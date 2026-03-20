«C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la
luce.»
— Leonard Cohen
Ho il piacere di annunciare l’uscita del mio libro, la cui stesura mi è sembrata importante dopo 14 anni di attività di divulgazione su questo portale – o forse proprio per questo motivo. Sentivo il bisogno di fornire una panoramica delle osservazioni, delle ricerche e delle conoscenze fondamentali che ho acquisito nel corso degli anni, e di farlo in forma cartacea
Apriti Cielo: Manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?
Autrice Maria Heibel
Questo libro indaga l’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla sua trasformazione in laboratorio tecnologico e moderno campo di battaglia.
Negli ultimi vent’anni il cielo sopra le nostre teste è cambiato in modo evidente: la presenza quotidiana di scie di condensazione persistenti è diventata un fenomeno globale, con possibili implicazioni sul clima, sulla stabilità meteorologica e sugli equilibri ambientali.
Attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, l’aut esamina il ruolo delle attività umane, delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico nella manipolazione del tempo e del clima, delineando i contorni di una silenziosa guerra ambientale.
In un contesto di crescente opacità nella sorveglianza del cielo, il libro solleva interrogativi cruciali sul rischio di un’atmosfera governata da algoritmi, interessi militari e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su emissioni e pratiche spesso escluse dal dibattito pubblico concentrato esclusivamente sulla CO2.
Il lavoro si conclude con una riflessione radicale sul rapporto tra umanità e natura. Oltre la denuncia, si apre la possibilità di un nuovo patto tra l’uomo, il cielo e la Terra: un percorso di responsabilità, consapevolezza e rispetto della vita e della biodiversità.
Un libro per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro ambiente e le scelte che determineranno il futuro .del pianeta.
Maria Heibel, nata a Limburg (Germania), ha studiato scienze politiche, storia e pedagogia all’Università Goethe di Francoforte. Ha maturato esperienze nei settori educativo, sociale, artistico e marketing. Dal 2012 gestisce Nogeoingegneria.com. È curatrice dell’edizione italiana di Pianeta Terra, l’ultima arma di guerra di Rosalie Bertell e coautrice di Global WAR-NING, contribuendo alla diffusione di informazioni su geoingegneria e questioni ambientali globali.
DOVE TROVARE IL LIBRO?
Da oggi su https://store.youcanprint.it/apriti-cielo-manipolazione-del-tempo-e-del-clima-quanto-e-reale/b/c67f7748-bf4b-52cf-a153-5bc52aab126e
Il libro sarà ordinabile tra 7 giorni da oltre 4.500 librerie presenti sul territorio italiano, sia librerie di catena Include: Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, librerie italiane
DI COSA PARLA IL LIBRO? ECCO L’INDICE!
PREMESSA
INTRODUZIONE
CAPITOLO 1 – COS’È L’ATMOSFERA
1.1 Se l’atmosfera venisse danneggiata o distrutta
CAPITOLO 2 – LA GEOINGEGNERIA DEL PIANETA INIZIA CON LE BOMBE ATOMICHE
2.1 Cos’è la geoingegneria
2.2 Definizione, origini e ambiguità del termine
2.3 Geoingegneria in ingegneria civile e ambientale
2.4 Progetto Argus e gli esperimenti nucleari
2.5 L’entusiasmo nucleare: applicazioni civili ambiziose
2.6 Un bilancio critico: Lezioni dal passato
CAPITOLO 3 – L’ATMOSFERA DIVENTA LABORATORIO
3.1 Test nucleari e manipolazione atmosferica
3.2 Le fasce di Van Allen: un esperimento devastante
