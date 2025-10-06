Quest’anno accogliamo un ospite rarissimo nei nostri cieli: la cometa interstellare 3I/ATLAS! È solo il terzo oggetto interstellare mai scoperto, il che lo rende un visitatore irripetibile. Ma alcuni pensano che non dovremmo escludere un’ipotesi più audace: potrebbe trattarsi di una sonda aliena in transito nel nostro Sistema Solare? Qualunque sia la tua opinione, puoi seguirne il percorso in tempo reale. Traccia 3I/ATLAS in pochi secondi con l’app gratuita Sky Tonight — la tua guida tascabile per osservare visitatori cosmici.

Che cos’è 3I/ATLAS?

3I/ATLAS è un oggetto interstellare recentemente scoperto — un visitatore raro proveniente da oltre i confini del nostro Sistema Solare. È stato avvistato per la prima volta il 1º luglio 2025, dal telescopio del progetto ATLAS in Cile. La posizione ufficiale, sostenuta da NASA, ESA e dalla maggior parte degli astronomi, è chiara: 3I/ATLAS è una cometa naturale — il terzo oggetto interstellare mai confermato, dopo ‘Oumuamua e la cometa 2I/Borisov. Ma non tutti sono convinti, e alcuni ritengono che le sue caratteristiche insolite lascino spazio a ipotesi più esotiche.

3I/ATLAS potrebbe essere un’astronave aliena? La teoria del professore di Harvard

Il fisico teorico Avi Loeb, docente ad Harvard, ha alimentato il dibattito suggerendo di non escludere la possibilità più estrema: che 3I/ATLAS non sia solo un blocco di ghiaccio e polvere, ma un oggetto artificiale controllato da una civiltà extraterrestre. Ecco su cosa si basa la sua teoria.

3I/ATLAS è eccezionalmente grande

Al momento della scoperta, 3I/ATLAS appariva troppo luminoso per la sua distanza. Se tutta quella luce fosse stata riflessa dal Sole, l’oggetto avrebbe dovuto avere un diametro di ben 20 chilometri — enormemente superiore a quanto ci si aspetta da una roccia spaziale casuale. Le probabilità di scoprire un oggetto così grande per primo erano circa 0,0001. Per Loeb, questo rende la scoperta sospetta.

3I/ATLAS non si comporta come una cometa

Quando le comete si avvicinano al Sole, di solito mostrano spettacolari code di gas e polveri e segnali chimici ben riconoscibili. Ma quando Loeb ha proposto la sua teoria, 3I/ATLAS non mostrava nulla di tutto ciò. Il suo spettro non presentava tracce di gas come anidride carbonica o metano, ma solo una riflessione rossastra della luce solare. Questa luce rossa potrebbe essere causata da materiali organici sulla superficie, ma per Loeb rappresenta qualcosa di più misterioso. Nessuna coda cometaria, nessuna spiegazione asteroidale… allora cos’è?

3I/ATLAS segue una traiettoria troppo ordinata

Gli oggetti interstellari tendono a entrare nel Sistema Solare con traiettorie caotiche, ma 3I/ATLAS scivola quasi perfettamente lungo il piano orbitale dei pianeti — e non in un punto qualsiasi, ma passando vicino a Giove, Marte e Venere. Per Loeb, è un allineamento troppo preciso per essere casuale. Questo tipo di traiettoria ricorda più una rotta pianificata per esplorare il Sistema Solare da vicino.

Inoltre, passare vicino a pianeti massicci potrebbe consentire manovre gravitazionali — le stesse che le nostre sonde spaziali usano per guadagnare velocità senza consumare carburante. Dunque, la domanda resta: 3I/ATLAS sta semplicemente seguendo le leggi della fisica… o le sta usando intenzionalmente?

3I/ATLAS sembra evitare la Terra

Nel suo percorso, 3I/ATLAS passerà vicino a tre pianeti — ma eviterà con cura la Terra. A fine ottobre, scomparirà dietro il Sole, rendendosi invisibile ai nostri telescopi per settimane. Loeb sottolinea che se l’oggetto fosse sotto controllo intelligente, sarebbe il momento ideale per cambiare rotta — lontano da occhi indiscreti. Secondo lui, è proprio il tipo di manovra che una sonda tecnologica potrebbe fare, se consapevole di essere osservata.

3I/ATLAS potrebbe essere pericoloso per la Terra

Come già detto, nascondersi dietro il Sole potrebbe offrire l’opportunità di deviare la traiettoria senza essere notati. E se questa nuova rotta fosse diretta verso la Terra, non sarebbe certo una visita amichevole. In questo scenario, Loeb ipotizza un possibile incontro ravvicinato — magari ostile. Ha persino suggerito che l’umanità dovrebbe prepararsi a difendersi, anche se ammette che una civiltà capace di viaggiare tra le stelle sarebbe probabilmente inarrestabile.

