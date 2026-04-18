Premessa: I problemi per il recupero dello strato di ozono non si limitano a processi industriali (come il tetracloruro di carbonio e certi CFC usati nella produzione di HFC/HFO e polimeri fluorurati). Ci sono altri fattori legati alle attività nell’atmosfera e nello spazio da considerare: i lanci di razzi (space launches), che iniettano direttamente nella stratosfera cloro (da motori solidi), black carbon (fuliggine, soprattutto da propellenti al kerosene) e particelle di allumina; le tecniche di Solar Radiation Modification (SRM), in particolare la Stratospheric Aerosol Injection (SAI), che altera la chimica e la dinamica stratosferica e, il traffico aereo, che avviene principalmente nella troposfera superiore e bassa stratosfera. Inoltre, la disintegrazione dei satelliti dismessi durante il rientro nell’atmosfera terrestre rappresenta una minaccia per l’ozonosfera, in grado di alterarne la composizione chimica.

L’articolo in seguito (pubblicato ieri, 18 aprile 2026, su Sonnenseite) riporta uno studio scientifico appena uscito su Nature Communications (16 aprile 2026).

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Prodotti chimici industriali rallentano il recupero del buco dell’ozono

Il recupero dello strato di ozono nella stratosfera terrestre potrebbe essere ritardato di diversi anni, secondo uno studio internazionale guidato dall’Empa.

La causa sono le emissioni persistenti di cosiddetti prodotti chimici di base, che sono ancora consentiti come materie prime nell’industria. Queste sostanze che depletono l’ozono sono state finora escluse dagli accordi internazionali perché, secondo lo studio attuale, le loro emissioni e il loro utilizzo sono stati significativamente sottostimati.

Anche se sostanze depletrici dell’ozono come il tetracloruro di carbonio (CCl₄) o certi clorofluorocarburi (CFC) non vengono più utilizzati in frigoriferi e schiume, continuano a servire come materie prime nei processi industriali per la produzione di refrigeranti moderni e plastiche. Fino ad ora, questi cosiddetti prodotti chimici di base sono sfuggiti al radar degli accordi internazionali perché le quantità prodotte e i tassi di dispersione sono stati significativamente sottostimati.

In collaborazione con gruppi di ricerca internazionali, i ricercatori dell’Empa hanno ora utilizzato misurazioni globali per dimostrare che durante la produzione e la lavorazione di queste sostanze, circa il 3-4% sfugge in atmosfera attraverso perdite. Inoltre, il loro utilizzo è aumentato significativamente nelle ultime decadi. In uno studio pubblicato su Nature Communications, hanno calcolato che, di conseguenza, lo strato di ozono recupererà probabilmente circa sette anni dopo rispetto a quanto assunto in precedenza – a meno che le emissioni non vengano ridotte. «Queste sostanze non solo depletono l’ozono, ma sono anche altamente dannose per il clima. Ridurre le emissioni beneficerebbe sia lo strato di ozono sia il clima», afferma Stefan Reimann, scienziato atmosferico dell’Empa e autore principale dello studio.

Misurazioni mostrano emissioni più elevate

Quando il Protocollo di Montreal fu negoziato negli anni ’80 e successivamente rafforzato, portò a un divieto globale sulle sostanze depletrici dell’ozono nei prodotti di consumo quotidiano. I prodotti chimici di base, tuttavia, furono esentati da questo divieto. All’epoca, l’industria presumeva che solo circa lo 0,5% delle quantità prodotte sarebbe sfuggito in atmosfera e che l’uso di queste sostanze sarebbe diminuito a lungo termine. «Ma questa valutazione non è più accurata da un pezzo», dice Reimann. «I prodotti chimici di base vengono ora rilasciati in quantità maggiori durante la produzione, il trasporto e la lavorazione successiva, e i volumi attualmente prodotti sono significativamente più grandi di quanto assunto 30 anni fa».

Questi nuovi risultati si basano su misurazioni atmosferiche globali da reti internazionali come l’Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE), che include la stazione di ricerca dell’Empa sul Jungfraujoch. Poiché molte sostanze depletrici dell’ozono rimangono in atmosfera per decenni, le loro concentrazioni permettono di trarre conclusioni sulle emissioni globali. «Misuriamo le concentrazioni di queste sostanze in atmosfera. In base alla loro vita media, possiamo calcolare quanto dovrebbero diminuire effettivamente. Se non lo fanno, significa che le emissioni continuano a verificarsi», spiega Martin Vollmer, ricercatore dell’Empa e coautore dello studio.

Un confronto di queste misurazioni con i dati di produzione ufficialmente riportati dai singoli paesi mostra che oggi, in media, il 3-4% dei prodotti chimici di base prodotti entra in atmosfera – diverse volte i valori originariamente assunti. Per il tetracloruro di carbonio, particolarmente dannoso per l’ozono, i tassi di emissione superano persino il 4%.

