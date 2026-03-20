«C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la

luce.»

— Leonard Cohen

Ho il piacere di annunciare l’uscita del mio libro, la cui stesura mi è sembrata importante dopo 14 anni di attività di divulgazione su questo portale – o forse proprio per questo motivo. Sentivo il bisogno di fornire una panoramica delle osservazioni, delle ricerche e delle conoscenze fondamentali che ho acquisito nel corso degli anni, e di farlo in forma cartacea

Apriti Cielo: Manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?

Autrice Maria Heibel

Questo libro indaga l’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla sua trasformazione in laboratorio tecnologico e moderno campo di battaglia.

Negli ultimi vent’anni il cielo sopra le nostre teste è cambiato in modo evidente: la presenza quotidiana di scie di condensazione persistenti è diventata un fenomeno globale, con possibili implicazioni sul clima, sulla stabilità meteorologica e sugli equilibri ambientali.

Attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, l’aut esamina il ruolo delle attività umane, delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico nella manipolazione del tempo e del clima, delineando i contorni di una silenziosa guerra ambientale.

In un contesto di crescente opacità nella sorveglianza del cielo, il libro solleva interrogativi cruciali sul rischio di un’atmosfera governata da algoritmi, interessi militari e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su emissioni e pratiche spesso escluse dal dibattito pubblico concentrato esclusivamente sulla CO2.

Il lavoro si conclude con una riflessione radicale sul rapporto tra umanità e natura. Oltre la denuncia, si apre la possibilità di un nuovo patto tra l’uomo, il cielo e la Terra: un percorso di responsabilità, consapevolezza e rispetto della vita e della biodiversità.

Un libro per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro ambiente e le scelte che determineranno il futuro .del pianeta.

Maria Heibel, nata a Limburg (Germania), ha studiato scienze politiche, storia e pedagogia all’Università Goethe di Francoforte. Ha maturato esperienze nei settori educativo, sociale, artistico e marketing. Dal 2012 gestisce Nogeoingegneria.com. È curatrice dell’edizione italiana di Pianeta Terra, l’ultima arma di guerra di Rosalie Bertell e coautrice di Global WAR-NING, contribuendo alla diffusione di informazioni su geoingegneria e questioni ambientali globali.

DOVE TROVARE IL LIBRO?

Da oggi su https://store.youcanprint.it/apriti-cielo-manipolazione-del-tempo-e-del-clima-quanto-e-reale/b/c67f7748-bf4b-52cf-a153-5bc52aab126e

Il libro sarà ordinabile tra 7 giorni da oltre 4.500 librerie presenti sul territorio italiano, sia librerie di catena Include: Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, librerie italiane

DI COSA PARLA IL LIBRO? ECCO L’INDICE!

PREMESSA

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 – COS’È L’ATMOSFERA

1.1 Se l’atmosfera venisse danneggiata o distrutta

CAPITOLO 2 – LA GEOINGEGNERIA DEL PIANETA INIZIA CON LE BOMBE ATOMICHE

2.1 Cos’è la geoingegneria

2.2 Definizione, origini e ambiguità del termine

2.3 Geoingegneria in ingegneria civile e ambientale

2.4 Progetto Argus e gli esperimenti nucleari

2.5 L’entusiasmo nucleare: applicazioni civili ambiziose

2.6 Un bilancio critico: Lezioni dal passato

CAPITOLO 3 – L’ATMOSFERA DIVENTA LABORATORIO

3.1 Test nucleari e manipolazione atmosferica

3.2 Le fasce di Van Allen: un esperimento devastante

3.3 Dalle bombe alla manipolazione della ionosfera

3.4 HAARP e il futuro della manipolazione atmosferica

CAPITOLO 4 – DA “MANHATTAN 1” A “MANHATTAN 2”

