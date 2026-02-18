Di Maria Heibel

Il ritorno dell’eugenetica

Joscha Bach è un rinomato ricercatore di intelligenza artificiale e scienziato cognitivo tedesco, noto per il suo lavoro sull’architettura della mente e la coscienza sintetica (il suo sito bach.ai). Ha ricoperto ruoli presso istituzioni come il MIT Media Lab e Harvard, ed è il direttore fondatore del California Institute for Machine Consciousness.

Attualmente, Bach si trova al centro di un violento “uragano mediatico” (in Germania) , esploso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, a causa dei documenti emersi relativi ai suoi legami con Jeffrey Epstein.

Il vuoto etico della “Scienza brillante”

Bach incarna un aspetto cruciale e inquietante della scienza odierna, che richiama le derive della scienza nazista, accolta a braccia aperte negli USA dopo la guerra tramite l’Operazione Paperclip. Se da un lato Bach è un pensatore di altissimo livello — le cui teorie sulla coscienza come proprietà emergente da simulazioni computazionali sono tra le più influenti nel campo della Synthetic Intelligence — dall’altro, le sue scelte rivelano un vuoto etico clamoroso.

Le email del 2016, rese pubbliche dal House Oversight Committee e dal DOJ, mostrano discussioni con Epstein (avvenute post-condanna del 2008) su temi che richiamano alla mente ricordi estremamente inquietanti:

Differenze cognitive “razziali”: Teorie sullo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini neri e speculazioni su modifiche genetiche per “incrementarne l’intelligenza”.

Sessismo sistemico: L’idea che le donne trovino i sistemi astratti “intrinsecamente noiosi”, giustificando così la loro scarsa presenza nelle materie STEM (materie discipline scientifico-tecnologiche) .

Efficienza del Fascismo: Definito come la “forma più efficiente e razionalmente stringente di governance”, se resa sostenibile.

Il cambiamento climatico visto come “strumento” per gestire la sovrappopolazione. Nelle email del 2016 con Epstein, Bach specula: “Maybe climate change is a good way of dealing with overpopulation… the Earth’s forest fire potentially a good thing for the species” (“Forse il cambiamento climatico è un buon modo per affrontare il problema della sovrappopolazione… gli incendi boschivi sulla Terra potrebbero essere potenzialmente un bene per le specie”). Propone fallimenti agricoli su larga scala.

Inoltre ipotizza l’ “esecuzioni di massa” di anziani e infermi, paragonate al pruning (potatura) neuronale: “se il cervello scarta neuroni inutilizzati, perché la società non dovrebbe fare lo stesso?” Questi estratti provengono dai file DOJ (es. DataSet 9 / EFTA00824156.pdf e simili), resi pubblici tra fine 2025 e inizio 2026 Vedi anche https://x.com/Shortwoman93/status/1989002275155530175

Tra Transumanismo ed Eugenetica

La risonanza tra il pensiero di Bach e gli interessi di Epstein non è un caso isolato. Si inserisce in una lunga tradizione intellettuale che precede perfino il nazismo, spesso citato come origine di tutti i mali ma che fu, in realtà, solo un culmine. Il filo rosso che lega Epstein agli ideologi del passato è l’ossessione per la razza superiore e l’uomo migliorato.

Il transumanismo moderno si presenta come l’erede delle aspirazioni dell’ Eugenetica classica: Basata sulla coercizione biologica (sterilizzazioni, leggi razziali) e il Transumanismo che punta sull’integrazione uomo-macchina e sull’editing genetico per superare i limiti biologici.

Epstein cercava attivamente scienziati che convalidassero la sua visione di un’élite superiore. Bach, trattando la mente come un software da ottimizzare, ha fornito il quadro teorico perfetto per chi sognava di “estirpare” le debolezze umane, riducendo in quel caso l’uomo a merce da abusare o da scartare.

La Difesa di Bach

Bach si è difeso (su Substack e testate come DIE ZEIT e Der Spiegel) definendo queste conversazioni come “esplorazioni ipotetiche” con un interlocutore maniacale. Ha espresso rimpianto per non aver pesato correttamente le implicazioni etiche di finanziamenti che coprivano non solo la ricerca, ma anche spese personali come affitto e rette scolastiche.