3.3 Dalle bombe alla manipolazione della ionosfera
3.4 HAARP e il futuro della manipolazione atmosferica
CAPITOLO 4 – DA “MANHATTAN 1” A “MANHATTAN 2”
4.1 Manhattan 1: la nascita di un potere inaudito
4.2 “Manhattan 2”: costruire il controllo del tempo
4.3 Pionieri della modificazione meteorologica e climatica
4.4 L’arroganza di “Manhattan 2”
CAPITOLO 5 – GLI ALBORI DELLA MANIPOLAZIONE METEOROLOGICA SISTEMATICA
5.1 La storia e i progressi della meteorologia
5.2 L’era del controllo meteorologico
5.3 Limiti e sviluppi dell’ingegneria meteorologica visti dagli anni ’50
5.4 Implicazioni strategiche e militari
5.5 Prospettive e rischi del controllo del tempo atmosferico
5.6 Questioni etiche e geopolitiche fin dall’inizio
5.7 Il contesto geopolitico e il futuro
CAPITOLO 6 – COS’È SUCCESSO NEL MONDO: PROGETTI E APPLICAZIONI
6.1 URSS
6.2 Stati Uniti
6.3 Cina
6.4 Arabia Saudita
6.5 India
6.6 Australia
6.7 Thailandia
6.8 Israele
6.9 Sudafrica
6.10 Italia
6.11 Germania
6.12 Spagna
6.13 Altri paesi europei
6.14 Principali aziende trattate in questo rapporto
6.15 La 17ª Conferenza Congiunta su Modificazione Meteorologica (2008)
CAPITOLO 7 – MODIFICAZIONE METEOROLOGICA: 100 ANNI DI STORIA
7.1 I primi passi verso il controllo del cielo (XIX secolo)
7.2 L’alba della scienza meteorologica (inizio XX secolo)
7.3 La svolta scientifica: dalle nuvole alla neve (metà XX secolo)
7.4 Dall’elettricità ai droni: la ionizzazione atmosferica (Evoluzione delle tecniche)
7.5 Quando il tempo diventa arma: controversie e progetti militari (anni ’50-’70)
7.6 La modificazione meteorologica oggi: un fenomeno globale (Anni ’70 – Oggi)
CAPITOLO 8 – SCIOGLIERE I GHIACCI DELL’ARTICO: UN SOGNO LUNGO CENTO ANNI
8.1 Le prime proposte (1877-1929)
8.2 L’era nucleare e le ambizioni post-belliche (1946-1968)
8.3 Test nucleari nell’Artico
8.4 Il ruolo dei climatologi sovietici (1959-1960)
8.5 Proposte di Harry Wexler (1962)
8.6 Gordon MacDonald e Rosalie Bertell (1966-1974)
8.7 L’Artico come teatro strategico e militare
CAPITOLO 9 – CHI CONTROLLA IL TEMPO, CONTROLLA IL MONDO
9.1 Applicazioni militari e strumenti di guerra meteorologica
9.2 La più grande e meglio documentata operazione di guerra meteorologica: da GROMET 1 a POPEYE a GROMET 2
9.2.1 Preludio in India: GROMET 1
9.2.2 Guerra meteorologica in Vietnam: POPEYE
9.2.3 Epilogo Filippine: GROMET 2
CAPITOLO 10 – MANIPOLAZIONE ATMOSFERICA VIA FREQUENZE
10.1 Introduzione al progetto Aquiess
10.2 Tecnologia di ionizzazione atmosferica per la produzione di pioggia
10.3 Collegamenti con HAARP
10.4 Collegamenti con droni e laser per favorire le piogge
10.5 Nota sulla letteratura scientifica e le fonti
10.6 La geoingegneria e il Wireless
CAPITOLO 11 – CLIMA SOTTO CONTROLLO?
11.1 L’albedo: specchio fragile
11.2 L’impronta umana: alterazioni e risposte – tra caso e intenzionalità
11.3 La svolta del 1960: la CIA e il controllo del clima
11.4 Harry Wexler, il genio della NASA
11.5 Le proposte concrete di Wexler
11.6 Gordon MacDonald
11.7 Dalla Guerra Fredda a oggi
11.8 “Riparare il clima”
CAPITOLO 12 – OLTRE I VELI
12.1 Le parole contano: semantica e percezione
12.2 Geoingegneria atmosferica: definizioni e distinzioni
12.3 Stratospheric Aerosol Injection (SAI): lo scudo solare
12.4 Considerazioni e interrogativi aperti
CAPITOLO 13 – IL CIELO È CAMBIATO: COS’È SUCCESSO?
13.1 Il single fuel NATO
13.2 Il NATO-POL
13.3 La grande transizione
13.4 Solo coincidenze?
13.5 Dati sul cielo inquinato
13.6 La composizione “segreta” e le emissioni
CAPITOLO 14 – DAVVERO COLPA DEL CARBURANTE?