4.1 Manhattan 1: la nascita di un potere inaudito

4.2 “Manhattan 2”: costruire il controllo del tempo

4.3 Pionieri della modificazione meteorologica e climatica

4.4 L’arroganza di “Manhattan 2”

CAPITOLO 5 – GLI ALBORI DELLA MANIPOLAZIONE METEOROLOGICA SISTEMATICA

5.1 La storia e i progressi della meteorologia

5.2 L’era del controllo meteorologico

5.3 Limiti e sviluppi dell’ingegneria meteorologica visti dagli anni ’50

5.4 Implicazioni strategiche e militari

5.5 Prospettive e rischi del controllo del tempo atmosferico

5.6 Questioni etiche e geopolitiche fin dall’inizio

5.7 Il contesto geopolitico e il futuro

CAPITOLO 6 – COS’È SUCCESSO NEL MONDO: PROGETTI E APPLICAZIONI

6.1 URSS

6.2 Stati Uniti

6.3 Cina

6.4 Arabia Saudita

6.5 India

6.6 Australia

6.7 Thailandia

6.8 Israele

6.9 Sudafrica

6.10 Italia

6.11 Germania

6.12 Spagna

6.13 Altri paesi europei

6.14 Principali aziende trattate in questo rapporto

6.15 La 17ª Conferenza Congiunta su Modificazione Meteorologica (2008)

CAPITOLO 7 – MODIFICAZIONE METEOROLOGICA: 100 ANNI DI STORIA

7.1 I primi passi verso il controllo del cielo (XIX secolo)

7.2 L’alba della scienza meteorologica (inizio XX secolo)

7.3 La svolta scientifica: dalle nuvole alla neve (metà XX secolo)

7.4 Dall’elettricità ai droni: la ionizzazione atmosferica (Evoluzione delle tecniche)

7.5 Quando il tempo diventa arma: controversie e progetti militari (anni ’50-’70)

7.6 La modificazione meteorologica oggi: un fenomeno globale (Anni ’70 – Oggi)

CAPITOLO 8 – SCIOGLIERE I GHIACCI DELL’ARTICO: UN SOGNO LUNGO CENTO ANNI

8.1 Le prime proposte (1877-1929)

8.2 L’era nucleare e le ambizioni post-belliche (1946-1968)

8.3 Test nucleari nell’Artico

8.4 Il ruolo dei climatologi sovietici (1959-1960)

8.5 Proposte di Harry Wexler (1962)

8.6 Gordon MacDonald e Rosalie Bertell (1966-1974)

8.7 L’Artico come teatro strategico e militare

CAPITOLO 9 – CHI CONTROLLA IL TEMPO, CONTROLLA IL MONDO

9.1 Applicazioni militari e strumenti di guerra meteorologica

9.2 La più grande e meglio documentata operazione di guerra meteorologica: da GROMET 1 a POPEYE a GROMET 2

9.2.1 Preludio in India: GROMET 1

9.2.2 Guerra meteorologica in Vietnam: POPEYE

9.2.3 Epilogo Filippine: GROMET 2

CAPITOLO 10 – MANIPOLAZIONE ATMOSFERICA VIA FREQUENZE

10.1 Introduzione al progetto Aquiess

10.2 Tecnologia di ionizzazione atmosferica per la produzione di pioggia

10.3 Collegamenti con HAARP

10.4 Collegamenti con droni e laser per favorire le piogge

10.5 Nota sulla letteratura scientifica e le fonti

10.6 La geoingegneria e il Wireless

CAPITOLO 11 – CLIMA SOTTO CONTROLLO?

11.1 L’albedo: specchio fragile

11.2 L’impronta umana: alterazioni e risposte – tra caso e intenzionalità

11.3 La svolta del 1960: la CIA e il controllo del clima

11.4 Harry Wexler, il genio della NASA

11.5 Le proposte concrete di Wexler

11.6 Gordon MacDonald

11.7 Dalla Guerra Fredda a oggi

11.8 “Riparare il clima”

CAPITOLO 12 – OLTRE I VELI

12.1 Le parole contano: semantica e percezione

12.2 Geoingegneria atmosferica: definizioni e distinzioni

12.3 Stratospheric Aerosol Injection (SAI): lo scudo solare

12.4 Considerazioni e interrogativi aperti

CAPITOLO 13 – IL CIELO È CAMBIATO: COS’È SUCCESSO?

13.1 Il single fuel NATO

13.2 Il NATO-POL

13.3 La grande transizione

13.4 Solo coincidenze?

13.5 Dati sul cielo inquinato

13.6 La composizione “segreta” e le emissioni

CAPITOLO 14 – DAVVERO COLPA DEL CARBURANTE?