Tuttavia, il caso Bach dimostra che la “purezza” della ricerca teorica non esiste quando viene alimentata da predatori. Lo studio di queste rivelazioni deve inquadrare l’intero intreccio di rapporti: un aspetto troppo spesso trascurato, proprio come accadeva nelle analisi sugli esperimenti nei campi di concentramento, dove il “progresso scientifico” veniva usato come scudo per nascondere l’orrore verso le vittime.

VEDI ANCHE: Molti critici vedono queste email come indicative di un “ambiente intellettuale” tossico in certi circoli AI/tech, dove eugenetica razzista si mescola a futurismo. Nafeez Ahmed ha pubblicato una serie in tre parti su come Jeffrey Epstein sia rimasto influente nelle reti di Silicon Valley anche dopo la condanna del 2008, canalizzando idee estreme su gerarchie razziali, eugenetica/genetica “ottimizzante”, transumanesimo e persino “culling” (eliminazione selettiva) della popolazione in risposta al cambiamento climatico, all’interno di circoli elitari che influenzano l’AI e la tech moderna. https://bylinetimes.com/2025/12/05/how-epstein-channelled-race-science-and-climate-culling-into-silicon-valleys-ai-elite/

Segue la traduzione dell’intervista di Bach a ZEIT pubblicata sul Substack di Bach: I had a feeling that Epstein had a dark heart.

“ Avevo la sensazione che Epstein avesse un cuore oscuro”

Intervista con Sibylle Anderl, sul quotidiano tedesco «Die Zeit»,

Joscha Bach è stato finanziato da Jeffrey Epstein per un periodo di ricerca negli Stati Uniti tra il 2013 e il 2019. Bach ha inviato una dichiarazione a Die Zeit riguardo alle sue numerose menzioni nei file Epstein. In quella dichiarazione ha sottolineato che interagire con persone condannate per crimini passati non implica l’accettazione di quei crimini. Tuttavia, ammette: «Con la prospettiva di oggi, avrei dovuto prestare maggiore attenzione alle mie preoccupazioni etiche». I file non hanno dato luogo ad alcuna accusa legale contro Bach. Abbiamo parlato con lui tramite videochiamata.

DIE ZEIT: Signor Bach, Jeffrey Epstein era strettamente legato a numerosi scienziati. Anche lei ha ricevuto sostegno finanziario da lui tra il 2013 e il 2019. È possibile essere stati in stretto contatto con Epstein dopo la sua condanna senza sapere dei presunti crimini da lui commessi nel periodo in questione?

Joscha Bach: Ecco cosa sapevo: nel 2008 Epstein è stato condannato a 18 mesi di carcere perché aveva pagato per atti sessuali in almeno due casi, uno dei quali riguardava una ragazza di 16 anni. Ha anche versato somme significative a diverse giovani donne come parte di un patteggiamento. Ai miei occhi, i crimini di Epstein sono imperdonabili e ingiustificabili. Nella percezione di chi lo conosceva e ne parlava con me, sembrava aver cambiato stile di vita e non essersi più dedicato ad attività illegali. Le gravi accuse emerse dopo il suo secondo arresto mi hanno scioccato profondamente. Non ho mai osservato alcun indizio di tali crimini o comportamenti legalmente discutibili, e avrei interrotto ogni contatto se lo avessi fatto. Credo che valesse lo stesso per gli altri scienziati nel suo giro con cui ho parlato.

ZEIT: Lei ha incontrato Epstein in numerosi incontri personali da lui organizzati. Che tipo di persona era, secondo la sua esperienza?

Bach: Epstein diceva di essere incapace di provare colpa o vergogna, e di non potersi sottomettere a nessuna moralità se non a quella che riusciva a derivare da sé stesso. A me sembrava una persona priva di inibizioni, che faceva solo ciò che riteneva giusto. Ero in disaccordo con il suo sistema di valori, e mi resi conto che non sarei riuscito a convincerlo dei miei, perché le sue convinzioni gli avevano portato potere, successo e ricchezza.

