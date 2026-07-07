Il ricercatore Andy Haverly del Rochester Institute of Technology (USA) ha pubblicato uno studio teorico (disponibile come preprint su arXiv) che propone di utilizzare esplosioni nucleari sotterranee negli abissi oceanici per frantumare grandi quantità di basalto. L’obiettivo è accelerare il processo naturale di assorbimento dell’anidride carbonica (CO2) per “Salvare il Mondo”.

Ne riparlerò più avanti.

Questo sito web ha riportato progetti folli di questo tipo. Eppure non si è trattato solo di progetti.

Comunque, il Guardian pubblica ora alcuni esempi del passato.

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Bombardare l’Artico, arginare il Mediterraneo e costruire una seconda luna: cinque progetti stravaganti per rimodellare il nostro clima

Gli esseri umani da tempo cercano di geoingegnerizzare l’ambiente della Terra. Tim Flannery delinea alcune delle idee più bizzarre del XX secolo



Tim Flannery

Un numero crescente di scienziati pensa che abbiamo lasciato la crisi climatica incancrenire così a lungo che la nostra unica speranza per scongiurare catastrofi sempre più intense sia usare interventi tecnologici. Il Cloud Brightening, l’iniezione di zolfo nell’atmosfera e l’uso di minuscoli specchi nello spazio — tutte cose che potrebbero ridurre la quantità di luce solare che raggiunge la superficie terrestre — sono tra i concetti promossi sia da imprenditori sia da governi. La geoingegneria, sostengono, è ormai inevitabile.

Fin da quando il Dio dell’Antico Testamento accordò alla nostra specie il dominio sulla Terra, le idee di rimodellare il mondo per adattarlo meglio a noi sono state un filone dominante nel pensiero umano. Per secoli abbiamo giocato con grandi ambizioni di alterare e riformare il clima e l’ambiente, molte delle quali — a posteriori — sembrano destinate al fallimento o assurde.

Con nuove idee in fermento, ho pensato che dovremmo ripercorrere alcune iniziative passate per geoingegnerizzare il nostro pianeta.

1.Atlantropa

Negli anni 1930 l’ingegnere tedesco Herman Sörgel propose che fosse costruita una diga attraverso lo stretto di Gibilterra per abbassare il livello del Mar Mediterraneo di duecento metri. Si sarebbero create vaste estensioni di nuovo e fertile lebensraum, da essere coltivate da lavoratori africani, alleviando così una causa antica delle guerre europee. Europa e Africa potrebbero anche essere fornite di elettricità idroelettrica illimitata.

La visione trascinò molti con sé, con ingegneri di primo piano che persino progettarono la grande diga. Alcuni eccepirono sull’impatto che lo svuotamento del Mediterraneo potrebbe avere su cose come i canali di Venezia (Sörgel promise “misure speciali” per affrontare ciò).

Stupefacente, il piano Atlantropa sopravvisse alla seconda guerra mondiale e arrancò fino agli anni 1960.

2.Piani sovietici per modificare la natura

I russi si sono sempre sentiti svantaggiati quando si tratta di clima: come disse il climatologo statunitense P.E. Lydolph, esperto di geografia dell’Unione Sovietica, “in generale, al paese manca calore.”

L’ingegnere sovietico P.M. Borisov aveva un piano per affrontare questo. Tutto ciò che occorreva era innalzare la temperatura della Terra di un paio di gradi e ciò poteva essere ottenuto costruendo una diga attraverso lo stretto di Bering, così da sciogliere la calotta di ghiaccio artica.

Era un grosso lavoro e altri scienziati sovietici ribatterono che lo stesso effetto poteva essere ottenuto tagliando un varco nella cresta Thompson-Wyville. Ciò avrebbe comportato solo lo scavo di un misero 3.000 km² di fondale marino a profondità superiori a un chilometro.

