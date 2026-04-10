Il Bilderberg Meeting 2026 appare più riservato rispetto agli anni precedenti, con copertura mediatica ridotta e poche conferme ufficiali al di là del sito bilderbergmeetings.org.

La tempistica insolita (inizio 10 aprile a Washington D.C., coincidente con visite NATO come quella di Rutte) e l’assenza di articoli su grandi testate suggeriscono un profilo basso deliberato.

Nessun articolo da New York Times, Washington Post, CNN o Fox News emerge nelle ricerche recenti, con focus solo su comunicati ufficiali.

Il sito NATO menziona la partecipazione di Mark Rutte (10-12 aprile), ma senza dettagli sul meeting. Come in Europa, la presenza di editori e CEO media tra i 123 partecipanti disincentiva copertura mediatica

STA PER INIZIARE LA RIUNIONE BILDERBERG A WASHINGTON: TRUMP NON È INVITATO

Sta per iniziare la conferenza annuale del Club Bilderberg del 2026. Si tratta dell’evento che ogni anno, dal 1954, viene organizzato dal Comitato direttivo del Gruppo Bilderberg.

Una riunione a porte chiuse, interdetta ai giornalisti, tra amministratori delegati di grandi multinazionali, capi di Stato, banchieri e uomini influenti di vari settori. Tutti uniti da un unico denominatore: l’appartenenza al blocco occidentale.

Perché a Washington?

Quest’anno la riunione si svolgerà a Washington, nella capitale dell’impero americano. E non sembra essere un caso, nel momento in cui gli equilibri geopolitici stanno cambiando rapidamente con l’ascesa di nuove potenze e il declino di vecchie alleanze come la NATO. La riunione si svolgerà dal 9 al 12 aprile e al momento è tutto quello che sappiamo ufficialmente.

È stata pubblicata in rete la lista dei partecipanti che, tuttavia, non è ancora confermata. In ogni caso al suo interno troviamo i vertici dell’Unione europea come Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e Christine Lagarde.

Una prova del fatto che l’attuale classe dirigente che sta a Bruxelles è piuttosto indigesta rispetto al normale funzionamento della democrazia. In questo caso all’aula parlamentare si preferisce un incontro a porte chiuse, senza giornalisti e senza domande scomode.

Il tour americano di Mark Rutte

È invece sicuramente confermata la presenza di Mark Rutte, segretario generale della NATO. Questo viene scritto nero su bianco proprio sul sito dell’Organizzazione transatlantica. “Dall’8 al 12 aprile 2026, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, sarà in visita a Washington D.C. L’8 aprile, il Segretario Generale incontrerà il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, il Segretario di Stato, Marco Rubio, e il Segretario alla Guerra, Pete Hegseth. Dal 10 al 12 aprile, il Segretario Generale parteciperà alla riunione del Gruppo Bilderberg”.

Rutte quindi incontrerà prima Trump e poi andrà a riferire al Bilderberg, dove Trump non risulta essere invitato. Una strana prassi: di solito il capo di Stato del Paese ospitante la conferenza viene ammesso nelle segrete stanze.

Nella lista ancora non ufficiale compaiono però due esponenti del Governo americano: il segretario del Tesoro Scott Bessent e il segretario dell’esercito Daniel Driscoll. Faranno le veci di Trump oppure del deep State americano? E poi c’è il gotha delle principali aziende globali: ci sono Peter Thiel e Alex Karp di Palantir e ci sono i vertici di Anthropic, multinazionale specializzata nell’intelligenza artificiale.

Come ogni anno le informazioni sono scarne, l’attenzione mediatica inesistente e così ancora una volta i potenti della terra potranno disquisire sulle sorti del mondo mettendo i piedi in testa ai cittadini.

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