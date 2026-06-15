Iran, ‘l’accordo con gli Usa mette fine immediatamente alla guerra’ ‘Incluso il Libano’ Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che a partire da stasera viene annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. © ANSA/EPA

Il tempo e il clima tornano ad essere il tema principale?

Enti ufficiali come la NOAA e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) hanno confermato l’inizio di una nuova fase di El Niño.

El Niño e le guerre potrebbero scatenare una crisi alimentare per oltre 100 milioni di persone. spiega la Repubblica e prosegue: Chi studia le dinamiche meteorologiche e le tendenze climatica avverte: le condizioni meteorologiche estreme che El Niño potrebbe provocare, assieme alla lievitazione dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti, che la guerra in Iran sta alimentando, potrebbero generare a breve gravissime carenze alimentari in tutto il mondo, entro la fine di quest’anno. VEDI QUI

ALCUNI TITOLO

TGCOM24

Arriva El Niño: caldo estremo, alluvioni, siccità e incendi

OPEN

«È iniziato El Niño». L’allarme del servizio meteorologico Usa: «Sarà molto forte». Quali sono i rischi per l’Italia

CORRIERE DELLA SERA

El Niño, la conferma americana: «È iniziato e sarà molto forte. In Italia possibile anno supercaldo»

IL FATTO

“È iniziato El Niño”. L’allarme del servizio meteorologico Usa: “Probabile che diventi un evento ‘super’”

RAI

El Niño è arrivato, verso temperature record: “Quest’anno potrebbe essere super”

FOCUS

El Niño è ufficialmente iniziato: scatta il nuovo piano dell’OMS contro il caldo

BBC

El Niño has begun, scientists say, and could bring record heat

Il WMO ha invitato già due settimane fa

WMO: Prepare for El Niño

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