ZEIT: Eppure ha continuato a parlare con lui?

Bach: Trovavo interessante discutere delle sue posizioni e avere uno scorcio sul mondo dei potenti. La visione di Epstein sull’umanità era cruda; considerava le persone senza casa e quelle meno intelligenti come inferiori. Aveva paura di sottomettersi agli altri e di essere controllato da loro, specialmente dalle donne.

ZEIT: Avete discusso del suo rapporto con le donne?

Bach: Sì, ne ho parlato — ma senza conoscere accuse più recenti oltre alla prima condanna. Il suo rapporto con le donne nel suo ambiente, in particolare alcune sue dipendenti, sembrava a volte ostile e irrispettoso. Questo comportamento contrastava con i miei valori, ma riguardava adulti in interazioni volontarie. C’è una email in cui mi chiede perché una giovane donna si fosse ritratta inorridita quando le aveva offerto fondi per la ricerca dicendole che non poteva essere comprata. Sembrava non rendersi conto di come gli altri lo vedessero. Disse che ero la prima persona a dirgli che forse era un sociopatico.

ZEIT: È vero che ha trascorso una sera sulla sua isola?

Bach: Sì, l’ho visitato insieme al direttore di una fondazione scientifica e alla sua famiglia. Durante quella visita non ho osservato segni di attività illegali o discutibili. Sull’isola di Epstein c’è una sorta di tempio che è al centro di voci selvagge. In realtà conteneva una biblioteca e un pianoforte a coda.

ZEIT: Come è entrato in contatto con Epstein?

Bach: Tramite il ricercatore di IA Ben Goertzel. Lui aveva incontrato Epstein di tanto in tanto, e Epstein gli chiese di indicargli alcuni ricercatori interessanti meritevoli di finanziamento. Epstein chiese ad alcuni dei più importanti scienziati di IA nella sua rete di valutare il mio lavoro. Di conseguenza, ho avuto lunghe chiamate Skype con Roger Schank e Stephen Kosslyn, che mi hanno intervistato sulle mie idee scientifiche. Loro hanno raccomandato a Epstein di finanziarmi. E hanno raccomandato a me di accettare il suo finanziamento.

ZEIT: Cosa si aspettava in cambio?

Bach: Epstein era semplicemente interessato a usare i suoi soldi per un progetto interessante che altrimenti non sarebbe stato finanziato. La sua motivazione era che trovava interessante il ricercatore e il progetto.

ZEIT: Non ha avuto dubbi, data la sua precedente condanna?

Bach: Ho chiesto consiglio ad alcune persone. Sono andato a Boston e ho parlato con scienziati del MIT e di Harvard. Ho scoperto che esisteva un circolo significativo di eminenti scienziati che ammiravo profondamente — Marvin Minsky, Noam Chomsky e altri — che facevano parte della rete di Epstein. Tutti quelli con cui ho parlato insistevano sul fatto che Epstein fosse cambiato dopo la condanna e non commettesse più reati. E che aveva reso grandi servizi alla scienza, nonostante la sua reputazione pubblica irrecuperabile. Di conseguenza, decisi di accettare l’offerta di Epstein di finanziare un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti. All’epoca sentivo di avere una scelta tra passare il resto della vita in startup o cogliere l’opportunità di visitare il MIT. Il prezzo da pagare era diventare dipendente da un singolo individuo. Non avrei potuto finanziare un trasferimento negli USA e le spese di vita per una famiglia di quattro persone con lo stipendio di un postdoc.

ZEIT: Nella tua tesi di dottorato del 2007, discussa all’Università di Osnabrück, hai cercato di comprendere la mente umana con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Hai combinato approcci dall’informatica, dalle scienze cognitive, dalla filosofia e dalla psicologia. Il tuo lavoro ha vinto numerosi premi. Davvero non c’erano altre fonti di finanziamento disponibili per la tua ricerca?

