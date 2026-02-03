Kansas: Sessione regolare 2025-2026: PROGETTO DI LEGGE SB449

Istituzione del “Clean Air Preservation Act” per proibire la modifica della radiazione solare, la geoingegneria, la modifica del tempo atmosferico, l’inseminazione delle nubi e altri esperimenti o interventi atmosferici inquinanti, e creazione di un reato per la violazione di tali divieti.

Proponente: Comitato per gli Affari Federali e Statali del Senato

Dettagli del Progetto di Legge

Riepilogo del Progetto di Legge da GeoLawWatch

Divieti:

Questo progetto di legge proibisce tutta la geoingegneria, la modifica del tempo atmosferico, la modifica della radiazione solare, l’inseminazione delle nubi e altri “interventi atmosferici inquinanti” all’interno o sopra lo Stato del Kansas. Il divieto si applica a tutte le entità, inclusi individui, società, agenzie governative, entità straniere e sistemi di intelligenza artificiale.

Definizioni che stabiliscono un ambito estremamente ampio:

“Geoingegneria” comprende la manipolazione intenzionale su larga scala dell’ambiente, inclusa la modifica della radiazione solare, l’iniezione di aerosol stratosferici, il diradamento delle nubi cirriformi, l’abbagliamento delle nubi marine e l’inseminazione delle nubi.

“Inquinante” comprende aerosol, sostanze chimiche, metalli, materiali radioattivi, campi elettromagnetici, onde sonore, inquinamento luminoso e radiazioni a microonde.

“Attività atmosferica” include qualsiasi esperimento o intervento che rilasci inquinanti da parte di umani, machine learning o intelligenza artificiale.

Meccanismi di Esecuzione:

Le agenzie di forze dell’ordine sono designate come esecutrici principali e devono sviluppare politiche di enforcement con l’Air National Guard entro 120 giorni dall’emanazione. Se esiste un’approvazione federale per un’attività considerata pericolosa ai sensi di questa legge, le forze dell’ordine devono notificare all’agenzia federale che l’attività non può avvenire legalmente nel Kansas.

L’Air National Guard può intercettare aeromobili violatori, documentare identificativi e numeri di coda, acquisire prove fotografiche, campionare effluenti aerosolizzati con spettrometri di massa e scortare gli aeromobili all’aeroporto più vicino per indagini.

Le infrastrutture di comunicazione devono essere valutate da ingegneri radiofrequenza indipendenti e autorizzati, a spese dei proprietari delle strutture. La potenza del segnale misurata in qualsiasi posizione non può superare -75 decibel-milliwatt per qualsiasi frequenza specificata nella licenza FCC della struttura. Le strutture non conformi hanno 30 giorni per adeguarsi, e le forze dell’ordine condurranno test casuali.

Pene:

Le violazioni costituiscono un felony di livello di gravità 7 (11-34 mesi di reclusione secondo le linee guida di Kansas) con multe di:

Fino a 100.000 dollari per società i cui ufficiali, direttori o dipendenti commettono la violazione.

Fino a 5.000 dollari per operatori o controllori individuali di aeromobili.

Ogni giorno di attività proibita costituisce un reato separato. Le infrastrutture di comunicazione che operano sopra i limiti di potenza del segnale affrontano multe fino a 50.000 dollari al giorno di non conformità.

Disposizioni Insolite: Il progetto di legge include esplicitamente l'”intelligenza artificiale” come entità capace di commettere violazioni. Abolisce inoltre l’intero quadro normativo esistente del Kansas sulla modifica del tempo atmosferico (Kansas Weather Modification Act del 1974, K.S.A. 82a-1401 attraverso 82a-1425), eliminando il sistema statale di licenze e permessi per attività di modifica del tempo.

Storia

SB 449 è stato introdotto nel Senato del Kansas lunedì 2 febbraio 2026 dal Comitato per gli Affari Federali e Statali. Questa introduzione da parte del comitato significa che il progetto di legge è entrato nel processo legislativo con il sostegno del comitato, anziché tramite deposito individuale. Il progetto è stato presentato all’inizio della sessione 2026 del Kansas, iniziata il 12 gennaio 2026.