14.1 Il carburante come strumento di modifica di meteo e clima

14.2 Come si aggiungono sostanze al carburante per aerei?

CAPITOLO 15 – LA NATO E LA GUERRA AMBIENTALE

15.1 La natura come arma: l’avvento dell’Environmental Warfare

15.2 Il Comitato von Kármán della NATO: progetti e ambizioni

15.3 Manipolazione su scala globale: le visioni del Comitato

15.4 Environmental Warfare: distruggere senza dichiarare guerra

15.5 Cataclismi artificiali: imitare la natura per scopi militari

15.6 La NATO e l’ambientalismo

15.7 La NATO e il concetto di duplice uso

15.8 La NATO oggi: un attore globale e multidimensionale

15.9 Il fermento ambientale e il ruolo del Club di Roma

15.10 Una rete di relazioni della NATO

CAPITOLO 16 — CADE DAL CIELO: DAGLI AGHI DI RAME AI CHAFF, DALLE FIBRE ALLA POLVERE INTELLIGENTE

16.1 Progetto West Ford: aghi di rame nello spazio

16.2 Chaff e Düppel: l’inganno radar dalla Seconda Guerra Mondiale

16.3 Nubi fantasma sopra la Germania: i casi del 2005, 2010 e 2014

16.4 Chaff nella ricerca atmosferica

16.5 Impatto del chaff sull’ozonosfera e l’ambiente

16.6 Smart Chaff: la frontiera della guerra elettronica

16.7 Spiderweb? Misteriosi filamenti caduti dal cielo

16.8 L’ipotesi militare e i collegamenti al chaff

16.9 Filamenti nel mondo: dagli anni 2000 a oggi

16.10 Smart Dust: la polvere intelligente

16.11 La dispersione dello Smart Dust secondo Kris Pister

16.12 Fantascienza o realtà?

16.13 Un capitolo difficile da raccontare

CAPITOLO 17 – LE NUOVE GUERRE: BIOLOGICA, CHIMICA E METEOROLOGICA

17.1 Introduzione

17.2 Il contesto storico del programma statunitense di guerra biologica

17.3 Operation LAC: il più grande esperimento di dispersione biologica negli USA

17.4 Zinco-Cadmio sui cittadini di Winnipeg (Canada)

17.5 Esempi storici di guerre segrete con armi biologiche

17.6 La Guerra Meteorologica contro Cuba

17.7 La guerra del Vietnam: un laboratorio per le guerre del futuro

CAPITOLO 18 – ENMOD: IL DIVIETO DELL’USO DI TECNICHE DI MODIFICA DELL’AMBIENTE

18.1 ENMOD non ferma la ricerca

18.2 ENMOD: Cavallo di Troia

18.3 Dopo l’ ENMOD il clima cambia

18.4 Risorse chiave sugli sforzi federali USA per la modifica meteorologica e climatica

(1960 – oggi)

18.5 La necessità di rivedere l’ENMOD

CAPITOLO 19 – DOCUMENTI IMPORTANTI PER LE GUERRE FUTURE: IL FUTURO È GIÀ QUI?

19.1 Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025

19.2 Future Strategic Issues / Future Warfare [Circa 2025]

19.3 1999: Future Tomorrow

CAPITOLO 20 – CAOS METEOROLOGICO E CLIMATICO: È COLPA DELLA CO₂?

20.1 Le origini della crisi meteorologica e climatica oggi

20.2 La CO₂ come capro espiatorio e la via verso un “mondo nuovo”

20.3 La CO₂ è un inquinante?

20.4 Da elemento vitale a messaggero di morte

20.5 Le “terapie”

20.6 I colpevoli “dimenticati”

20.7 Gli aerei e le navi emettono di tutto, ma tutti fanno finta di niente

20.8 La NOAA allerta: le scie degli aerei sono geoingegneria

20.9 Lo strato di ozono della Terra si sta ancora assottigliando

20.10 Il mondo smart — il “Brave New World”

CAPITOLO 21 – RIFLESSIONI FINALI: COSA FARE?

21.1 Innumerevoli cause del caos meteorologico e climatico

21.2 Un cammino verso un mondo migliore: oltre gli errori del passato

21.3 Pensieri insoliti: visioni oltre

NOTE AGGIUNTIVE

NOTE BIOGRAFICHE DELL’AUTRICE

RINGRAZIAMENTI

BIBLIOGRAFIA DETTAGLIATA PER CAPITOLO

BIBLIOGRAFIA GENERALE ESSENZIALE

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.