenzie ONU e rifiutato di effettuare i pagamenti obbligatori per il bilancio ordinario e le missioni di pace.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto l’ONU come avente “un grande potenziale” ma ha detto che non lo sta realizzando, e ha lanciato un Board of Peace che alcuni temono possa minare l’organismo internazionale più antico.

Fondata nel 1945, l’ONU ha 193 Stati membri e lavora per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovere i diritti umani, favorire lo sviluppo sociale ed economico e coordinare gli aiuti umanitari.

Nella sua lettera, Guterres ha detto che “le decisioni di non onorare i contributi obbligatori che finanziano una quota significativa del bilancio ordinario approvato sono state ora formalmente annunciate”.

Non ha specificato quale Stato o quali Stati intendesse, e un portavoce dell’ONU non era immediatamente disponibile per commenti.

‘CICLO KAFKIANO’

Secondo le regole ONU, i contributi dipendono dalle dimensioni dell’economia di ciascun Stato membro. Gli Stati Uniti rappresentano il 22% del bilancio principale, seguiti dalla Cina con il 20%.

Ma a fine 2025 c’erano quote arretrate record per 1,57 miliardi di dollari, ha detto Guterres, senza nominare le nazioni debrici.

“Gli Stati membri devono onorare pienamente e puntualmente i loro obblighi di pagamento – oppure gli Stati membri devono riformare radicalmente le nostre regole finanziarie per prevenire un imminente collasso finanziario”, ha affermato.

Funzionari ONU dicono che gli Stati Uniti devono attualmente 2,19 miliardi di dollari al bilancio ordinario ONU, altri 1,88 miliardi per missioni di pace attive e 528 milioni per missioni di pace passate.

Il Dipartimento di Stato USA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla lettera di Guterres.

Guterres ha lanciato l’anno scorso un gruppo di lavoro per le riforme noto come UN80, che mira a tagliare i costi e migliorare l’efficienza. A tale scopo, gli Stati hanno concordato di ridurre il bilancio 2026 di circa il 7% a 3,45 miliardi di dollari.

Tuttavia, Guterres ha avvertito nella lettera che l’organizzazione potrebbe esaurire i contanti entro luglio.

Uno dei problemi è una regola ormai considerata antiquata secondo cui l’ente globale deve restituire centinaia di milioni di dollari in quote non spese agli Stati ogni anno.

“In altre parole, siamo intrappolati in un ciclo kafkiano in cui ci si aspetta che restituiamo denaro che non esiste”, ha detto Guterres, riferendosi allo scrittore Franz Kafka, autore di opere su processi burocratici oppressivi.

Reportage di Emma Farge; reportage aggiuntivo di David Brunnstrom a Washington; Editing di Miranda Murray, Ludwig Burger, Hugh Lawson e David Gregorio

FONTE https://www.reuters.com/world/un-chief-guterres-warns-imminent-financial-collapse-2026-01-30/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.