14.1 Il carburante come strumento di modifica di meteo e clima
14.2 Come si aggiungono sostanze al carburante per aerei?
CAPITOLO 15 – LA NATO E LA GUERRA AMBIENTALE
15.1 La natura come arma: l’avvento dell’Environmental Warfare
15.2 Il Comitato von Kármán della NATO: progetti e ambizioni
15.3 Manipolazione su scala globale: le visioni del Comitato
15.4 Environmental Warfare: distruggere senza dichiarare guerra
15.5 Cataclismi artificiali: imitare la natura per scopi militari
15.6 La NATO e l’ambientalismo
15.7 La NATO e il concetto di duplice uso
15.8 La NATO oggi: un attore globale e multidimensionale
15.9 Il fermento ambientale e il ruolo del Club di Roma
15.10 Una rete di relazioni della NATO
CAPITOLO 16 — CADE DAL CIELO: DAGLI AGHI DI RAME AI CHAFF, DALLE FIBRE ALLA POLVERE INTELLIGENTE
16.1 Progetto West Ford: aghi di rame nello spazio
16.2 Chaff e Düppel: l’inganno radar dalla Seconda Guerra Mondiale
16.3 Nubi fantasma sopra la Germania: i casi del 2005, 2010 e 2014
16.4 Chaff nella ricerca atmosferica
16.5 Impatto del chaff sull’ozonosfera e l’ambiente
16.6 Smart Chaff: la frontiera della guerra elettronica
16.7 Spiderweb? Misteriosi filamenti caduti dal cielo
16.8 L’ipotesi militare e i collegamenti al chaff
16.9 Filamenti nel mondo: dagli anni 2000 a oggi
16.10 Smart Dust: la polvere intelligente
16.11 La dispersione dello Smart Dust secondo Kris Pister
16.12 Fantascienza o realtà?
16.13 Un capitolo difficile da raccontare
CAPITOLO 17 – LE NUOVE GUERRE: BIOLOGICA, CHIMICA E METEOROLOGICA
17.1 Introduzione
17.2 Il contesto storico del programma statunitense di guerra biologica
17.3 Operation LAC: il più grande esperimento di dispersione biologica negli USA
17.4 Zinco-Cadmio sui cittadini di Winnipeg (Canada)
17.5 Esempi storici di guerre segrete con armi biologiche
17.6 La Guerra Meteorologica contro Cuba
17.7 La guerra del Vietnam: un laboratorio per le guerre del futuro
CAPITOLO 18 – ENMOD: IL DIVIETO DELL’USO DI TECNICHE DI MODIFICA DELL’AMBIENTE
18.1 ENMOD non ferma la ricerca
18.2 ENMOD: Cavallo di Troia
18.3 Dopo l’ ENMOD il clima cambia
18.4 Risorse chiave sugli sforzi federali USA per la modifica meteorologica e climatica
(1960 – oggi)
18.5 La necessità di rivedere l’ENMOD
CAPITOLO 19 – DOCUMENTI IMPORTANTI PER LE GUERRE FUTURE: IL FUTURO È GIÀ QUI?
19.1 Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025
19.2 Future Strategic Issues / Future Warfare [Circa 2025]
19.3 1999: Future Tomorrow
CAPITOLO 20 – CAOS METEOROLOGICO E CLIMATICO: È COLPA DELLA CO₂?
20.1 Le origini della crisi meteorologica e climatica oggi
20.2 La CO₂ come capro espiatorio e la via verso un “mondo nuovo”
20.3 La CO₂ è un inquinante?
20.4 Da elemento vitale a messaggero di morte
20.5 Le “terapie”
20.6 I colpevoli “dimenticati”
20.7 Gli aerei e le navi emettono di tutto, ma tutti fanno finta di niente
20.8 La NOAA allerta: le scie degli aerei sono geoingegneria
20.9 Lo strato di ozono della Terra si sta ancora assottigliando
20.10 Il mondo smart — il “Brave New World”
CAPITOLO 21 – RIFLESSIONI FINALI: COSA FARE?
21.1 Innumerevoli cause del caos meteorologico e climatico
21.2 Un cammino verso un mondo migliore: oltre gli errori del passato
21.3 Pensieri insoliti: visioni oltre
NOTE AGGIUNTIVE
NOTE BIOGRAFICHE DELL’AUTRICE
RINGRAZIAMENTI
BIBLIOGRAFIA DETTAGLIATA PER CAPITOLO
BIBLIOGRAFIA GENERALE ESSENZIALE
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