Il Kansas opera su un ciclo legislativo biennale, che inizia negli anni dispari, senza riporto automatico tra i due anni. I progetti introdotti nel secondo anno (2026) affrontano una tempistica compressa, con scadenze per l’introduzione tipicamente all’inizio di febbraio e la scadenza di crossover (entro cui i progetti devono passare la camera di origine) il 19 febbraio 2026. La chiusura finale è programmata per il 10 aprile

2026.

Lun 02 Feb 2026 Senato Introdotto

Testo Consolidato del Progetto di Legge

Sessione del 2026

SENATE BILL No. 449

Dal Comitato per gli Affari Federali e Statali

UNA LEGGE relativa alla modifica del tempo atmosferico; istituzione del “Clean Air Preservation Act”; proibizione della modifica della radiazione solare, geoingegneria, modifica del tempo atmosferico, inseminazione delle nubi e altri esperimenti o interventi atmosferici inquinanti; creazione di un reato per la violazione e imposizione di pene; abrogazione del Kansas Weather Modification Act; abrogazione di K.S.A. 82a-1401, 82a-1402, 82a-1403, 82a-1405, 82a-1406, 82a-1407, 82a-1408, 82a-1409, 82a-1410, 82a-1411, 82a-1412, 82a-1413, 82a-1414, 82a-1415, 82a-1416, 82a-1417, 82a-1418, 82a-1419, 82a-1420, 82a-1421, 82a-1422, 82a-1423, 82a-1424 e 82a-1425.

Sia emanato dalla Legislatura dello Stato del Kansas:

Nuova Sezione 1. (a) Questa sezione sarà nota e potrà essere citata come “Clean Air Preservation Act”.

(b) Ai fini di questa legge, salvo che il contesto indichi diversamente:

(1) “Air National Guard” significa la Kansas Air National Guard, che è la milizia aerea dello Stato del Kansas.

(2) “Intelligenza artificiale” significa un campo della scienza e della tecnologia che comprende sistemi e strumenti capaci di eseguire compiti tipicamente richiedenti intelligenza umana, come apprendimento, ragionamento, riconoscimento di pattern e presa di decisioni, spesso attraverso tecniche computazionali come machine learning e reti neurali.

(3) “Attività atmosferica” significa qualsiasi esperimento o intervento che coinvolga il rilascio di inquinanti, condotto da qualsiasi interazione di umani, machine learning o intelligenza artificiale, o qualsiasi combinazione di essi, che avviene nell’atmosfera e può avere conseguenze dannose per la salute, l’ambiente o l’agricoltura.

(4) “Chaff” significa fibre di vetro silicea rivestite di alluminio tipicamente disperse in bundle contenenti da 5.000.000 a 100.000.000 fibre inalabili che cadono a terra in circa un giorno, o per nano-chaff, anni, e poi si disintegrano. Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, note anche come “sostanze per sempre”, sono un ingrediente del chaff.

(5) “Inseminazione delle nubi” significa un tipo di precipitazione ottenuto disperdendo sostanze chimiche o alluminio nell’atmosfera mediante aeromobili o generatori a terra.

(6) “Entità” significa un individuo, trust, ditta, società in accomandita, società per azioni, inclusa una società quasi-governativa, organizzazione non governativa, partnership, associazione, sindacato, distretto antincendio, club, società non profit, commissione, istituzione educativa post-secondaria, entità governativa, qualsiasi governance o strumentalità interstatale o internazionale del governo federale, inclusi servizi armati stranieri, nazionali e mercenari o regioni all’interno degli Stati Uniti, intelligenza artificiale o qualsiasi altra entità legale o commerciale.