Perché l’utilizzo sta aumentando

Tuttavia, le emissioni stanno aumentando non solo a causa di perdite di produzione più elevate, ma anche perché l’uso complessivo dei prodotti chimici di base è in crescita – di circa il 160% dal 2000. Alcuni di questi prodotti di base sono stati inizialmente utilizzati per produrre idrofluorocarburi (HFC), introdotti come sostituti dei refrigeranti dopo il divieto sui CFC. Poiché questi sostituti si sono rivelati poi potenti gas serra, stanno ora venendo eliminati in base all’Emendamento di Kigali. Stanno venendo sostituiti sempre più da idrofluoroolefine (HFO), che hanno un basso impatto sul clima ma la cui produzione dipende nuovamente in gran parte da prodotti chimici di base depletrici dell’ozono.

A questo si aggiunge un uso in rapida crescita nell’industria polimerica – ad esempio, nella produzione di fluoropolimeri come il Teflon (PTFE) o il polivinilidene fluoruro (PVDF), un materiale importante nelle batterie al litio per auto elettriche. «Le quantità di prodotti di base non stanno diminuendo, ma continueranno a crescere, almeno nei prossimi anni», dice Reimann.

Sia lo strato di ozono sia il clima sono colpiti

Sulla base di questi sviluppi, il team di ricerca internazionale ha calcolato vari scenari futuri. Hanno confrontato, ad esempio, i tassi di emissione originariamente assunti, molto bassi, con i valori misurati oggi dall’uso dei prodotti chimici di base. Il punto di riferimento stabilito nel 1980, quando la deplezione globale dell’ozono fu osservata per la prima volta, serve da riferimento. Fino ad ora, si presumeva che lo stato originale dello strato di ozono sarebbe stato raggiunto di nuovo intorno al 2066.

Tuttavia, i nuovi calcoli mostrano che se le emissioni dei prodotti di base rimangono ai livelli attuali, questa scadenza slitterà di circa sette anni. Lo strato di ozono stratosferico si riprenderà completamente quindi intorno al 2073. Il margine di incertezza per questa stima va da sei a undici anni.

Tuttavia, i prodotti chimici di base rilasciati non solo danneggiano lo strato di ozono, ma agiscono anche come potenti gas serra. Se nulla cambia, queste emissioni aggiuntive dannose per il clima raggiungeranno circa 300 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂ all’anno entro metà secolo – paragonabili alle attuali emissioni annuali di CO₂ di un paese come l’Inghilterra o la Francia. Ridurre queste emissioni avrebbe quindi un duplice beneficio.

Se queste emissioni verranno ridotte in futuro attraverso limiti vincolanti sulle emissioni o una restrizione mirata di sostanze particolarmente problematiche è, secondo Stefan Reimann, alla fine una decisione politica. Anche se il Protocollo di Montreal continua a essere considerato uno dei maggiori successi della politica ambientale internazionale, dovrebbe essere regolarmente rivisto e, se necessario, adattato alla luce di nuove scoperte scientifiche. «Il Protocollo di Montreal ha avuto successo perché scienza, politica e industria hanno lavorato strettamente insieme. Una tale cooperazione è cruciale anche oggi per affrontare nuove sfide», dice Reimann.

«Continuing Industrial Emissions Are Delaying the Recovery of the Stratospheric Ozone Layer»; Nature Communications (2026); doi: 10.1038/s41467-026-70533-w

40° anniversario della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

Recupero dello strato di ozono in corso e aiuta a frenare il riscaldamento globale

Aumento delle emissioni di sostanze chimiche bandite che distruggono l’ozono

La Terra come paziente in un laboratorio di tossicologia

Fonte

EMPA.ch 2026

IMPATTO DELLA GEOINGEGNERIA SULL’OZONOSFERA: Tutti gli studi e gli articoli qui presentati (una piccola selezione) ignorano le grandi quantità di combustibili presenti nella troposfera e nella stratosfera, che sono noti per contenere sostanze che potrebbero avere effetti significativi. Va ricordato che il traffico aereo massiccio (militare e civile) è considerata dalla NOAA come “geoingegneria involontaria”.

Oggi i raggi solari sono spesso percepiti come più “aggressivi”. Ciò è dovuto al danneggiamento e all’ impoverimento dello strato di ozono? Marvin Herndon è convinto di sì. Secondo lui, i sistemi di supporto alla vita sulla Terra vengono distrutti, compreso lo strato di ozono stratosferico, che protegge tutta la vita superiore del pianeta dalle dannose radiazioni ultraviolette. VEDI QUI

Quello che segue è un articolo piuttosto curioso che discute alcuni fonti della disintegrazione dello scudo terrestre generalmente taciute, anche se le relative esplicazioni sono alquanto sorprendenti.

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