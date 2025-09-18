GEOINGEGNERIA SOTTO ACCUSA: L’UDIENZA NEGLI STATI UNITI

L’udienza si è tenuta il 18 settembre 2025 nella HVC-210 del Capitol Visitor Center, alle 10:00 EST, ed è stata trasmessa in live streaming sul canale YouTube del Comitato di Oversight.

Marjorie Taylor Greene apre l’udienza sul controllo del clima e del tempo

WASHINGTON — La presidente della Sottocommissione per l’Efficienza del Governo, Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), ha pronunciato il discorso di apertura durante l’udienza di oggi intitolata “Giocare a fare Dio con il tempo — una previsione disastrosa”. Nel suo discorso introduttivo, la presidente Greene ha sottolineato che la storia del coinvolgimento del governo federale nelle attività di controllo del tempo e geoingegneria è poco conosciuta e che i cittadini americani non hanno ricevuto trasparenza su come vengono spesi i loro dollari in tasse per queste attività. La presidente Greene ha anche evidenziato la necessità per il Congresso di affrontare l’uso responsabile delle tecnologie di controllo del clima e del tempo. Di seguito sono riportati estratti dai discorsi preparati della presidente Greene:“La realtà è che il governo federale ha una lunga storia di esperimenti con la modificazione del clima. Questo include un tentativo del 1947 da parte dei militari e della General Electric di intercettare un uragano al largo della costa di Jacksonville, in Florida.“Include un evento degli anni ’50 e ’60 in cui l’esercito statunitense ha ammesso di aver spruzzato una misteriosa nebbia chimica su un quartiere di St. Louis, Missouri, che i residenti ora sostengono stia causando loro il cancro. Include il Progetto Stormfury, una serie di sforzi negli anni ’60 e ’70 per indebolire gli uragani inseminando le nuvole con ioduro d’argento.“E include l’Operazione Popeye, uno sforzo per creare monsoni a supporto degli sforzi militari durante la guerra del Vietnam.“Sebbene si tratti di eventi diversi sparsi nella storia, una seria campagna per commercializzare la geoingegneria per combattere il riscaldamento globale sarebbe un’impresa molto più vasta.“Centinaia di miliardi di dollari dei contribuenti potrebbero finire nelle casse delle università di ricerca e degli scienziati accademici che promuovono l’allarmismo sul riscaldamento globale.“I capitalisti di ventura stanno già cercando di arricchirsi sostenendo aziende come Make Sunsets, che iniettano aerosol nell’atmosfera per riflettere la luce solare nello spazio.[…]“Una cosa che abbiamo imparato dal Covid è che è un errore permettere alla sola comunità scientifica professionale di determinare la politica scientifica federale. La stessa comunità scientifica professionale che si è schierata compatta per la chiusura di scuole e attività commerciali a causa del Covid è unanime quando si tratta di riscaldamento globale.“Sono convinti che il riscaldamento globale rappresenti un rischio così immediato per l’umanità da giustificare il rischio catastrofico di oscurare il sole. ‘È per il bene superiore’, dicono.“Non credo sia compito del governo federale aiutare queste persone a giocare a fare Dio con il tempo. In effetti, penso che sia compito del Congresso proteggere i nostri cittadini e assicurarsi che gli esperimenti e le attività di controllo del clima e del tempo non creino conseguenze indesiderate e avverse per il resto di noi.” FONTE https://oversight.house.gov/release/greene-opens-hearing-on-weather-and-climate-control/

Su Byoblu

GEOINGEGNERIA SOTTO ACCUSA: L’UDIENZA NEGLI STATI UNITI

Negli Stati Uniti il Parlamento discute di geoingegneria.

L’iniziativa parte dal DOGE, il dipartimento dell’efficienza governativa, che ha organizzato nelle scorse ore un’udienza sul tema.

Si intitola “giocare a fare Dio con il meteo: una previsione disastrosa”.

Tenutasi alla Camera per circa due ore, l’udienza ha voluto dare visibilità pubblica ad un tema che per troppo tempo è stato ridotto a semplice “teoria del complotto”.

“Vogliamo smascherare gli esperimenti di geoingegneria e di modificazione del clima che prevedono l’irrorazione di sostanze chimiche sconosciute nei nostri cieli. Gli americani non hanno mai votato a favore di questo. Meritiamo trasparenza!” scrive su X il DOGE.

Il dipartimento punta il dito contro la sinistra, colpevole di aver ignorato oltre vent’anni di articoli e riviste scientifiche che accreditavano il tema, tacendo deliberatamente sulla geoingegneria.

Il tutto perché, afferma il DOGE, “non si vuole che gli americani facciano domande, per farci tacere”.

“Per anni, chi poneva domande in buona fede veniva ignorato, persino diffamato dai media e dal loro stesso governo. Quell’era è finita” si proclama alla Camera.

Presente all’udienza il dottor. Roger Pielke Jr, ricercatore esperto di politica scientifica e tecnologia, favorevole ad una regolamentazione internazionale della geoingegneria.

Il dottore ha parlato di “benefici incerti e rischi catastrofici“.

“La modificazione del clima è come giocare a fare Dio con i nostri cieli, utilizzando sostanze chimiche che non comprendiamo appieno. Non sappiamo quali saranno le conseguenze, ma sappiamo che potrebbero essere devastanti”.

E continua: “Non possiamo avere una scienza repubblicana e una scienza democratica. Dobbiamo avere una scienza di cui tutti si fidino per valutare quali modifiche meteorologiche sono state apportate e quali ne sono stati gli effetti”.

Al momento negli Stati Uniti sono due gli Stati ad aver vietato ogni attività di geoingegneria: il Tennessee e la Florida. Ma altri 24 si starebbero muovendo in tale direzione. Si tratta di quasi il 50% del territorio americano. FONTE https://www.byoblu.com/2025/09/18/geoingegneria-sotto-accusa-ludienza-negli-stati-uniti/