Lo stesso Loeb ha chiarito nel suo blog che la teoria dell’astronave aliena è più un esercizio mentale che una conclusione definitiva — ma ha sicuramente acceso il dibattito.

Cometa 3I/ATLAS: la posizione ufficiale della scienza

Vista dal telescopio spaziale Hubble della cometa interstellare 3I/ATLAS, catturata il 21 luglio 2025 da 365 milioni di km di distanza. La cometa mostra una chioma di polvere a forma di goccia, mentre le stelle di fondo appaiono come scie luminose.

©NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA)

Non tutti danno credito all’ipotesi “sonda aliena”. NASA, ESA e la comunità astronomica sono concordi: le evidenze attuali indicano chiaramente che 3I/ATLAS è una cometa.

3I/ATLAS non è così grande

Le prime stime parlavano di un oggetto gigantesco, ma le immagini del telescopio Hubble dicono altro. Ora si stima che il nucleo misuri tra 0,6 e 5,6 km — del tutto nella norma per una cometa. Gran parte della luminosità iniziale era dovuta alla polvere circostante, non a un’enorme roccia.

3I/ATLAS si comporta come una cometa da manuale

Per la maggior parte degli astronomi, il caso è chiuso: 3I/ATLAS appare e agisce come una cometa. Sta sviluppando una chioma e una coda, emette gas e polvere, e si illumina man mano che il Sole la riscalda. Le osservazioni con il telescopio SPHEREx della NASA hanno persino rilevato chiaramente anidride carbonica nella chioma — un classico segno cometario. Come ha detto Tom Statler, scienziato della NASA: “Sembra una cometa. Si comporta da cometa.”

3I/ATLAS non rappresenta una minaccia per la Terra

L’ipotesi di un’aggressione aliena è ottima per la fantascienza, ma gli astronomi rassicurano: l’orbita di 3I/ATLAS è ben conosciuta. I calcoli basati su dati terrestri e spaziali mostrano che la cometa rimarrà a 270 milioni di chilometri dalla Terra — quasi il doppio della distanza Terra-Sole. Per la comunità scientifica, 3I/ATLAS è semplicemente una cometa naturale… e l’unica invasione che sta pianificando è quella del tuo telescopio.

Dunque, 3I/ATLAS è davvero un’astronave aliena in missione segreta, o solo una cometa in transito nel nostro angolo di universo? La scienza propende decisamente per la seconda ipotesi.

Cometa 3I/ATLAS: ultime notizie 20 settembre 2025: 3I/ATLAS diventa verde CONTINUA https://starwalk.space/it/news/3i-atlas-interstellar-object

POST SPECULATIVI

NAVE ALIENA

L’enigmatico oggetto noto come 3I/ATLAS ha catturato l’attenzione globale, con alcuni teorici che suggeriscono che non sia semplicemente un frammento alla deriva nello spazio, ma un’enorme nave spaziale di un’antichità inimmaginabile. Secondo queste idee, il vascello potrebbe essere stato lanciato miliardi di anni fa, molto prima che la vita complessa esistesse sulla Terra, creato da un’intelligenza ben oltre la comprensione umana. Per eoni, ha attraversato silenziosamente il vuoto, seguendo una traiettoria precisa che ora potrebbe riportarlo verso il nostro sistema solare. Le speculazioni sul suo scopo abbondano. Alcuni suggeriscono che 3I/ATLAS sia stato progettato come una sonda osservativa, registrando eventi cosmici attraverso i millenni. Altri lo immaginano come un’arca interstellare, che trasporta conoscenza, forme di vita dormienti o tecnologia avanzata preservata da una civiltà ormai estinta. L’idea che questa nave spaziale possa tornare in un momento specifico dello sviluppo della Terra aggiunge un senso di destino o intento preprogrammato, come se i suoi creatori avessero anticipato un futuro capace di ricevere—o almeno di testimoniare—il suo arrivo. Sebbene le prove rimangano circostanziali, il concetto di 3I/ATLAS come reliquia di una civiltà perduta sfida la nostra comprensione della storia, della tecnologia e del cosmo. Che trasporti artefatti tangibili o sia semplicemente un’eco spettrale di un’antica intelligenza, l’oggetto rappresenta un mistero che unisce scienza, immaginazione e filosofia, invitando l’umanità a confrontarsi con la possibilità che non siamo soli—e che potremmo star assistendo a un messaggio deliberato dal profondo passato.