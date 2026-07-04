Nell’America di oggi, l’”Indipendence Day” assume il volto del paradosso. Da una parte ci sono fuochi d’artificio, parate, bandiere, discorsi patriottici e grandi eventi pubblici e dall’altra c’è un Paese in cui molti dubitano della salute della propria democrazia. La domanda non è più solo che cosa nacque il 4 luglio 1776, ma che cosa resta oggi della promessa di quel giorno. Gli Stati Uniti continuano a presentarsi come la patria della libertà e della democrazia liberale, ma è sempre più evidente una frattura aperta da anni: quella tra il mito americano e la sua realtà politica.

Dalla Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 fino al 2026, gli Stati Uniti hanno trascorso circa 230 anni su 250 coinvolti in almeno un conflitto armato o operazione militare da qualche parte nel mondo (pari a oltre il 92% della loro esistenza come nazione).

Se si considerano tutte le forme di intervento — guerre dichiarate, conflitti con nativi americani, spedizioni punitive, operazioni coperte della CIA, occupazioni, peacekeeping e azioni con droni — il conteggio supera le 400-500 operazioni militari all’estero dal 1798 a oggi.

Principali periodi

Era della Formazione e Frontier (1776-1860): numerose guerre contro popolazioni native e interventi in America Latina e Asia.

Imperialismo e Guerre Mondiali (1861-1945): Guerra Civile, Guerra Ispano-Americana, occupazioni in America Centrale, Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Guerra Fredda (1946-1990): Corea, Vietnam, decine di operazioni CIA (Iran 1953, Guatemala 1954, Cile 1973, Afghanistan 1980s, ecc.) e invasioni dirette.

Era post-1991: Guerre del Golfo, Afghanistan (2001-2021), Iraq (2003-2011), Libia, Siria, operazioni contro l’ISIS, droni, Mar Rosso e altri teatri.

Questa conta include anche azioni di piccola scala o di supporto, motivo per cui la cifra è così alta. Solo 5 guerre furono formalmente dichiarate dal Congresso nella storia americana.

Vedi qui https://aprnews.net/2026/01/15/250-anni-di-storia-230-anni-di-guerra-il-paradosso-americano/

Un elenco esteso e strutturato delle principali guerre, conflitti e interventi militari statunitensi dal 1775 a oggi.

Ho diviso l’elenco per periodi storici per renderlo più leggibile. Il conteggio totale varia a seconda delle fonti (da circa 400 a oltre 500 interventi se si includono operazioni minori, azioni coperte e missioni di peacekeeping).

1. Era della Formazione e Guerre Indiane (1775–1860)

Guerra d’Indipendenza Americana (1775–1783)

Guerre Indiane del Nord-Ovest (1785–1795)

Quasi-Guerra con la Francia (1798–1800)

Prima e Seconda Guerra Barbaresca (1801–1805, 1815)

Guerra del 1812 contro il Regno Unito (1812–1815)

Guerre Seminole (1817–1818, 1835–1842)

Guerra di Falco Nero (1832)

Guerra Messicano-Americana (1846–1848)

Spedizione di Perry in Giappone (1853–1854)

Vari interventi in America Latina e Asia (Greytown, Uruguay, Cina, ecc.)

2. Guerra Civile e Imperialismo (1861–1913)

Guerra Civile Americana (1861–1865)

Guerre Indiane (Dakota, Colorado, Sioux, Nez Perce, Apache, Wounded Knee, ecc.)

Spedizione in Corea (1871)

Guerra Ispano-Americana (1898)

Guerra Filippino-Americana (1899–1902)

Ribellione dei Boxer (Cina, 1899–1901)

Occupazione di Cuba, Panama, Nicaragua (Guerre della Banana), Haiti, Repubblica Dominicana

3. Guerre Mondiali e Periodo tra le due guerre (1914–1945)

Occupazione di Veracruz (Messico, 1914)

Occupazione di Haiti (1915–1934) e Repubblica Dominicana (1916–1924)

Spedizione contro Pancho Villa (1916–1917)

Prima Guerra Mondiale (1917–1918)

Intervento in Russia (1918–1920)

Seconda Guerra Mondiale (1941–1945)

4. Guerra Fredda (1946–1990)

Guerra di Corea (1950–1953)

Operazione Ajax (Golpe Iran, 1953 – CIA)

Operazione PBSuccess (Golpe Guatemala, 1954 – CIA)

Crisi del Libano (1958)

Baia dei Porci (Cuba, 1961)

Crisi dei Missili Cubani (1962)

Guerra del Vietnam (1964–1975)

Guerra Segreta in Laos e Cambogia

Golpe in Cile (1973 – supporto CIA)

Operazione Cyclone (Afghanistan, 1979–1989)

Invasione di Grenada (1983)

Bombardamento della Libia (1986)

Invasione di Panama (1989)

5. Era Post-Guerra Fredda e “Guerra al Terrorismo” (1991–oggi)

Guerra del Golfo (1991)

Somalia (1992–1995)

Haiti (1994–1995)

Bosnia (1995)

Kosovo (1999)

Guerra in Afghanistan (2001–2021)

Guerra in Iraq (2003–2011)

Guerra dei droni (Pakistan, Yemen, Somalia, dal 2004)

Libia (2011)

Guerra contro l’ISIS (Siria/Iraq, dal 2014)

Operazione Prosperity Guardian (Mar Rosso contro Houthi, 2023–2026)

Supporto militare all’Ucraina (dal 2022, armi e intelligence)

Altri interventi (Venezuela, Siria, ecc.)

FONTE GROK

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