(7) “Geoingegneria” significa l’alterazione o manipolazione intenzionale su larga scala dell’ambiente, tipicamente coinvolgendo il rilascio di aerosol, sostanze chimiche, composti chimici, radiazioni elettromagnetiche o altri agenti fisici che aumentano l’inquinamento atmosferico e producono cambiamenti nell’atmosfera o sulla superficie terrestre, inclusa la modifica della radiazione solare, metodi di riflessione della luce solare, intervento climatico, iniezione di aerosol stratosferici, diradamento delle nubi cirriformi, abbagliamento delle nubi marine o inseminazione delle nubi.

(8) “Pericolo” significa una sostanza o agente fisico che per sua natura è dannoso per gli organismi viventi in generale, o per beni o altri interessi di valore.

(9) “Intervento” significa l’atto di interferire con i processi meteorologici, alterare condizioni atmosferiche o ambientali o rilasciare inquinanti mediante metodi che includono, ma non sono limitati a, modifica della radiazione solare, metodi di riflessione della luce solare, iniezione di aerosol stratosferici, abbagliamento delle nubi marine, diradamento delle nubi cirriformi, modifica del tempo atmosferico, inseminazione delle nubi e modellazione della dispersione di inquinamento all’aperto.

(10) “Ufficiale di forze dell’ordine” ha lo stesso significato definito in K.S.A. 12-16,139 e successive modifiche.

(11) “Machine learning” significa il processo in cui una macchina può imparare da sola senza essere programmata esplicitamente.

(12) “Agente fisico” significa un agente diverso da una sostanza, inclusi, ma non limitati a, radiazioni radiofrequenza o a microonde e altre radiazioni ed campi elettromagnetici, pressione barometrica, temperatura, gravità, armi cinetiche, vibrazione meccanica e suono.

(13) “Inquinante” significa aerosol, agente biologico o geneticamente modificato, chaff, metallo, materiale radioattivo, acido, alcali, sostanza chimica, composto chimico, contenitore, microsistemi elettromeccanici o smart dust, fumo, fuliggine, sostanza, fumi, vapore, inquinante atmosferico regolato dallo Stato del Kansas, vibrazione meccanica o altro agente fisico, particolato, rifiuto, inclusi materiali che possono essere riciclati, rigenerati o recuperati, irritante solido, liquido, gassoso o termico o campo elettrico, magnetico, elettromagnetico, impulso elettromagnetico, onda sonora, inquinamento sonoro, inquinamento luminoso, radiazione a microonde o radiazione ionizzante o non ionizzante.

(14) “Rilascio” significa qualsiasi attività che risulta nell’emissione di contaminanti come l’emissione, trasmissione, scarico o iniezione di uno o più agenti nucleari, biologici, trans-biologici, chimici o fisici nell’atmosfera ambiente, sia una volta, intermittentemente o continuamente.

(15) “Modifica della radiazione solare” o “metodi di riflessione della luce solare” significa un esperimento nel sistema climatico terrestre che coinvolge il rilascio di inquinanti che riduce la quantità di luce solare che raggiunge la superficie terrestre. “Modifica della radiazione solare” o “metodi di riflessione della luce solare” coinvolge l’uso di strutture interoperabili basate a terra, aeree e spaziali.

(16) “Ingegneria meteorologica” significa la manipolazione deliberata dell’ambiente per scopi che includono il cambiamento del tempo o del clima mediante mezzi artificiali, tipicamente coinvolgendo il rilascio di inquinanti nell’atmosfera attraverso o mediante inseminazione delle nubi, per alterazioni su piccola scala, larga scala e scala globale dell’ambiente.

(17) “Modifica del tempo atmosferico” significa cambiare, controllare o interferire o tentare di alterare, controllare o interferire con lo sviluppo naturale di forme nuvolose, precipitazioni, pressione barometrica, temperatura, conducibilità o altre caratteristiche elettromagnetiche o soniche dell’atmosfera.

(c) (1) Tutti i progetti governativi e militari devono soddisfare i requisiti di questa legge. Se un’attività considerata pericolosa da questa legge è stata approvata, esplicitamente o implicitamente, dal governo federale, un’agenzia di forze dell’ordine deve emettere una notifica all’agenzia federale appropriata che l’attività non può essere legalmente condotta all’interno o sopra lo Stato del Kansas.