Questo tipo di pensiero seguì la proclamazione del “grande piano staliniano per la trasformazione della natura” nel 1948, che esplorava varie imprese ingegneristiche gigantesche per rendere l’ambiente sovietico più produttivo o ospitale. Decenni dopo la morte di Stalin nel 1953, tali idee venivano ancora discusse seriamente, sebbene gli economisti protestassero per la spesa.

3.Bombardare per salvare il pianeta

La scoperta della potenza dell’atomo introdusse un’epoca potente di tecno-ottimismo. Harry Wexler, che guidò la divisione dei servizi scientifici dell’U.S. Weather Bureau dagli anni 1940 fino al 1962, pensava che 10 bombe all’idrogeno piazzate con cura potessero fare il lavoro per la calotta di ghiaccio artica, inaugurando un’era di calore senza precedenti.

E i russi credevano che le armi nucleari fossero ideali per deviare i fiumi. In effetti fecero detonare tre ordigni nel tentativo di deviare alcuni fiumi che scorrevano verso nord e rimasero sorpresi nello scoprire che esplodere tre bombe atomiche aveva liberato soltanto 700 metri di canale. Questo, e la radiazione apparentemente non prevista rilasciata, resero impossibile procedere.

4.Costruire una seconda luna

Pochi tentativi di geoingegneria sono usciti dal tavolo da disegno ma negli anni 1990 il Progetto Znamya raggiunse effettivamente il suo obiettivo di creare una “seconda luna” — sebbene a una scala molto più piccola di quanto sperassero i suoi promotori.

L’idea era di riflettere abbastanza luce solare sulle regioni artiche della Russia da aumentare l’illuminazione fornita da una luna piena. Gli specchi avevano la forma di satelliti riflettenti pieghevoli, lanciati in numero sufficiente da poter estendere significativamente le ore di luce, offrendo ai russi calore aggiuntivo e risparmi energetici. Il lotto iniziale di satelliti fornì una chiazza di luce di 5 km. Quando un secondo gruppo rimase bloccato nella stazione spaziale MIR e la declinante economia russa rese l’economia difficile, il progetto fu abbandonato.

5.Nuove montagne australiane

Laurie Hogan riteneva che, a proposito di montagne, l’Australia fosse stata gravemente penalizzata. Le sue uniche montagne significative sono basse e affiancano la costa orientale, creando una stretta striscia verde e un vasto entroterra arido. Non sarebbe meglio se le montagne fossero più a ovest?

Ne era così convinto che nel 1979 pubblicò Man Made Mountain, un libro che sosteneva la creazione di una seconda catena montuosa, questa lungo il confine dell’Australia Occidentale. La nuova catena sarebbe stata lunga 2.000 km, alta 4 km e larga 10 km. Quarantanove grandi città, tutte disposte a griglia rettangolare, e 180.000 allevamenti ittici avrebbero ornato i suoi versanti.

Quando il libro non riuscì a mobilitare la nazione dietro l’idea, Hogan fondò un partito politico; l’Engineered Australia Plan party, che si presentò alle elezioni federali del 1983. L’analisi del piano di Hogan rivelò che avrebbe richiesto lo spostamento di molte volte più roccia di quanta l’umanità ne abbia spostata nella sua intera storia. Sia il libro sia il partito sono scomparsi senza lasciare traccia.

Queste cinque idee sono soltanto la punta dell’iceberg della geoingegneria. Nel corso della storia sono stati fatti seri tentativi per aumentare le piogge, controllare i percorsi degli uragani e usare il clima per vincere le guerre, tutti senza successo. Non c’è fine al mostruoso egocentrismo dell’umanità, a quanto pare.

E ora ci troviamo di fronte a una scelta: se geoingegnerizzare o riconciliarci con la vita in un nuovo clima ostile.



A Brief History of Climate Folly di Tim Flannery e Emma Flannery è ora in uscita presso Text Publishing

FONTE https://www.theguardian.com/environment/2026/jul/06/five-outlandish-plans-to-remodel-earth-climate

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