Pensavo “Non può essere Peter Daszak a guidare un attacco sui social media per rimuovere RFK Jr.”

ma in realtà lo è

Sayer Ji in The Defender

By Meryl Nass

27 ottobre https://childrenshealthdefense.org/defender/look-behind-escalating-fake-grassroots-campaign-take-down-rfk-jr/

È un articolo lungo, quindi includo solo il riassunto dell’articolo qui sotto. Per l’articolo completo, visitare l’URL sopra.Riassunto rapido

Campagna “grassroots” fabbricata: Una coalizione apparentemente ampia di organizzazioni scientifiche e di sanità pubblica (alcune di nuova costituzione) ha lanciato una campagna coordinata per costringere alla rimozione del Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., inclusi molteplici petizioni, lettere aperte e una marcia di protesta programmata a Washington. Sebbene presentata come un’insurrezione spontanea di esperti e cittadini preoccupati, le prove mostrano che questo movimento è un sforzo attentamente orchestrato da insider dell’establishment.

Astroturfing della vecchia guardia: Sette petizioni simultanee — preparate da gruppi improvvisati come Stand Up for Science, Physicians for a Healthy Democracy e persino il Comitato Consultivo Scientifico di un istituto di giornalismo — hanno complessivamente raccolto oltre 100.000 firme per chiedere l’espulsione di RFK Jr. Una lettera aperta coordinata tramite la campagna “Save HHS” è stata firmata da oltre 6.300 dipendenti attuali ed ex del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS). Lungi dall’essere azioni indipendenti, questi sforzi sono strettamente collegati, condividendo organizzatori, fonti di finanziamento e personale chiave in quella che i critici definiscono un’operazione di astroturfing piuttosto che un genuino sentimento grassroots.

Ruolo di primo piano di Peter Daszak: Peter Daszak, Ph.D. — lo zoologo controverso noto soprattutto per il suo ruolo nella soppressione della teoria della fuga di laboratorio del COVID-19 — è emerso come figura centrale nella coalizione anti-RFK Jr. Recentemente licenziato da EcoHealth Alliance e di fronte alla perdita di sovvenzioni governative, Daszak siede ora nel comitato consultivo del “Science Accountability Institute” e ha guidato vocalmente la carica per destituire o rimuovere Kennedy. Ha contribuito a organizzare una delle petizioni tramite il suo comitato consultivo scientifico e ha utilizzato i social media per radunare sostegno (anche a livello internazionale) per la “Marcia per la Salute e la Scienza” del 5 novembre, per consegnare le petizioni al Congresso. Il coinvolgimento di alto profilo di Daszak — nonostante i suoi conflitti di interesse non dichiarati in controversie passate — sottolinea che questa campagna è guidata da figure con interessi profondi nel silenziare RFK Jr.

Reazione di un establishment in fallimento: La spinta aggressiva per estromettere RFK Jr. arriva dopo anni di erosione della fiducia pubblica nelle autorità sanitarie, dai disastri della censura pandemica alle politiche percepite come eccessi. Molti americani vedono Kennedy come un campione della trasparenza e della libertà medica, e la sua nomina a segretario alla salute degli Stati Uniti (sotto una nuova amministrazione) ha segnalato una minaccia per gli interessi radicati. Ora, le stesse istituzioni e personalità la cui credibilità è crollata stanno correndo ai ripari per reagire e riconquistare la narrazione. Gli osservatori sostengono che questa rivolta “grassroots” sia in realtà uno sforzo disperato dall’alto verso il basso — un tentativo della vecchia guardia di fabbricare il consenso e rimuovere un riformatore che sta esponendo i loro fallimenti. Ironia della sorte, questa offensiva di astroturfing potrebbe solo convalidare gli avvertimenti di RFK Jr. sul nesso tra potere burocratico e influenza corporativa che cerca di schiacciare il dissenso. FONTE