Bach: All’epoca l’IA non era di moda. L’approccio era considerato fallito quando si trattava di comprendere la mente umana, e i finanziamenti scientifici in Germania erano molto più orientati verso le neuroscienze. Quando ho presentato una richiesta di finanziamento insieme a filosofi e neuroscienziati, ci è stato chiesto di rimuovere la parte sull’IA dalla proposta, partendo dal presupposto che il paradigma computazionale non fosse adatto a comprendere la mente umana. Ho ricevuto un’offerta per continuare la mia ricerca in un contesto militare. Ma per ragioni etiche questa non era un’opzione accettabile per me. Mi sembrava che i miei interessi di ricerca non trovassero posto nelle istituzioni accademiche tedesche.

ZEIT: Sulla rivista Science, nel 2019, Epstein è citato mentre dice: “Sono favorevole alla diversità, ma alla diversità di idee eccellenti, non alla diversità nelle persone che ricevono i finanziamenti”. Secondo te, questa opposizione ai programmi di diversità è stata un fattore importante nella scelta dei suoi progetti?Bach: Era più decisivo il fatto che finanziasse scienziati insoliti. Persone che in passato erano più comuni nelle istituzioni scientifiche rispetto a oggi, come i padri dell’IA, figure come John von Neumann o Alan Turing. Erano individui che deviavano cognitivamente dalla norma e spesso non si conformavano alle aspettative sociali normali. Col tempo, persone del genere hanno iniziato a cadere tra le crepe. È diventato più difficile per loro trovare spazio nelle università, perché spesso perseguivano domande insolite e avevano difficoltà ad adattarsi ai giochi sociali.

ZEIT: Ti sei definito autistico. Epstein offriva uno spazio a coloro che considerava intelligenti ma che non si adattavano altrove?Bach: Organizzava regolarmente incontri, più volte all’anno, a cui invitava persone diverse in configurazioni variabili. Il linguista Noam Chomsky, l’ex segretario al Tesoro e presidente di Harvard Larry Summers, matematici famosi come Misha Gromov, genetisti come George Church e fisici quantistici come Seth Lloyd, una volta anche il consulente di estrema destra di Trump Steve Bannon. Persone di campi molto diversi si incontravano a questi eventi, e lui le lasciava discutere di scienza, di Dio e di tutto.

ZEIT: Come mai l’intero spettro politico era rappresentato in queste discussioni?

Bach: Per Epstein era importante creare discussioni completamente aperte — in cui visioni etiche e del mondo potessero essere completamente diverse, ma in cui tutti cercassero di raggiungere una comprensione condivisa della realtà sottostante. L’idea che esista una verità fondamentale dietro le nostre teorie, dove i fatti non siano determinati dalle nostre opinioni politiche e dai campi contrapposti, manca nel discorso pubblico di oggi, anche tra i potenti. Epstein coltivava un insieme di contatti molto diversificato. Per fare un esempio, si vedeva come un forte sostenitore di Israele, ma manteneva anche amicizie personali con il principe ereditario saudita e l’emiro del Qatar.

ZEIT: Cosa sperava di ottenere da tutto questo?

Bach: Usava i suoi contatti come orecchie nel mondo, come suoi consiglieri. In questo modo otteneva spesso valutazioni migliori delle informazioni disponibili pubblicamente. Collegava le persone e ne traeva vantaggi per i suoi affari personali. Una delle sue fonti di reddito erano le scappatoie fiscali legali nelle Isole Vergini americane. Se uno dei suoi amici voleva avviare un’azienda o un fondo, poteva parlarne con Epstein e lui lo organizzava. D’altra parte, manteneva anche relazioni con persone nelle agenzie regolatorie e si assicurava di non superare i limiti che erano disposti a tollerare. Nel mondo del dare e avere tra i potenti, Epstein tirava i fili.

ZEIT: E tutti lo sapevano?

Bach: A Epstein piaceva vantarsene. Raccontava le sue storie dal mondo della politica e del denaro con un certo senso di orgoglio, anche se era interessato anche alle idee dall’IA, dalla fisica fondamentale e dalla biologia.

ZEIT: Che ruolo avevano gli scienziati in tutto questo?

