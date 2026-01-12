Groenlandia, l’isola dei tesori

Questi miliardari scommettono forte sulla Groenlandia – dopo che Trump si è interessato

Di Martina Di Licosa,

Forbes Staff

Pochi mesi dopo che il presidente Donald Trump ha espresso per la prima volta interesse per il possibile controllo degli Stati Uniti sulla Groenlandia, alcune delle persone più ricche del mondo – tra cui Jeff Bezos, Bill Gates e Michael Bloomberg – hanno iniziato a fare investimenti strategici sull’isola ricca di minerali.(Immagine: Donald Trump gesticola accanto a Ronald Lauder dopo un incontro il 28 dicembre 2016 a Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida. AFP via Getty Images)Key Facts

Ronald Lauder: L’erede della fortuna Estée Lauder è accreditato di aver dato a Trump l’idea di prendere il controllo della Groenlandia durante il suo primo mandato, come confermato a Forbes dall’ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton.

Lauder ha poi investito, secondo il quotidiano danese Politiken, in un’azienda gronlandese di imbottigliamento di acqua dolce non redditizia, co-proprietaria di Jørgen Wæver Johansen, presidente locale del partito di governo Siumut a Nuuk e marito della ministra degli Esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, sollevando preoccupazioni su possibili interferenze politiche.

Jeff Bezos, Bill Gates e Michael Bloomberg : Tutti hanno investito dal 2019 in KoBold Metals, un’azienda che cerca minerali di terre rare preziosi utilizzati nei dispositivi elettronici attraverso esplorazioni potenziate dall’intelligenza artificiale sull’isola.

Sam Altman: Il CEO di OpenAI ha investito in KoBold nel 2022.

Peter Thiel: Il magnate tecnologico di PayPal e Palantir ha finanziato all’inizio del 2021 la startup Praxis, che mira a costruire una “città della libertà” tecnologicamente avanzata sull’isola.

Lauder ha convinto Trump – poi ha investito in Groenlandia

John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump durante il primo mandato – e ora nemico politico di spicco – ha detto a Forbes che Trump ha discusso per la prima volta dell’acquisto della Groenlandia alla fine del 2018, affermando che “un importante uomo d’affari che conosceva aveva suggerito che gli USA comprassero la Groenlandia”, identificandolo poi come Lauder. Lauder e Trump hanno una lunga storia personale. Hanno frequentato insieme la Wharton School of Business e Lauder è da tempo un finanziatore di candidati e cause conservatrici (nel marzo dell’anno scorso, Lauder ha donato 5 milioni di dollari a MAGA Inc., un super PAC che sostiene Trump, secondo i dati della Federal Election Commission). Da allora Lauder non ha nascosto il suo interesse per la Groenlandia e le sue risorse. In un editoriale pubblicato sul New York Post lo scorso febbraio, ha delineato scenari potenziali in cui gli Stati Uniti potrebbero affermare una maggiore influenza sulla Groenlandia senza acquistarla (come recentemente ventilato dalla Casa Bianca), inclusa la formazione di “un nuovo accordo trilaterale con Groenlandia e Danimarca per formalizzare la cooperazione artica”. Secondo Politiken, l’81enne ha anche investito in un’azienda locale di imbottigliamento di acqua dolce ed è coinvolto nella spinta per costruire una centrale idroelettrica al lago più grande della Groenlandia attraverso Greenland Development Partners, un consorzio con sede in Delaware che detiene una partecipazione in Greenland Investment Group, presieduto dall’ex vicesegretaria di Stato USA Josette Sheeran.

Cosa sappiamo degli altri investimenti dei miliardari?

Bezos, Gates e Bloomberg sono stati riportati per la prima volta come investitori in KoBold all’inizio del 2019, quando l’azienda ha chiuso il suo round Series A – pochi mesi dopo che Trump aveva iniziato a indagare sull’idea di “comprare” la Groenlandia. Gli investimenti sono stati effettuati attraverso Breakthrough Energy, un fondo guidato da Gates il cui obiettivo dichiarato è “accelerare l’innovazione nelle energie verdi e costruire le industrie del futuro”. Il fondo ha partecipato anche al round Series C di KoBold nel dicembre 2024, che ha valutato l’azienda a poco meno di 3 miliardi di dollari sulla base di un apporto di capitale di 537 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa dell’azienda. Poi, nel 2022, Altman ha contribuito attraverso il suo fondo di venture capital Apollo Projects al round Series B dell’azienda, del valore totale di 192,5 milioni di dollari. Una filing SEC della scorsa settimana mostra che KoBold è in procinto di raccogliere fondi aggiuntivi, il che significa che potrebbero avvicinarsi di nuovo ai miliardari ora che la Groenlandia è sotto i riflettori. Nessuno dei miliardari nominati nell’articolo ha risposto alle richieste di commento di Forbes.(Immagine: Bill Gates e Michael Bloomberg arrivano per un incontro con il presidente francese il 12 dicembre 2017 all’Eliseo a Parigi. AFP via Getty Images)News PegAll’inizio di questa settimana, Trump ha iniziato a intensificare i discorsi sul controllo dell’isola come questione di “sicurezza nazionale”, dicendo ai reporter a bordo dell’Air Force One: “Abbiamo bisogno della Groenlandia” lunedì, pochi giorni dopo un intervento militare riuscito in Venezuela. Il rifiuto del consigliere della Casa Bianca Stephen Miller di escludere un intervento militare durante un’intervista con Jake Tapper di CNN ha ulteriormente alimentato le fiamme, portando i leader europei a emettere una dichiarazione congiunta a sostegno della sovranità dei gronlandesi. Il segretario di Stato Marco Rubio e lo speaker Mike Johnson hanno poi affermato che un’azione militare non è una possibilità seria, con Johnson che ha rassicurato i reporter dicendo: “questa non è una cosa”.Citazione cruciale: Musk esprime sostegno

Elon Musk, nel frattempo, ha espresso pubblicamente il suo sostegno a un’annessione americana della Groenlandia più volte, scrivendo su X lo scorso gennaio: “Se la gente della Groenlandia vuole far parte dell’America, cosa che spero faccia, sarebbe la benvenuta”.

FONTE https://www.forbes.com/sites/martinadilicosa/2026/01/09/these-billionaires-bet-big-on-greenland-after-trump-took-interest/

VEDI ANCHE: Chi sono i grandi imprenditori che finanziano l’estrazione di metalli in Groenlandia KoBold Metals, startup sostenuta anche da Jeff Bezos e Bill Gates, vuole estrarre nichel e cobalto per le batterie in Groenlandia. Per farlo, si affida all’intelligenza artificiale. Tutti i dettagli. https://www.startmag.it/energia/kobold-metals-groenlandia/

