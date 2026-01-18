Questi termini bellici sono utilizzati da questo sito web dedicato al meteo, cosa che tra l’altro sta diventando sempre più frequente.

Allerta Meteo, analisi scientifica di una tempesta ciclonica esplosiva con onde di dodici metri, venti oltre i 150 km/h e nevicate record: la Sicilia e la Calabria si preparano a un evento meteorologico di portata secolare

di Peppe Caridi

La configurazione sinottica che sta prendendo forma nel bacino del Mediterraneo centro-meridionale rappresenta un caso di studio meteorologico di estrema rarità. Il “Mega-Ciclone Harry” non è una semplice perturbazione invernale, ma il risultato di una ciclogenesi esplosiva innescata dall’afflusso di aria gelida di origine artico-marittima che, scontrandosi con le acque ancora relativamente calde del basso Tirreno e del Mar di Libia, ha generato un minimo depressionario profondo e violentissimo. La pressione al suolo sta crollando vertiginosamente, creando un gradiente barico talmente serrato da scatenare correnti di intensità paragonabile a quella degli uragani atlantici. Questo vortice, alimentato da un costante richiamo di aria umida e calda dai quadranti sud-orientali, si sta bloccando sui nostri mari a causa di un massiccio anticiclone di blocco situato sull’Europa orientale e sui Balcani, costringendo il sistema a scaricare tutta la sua energia sulle estreme regioni meridionali e sulle isole maggiori per i prossimi quattro giorni. CONTINUA

RUSSIA

“Nel cuore di questo gennaio 2026, lo scacchiere meteorologico euro-asiatico sta assumendo una configurazione che ricorda i grandi dispiegamenti tattici della storia tra la Russia e l’Europa: non è Putin che attacca i Paesi del Vecchio Continente, ma con un protagonista differente e inaspettato. La Natura.”

Qui si è dato una mano alla natura?

Allerta Meteo, record di gelo e neve in Russia: eventi senza precedenti. Si è formato l’Anticiclone Russo-Siberiano, la minaccia del Burian in Europa è sempre più concreta