(2) Le agenzie di forze dell’ordine devono implementare questa legge, che include determinare se sono avvenute violazioni di questa legge e, se ritenuto necessario, riferire attività potenzialmente proibite all’Air National Guard. Entro 120 giorni dall’emanazione di questa legge, le agenzie di forze dell’ordine e l’Air National Guard devono sviluppare una politica per determinare il processo di valutazione delle violazioni e la procedura di enforcement.

(3) Se ritenuto necessario, l’Air National Guard può intercettare, documentare identificativi e numeri di coda, acquisire prove fotografiche, campionare effluenti o particolati aerosolizzati, utilizzare spettrometri di massa e altra strumentazione scientifica appropriata e impegnarsi con un aeromobile che viola questa legge per scortarlo all’aeroporto più vicino per indagini, acquisizione di prove e documentazione della violazione.

(4) La modifica della radiazione solare e altri metodi di sperimentazione atmosferica includono l’uso di strutture interoperabili basate a terra, aeree e spaziali e livelli di radiazione elevati. Le infrastrutture di comunicazione devono essere soggette a valutazione da un ingegnere radiofrequenza indipendente e autorizzato, pagato dal proprietario della struttura. La valutazione deve includere scopi attuali e capacità future delle strutture, inclusi potenziali usi di intelligenza artificiale.

(5) L’ingegnere radiofrequenza deve fornire i risultati in un rapporto da sottoporre alle agenzie locali di forze dell’ordine. La potenza del segnale radio misurata nella posizione riportata non deve superare -75 decibel-milliwatt per qualsiasi frequenza o banda di canale specificata nella licenza di trasmissione della Federal Communications Commission dell’entità trasmittente degli Stati Uniti. Se la potenza del segnale misurata dall’ingegnere radiofrequenza supera -75 decibel-milliwatt, l’operatore della struttura ha 30 giorni per raggiungere la conformità senza interruzioni alle prestazioni dei servizi wireless personali. Le agenzie di forze dell’ordine devono eseguire test casuali di tanto in tanto per garantire la conformità della struttura con questa legge. Il mancato rispetto comporta una multa non superiore a 50.000 dollari al giorno per ciascun giorno di non conformità. La falsificazione o alterazione deliberata di informazioni relative a questa sezione costituisce una violazione di questa legge. Tutte le entità che operano nello Stato del Kansas devono rispettare i requisiti di questa sezione.

(d) Un’entità che si impegna in un intervento atmosferico inquinante o utilizza un aeromobile non contrassegnato o non identificato o qualsiasi altro veicolo o struttura per condurre ingegneria meteorologica o altro intervento inquinante:

(1) È colpevole di un felony di livello di gravità 7 e deve pagare una multa non superiore a 100.000 dollari se una società, i cui ufficiali, direttori o dipendenti commettono tale felony, o una multa non superiore a 5.000 dollari se un operatore o controllore di aeromobile commette tale felony;

(2) è colpevole di un reato separato per ciascun giorno in cui l’attività proibita è stata condotta, ripetuta o proseguita; e

(3) è considerata in violazione di questa legge e soggetta a ulteriori pene delle leggi sul inquinamento del Kansas.

Sec. 2. K.S.A. 82a-1401, 82a-1402, 82a-1403, 82a-1405, 82a-1406, 82a-1407, 82a-1408, 82a-1409, 82a-1410, 82a-1411, 82a-1412, 82a-1413, 82a-1414, 82a-1415, 82a-1416, 82a-1417, 82a-1418, 82a-1419, 82a-1420, 82a-1421, 82a-1422, 82a-1423, 82a-1424 e 82a-1425 sono qui per questo abrogate.

Sec. 3. Questa legge entrerà in vigore e vigore dalla sua pubblicazione nel libro delle statuti.

Traduzione Perplexity AI

FONTE: GeoLawWatch: Tracking Weather & Climate Legislation https://www.geolawwatch.com/bill/2103579