Bach: Epstein cercava stimoli intellettuali. Raccoglieva menti interessanti, spesso finanziandole per diversi anni, suggerendo argomenti di ricerca e collegandole alle istituzioni e alle persone giuste. Il fisico del MIT Seth Lloyd, per esempio. Grazie al sostegno di Epstein, è riuscito a ottenere intuizioni rivoluzionarie nella teoria del quantum computing — in un momento in cui i finanziamenti istituzionali negli USA, come quelli della DARPA, erano scettici sull’argomento.ZEIT: Allo stesso tempo, è stato spesso scritto che Epstein non capiva nulla di scienza…

Bach: Non credeva nella scienza istituzionalizzata — nel principio che le cose siano vere se una comunità di pari con idee simili sviluppa un consenso su di esse. La sua osservazione era che non ci fosse un consenso interessante per molte delle grandi domande scientifiche: fisica fondamentale, quantum computing, IA. Era più interessato all’interazione personale con i ricercatori di punta che con la comunità scientifica.

ZEIT: Aveva l’intelletto necessario per comprendere tutto questo?

Bach: Era intelligente, e aveva una percezione sinestetica dei numeri e della musica. Le sue email suggeriscono che fosse anche dislessico, anche se i suoi errori di ortografia sembravano in parte anche un’affettazione deliberata, un segnale che diceva: sono più potente di voi, non devo rispettare le vostre norme. Epstein sembrava maniacale: estremamente all’erta, in costante ricerca di stimoli, costantemente di umore positivo, con un’attenzione molto breve e una capacità instancabile di assorbire tutto ciò che accadeva intorno a lui. Una volta mi disse che non aveva mai provato droghe perché temeva di distruggere la sua insolita spinta. Aveva anche paura di invecchiare e di perdere la sua agilità mentale.

ZEIT: Qual è la tua spiegazione del fatto che quelli nella sua orbita non lo abbiano mai affrontato con obiezioni, e che la sua rete sia rimasta funzionale per così tanto tempo? Hai cercato di sfidarlo?

Bach: Generava lealtà. Ho visto amicizie profonde, anche se non potevo considerarlo un amico io stesso. Mi ha sempre trattato con generosità e lealtà. Ma avevo la sensazione che il suo cuore fosse oscuro.

ZEIT: Perché pensi che avesse questo effetto sulle persone?

Bach: Sembrava altamente sociale ed era un conversatore interessante. Lasciava una forte impressione. Era bravo a guadagnare la fiducia degli altri e a legarli a sé. Prestava molta attenzione a ciò che le altre persone volevano, supportava i loro interessi, faceva presentazioni. Li proteggeva.

ZEIT: Come è terminata la vostra relazione?

Bach: Sono stato felice di sfuggire alla sua orbita nel 2019. La dipendenza era psicologicamente molto difficile. Il mio visto era legato all’università, quindi non potevo accettare un lavoro altrove negli USA. Mia moglie non aveva il permesso di lavoro. Dopo aver ottenuto un visto O (la categoria per immigrati con abilità eccezionali), ho preso una posizione in un’azienda a San Francisco. Questo mi ha permesso di sfuggire alla dipendenza da lui. Pochi mesi dopo Epstein è stato arrestato di nuovo. Le gravi accuse contro di lui sono state un completo shock per me.

ZEIT: Il tuo nome appare centinaia di volte nei documenti Epstein recentemente rilasciati. Non ci sono accuse legali contro di te, ma ora sei ampiamente visto come una parte importante della sua rete. Quali conseguenze hanno avuto per te personalmente la pubblicazione dei documenti?

Bach: La mia reputazione è stata gravemente danneggiata, e mi trovo in un’intensa sofferenza psicologica. Sto ricevendo molto sostegno da amici, famiglia e collaboratori scientifici, e da persone che seguono il mio lavoro da anni. Ho perso una posizione di consulente in un’azienda di IA e due presentazioni sono state cancellate dagli organizzatori. Ricevo messaggi d’odio e minacce di morte da sconosciuti sui social media. I nomi dei familiari sono stati pubblicati nei documenti e ho paura per i miei figli. Molte persone ritengono che fosse moralmente indifendibile accettare il sostegno di un individuo del genere, e alla luce delle accuse emerse in seguito, questo è del tutto comprensibile.

